Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 13 этап, Кабесон-де-ла-Саль - Англиру

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 13 этап, Кабесон-де-ла-Саль - Англиру

 


Тринадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Кабесон-де-ла-Саль (Cabezón de la Sal). Город расположен в северной Испании, в автономном сообществе Кантабрия, входя в комарку Саха-Нанса (Saja-Nansa). Кабесон-де-ла-Саль находится в северной части долины Кабуэнига, на равнине вдоль реки Саха, в 35 км к западу от столицы региона Сантандера. Через него проходят важные транспортные пути, связывающие прибрежные и внутренние районы Кантабрии. Местный диалект — смесь астурлеонского и кастильского наречий — считается исчезающим.

     Название города Кабесон-де-ла-Саль связано с добычей соли со времён Римской империи (исп. sal — «соль»). Римляне использовали местные источники для солеварения, а название отражает меру соли — «кабесон». 

     В эпоху Реконкисты (VIII–XV века) через Кабесон-де-ла-Саль проходили пути переселенцев, что способствовало его развитию как торгового пункта.

     В XIX веке в городе работала шоколадная фабрика «Ла Сельва» (La Selva), ставшая важным экономическим объектом (закрыта в 1930-х). В 1898 году Кабесон-де-ла-Саль стал вторым городом Кантабрии с электрическим освещением. 

     В 1940-х годах здесь был высажен искусственный лес из секвой для промышленных целей, но позже он превратился в природный заповедник Monte Cabezón, а с 1980-х город развивается как промышленный центр (текстиль, пищевая индустрия) и туристический узел.

     Секвойный лес насчитывает около 800 деревьев высотой до 40 м. Сейчас это охраняемая территория с пешеходными тропами. Из-за наплыва туристов (до 200 тысяч в год) власти запретили обнимать деревья, чтобы сохранить кору и корни. По лесу проложены экотропы с информационными стендами.

     Национальный охотничий заповедник Саха - отличается богатой флорой (ольха, тис, эвкалипты) и разнообразной фауной (олени, кабаны, бакланы).

     К архитектурным памятникам Кабесон-де-ла-Саль относятся:

     Дворец Гайон (XVII век) расположен в деревне Сантибаньес, отличается пятью полукруглыми арками и родовыми гербами.

     Музей природы Кантабрии расположен в доме Каррехо (родовое поместье семьи Гайон). Экспозиции посвящены флоре, фауне и геологии региона, включая временные выставки.

     Церковь Сан-Педро (XVII век) построена в стиле барокко с элементами классицизма.

     В окрестностях Кабесон-де-ла-Саль есть такие интересные места и памятники как: деревня Бустаманте - здесь сохранилась приходская церковь XIII века; пещеры Альтамира (12 км от города), знамениты наскальными рисунками эпохи палеолита.


Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 13 этапа 

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 13 этап, Кабесон-де-ла-Саль - Англиру

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 13 этап, Кабесон-де-ла-Саль - Англиру 

 

     Кабесон-де-ла-Саль впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании.

 

     Второй по протяжённости этап Вуэльты Испании-2025 с набором высоты 4000 м завершится финишем на легендарной Англиру. 13-й этап в пятницу.

 

     Со старта пелотон отправится вдоль побережья Бискайского залива на запад и через 75 км начнет удаляться от берега. Дорога постепенно будет подниматься вверх. И через 145 км со старта начнётся восхождение до вершины подъёма 1 категории Альто де Ла Москета (Alto de La Mozqueta, отм. 841 м, перепад высот 529 м, протяжённость 6,3 км, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 14%), который в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2020 году, тогда первым на вершине был Гийом Мартан.

 

      Далее 15 км спуска, тягун и розыгрыш промежуточного спринта и начнётся заключительная связка двух подъёмов.

 

 

Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута

 

 

      Сначала участники пройдут подъём 1 категории Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordal, отм. 785 м, перепад высот 483 м, протяжённость 5,4 км, средний градиент 9%, максимальный градиент 14%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2023 году, первым на вершине был Ремко Эвенепул. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

 

     Спуск с Альто-дель-Кордаль крутой, он приведёт к заключительному категорийному подъёму 13 этапа - астурийскому подъёму Англиру (Alto de L'Angliru, категория «Вершина Альберто Фернандеса» (Cima Alberto Fernánde), отм. 1575 м, протяжённость 12,2 км, перепад высот 1245 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 24%).

