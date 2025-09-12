Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 19 этап, Руэда - Гихуэло

VeloNEWS
Девятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Руэда (Rueda). Расположенный в самом сердце Испании, город Руэда - это символ богатой истории, культурных традиций и, конечно же, родина знаменитых белых вин, носящих его имя. История Руэды уходит корнями в глубокую древность и неразрывно связана с виноделием и стратегическим положением на пути между важными центрами.



     Археологические находки свидетельствуют о присутствии человека в этих местах с древнейших времен. Руэда был основан между 380–420 годами, но первое упоминание относится  к 940 году, когда Руэда обозначен как поселение кантабров, васконов и мосарабов (христиан с арабских территорий). Последние, вероятно, завезли сорт винограда Вердехо. Регион был заселен кельтским племенем ваккеев (vacceos), известных своим земледелием.

     Римляне оценили потенциал земель. Считается, что римская вилла Рута (Villa Ruta) или Рота (Rota), давшая название местности, была центром сельского хозяйства и, вероятно, виноградарства. Римляне усовершенствовали методы возделывания винограда.

     Но происхождение названия города оспаривается. Основные версии: от арабского «Rauda» (روضة) - «сад», «цветущее место» ; от латинского «rota» или «roda» - «колесо» (возможно, связано с формой древнего поселения или мельницами); от латинского «Ruta» (имя римской виллы); от латинского «Rotam» (винительный падеж от «rota») или «Rota» - «разбитый путь» (указывая на римскую дорогу); от названия созвездия «Rueda» (в испанском астрономическом контексте - «колесо«», иногда ассоциируется с созвездиями вроде Большой Медведицы).

     После римлян пришли вестготы, а в VIII веке - мавры. Мавры также внесли вклад в развитие сельского хозяйства, включая виноградарство (хотя производство вина было ограничено исламскими законами).

     Руэда была отвоевана христианскими королями Кастилии в конце XI века (около 1085 года, одновременно с Толедо). Город быстро стал важным стратегическим пунктом на пути из Вальядолида в Торо и Самора, а также на ответвлении Пути Святого Иакова (Camino de Santiago). Король Альфонсо VIII даровал Руэде фуэрос (fuero) – королевскую хартию вольностей и привилегий – в 1199 году, что способствовало его росту и развитию. В этот период укрепляется значение виноделия, строятся церкви и замок. Вина Руэды стали поставляться ко двору в Вальядолиде, а позже — в Мадрид.

     Ключевой исторический факт - 1491 год - самое важное событие в истории Руэды. Королева Изабелла I Католическая, находясь в Руэде, издала знаменитый указ, предписывающий белить фасады домов вдоль королевских дорог («Casa Real de la Calle»). Этот указ, продиктованный соображениями гигиены (белый цвет отражал солнце и помогал в дезинфекции) и эстетики, привел к появлению характерного облика белых городов и деревень Кастилии. Сохранилось и здание, где она останавливалась.

     XVI-XVII века - эпоха относительного процветания благодаря сельскому хозяйству и вину. Однако город сильно пострадал от эпидемии чумы в 1650 году, которая значительно сократила население.

     В период XVIII - XIX века шло восстановление и медленное развитие. Виноделие оставалось основой экономики.

     XX - XXI века - главный поворотный момент - создание Наименования Происхождения «Руэда» (D.O. Rueda) в 1980 году. Это признание уникальности местных вин, особенно из сорта Вердехо, стало катализатором экономического возрождения города. 

     Вердехо (Verdejo) – сорт-легенда - автохтонный сорт Руэды, известный своей свежестью, сложными ароматами (цитрус, тропические фрукты, травы, фенхель) и великолепным потенциалом к выдержке. Он стал визитной карточкой региона.

     Главная «достопримечательность» Руэды – окружающие его бескрайние виноградники, особенно впечатляющие на рассвете и закате. Многие бодеги (винодельни) региона предлагают экскурсии и дегустации. Посещение хотя бы одной – обязательный опыт. Среди известных бодег в самом городке или окрестностях: Bodegas José Pariente, Bodegas Vidal Soblechero, Bodegas Félix Lorenzo Cachazo, Bodegas Cerrosol, Bodegas Menade, и многие другие.

     Сегодня Руэда – это динамичный центр винодельческого региона, привлекающий туристов и знатоков вина со всего мира. Город, где история, культура и виноделие переплетены неразрывно. От древнеримских корней и королевских указов Средневековья до современных технологичных бодег, производящих вина мирового класса, – здесь каждый камень и каждая лоза дышат традицией. Это место для тех, кто ценит аутентичную Кастилию, ищет тишину и простор плоскогорья. 


      Руэда впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап без категорийных подъёмов. Те немногочисленные спринтеры, которые останутся в гонке, используют свой шанс, а их команды попытаются не упустить отрыв.

 

     Гихуэло (Guijuelo, провинция Саламанка, автономное сообщество Кастилия и Леон) во второй раз принимает финиш этапа Вуэльты Испании, впервые принимал в 1990 году, победу тогда одержал Нестор Мора Зарате (Nestor Mora Zarate). На финише тягун.

 

     Гихуэло - маленькая деревушка расположенная в провинции Саламанка, численностью населения не более 6000 человек. 

     Основан как небольшое поселение в гористой местности Сьерра-де-Франсия. Покровитель города — Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон, что указывает на глубокие христианские корни.

     С 1970-х годов стал центром производства иберийского хамона благодаря климату (холодные ветра, короткое лето), позволяющему вялить мясо с минимальным использованием соли.

     Малюсенкий городок, казалось бы, ничем не примечательный, узнаваем во всем мире благодаря производству знаменитого хамона Ham Guijuelo, получившего статус защищенного наименования по происхождению (DOP) Guijuelo — первый в Испании статус для иберийского хамона 

     В Гихуэло можно посетить хамонные фабрики, которые предлагают экскурсии с дегустациями. Посещение производств, где раскрывают секреты созревания хамона (срок выдержки — от 12 месяцев для serrano до 4 лет для ibérico de bellota), включает мастер-классы по нарезке хамона. Хамонерии - рестораны, специализирующиеся на блюдах из местного мяса (например, Restaurante Entredos), где можно попробовать шедевры местной кулинарии.

     В городе есть музей колбасной промышленности. Его экспозиции рассказывает историю местного хамона, демонстрирует традиционные и современные методы производства. Секрет вкуса хамона: иберийские свиньи питаются желудями пробкового дуба, что придает жиру высокое содержание олеиновой кислоты (полезной для сердца) и маслянистый вкус.

     Несмотря на богатство от экспорта хамона, в городе Гихуэло нет помпезных зданий. Деньги вкладываются в производство и экотуризм: например, в сохранение дубовых лесов Сьерры-де-Бехар.

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.

 

 

