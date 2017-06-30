Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 3 этап, Сан-Маурицио-Канавезе - Черес



Третий этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Сан-Маурицио-Канавезе (San Maurizio Canavese). Город расположен в регионе Пьемонт на севере Италии, в провинции (метрополии) Турин.



Основан кельтско-лигурскими племенами, а позже вошел в состав Римской империи. При римлянах здесь существовали сельские поселения. Первое упоминание относится к 906 году под названием «vicus de Sancto Mauritio» (в честь святого Маврикия, покровителя города), когда территория контролировалась маркизом Адальбертом. Позже перешла к династии Ардуини.



В XI веке перешел под контроль маркграфов Монферата, а затем, с XIII века, к Савойской династии. В 1335 году маркиза Маргарита Савойская выделила земли для нового укрепленного поселения, что привело к переносу города на нынешнее место. Город получил городские права и укрепления. Основой экономики было сельское хозяйство, включая выращивание конопли и шелка.



В XIX веке стал местом содержания солдат Королевства обеих Сицилий, отказавшихся присягнуть Виктору Эммануилу II.



В 1862 году к названию города было добавлено «Канавезе» для связи с исторической областью Канавезе. И лишь в 1938 году официально утверждено современное название.



В 1869 году была открыта железнодорожная станция, что способствовало развитию города и ускорило связь с Турином, превратив город в пригородный центр.



Город сохранил уникальный четырехугольный план XVI века, созданный для обороны. Включает исторический центр (кварталы): Борла, Коломбрето, Мафей, Малангеро, Санта-Лучия. Фермы XVII века, демонстрирующие переход к интенсивному сельскому хозяйству. Сохранились фрагменты средневековых укреплений.



Основные достопримечательности Сан-Маурицио-Канавезе:



Церковь Сан-Маурицио Мартире (Chiesa parrocchiale di San Maurizio Martire) – главная религиозная постройка города, заменившая старую пиевскую церковь в 1813 года. Церковь посвящена святому Маврикию. Включает элементы архитектуры разных эпох.



Региональный парк «Мандрия» (Parco La Mandria) – природная зона с пешими маршрутами, конными прогулками и богатой флорой и фауной.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 3 этапа

Сан-Маурицио-Канавезе впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2025 завершится финишем в подъём 4-й категории, единственный раз в этом выпуске испанского Гран-тура. Среднегорный этап по Италии с финишем в подъём 4 категории. Этап подходит для отрыва.

После 60 км по пересеченного рельефа начнётся подъём 2-й категории Иссильо (Моррис) (Issiglio (Morris), отм. 849 м, перепад высот 360 м, протяжённость 5,6 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%).

Далее скоростной спуск к промежуточному спринту с бонусной премией. Затем два некатегорийных подъёма, и после спуска с последнего из них начнётся тягун протяжённостью 20 км с набором высоты 300 м, который завершится финишем этапа на вершине подъёма 4 категории Черес (Ceres, отм. 708 м, перепад высот 94 м, протяжённость 2,6 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 7%). Единственный подъём 4-й категории на Вуэльте Испании-2025.

Черес (Ceres, провинция Турин, регион Пьемонт, Италия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Город расположен в Альпах на высоте 704 метра над уровнем моря, в окружении горных пейзажей. Название происходит от латинского Ceres — богини урожая, что подчёркивает аграрные традиции региона. Хотя подробных данных о древней истории Череса в открытых источниках мало, известно, что территория Пьемонта в целом была заселена с доримских времен (лигурами, кельтами, позднее римлянами).

История Череса тесно связана с общими историческими процессами в Пьемонте. В античность и средневековье территория входила в состав Римской империи, позже — Лангобардского королевства (VI–VIII века). В IX веке перешла под контроль Священной Римской империи. В феодальную эпоху Черес, как часть Пьемонта, управлялся местными маркграфами. В XI веке регион стал ареной борьбы между германскими императорами и папством.



С 1720 года Черес в составе Сардинского королевства, а с 1861 года — в объединённой Италии. В XIX веке Черес, как и многие альпийские поселения, развивался как сельскохозяйственный (горное земледелие, животноводство) и лесозаготовках. Из-за сложного рельефа промышленность была развита слабо.



В XX веке город сохранил аутентичный облик, избежав значительной индустриализации. Черес — типичный альпийский городок с акцентом на природные красоты и традиционную архитектуру. Один из главных исторических памятников города - церковь Успения Пресвятой Богородицы (Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine) — главный храм, где 15 августа отмечают престольный праздник в честь Успения Богородицы (Ferragosto). В этот день проходят богослужения, уличные шествия, народные гуляния и ярмарки местных продуктов.



Окружающие Альпы предлагают маршруты для пешего туризма и горных велопрогулок. Реки и леса вблизи города популярны среди любителей рыбалки и пикников.



Черес — типичный пример альпийской коммуны с нетронутой природой, богатой историей и традиционным укладом. Хотя здесь нет грандиозных памятников архитектуры, городок привлекает возможностью погрузиться в аутентичную атмосферу Пьемонта: попробовать местные сыры и вина, пройти горными тропами или присоединиться к празднику Феррагосто.

