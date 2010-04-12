VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2025. Результаты 21 этапа

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 21 этапа

 

Алальпардо - Мадрид, 51 км 

Этап отменён из-за протестующих, перекрывших улицы.

Всем велогонщикам одинаковое время 1:26:31
 

 

Итоговая генеральная классификация

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

74:20:28

 

 

2

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

01:16

 

 

3

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

03:11

 

 

4

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

03:41

 

 

5

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

05:55

 

 

6

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

07:23

 

 

7

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

07:45

 

 

8

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

07:50

 

 

9

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

09:48

 

 

10

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

12:16

 

 

11

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

14:00

 

 

12

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

21:31

 

 

13

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

28:07

 

 

14

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

30:30

 

 

15

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

45:38

 

 

16

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

45:39

 

 

17

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

46:26

 

 

18

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

48:17

 

 

19

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

48:30

 

 

20

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

50:08

 

 

21

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

57:19

 

 

22

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

59:23

 

 

23

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

1:00:51

 

 

24

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

1:04:46

 

 

25

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

1:09:30

 

 

26

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

1:11:14

 

 

27

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

1:18:26

 

 

28

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

1:19:07

 

 

29

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

1:22:02

 

 

30

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

1:27:41

 

 

31

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

1:33:20

 

 

32

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

1:34:17

 

 

33

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

1:39:06

 

 

34

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

1:43:22

 

 

35

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

1:43:34

 

 

36

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

1:48:56

 

 

37

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

1:50:12

 

 

38

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

1:57:31

 

 

39

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:59:17

 

 

40

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

2:01:00

 

 

41

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

2:01:24

 

 

42

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

2:01:41

 

 

43

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

2:01:43

 

 

44

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

2:04:14

 

 

45

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

2:04:21

 

 

46

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

2:09:37

 

 

47

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

2:13:57

 

 

48

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

2:15:02

 

 

49

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

2:16:48

 

 

50

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

2:21:45

 

 

51

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2:22:31

 

 

52

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

2:22:33

 

 

53

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

2:25:56

 

 

54

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

2:27:08

 

 

55

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

2:28:38

 

 

56

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

57

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

2:29:14

 

 

58

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

2:30:57

 

 

59

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

2:32:10

 

 

60

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

2:32:57

 

 

61

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

2:33:33

 

 

62

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

2:38:47

 

 

63

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

2:42:30

 

 

64

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

2:43:12

 

 

65

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

2:44:56

 

 

66

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

2:46:06

 

 

67

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

2:47:42

 

 

68

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

2:47:57

 

 

69

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

2:49:38

 

 

70

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

2:50:43

 

 

71

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

2:51:32

 

 

72

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

2:51:52

 

 

73

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

2:53:37

 

 

74

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

2:54:04

 

 

75

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

2:55:04

 

 

76

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

2:55:41

 

 

77

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

2:56:36

 

 

78

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

2:58:10

 

 

79

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

2:58:48

 

 

80

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

2:59:42

 

 

81

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

3:01:23

 

 

82

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

3:01:46

 

 

83

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

3:02:25

 

 

84

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3:05:04

 

 

85

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

3:09:59

 

 

86

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

3:10:09

 

 

87

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3:10:43

 

 

88

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

3:11:02

 

 

89

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

3:11:10

 

 

90

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

3:12:26

 

 

91

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

3:12:44

 

 

92

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

3:13:49

 

 

93

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

3:14:12

 

 

94

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

3:14:30

 

 

95

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

3:15:26

 

 

96

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

3:16:15

 

 

97

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

3:16:55

 

 

98

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

3:17:06

 

 

99

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

3:17:20

 

 

100

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

3:18:44

 

 

101

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

3:19:37

 

 

102

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

3:21:52

 

 

103

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

3:24:03

 

 

104

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

3:24:13

 

 

105

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

3:26:40

 

 

106

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

3:28:01

 

 

107

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

3:28:55

 

 

108

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

3:31:36

 

 

109

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

3:31:41

 

 

110

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

3:32:28

 

 

111

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

3:36:13

 

 

112

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

3:38:01

 

 

113

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

3:38:20

 

 

114

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

3:39:36

 

 

115

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

3:40:58

 

 

116

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

3:42:02

 

 

117

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

3:42:13

 

 

118

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

3:42:14

 

 

