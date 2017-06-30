VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 3 этап, Сан-Маурицио-Канавезе - Черес

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 3 этап, Сан-Маурицио-Канавезе - Черес 

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 3 этап, Сан-Маурицио-Канавезе - Черес


     Третий этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Сан-Маурицио-Канавезе (San Maurizio Canavese). Город расположен в регионе Пьемонт на севере Италии, в провинции (метрополии) Турин.

     Основан кельтско-лигурскими племенами, а позже вошел в состав Римской империи. При римлянах здесь существовали сельские поселения. Первое упоминание относится к 906 году под названием «vicus de Sancto Mauritio» (в честь святого Маврикия, покровителя города), когда территория контролировалась маркизом Адальбертом. Позже перешла к династии Ардуини.

     В XI веке перешел под контроль маркграфов Монферата, а затем, с XIII века, к Савойской династии. В 1335 году маркиза Маргарита Савойская выделила земли для нового укрепленного поселения, что привело к переносу города на нынешнее место. Город получил городские права и укрепления. Основой экономики было сельское хозяйство, включая выращивание конопли и шелка.

     В XIX веке стал местом содержания солдат Королевства обеих Сицилий, отказавшихся присягнуть Виктору Эммануилу II. 

     В 1862 году к названию города было добавлено «Канавезе» для связи с исторической областью Канавезе. И лишь в 1938 году официально утверждено современное название.

     В 1869 году была открыта железнодорожная станция, что способствовало развитию города и ускорило связь с Турином, превратив город в пригородный центр.

     Город сохранил уникальный четырехугольный план XVI века, созданный для обороны. Включает исторический центр (кварталы): Борла, Коломбрето, Мафей, Малангеро, Санта-Лучия. Фермы XVII века, демонстрирующие переход к интенсивному сельскому хозяйству. Сохранились фрагменты средневековых укреплений. 

     Основные достопримечательности Сан-Маурицио-Канавезе:

     Церковь Сан-Маурицио Мартире (Chiesa parrocchiale di San Maurizio Martire) – главная религиозная постройка города, заменившая старую пиевскую церковь в 1813 года. Церковь посвящена святому Маврикию. Включает элементы архитектуры разных эпох.

     Региональный парк «Мандрия» (Parco La Mandria) – природная зона с пешими маршрутами, конными прогулками и богатой флорой и фауной.


Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 3 этапа 

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 3 этап, Сан-Маурицио-Канавезе - Черес

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 3 этап, Сан-Маурицио-Канавезе - Черес

 

 

     Сан-Маурицио-Канавезе впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2025 завершится финишем в подъём 4-й категории, единственный раз в этом выпуске испанского Гран-тура. Среднегорный этап по Италии с финишем в подъём 4 категории. Этап подходит для отрыва.

 

     После 60 км по пересеченного рельефа начнётся подъём 2-й категории Иссильо (Моррис) (Issiglio (Morris), отм. 849 м, перепад высот 360 м, протяжённость 5,6 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%).

 

 

     Далее скоростной спуск к промежуточному спринту с бонусной премией. Затем два некатегорийных подъёма, и после спуска с последнего из них начнётся тягун протяжённостью 20 км с набором высоты 300 м, который завершится финишем этапа на вершине подъёма 4 категории Черес (Ceres, отм. 708 м, перепад высот 94 м, протяжённость 2,6 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 7%). Единственный подъём 4-й категории на Вуэльте Испании-2025.

 

     Черес (Ceres, провинция Турин, регион Пьемонт, Италия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Город расположен в Альпах на высоте 704 метра над уровнем моря, в окружении горных пейзажей. Название происходит от латинского Ceres — богини урожая, что подчёркивает аграрные традиции региона. Хотя подробных данных о древней истории Череса в открытых источниках мало, известно, что территория Пьемонта в целом была заселена с доримских времен (лигурами, кельтами, позднее римлянами).

 

История Череса тесно связана с общими историческими процессами в Пьемонте. В античность и средневековье территория входила в состав Римской империи, позже — Лангобардского королевства (VI–VIII века). В IX веке перешла под контроль Священной Римской империи. В феодальную эпоху Черес, как часть Пьемонта, управлялся местными маркграфами. В XI веке регион стал ареной борьбы между германскими императорами и папством.

С 1720 года Черес в составе Сардинского королевства, а с 1861 года — в объединённой Италии. В XIX веке Черес, как и многие альпийские поселения, развивался как сельскохозяйственный  (горное земледелие, животноводство) и лесозаготовках. Из-за сложного рельефа промышленность была развита слабо.


В XX веке город сохранил аутентичный облик, избежав значительной индустриализации. Черес — типичный альпийский городок с акцентом на природные красоты и традиционную архитектуру. Один из главных исторических памятников города - церковь Успения Пресвятой Богородицы (Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine) — главный храм, где 15 августа отмечают престольный праздник в честь Успения Богородицы (Ferragosto). В этот день проходят богослужения, уличные шествия, народные гуляния и ярмарки местных продуктов.

Окружающие Альпы предлагают маршруты для пешего туризма и горных велопрогулок. Реки и леса вблизи города популярны среди любителей рыбалки и пикников.

Черес — типичный пример альпийской коммуны с нетронутой природой, богатой историей и традиционным укладом. Хотя здесь нет грандиозных памятников архитектуры, городок привлекает возможностью погрузиться в аутентичную атмосферу Пьемонта: попробовать местные сыры и вина, пройти горными тропами или присоединиться к празднику Феррагосто.

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.

 

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2025 Vuelta a Espana-2025 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Чикко, реабилитационный этап.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Николай

      Невозмутимый

      Сегодня, 19:59 | Регистрация: 21.05.2023

      А может и Мадсу попробовать?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

24 августа

Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team)

Rodrigo Alvarez Rodriguez (Burgos - Burpellet - BH)

Xabier Isasa (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (135)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)