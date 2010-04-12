Вуэльта Испании-2025. Результаты 21 этапа

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 19:47
Алальпардо - Мадрид, 51 км
Этап отменён из-за протестующих, перекрывших улицы.
Всем велогонщикам одинаковое время 1:26:31
|
|
Итоговая генеральная классификация
|
|
|
1
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
74:20:28
|
|
|
2
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
01:16
|
|
|
3
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
03:11
|
|
|
4
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
03:41
|
|
|
5
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
05:55
|
|
|
6
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
07:23
|
|
|
7
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
07:45
|
|
|
8
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
07:50
|
|
|
9
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
09:48
|
|
|
10
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
12:16
|
|
|
11
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
14:00
|
|
|
12
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
21:31
|
|
|
13
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
28:07
|
|
|
14
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
30:30
|
|
|
15
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
45:38
|
|
|
16
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
45:39
|
|
|
17
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
46:26
|
|
|
18
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
48:17
|
|
|
19
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
48:30
|
|
|
20
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
50:08
|
|
|
21
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
57:19
|
|
|
22
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
59:23
|
|
|
23
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
1:00:51
|
|
|
24
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
1:04:46
|
|
|
25
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
1:09:30
|
|
|
26
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
1:11:14
|
|
|
27
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
1:18:26
|
|
|
28
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
1:19:07
|
|
|
29
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
1:22:02
|
|
|
30
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
1:27:41
|
|
|
31
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
1:33:20
|
|
|
32
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
1:34:17
|
|
|
33
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
1:39:06
|
|
|
34
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
1:43:22
|
|
|
35
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
1:43:34
|
|
|
36
|
|
Wout Poels (Ned) XDS Astana Team
|
|
1:48:56
|
|
|
37
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
1:50:12
|
|
|
38
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
1:57:31
|
|
|
39
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
1:59:17
|
|
|
40
|
|
Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team
|
|
2:01:00
|
|
|
41
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
2:01:24
|
|
|
42
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
2:01:41
|
|
|
43
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
2:01:43
|
|
|
44
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
2:04:14
|
|
|
45
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
2:04:21
|
|
|
46
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r
|
|
2:09:37
|
|
|
47
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
2:13:57
|
|
|
48
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
2:15:02
|
|
|
49
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
2:16:48
|
|
|
50
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
2:21:45
|
|
|
51
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
2:22:31
|
|
|
52
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
2:22:33
|
|
|
53
|
|
Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL
|
|
2:25:56
|
|
|
54
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
2:27:08
|
|
|
55
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
2:28:38
|
|
|
56
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
57
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
2:29:14
|
|
|
58
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
2:30:57
|
|
|
59
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
2:32:10
|
|
|
60
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
2:32:57
|
|
|
61
|
|
Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r
|
|
2:33:33
|
|
|
62
|
|
Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
2:38:47
|
|
|
63
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
2:42:30
|
|
|
64
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
2:43:12
|
|
|
65
|
|
Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers
|
|
2:44:56
|
|
|
66
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
2:46:06
|
|
|
67
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
2:47:42
|
|
|
68
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
2:47:57
|
|
|
69
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
2:49:38
|
|
|
70
|
|
Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros
|
|
2:50:43
|
|
|
71
|
|
Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team
|
|
2:51:32
|
|
|
72
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
2:51:52
|
|
|
73
|
|
Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
2:53:37
|
|
|
74
|
|
Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step
|
|
2:54:04
|
|
|
75
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
2:55:04
|
|
|
76
|
|
Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ
|
|
2:55:41
|
|
|
77
|
|
Jesus Herrada (Esp) Cofidis
|
|
2:56:36
|
|
|
78
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
2:58:10
|
|
|
79
|
|
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
|
|
2:58:48
|
|
|
80
|
|
Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
|
|
2:59:42
|
|
|
81
|
|
Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers
|
|
3:01:23
|
|
|
82
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
3:01:46
|
|
|
83
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers
|
|
3:02:25
|
|
|
84
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
3:05:04
|
|
|
85
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
3:09:59
|
|
|
86
|
|
Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
3:10:09
|
|
|
87
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
3:10:43
|
|
|
88
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
3:11:02
|
|
|
89
|
|
Jonas Gregaard (Den) Lotto
|
|
3:11:10
|
|
|
90
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
3:12:26
|
|
|
91
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
3:12:44
|
|
|
92
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
3:13:49
|
|
|
93
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
3:14:12
|
|
|
94
|
|
Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla
|
|
3:14:30
|
|
|
95
|
|
Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty
|
|
3:15:26
|
|
|
96
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
3:16:15
|
|
|
97
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
3:16:55
|
|
|
98
|
|
Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis
|
|
3:17:06
|