119

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

3:44:23

 

 

120

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

3:49:26

 

 

121

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

3:52:49

 

 

122

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3:53:01

 

 

123

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

3:53:08

 

 

124

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

3:55:18

 

 

125

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

3:56:59

 

 

126

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

4:00:51

 

 

127

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

4:06:04

 

 

128

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

4:07:09

 

 

129

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

4:08:08

 

 

130

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

4:08:16

 

 

131

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

4:08:59

 

 

132

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

4:10:00

 

 

133

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

4:11:52

 

 

134

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

4:11:58

 

 

135

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

4:13:29

 

 

136

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

4:15:14

 

 

137

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

4:20:23

 

 

138

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

139

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

4:20:41

 

 

140

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

4:21:15

 

 

141

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

4:24:53

 

 

142

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

4:31:47

 

 

143

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

4:32:15

 

 

144

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

4:32:39

 

 

145

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

4:35:03

 

 

146

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

4:36:51

 

 

147

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

4:43:01

 

 

148

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

4:43:07

 

 

149

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

4:44:12

 

 

150

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

4:44:32

 

 

151

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

4:54:07

 

 

152

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

4:57:02

 

 

153

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

5:08:37

 

 

DNF

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

  

 

 

DNF

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNS

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

DNS

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

DNS

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

DNF

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

DNS

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

DNF

 

Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

DNF

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

DNF

 

Chris Harper (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

DNS

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

DNS

 

Paul Ourselin (Fra) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

DNS

 

Casper Van Uden (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

DNF

 

Oliver Knight (Gbr) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Eric Fagundez (Uru) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

DNF

 

George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

DNF

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

DNF

 

Daniel Cavia (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

DNS

 

Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

DNF

 

Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla

 

 

 

 

DNS

 

Pepijn Reinderink (Ned) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

DNS

 

Simon Carr (Gbr) Cofidis

 

 

 

 

DNS

 

Arjen Livyns (Bel) Lotto

 

 

 

 

DNF

 

Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

DNF

 

Carlos Garcia Pierna (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

DNS

 

Axel Zingle (Fra) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

DNS

 

Jorge Arcas (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Guillaume Martin (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

 

 

Итоговая классификация по очкам

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

277

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

197

 

 

3

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

135

 

 

4

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

123

 

 

5

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

123

 

 

6

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

123

 

 

7

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

104

 

 

8

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

99

 

 

9

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

94

 

 

10

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

93

 

 

11

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

84

 

 

12

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

76

 

 

13

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

65

 

 

14

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

63

 

 

15

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

63

 

 

16

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

62

 

 

17

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

61

 

 

18

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

60

 

 

19

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

60

 

 

20

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

57

 

 

21

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

54

 

 

22

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

52

 

 

23

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

52

 

 

24

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

50

 

 

25

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

48

 

 

26

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

48

 

 

27

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

45

 

 

28

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

44

 

 

29

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

42

 

 

30

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

42

 

 

31

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

42

 

 

32

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

38

 

 

33

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

37

 

 

34

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

37

 

 

35

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

36

 

 

36

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

36

 

 

37

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

35

 

 

38

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

34

 

 

39

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

34

 

 

40

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

33

 

 

41

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

30

 

 

42

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

29

 

 

43

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

28

 

 

44

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

28

 

 

45

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

26

 

 

46

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

26

 

 

47

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

24

 

 

48

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

24

 

 

49

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

23

 

 

50

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

23

 

 

51

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

23

 

 

52

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

23

 

 

53

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

20

 

 

54

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

20

 

 

55

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

20

 

 

56

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

20

 

 

57

 

Dion Smith (NZL) Intermarche - Wanty

 

20

 

 

58

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

20

 

 

59

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

20

 

 

60

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

20

 

 

61

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

20

 

 

62

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

19

 

 

63

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

19

 

 

64

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

18

 

 

65

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

66

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

67

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

17

 

 

68

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

16

 

 

69

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

16

 

 

70

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15

 

 

71

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

15

 

 

72

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

15

 

 

73

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

15

 

 

74

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

14

 

 

75

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

14

 

 

76

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

14

 

 

77

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

13

 

 

78

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

13

 

 

79

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

12

 

 

80

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

11

 

 

81

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

11

 

 

82

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

11

 

 

83

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

11

 

 

84

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

10

 

 