 

 

 

Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута

 

 

 

 

     Подъём делится на две части: первые 4 км со средним градиентом 8,6% и максимальным 22,5%, далее выполаживание и короткий спуск. Шестикилометровый участок со средним градиентом в 13,5% и максимальными 23,5%, далее всего 1 км со средним градиентом в 10% и заключительные 300 м до финиша - под спуск.

 

     Англиру (Angliru, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия) в 10-й раз будет принимать финиш этапа Вуэльты Испании, в последний раз в 2023 году

 

Англиру в истории Вуэльты Испании

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 13 этап, Кабесон-де-ла-Саль - Англиру

 

    Подъём высшей категории Англиру - одна из самых сложных вершин в Европе, возможно именно по этой причине организаторам так тяжело даётся решение о вводе на маршрут этого подъёма. В этом выпуске Вуэльты Испании нас ожидает уже десятое восхождение, и сейчас самое время вспомнить о каждом покорителе Англиру. Каждый из них стал настоящим героем, продемонстрировав мужество и несгибаемую силу духу, как и положено великим чемпионам!

 

Вуэльта Испании - 1999. Хосе Мария Хименес



     На восьмом этапе (Leon - Alto del Angliru, 175.60 км) гонщикам предстояло преодолеть 4 подъёма: Ventana (гора второй категории; 1590 м; протяженностью 9 км), Cobertoria (первой категории; 1170 м; 9,2 км), Cordal (первой категории; 780 м; 8,8км) и, наконец, Англиру – подъём высшей категории, протяжённостью 12,5 километров со средним градиентом 9,6%. Первые 5 километров имеют градиент 8%, далее еще 6 километров  со средним градиентом 12%, с 11-го километра начинается самая крутая часть с градиентами за 20%. Роберто Эрас (Roberto Heras) после пробных восхождений на Англиру сказал: "Последние 6 километров подёема выглядят просто ужасающе. Там совершенно невероятные рампы". Фернандо Эскартин (Fernando Escartin) также поделился своими впечатлениями: "Если вы остаетесь в седле, ваше переднее колесо начинает подниматься. Если вы встаете на педали, заднее колесо начинает проскальзывать".

    События этапа развивались драматически ещё до подхода к последнему подъёму. На спуске с Corbetoria упал Эскартин. Обошлось без переломов, но велогонщик получил серьезные ушибы. Абрахаму Олано (Abraham Olano) пришлось заменить велосипед. Начался последний подъём.

    Впереди шёл Руслан Иванов (Ruslan Ivanov). Между ним и Олано была группа из пяти велогонщиков - Павел Тонков (Pavel Tonkov), Хосе Луис (Чечу) Рубьера (Jose Luis Rubiera), Роберто Эрас, Ян Ульрих (Jan Ullrich) и Джузеппе Гуэрини (Giuseppe Guerini). Олано добрал эту группу. Затем атаковал Тонков, он прошёл Иванова и нарастил свое преимущество до 59 секунд. В группе Ульриха теперь остались Хосе Мария Хименес (José María Jiménez) и Олано. За 6 километров до финиша Эрас и Хименес предприняли попытку догнать Тонкова. Испанцы постепенно приближались к Павлу, всё более и более увеличивая отрыв от Ульриха и Олано, которые к тому времени, похоже, были сосредоточены только на том, чтобы потерять как можно меньше времени в  генеральной классификации. Однако Тонков снова увеличивает темп.
   За 3 километра до финиша Хименес оставляет Эраса и теперь уже в одиночку преследует лидера. За километр до финиша Тонков в 40 секундах впереди испанца. А затем каким-то невероятным образом Хименес перекладывается к Тонкову и проходит его. Когда испанец пересекал финишную черту, у него, казалось, не осталось никаких сил, чтобы просто выразить свою радость от победы.
   Немного позже Хименес скажет: "Я посвящаю эту победу всем испанским болельщикам, моей команде, с которой вместе готовился.… Эта победа очень много значит для меня, поскольку я чувствую себя в долгу перед болельщиками и организаторами, подготовившими этот подъем. Я видел Тонкова еще до заключительной части подъема, но, хотя я чувствовал себя хорошо, не решался атаковать, потому что был не уверен в правильности подбора передач для скользкого покрытия. Однако, как только я преодолел самый крутой участок, я решил пойти за ним".