|
|
99
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:17:20
|
|
|
100
|
|
Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla
|
|
3:18:44
|
|
|
101
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
3:19:37
|
|
|
102
|
|
David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro
|
|
3:21:52
|
|
|
103
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
3:24:03
|
|
|
104
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
3:24:13
|
|
|
105
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
3:26:40
|
|
|
106
|
|
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
3:28:01
|
|
|
107
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
3:28:55
|
|
|
108
|
|
Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech
|
|
3:31:36
|
|
|
109
|
|
Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
3:31:41
|
|
|
110
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
3:32:28
|
|
|
111
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
3:36:13
|
|
|
112
|
|
Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro
|
|
3:38:01
|
|
|
113
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:38:20
|
|
|
114
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
3:39:36
|
|
|
115
|
|
Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
3:40:58
|
|
|
116
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
3:42:02
|
|
|
117
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
3:42:13
|
|
|
118
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
3:42:14
|
|
|
119
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
3:44:23
|
|
|
120
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:49:26
|
|
|
121
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:52:49
|
|
|
122
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
3:53:01
|
|
|
123
|
|
Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty
|
|
3:53:08
|
|
|
124
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ
|
|
3:55:18
|
|
|
125
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
3:56:59
|
|
|
126
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
4:00:51
|
|
|
127
|
|
Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers
|
|
4:06:04
|
|
|
128
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
4:07:09
|
|
|
129
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
4:08:08
|
|
|
130
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
4:08:16
|
|
|
131
|
|
Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers
|
|
4:08:59
|
|
|
132
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck
|
|
4:10:00
|
|
|
133
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
4:11:52
|
|
|
134
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
4:11:58
|
|
|
135
|
|
Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
|
4:13:29
|
|
|
136
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
4:15:14
|
|
|
137
|
|
Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL
|
|
4:20:23
|
|
|
138
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
139
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
4:20:41
|
|
|
140
|
|
Jasper De Buyst (Bel) Lotto
|
|
4:21:15
|
|
|
141
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
4:24:53
|
|
|
142
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
4:31:47
|
|
|
143
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels
|
|
4:32:15
|
|
|
144
|
|
Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG
|
|
4:32:39
|
|
|
145
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
4:35:03
|
|
|
146
|
|
Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
4:36:51
|
|
|
147
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
4:43:01
|
|
|
148
|
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
|
4:43:07
|
|
|
149
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
4:44:12
|
|
|
150
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
4:44:32
|
|
|
151
|
|
Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL
|
|
4:54:07
|
|
|
152
|
|
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
|
|
4:57:02
|
|
|
153
|
|
Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
5:08:37
|
|
|
DNF
|
|
Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro
|
|
|
|
DNF
|
|
Javier Romo (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Chris Harper (Aus) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Paul Ourselin (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Casper Van Uden (Ned) Picnic PostNL
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Oliver Knight (Gbr) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Eric Fagundez (Uru) Burgos - Burpellet - BH
|
|
|
|
|
DNF
|
|
George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Daniel Cavia (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Pepijn Reinderink (Ned) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Simon Carr (Gbr) Cofidis
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Arjen Livyns (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Carlos Garcia Pierna (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Axel Zingle (Fra) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Jorge Arcas (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Guillaume Martin (Fra) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
Итоговая классификация по очкам
|
|
|
1
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
277
|
|
|
2
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
197
|
|
|
3
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
135
|
|
|
4
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
123
|
|
|
5
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
123
|
|
|
6
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
123
|
|
|
7
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
104
|
|
|
8
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
99
|
|
|
9
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
94
|
|
|
10
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
93
|
|
|
11
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
84
|
|
|
12
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
76
|
|
|
13
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
65
|
|
|
14
|
|
Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers
|
|
63
|
|
|
15
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
63
|
|
|
16
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
62
|
|
|
17
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
61
|
|
|
18
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
60
|
|
|
19
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
60
|
|
|
20
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
57
|
|
|
21
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
54
|
|
|
22
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
52
|
|
|
23
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
52
|
|
|
24
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
50
|
|
|
25
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
48
|
|
|
26
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
48
|
|
|
27
|
|
Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech
|
|
45
|
|
|
28
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
44
|
|
|
29
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
42
|
|
|
30
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
42
|
|
|
31
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
42
|
|
|
32
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