85

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

10

 

 

86

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

10

 

 

87

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

10

 

 

88

 

Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers

 

9

 

 

89

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

9

 

 

90

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

9

 

 

91

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

7

 

 

92

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

7

 

 

93

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

7

 

 

94

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

6

 

 

95

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

6

 

 

96

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

5

 

 

97

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

5

 

 

98

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

5

 

 

99

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

5

 

 

100

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

4

 

 

101

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

3

 

 

102

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

3

 

 

103

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

3

 

 

104

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

2

 

 

105

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

2

 

 

106

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

2

 

 

107

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

1

 

 

108

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

-5

 

 

 

Итоговая горная классификация

 

 

1

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

61

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

56

 

 

3

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

32

 

 

4

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

32

 

 

5

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

31

 

 

6

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

28

 

 

7

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

26

 

 

8

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

22

 

 

9

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

22

 

 

10

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

22

 

 

11

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

21

 

 

12

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

20

 

 

13

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

18

 

 

14

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

15

 

 

15

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

12

 

 

16

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

12

 

 

17

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

11

 

 

18

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

10

 

 

19

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

10

 

 

20

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

9

 

 

21

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

8

 

 

22

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

8

 

 

23

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

7

 

 

24

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

7

 

 

25

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

7

 

 

26

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

6

 

 

27

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

6

 

 

28

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

6

 

 

29

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

6

 

 

30

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

6

 

 

31

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

6

 

 

32

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

5

 

 

33

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

5

 

 

34

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

5

 

 

35

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

4

 

 

36

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

4

 

 

37

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

4

 

 

38

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

3

 

 

39

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3

 

 

40

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

3

 

 

41

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

3

 

 

42

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

3

 

 

43

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

2

 

 

44

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

45

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

1

 

 

46

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

1

 

 

47

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

1

 

 

48

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

1

 

 

49

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

50

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

1

 

 

51

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

1

 

 

52

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

1

 

 

53

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

1

 

 

54

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1

 

 

 

Итоговая молодежная классификация

 

 

1

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

74:26:23

 

 

2

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

01:28

 

 

3

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

08:05

 

 

4

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

22:12

 

 

5

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

24:35

 

 

6

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

44:13

 

 

7

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

53:28

 

 

8

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

58:51

 

 

9

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

1:16:07

 

 

10

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

1:28:22

 

 

11

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:53:22

 

 

12

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

1:55:29

 

 

13

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

1:55:46

 

 

14

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

1:58:26

 

 

15

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

2:08:02

 

 

16

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

2:15:50

 

 

17

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

2:16:38

 

 

18

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

2:21:13

 

 

19

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

2:22:43

 

 

20

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

2:23:19

 

 

21

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

2:36:35

 

 

22

 

Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers

 

2:39:01

 

 

23

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

2:42:02

 

 

24

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

2:43:43

 

 

25

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

2:45:57

 

 

26

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

2:49:09

 

 

27

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

2:52:15

 

 

28

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

2:52:53

 

 

29

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2:59:09

 

 

30

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

3:04:04

 

 

31

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

3:06:49

 

 

32

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

3:07:54

 

 

33

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

3:08:17

 

 

34

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

3:10:20

 

 

35

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

3:11:25

 

 

36

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

3:13:42

 

 

37

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

3:18:08

 

 

38

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

3:18:18

 

 

39

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

3:20:45

 

 

40

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

3:32:25

 

 

41

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

3:33:41

 

 

42

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

3:36:07

 

 

43

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

3:36:18

 

 

44

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

3:36:19

 

 

45

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

3:43:31

 

 

46

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

3:46:54

 

 

47

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

3:54:56

 

 

48

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

4:01:14

 

 

49

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

4:05:57

 

 

50

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

4:06:03

 

 

51

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

4:14:28

 

 

52

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

4:18:58

 

 

53

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

4:25:52

 

 

54

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

4:37:06

 

 

55

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

4:48:12

 

 

 

Итоговая командная классификация

 

 

1

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

222:00:59

 

 

2

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

23:01

 

 

3

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

1:20:52

 

 

4

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

1:40:59

 

 

5

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

1:53:57

 

 

6

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

1:56:40

 

 

7

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

2:03:59

 

 

8

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

2:04:43

 

 

9

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

2:55:09

 

 

10

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

3:16:16

 

 