     Более 120 000 болельщиков, стоя под проливным дождём, стали свидетелями эпического этапа и исторической победы Хименеса. В генеральной классификации первое место осталось за Олано, вторым с отставанием в 2 минуты и 8 секунд шёл Ульрих, третью позицию занимал Павел Тонков, проигрывая испанцу 2 минуты и 58 секунд.

Результаты 8-го этапа (Leon - Alto del Angliru, 175.60 км) Вуэльта Испании-1999
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
22.
27.
35.
38.
48.
65.
94.
97.
106.  		 JIMENEZ SASTRE Jose Maria
TONKOV Pavel
HERAS HERNANDEZ Roberto
BELTRAN MARTINEZ Manuel
OLANO MANZANO Abraham
PIEPOLI Leonardo
ULLRICH Jan
RUBIERA VIGIL Josй Luis
REBELLIN Davide
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor  
...
KIVILEV Andrei
IVANOV Ruslan
TETERIOUK Andrei
ZINTCHENKO Andrei
IVANOV Serguei
EKIMOV Viatcheslav
SMETANINE Serguei
SHEFER Alexandr
OUTSCHAKOV Serguei		 BAN
MAP
KEL
BAN   
ONC
BAN
TEL
KEL
PLT
VIT
....
FES
LIQ
LIQ
VIT
TVM
AMI
VIT
RIS
TVM		 04:52:04
00:00:00
00:01:01
00:01:13
00:01:44
00:02:03
00:02:45
00:02:45
00:03:00
00:03:09
....
00:06:39
00:07:33
00:10:35
00:11:16
00:15:03
00:19:15
00:26:57
00:27:05
00:28:44
     
     К сожалению, Хосе Мария Хименес, первый покоритель легендарной Англиру и победитель Вуэльта Испании-1999 года, веселый и жизнерадостный человек, уверенно побеждавший на горных этапах велосипедист, не смог победить депрессию. 6 декабря 2003 года Хименес скончался от сердечного приступа в психиатрической клинике Мадрида, где проходил курс лечения от тяжелой депрессии. Когда в 2002 году у испанца возникли серьезные психологические проблемы, он пытался с ними бороться, начав принимать кокаин. Хименеса поддерживала семья и его друзья, велогонщики команды Banesto, а руководство велокоманды продолжало платить ему зарплату, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы справиться с болезнью.

   За время своей профессиональной карьеры Хименес побеждал 28 раз. Испанский велоспорт возлагал на него большие надежды. С 1997 по 2001 год он выиграл 10 этапов Вуэльты Испании, а также четыре раза становился лучшим горным гонщиком.

Вуэльта Испании - 2000. Джильберто Симони


      Англиру предстала перед велогонщиками на 16-м эпическом этапе (Oviedo - Gamonal/Alto de l'Angliru, 168.0 км) Вуэльты Испании-2000. Джильберто Симони (Gilberto Simoni) одержал победу на этапе с финишем на Англиру. Симони ехал впереди в составе отрыва, сформировавшегося ещё на первой половине этапа. Гвардия Роберто Эраса работала впереди лидирующей группы из 9 велогонщиков, в числе которых был и Павел Тонков. Постепенно эта группа стала добирать велогонщиков отрыва. Но темп оказался приемлемым не для всех. Тонков атаковал, и только Эрас сумел зацепиться. По мере того, каквело гонщики продвигались к более крутым участкам подъёма, становилось все заметнее, что Эрас потенциально сильнее Тонкова и Симони в этом восхождении. Эрас продолжал добирать велогонщиков отрыва и прошёл Анхеля Касеро (Angel Casero), что было для него особенно важно в перспективе борьбы за "генерал". Симони пришёл первым на финиш, а Эрас, уступив итальянцу 3 минуты, добился значимого преимущества в генеральной классификации над Касеро (более трех с половиной минут). На третье место в общем зачёте переместился Павел Тонков, проигрывая Эрасу почти 5 минут.