38
|
|
|
33
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
37
|
|
|
34
|
|
Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
37
|
|
|
35
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
36
|
|
|
36
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels
|
|
36
|
|
|
37
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
35
|
|
|
38
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
34
|
|
|
39
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
34
|
|
|
40
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
33
|
|
|
41
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
30
|
|
|
42
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
29
|
|
|
43
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
28
|
|
|
44
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
28
|
|
|
45
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
26
|
|
|
46
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
26
|
|
|
47
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
24
|
|
|
48
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
24
|
|
|
49
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
23
|
|
|
50
|
|
Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ
|
|
23
|
|
|
51
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
23
|
|
|
52
|
|
Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
23
|
|
|
53
|
|
Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers
|
|
20
|
|
|
54
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
20
|
|
|
55
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
20
|
|
|
56
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
20
|
|
|
57
|
|
Dion Smith (NZL) Intermarche - Wanty
|
|
20
|
|
|
58
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
20
|
|
|
59
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
20
|
|
|
60
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
20
|
|
|
61
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
20
|
|
|
62
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
19
|
|
|
63
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
19
|
|
|
64
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
18
|
|
|
65
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
17
|
|
|
66
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
17
|
|
|
67
|
|
Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL
|
|
17
|
|
|
68
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
16
|
|
|
69
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
16
|
|
|
70
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
15
|
|
|
71
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers
|
|
15
|
|
|
72
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
15
|
|
|
73
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
15
|
|
|
74
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
14
|
|
|
75
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
14
|
|
|
76
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
14
|
|
|
77
|
|
Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers
|
|
13
|
|
|
78
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
13
|
|
|
79
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
12
|
|
|
80
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
11
|
|
|
81
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
11
|
|
|
82
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
11
|
|
|
83
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
11
|
|
|
84
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
10
|
|
|
85
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
10
|
|
|
86
|
|
Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla
|
|
10
|
|
|
87
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
10
|
|
|
88
|
|
Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers
|
|
9
|
|
|
89
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
9
|
|
|
90
|
|
Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla
|
|
9
|
|
|
91
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
7
|
|
|
92
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
7
|
|
|
93
|
|
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
|
|
7
|
|
|
94
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
6
|
|
|
95
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
6
|
|
|
96
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
5
|
|
|
97
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
5
|
|
|
98
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
5
|
|
|
99
|
|
Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech
|
|
5
|
|
|
100
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
4
|
|
|
101
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
3
|
|
|
102
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
3
|
|
|
103
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ
|
|
3
|
|
|
104
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
2
|
|
|
105
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
2
|
|
|
106
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
2
|
|
|
107
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
1
|
|
|
108
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
-5
|
|
|
Итоговая горная классификация
|
|
|
1
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
61
|
|
|
2
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
56
|
|
|
3
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
32
|
|
|
4
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
32
|
|
|
5
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
31
|
|
|
6
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
28
|
|
|
7
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
26
|
|
|
8
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
22
|
|
|
9
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
22
|
|
|
10
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
22
|
|
|
11
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
21
|
|
|
12
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
20
|
|
|
13
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
18
|
|
|
14
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
15
|
|
|
15
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
12
|
|
|
16
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
12
|
|
|
17
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
11
|
|
|
18
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
10
|
|
|
19
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
10
|
|
|
20
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
9
|
|
|
21
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
8
|
|
|
22
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
8
|
|
|
23
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
7
|
|
|
24
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
7
|
|
|
25
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
7
|
|
|
26
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
6
|
|
|
27
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
6
|
|
|
28
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
6
|
|
|
29
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
6
|
|
|
30
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
6
|
|
|
31
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
6
|
|
|
32
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
5
|
|
|
33
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
5
|
|
|
34
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
5
|