11

 

Lidl-Trek (USA)

 

3:29:54

 

 

12

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

3:50:00

 

 

13

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

3:56:49

 

 

14

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

3:57:32

 

 

15

 

Movistar (Spa)

 

5:02:57

 

 

16

 

Jayco AlUla (Aus)

 

5:11:24

 

 

17

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

5:41:42

 

 

18

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

5:53:14

 

 

19

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

5:53:42

 

 

20

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

5:54:50

 

 

21

 

Lotto (Bel)

 

7:08:06

 

 

22

 

Cofidis (Fra)

 

7:13:11

 

 

23

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

9:10:09

 

 

 

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2024. Результаты 3 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 6 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 9 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 10 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 11 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 12 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 13 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 14 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 15 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 16 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 17 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 18 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 19 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 20 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2025 маршрут Вуэльты Испании-2025 Гранд-тур Йонас Вингегор

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: андрей

    andr100

    Сегодня, 19:50 | Регистрация: 26.05.2017

    Дикари и розовые пони сообща

  2. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 31.05.2014

    На этапе победу взяла импотенция испанских властей, а среди гонщиков - дружба и желание свалить отсюда.

    А на церемонии награждении шампанское сегодня досталось протестующим.

    1. Имя: Александр

      Alexma

      Сегодня, 20:17 | Регистрация: 27.05.2025

      Испанские власти во главе с премьер-министром открыто поддерживают эти акции. Вы что, кроме как про велогонки больше ничего не знаете? И историю Испании не знаете?

      1. Имя: Lucky

        Lucky

        Сегодня, 20:24 | Регистрация: 1.05.2018

        Знаем про эти истории, так же как про историю Китая который попросил в 30 годы прошлого века на выход из своей страны "избранный" народ...
        Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД Испании: «Это непоследовательно — вводить 19 пакетов санкций против России и ни одной меры против Израиля».

        Педро Санчес, премьер-министр Испании: «У Испании нет ядерных бомб, нет авианосцев. Мы не можем остановить израильские атаки. Но это не означает, что мы перестанем пытаться делать это».

        И тут уже израильский премьер вступил в полемику с премьер-министром Испании. Нетаньяху написал соцсетях: «Очевидно, Санчесу недостаточно испанской инквизиции, изгнания евреев из Испании и систематических массовых убийств евреев во время холокоста».

      2. Имя: Александр

        kwwk

        Сегодня, 20:26 | Регистрация: 31.05.2014

        А где в Вашем посте про велоспорт?
        Я за мир во всем мире и все люди братья.
        Но, протесты не на таких мероприятиях должны проходить, и они отнюдь не мирные, если ставят в опасность гонщиков, и портят ожидания Большинства болельщиков и любителей велоспорта.
        И да, кроме велогонок я знаю пожалуй прилично, но этот сайт про велоспорт и его героев - спортсменов.

  3. Гонщик

    Сегодня, 19:58 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: andr100
    Дикари и розовые пони сообща
    Дикие цыги , интересно могло бы такое случится на матче Реала или Барсы , хотелось бы посмотреть как их забивают футбольные фанаты раз полицаи импотенты .

  4. Имя: Дмитрий

    bammse02

    Сегодня, 19:58 | Регистрация: 5.07.2025

    Наконец-то эта мерзкая Вуэльта-2025 завершилась. Напустили к себе кучу мигрантов, теперь пожинают плоды. А страдают, как всегда, обычные люди и настоящие болельщики велоспорта.

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: bammse02
    Наконец-то эта мерзкая Вуэльта-2025 завершилась. Напустили к себе кучу мигрантов, теперь пожинают плоды. А страдают, как всегда, обычные люди и настоящие болельщики велоспорта.
    Слышишь? Страдают и погибают дети, женщины и старики там в Палестине. Понял? Страдалец нашелся. Какие же вы все отрешенные от этой жизни. Праздник вам подавай. Таких ещё вуэльт будет куча, если мир не рухнет от третьей мировой войны. Че захотели пир во время чумы? Получите. И потом не будет вас волновать все эти вуэльты и джиро.. Ничему вас жизнь не научила. Ни сострадания, ни милосердия, ни человечности. В отличии от вас испанцы люди, настоящие земляне этой планеты. Честь им и хвала. Только не говорите, что эти улицы перекрывают иммигранты. Разуйте глаза свои. Вся Европа и весь мир борется за Палестину. Сегодня генеральная сессия ООН . ВСЯ ЕВРОПА, ПОЧТИ ВСЕ СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА БУДУТ ПРИЗНАВАТЬ государство ПАЛЕСТИНА..