Результаты 16-го этапа (Oviedo - Gamonal/Alto de l'Angliru, 168.0 км) Вуэльта Испании-2000
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
60.
66.
72.
75.
84.
87.
103.
110.  		 SIMONI Gilberto
HRUSKA Jan
HERAS HERNANDEZ Roberto
BROZYNA Tomasz
TONKOV Pavel
LAISEKA JAIO Roberto
BROCHARD Laurent
RUMSAS Raimondas
GERRIKAGOITIA ARRIEN Gorka  
ESCARTIN COTI Fernando
...
VINOKOUROV Alexandre
SARKAUSKAS Saulius
SOURKOV Youri
GUSTOV Volodymir
PUGACI Igor
TETERIOUK Andrei
SHEFER Alexandr
HONCHAR Serhiy		 LAM
VIT
KEL
BAN
MAP  
EUS
DEL
FAS
EUS
KEL     
...
TEL
LAP
LAP
FAS
SAE
LIQ
ALS
LIQ  		 04:37:34
00:02:19
00:02:58
00:03:11
00:04:27
00:04:27
00:04:44
00:05:16
00:05:16
00:05:46
...
00:20:09
00:20:52
00:21:21
00:22:04
00:22:44
00:22:52
00:24:03
00:24:40


Вуэльта Испании - 2002. Роберто Эрас

     Решающим этапом для фаворитов Вуэльты Испании-2002 стал именно 15-й этап (Gijon - Alto de l'Angliru, 176.70 км). Для претендентов на победу момент истины настал у подножия подъёма на Англиру. В отрыве на тот момент находился лишь Аитор Оса (Aitor Osa), борющийся за горную майку, но его преимущество чуть более минуты не позволяло ему замахиваться на победу на этапе.
   Велогонщики команды Kelme натягивали пелотон, хотя Оскар Севилья (Oscar Sevilla) находился позади и не выглядел уверенным в своих силах. Фактически, у Севильи был кризисный день, а его товарищ по велокоманде Аитор Гонсалес (Aitor Gonzalez) начал ускоряться. Недовольство Оскара Севильи было явным. Но именно этого ускорения и ждали другие фавориты.
    Эрас и Хосеба Белоки (Joseba Beloki) подвинулись в голову группы. За 6 км до финиша Эрас атаковал, а удержаться за ним удалось лишь Гонсалесу. И в этот момент Роберто Эрас атаковал ещё раз, уже не оглядываясь, оставив соперников далеко позади. А непогода разыгралась уже не на шутку, дождь зарядил вовсю свою мощь. Пока Белоки, Франческо Казагранде (Francesco Casagrande)Ибан Майо (Iban Mayo) сражались за второе место, Эрас уверенно шёл к победе и выиграл у ближайшего преследователя Хосебы Белоки более полутора минут. Белоки, казалось, вернул себе форму первой недели гонки и поднялся в общем зачёте на 4-ю позицию. А Роберто Эрас не только взял этап, но и перехватил майку лидера. Оскар Севилья спустился с 1-го на 3-е место, пропустив вперёд и своего товарища по команде Аитора Гонсалеса.

     По мере прохождения этапа погода постепенно портилась, скользкие дороги стали причиной многочисленных падений. Больше всех пострадал Дэвид Миллар (David Millar), шедший 10-м в генеральной классификации. На спуске, в течение пяти минут, он падал дважды, причём во второй раз его сбила техничка другой команды. Хотя Миллар смог подняться, дискомфорт и боль мешали ему продолжать борьбу. Он доехал до вершины Англиру, но остановился за метр до финишной черты в знак протеста против условий прохождения этапа. Организаторы посчитали это действие сходом. "Мы не животные, и это бесчеловечно", заявил Дэвид Миллар. "Полиция оцепила трассу, и болельщики не имели возможность подтолкнуть гонщиков. Все в пелотоне были недовольны, мне просто выпало заявить об этом вслух".

