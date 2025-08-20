VeloNEWS
Вуэльта Испании-2025. Горная классификация

Вуэльта Испании 2025. Горная классификация:Участников Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 ждёт 11 горных финишей этапов. Организаторы подготовили для гонщиков серьёзные испытания: 15 подъёмов первой категории, а также по одному подъёму высшей и специальной категории, распределённых с 1 по 20 этапы. Интрига в борьбе за майку горного короля сохранится вплоть до финиша предпоследнего этапа Гранд-тура.

 

На старт 80-го выпуска испанского Гран-тура выйдет прошлогодний победитель горной классификации австралиец Джей Вайн (Jay Vine).

 

Маршрут Вуэльты Испании-2025 включает 1 подъем специальной категории, 1 подъем высшей категории, 15 подъемов 1-й категории, а также 14 горных премий 2-й категории, 14 горных премий 3-й категории и 1 горной премии 4-й категории, распределив их, начиная с 1-го и по 20-й этапы.

 

Так как наиболее дорогие вершины расположены на финишах этапов или сами являются финишными, то очень высоки шансы, что горную майку возьмёт кто-то из генеральщиков. 

 

Самый урожайный на очки, максимум 40 очков, - этап под номером 13.

 

Система начисления горных очков:

специальная категория Cima Alberto Fernández: 20 - 15 - 10 - 6 - 4 - 2;

 

высшая категория: 15 - 10 - 6 - 4 - 2 - 1;

 

1 категория: 10 - 6 - 4 - 2 - 1;


2 категория: 5 - 3 - 1;


3 категория: 3 - 2 - 1;

 

4 категория: 2 - 1.

  

Гонщики из проконтинентальных команд, получивших приглашения, будут активно ездить по отрывам и собирать очки. Возможно, кто-то из генеральщиков, если гонка пойдёт не по плану, переключит внимание на отъезд в отрывы и борьбу за горную майку.

 

 