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Виталий

      Геродот

      Сегодня, 20:22 | Регистрация: 12.04.2010

      Слышь, а в Израиле женщины и дети не погибают? Не режут их как свиней на концертах?
      Вот из-за таких дубиноголовых, которые видят и слышат только себя и таких же полоумных, на свете и происходят войны.
      Ты неисправим, но модеры здесь чудо как добры.

  6. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:17 | Регистрация: 15.04.2010

    В этом году Вуэльту испортили полностью. И это Европа в своей красоте.

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:19 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Гонщик
    Цитата: andr100
    Дикари и розовые пони сообща
    Дикие цыги , интересно могло бы такое случится на матче Реала или Барсы , хотелось бы посмотреть как их забивают футбольные фанаты раз полицаи импотенты .
    Гонщик не гони здесь. Как раз таки болельщики Барсы и скандируют на трибунах лозунги в честь Палестины. Вчера сборная Италии по футболу в знак протеста развернулись спиной когда играл гимн Израиля. А футболисты устроили потасовку и драку с израильскими футболерами. Даже тренер сборной Италии материл их. И после матча дал интервью где сказал, что не может остаться безучастным к этому геноциду. Так, что не ври и не мути здесь.

    Админ, почему мои сообщения подтираете? Подтирайте тех кто оскорбляет Вуэльту и их болельщиков. Стыдно вести однобокую модерацию.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Виктор

      Coolvic

      Сегодня, 22:07 | Регистрация: 4.05.2011

      Если вы такой любитель футбола, то отвечу вам как один футбольный тренер "Ну и?" Нам это все зачем? Мы велоспорт посмотреть хотим. Нам зачем эта вся информация здесь и на Вуэльте от протестующих в том числе. Кому надо (как вам) тот эту информацию в других местах найдёт и обсудит. Нам это здесь зачем? Тут кружок фанатов Палестины? Члены собрания ООН? Я думаю тут у многих родные или знакомые являются участниками СВО с разных сторон. Кто-то сюда это тащит? Нет,МЫ ЗДЕСЬ ОБСУЖДАЕМ ВЕЛОСПОРТ.
      ?
      Цитата: Astanaforever
      Подтирайте тех кто оскорбляет Вуэльту и их болельщиков.

      Каких болельщиков? Вы думаете кто там вышел назовёт хоть одну команду кроме IPT? Или может гонщиков знает? Болельщикам там это все также не надо как и нам здесь. Те кто это сделали уж точно не болельщики велоспорта.

  8. DIM

    Сегодня, 20:21 | Регистрация: 13.10.2012

    Оргам Вуэльты надо было сразу решить вопрос с израильской командой и не было бы этого позора.

  9. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 20:24 | Регистрация: 30.09.2019

    ой вэй, таки обрезали!

  10. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:26 | Регистрация: 30.06.2017

    Перекрывали улицы во время Вуэльты только в знак протеста участия команды Израиль премьер тех. Убрали бы ее с гонки и Вуэльта прошла бы в полном объёме. Поняли все?

    Вся жизнь это гонка.
  11. Имя: gumanoidd

    gumanoidd

    Сегодня, 21:33 | Регистрация: 31.05.2017

    Палестина---это 2 милиона тунеядцев и иживенцев

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 21:45 | Регистрация: 4.08.2018

      Ну, типа это не люди,да?

  12. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Геродот
    Слышь, а в Израиле женщины и дети не погибают? Не режут их как свиней на концертах?
    Вот из-за таких дубиноголовых, которые видят и слышат только себя и таких же полоумных, на свете и происходят войны.
    Ты неисправим, но модеры здесь чудо как добры.
    Кто тебе позволил меня оскорблять? 

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 22:49 | Регистрация: 20.05.2021

      АЛЛАХ!

  13. DIM

    Сегодня, 21:39 | Регистрация: 13.10.2012

    Сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны.