|
|
35
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
4
|
|
|
36
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
4
|
|
|
37
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
4
|
|
|
38
|
|
Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
|
|
3
|
|
|
39
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
3
|
|
|
40
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
3
|
|
|
41
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
3
|
|
|
42
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
3
|
|
|
43
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
2
|
|
|
44
|
|
Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
2
|
|
|
45
|
|
Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech
|
|
1
|
|
|
46
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
1
|
|
|
47
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
1
|
|
|
48
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
1
|
|
|
49
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
1
|
|
|
50
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
1
|
|
|
51
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
1
|
|
|
52
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
1
|
|
|
53
|
|
Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla
|
|
1
|
|
|
54
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
1
|
|
|
Итоговая молодежная классификация
|
|
|
1
|
|
Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech
|
|
74:26:23
|
|
|
2
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
01:28
|
|
|
3
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
08:05
|
|
|
4
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
22:12
|
|
|
5
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
24:35
|
|
|
6
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
44:13
|
|
|
7
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
53:28
|
|
|
8
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
58:51
|
|
|
9
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
1:16:07
|
|
|
10
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
1:28:22
|
|
|
11
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
1:53:22
|
|
|
12
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
1:55:29
|
|
|
13
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
1:55:46
|
|
|
14
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
1:58:26
|
|
|
15
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
2:08:02
|
|
|
16
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
2:15:50
|
|
|
17
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
2:16:38
|
|
|
18
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
2:21:13
|
|
|
19
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
2:22:43
|
|
|
20
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
2:23:19
|
|
|
21
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
2:36:35
|
|
|
22
|
|
Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers
|
|
2:39:01
|
|
|
23
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
2:42:02
|
|
|
24
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
2:43:43
|
|
|
25
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
2:45:57
|
|
|
26
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
2:49:09
|
|
|
27
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
2:52:15
|
|
|
28
|
|
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
|
|
2:52:53
|
|
|
29
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
2:59:09
|
|
|
30
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
3:04:04
|
|
|
31
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
3:06:49
|
|
|
32
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
3:07:54
|
|
|
33
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
3:08:17
|
|
|
34
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
3:10:20
|
|
|
35
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:11:25
|
|
|
36
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
3:13:42
|
|
|
37
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
3:18:08
|
|
|
38
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
3:18:18
|
|
|
39
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
3:20:45
|
|
|
40
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:32:25
|
|
|
41
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
3:33:41
|
|
|
42
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
3:36:07
|
|
|
43
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
3:36:18
|
|
|
44
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
3:36:19
|
|
|
45
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:43:31
|
|
|
46
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:46:54
|
|
|
47
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
3:54:56
|
|
|
48
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
4:01:14
|
|
|
49
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
4:05:57
|
|
|
50
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
4:06:03
|
|
|
51
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
4:14:28
|
|
|
52
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
4:18:58
|
|
|
53
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
4:25:52
|
|
|
54
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
4:37:06
|
|
|
55
|
|
Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL
|
|
4:48:12
|
|
|
Итоговая командная классификация
|
|
|
1
|
|
UAE Team Emirates XRG (UAE)
|
|
222:00:59
|
|
|
2
|
|
Visma - Lease a Bike (Ned)
|
|
23:01
|
|
|
3
|
|
Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)
|
|
1:20:52
|
|
|
4
|
|
Caja Rural - Seguros RGA (Spa)
|
|
1:40:59
|
|
|
5
|
|
Bahrain Victorious (Brn)
|
|
1:53:57
|
|
|
6
|
|
Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)
|
|
1:56:40
|
|
|
7
|
|
Soudal Quick Step (Bel)
|
|
2:03:59
|
|
|
8
|
|
XDS Astana Team (Kaz)
|
|
2:04:43
|
|
|
9
|
|
Israel - Premier Tech (Isr)
|
|
2:55:09
|
|
|
10
|
|
Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)
|
|
3:16:16
|
|
|
11
|
|
Lidl-Trek (USA)
|
|
3:29:54
|
|
|
12
|
|
Groupama - FDJ (Fra)
|
|
3:50:00
|
|
|
13
|
|
Team Picnic PostNL (Ned)
|
|
3:56:49
|
|
|
14
|
|
INEOS Grenadiers (GBr)
|
|
3:57:32
|
|
|
15
|
|
Movistar (Spa)
|
|
5:02:57
|
|
|
16
|
|
Jayco AlUla (Aus)
|
|
5:11:24
|
|
|
17
|
|
EF Education-EasyPost (USA)
|
|
5:41:42
|
|
|
18
|
|
Burgos - Burpellet - BH (Spa)
|
|
5:53:14
|
|
|
19
|
|
Intermarche - Wanty (Bel)
|
|
5:53:42
|
|
|
20
|
|
Arkea - B&B Hotels (Fra)
|
|
5:54:50
|
|
|
21
|
|
Lotto (Bel)
|
|
7:08:06
|
|
|
22
|
|
Cofidis (Fra)
|
|
7:13:11
|
|
|
23
|
|
Alpecin-Deceuninck (Bel)
|
|
9:10:09
|
Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа
Вуэльта Испании-2024. Результаты 3 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 6 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 9 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 10 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 11 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 12 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 13 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 14 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 15 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 16 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 17 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 18 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 19 этапа
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (21)
- Просмотров
- (1 720)