  14. Имя: Виталий

    vitali

    Сегодня, 21:43 | Регистрация: 17.04.2011

    Как там сказано:"... при чём тут спорт, при чём хоккей...." Доработались до ручки уже совсем.... Нет слов.... Чтобы ВЛАСТЬ в стране не могла навести порядок????? Так зачем ОНА нужна? Бред, слов нет

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

17 сентября 2025

Grand Prix de Wallonie

20 сентября 2025

SUPER 8 Classic

21 - 28 сентября 2025

World Championships

11 октября 2025

Il Lombardia

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • shoooster
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    shoooster-Фото
    Вот умеет Погги!
  • motte
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    motte-Фото

    Тадей к ЧМ готовится, там его цель, а гонка зрелищная получилась!

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (21)
    nightbuster33-Фото
    АЛЛАХ!
  • старт-шоссе 82
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Хорошая гонка получилась... и Поги-шоу и хепи-энд и Бетиоль порадовал.

    Поги и Брендан всё сделали как по нотам я бы даже эту гонку назвал МакНалти-шоу.

    Комментатор посмешыл конечно ,ну да ладно.

    МакНалти заслужил эту победу.

  • Astanaforever
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Великодушный Погачар! Респект!

    Цитата: kwwk
    Да уж, порвали пелотон, как Тузик грелку. Не каждый гонец смог добраться до половины дистанции. а до финиша только избранные.
    Лишь один брутальный мужчина смог создать конкуренцию, за что и был награжден третьим местом.
    А так да - 85 победа эмиратов в сезоне и повторение обсолютного рекорда НТС в 2009 году.
    Ждемс всех гонцов в Руанде, стране 1000 холмов, где и разделка и сама гонка очень и очень сложны.
    п.с Данный коментатор утомил: с его Яйцами и дуэлью в спринте победителей))
    Дураку понятно было, что Тадей отдаст должок своему лейтенанту. Комментатор просто тормоз.
  • kwwk
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    kwwk-Фото

    Да уж, порвали пелотон, как Тузик грелку. Не каждый гонец смог добраться до половины дистанции. а до финиша только избранные.

    Лишь один брутальный мужчина смог создать конкуренцию, за что и был награжден третьим местом.

    А так да - 85 победа эмиратов в сезоне и повторение обсолютного рекорда НТС в 2009 году.

    Ждемс всех гонцов в Руанде, стране 1000 холмов, где и разделка и сама гонка очень и очень сложны.

    п.с Данный коментатор утомил: с его Яйцами и дуэлью в спринте победителей))

  • Lucky
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    Lucky-Фото

    Нет такой профессии хороший человек, нельзя допускать таких людей в студию, комментатор еврика полное днище 

  • RVL
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    RVL-Фото

    Пелотон последние 10 км не транслировали...хотя там что то было, судя по прибывшим...

    Ну, а погги оттащил Брендона из зоны риска и подарил гран при!

    Благородно.

    Куин выстоял тоже...молоток 

  • DIM
    Гран-при Монреаля-2025. Резуль ... (8)
    DIM-Фото
    Щедрость Погачара не знает границ.
  • Coolvic
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (21)
    Coolvic-Фото
    Если вы такой любитель футбола, то отвечу вам как один футбольный тренер "Ну и?" Нам это все зачем? Мы велоспорт посмотреть хотим. Нам зачем эта вся информация здесь и на Вуэльте от протестующих в том числе. Кому надо (как вам) тот эту информацию в других местах найдёт и обсудит. Нам это здесь зачем? Тут кружок фанатов Палестины? Члены собрания ООН? Я думаю тут у многих родные или знакомые являются участниками СВО с разных сторон. Кто-то сюда это тащит? Нет,МЫ ЗДЕСЬ ОБСУЖДАЕМ ВЕЛОСПОРТ.
    ?
    Цитата: Astanaforever
    Подтирайте тех кто оскорбляет Вуэльту и их болельщиков.

    Каких болельщиков? Вы думаете кто там вышел назовёт хоть одну команду кроме IPT? Или может гонщиков знает? Болельщикам там это все также не надо как и нам здесь. Те кто это сделали уж точно не болельщики велоспорта.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

14 сентября

Luca Vergallito (Alpecin-Deceuninck)

15 сентября

Wout van Aert (Visma - Lease a Bike)

Marcel Camprubi (Q36.5 Pro Cycling Team)

Jordan Labrosse (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Jose Luis Faura (Burgos - Burpellet - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (106)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)