Результаты 15-го этапа (Gijon - Alto de l'Angliru, 176.70 км) Вуэльта Испании-2002
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
11.
30.
80.
109.
122.  
 HERAS HERNANDEZ Roberto
BELOKI DORRONSORO Joseba
CASAGRANDE Francesco
MAYO DIEZ Iban
GONZALEZ JIMENEZ Aitor
DI LUCA Danilo
SIMONI Gilberto
CASERO MORENO Angel Luis
JEKER Fabian
GARCIA CASAS Felix Manuel
...
SEVILLA RIBERA Oscar
TONKOV Pavel
REISS Andris
SMETANINE Serguei
SIVAKOV Alexei		 USP
ONE
FAS
EUS
KEL
SAE
SAE
COA    
MIL
BIG
...
KEL
LAM
INA
JAZ
BIG		 05:01:02
00:01:35
00:01:41
00:01:54
00:02:16
00:02:16
00:02:16
00:02:22
00:02:34
00:02:42
...
00:02:50
00:08:59
00:20:24
00:24:39
00:26:09
     Англиру вернулась на Вуэльту Испании после шестилетнего перерыва. На 13-м этапе (San Vicente de la Barquera - Alto de L'Angliru, 209.50 км) вся слава гонки обрушилась на Альберто Контадора (Alberto Contador Velasco) - победа на этапе, майка лидера и слава покорителя Англиру.
   Велогонщикам  предстояло преодолеть тяжёлый маршрут: Alto Ortiguero (3 кат. - 450 м, - на 45.90 км), Puerto de Arnicio (1 кат. - 910 м. - на 116.70 км), Alto de la Colladona (1 кат. - 850 м. - на 154.80 км), Alto del Cordal (1 кат. - 780 м. - на  188.20 км), и финиш на Alto de L'Angliru, вершину высшей категории,  1,580 м над уровнем моря.
   До 37-го км многие велогонщики пытались атаковать, но повезло лишь французскому велогонщику Кристофу Керну (Christophe Kern). У подножия первой вершины его преимущество над пелотоном составило 3 минуты 40 секунд, а также к нему присоединились два велогонщика - словак Матей Юрко (Matej Jurco) и датчанин Маартен Тьяллинги (Maarten Tjallingii).
    На спуске им удалось увеличить время разрыва, и к 85-му км их преимущество увеличилось до десяти минут. Самый большой разрыв дня был зафиксирован перед началом штурма Puerto de Arnicio - 10 минут 30 секунд. На 116 км трио потеряло две минуты, к началу штурма Alto del Cordal отрыв вез всего 4 минуты 47 секунд. Трио теряло силы, а в пелотоне начала работать команда Astana.

    Керн почувствовал опасность и бросил своих попутчиков. На вершине Alto del Cordal его преимущество над ними составило 27 секунд, над группой фаворитов 2 минуты 5 секунд. Но он начал терять силы, в одиночку бороться стало тяжело, а бороться в одиночку на Англиру после стольких сил, потраченных в отрыве, было просто невозможно, и он сдался. За 10 км до финиша, его догнали бывшие попутчики по отрыву.

    Главную работу для Контадора в этот день выполнил Андреас Клёден (Andreas Klöden), передав эстафету за 10 км до финиша Хосе Луису Рубьере (José Luis Rubiera). Контадор ехал вторым колесом за Леваем Лайфаймером (Levi Leipheimer). Рубьера отработал на менее тяжелых участках подъема Англиру.
    С 7,5 км по 6,5 км отработал Лайфаймер. Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), и его товарищ по команде Хоакин Родригес (Joaquin Rodriguez) пользовались работой команды Контадора. После того как Лайфаймер сделал все что мог, Контадор и Вальверде начали бороться за победу, отдаляясь от Карлоса Састре (Carlos Sastre Candil). 
   За 3,5 км до финиша стремительным броском Контадор "убил" своих конкурентов, на этих последних километрах градиент подъема поднимался до 21%. Контадор покорил Англиру. Лайфаймер потерял надежду на майку лидера, но, похоже, в этом и состояла интрига закрученная командой Astana - возможным капитанством Лайфаймера отвлекли внимание от Контадора.

Результаты 13-го этапа (San Vicente de la Barquera - Alto de L'Angliru, 209.50 км) Вуэльта Испании-2002
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
35.
49.
56.
58.
65.
66.
82.
100.
106.
141.
145.
147.
150.
151.
152.  
 CONTADOR VELASCO Alberto
VALVERDE BELMONTE Alejandro  
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
LEIPHEIMER Levi
SASTRE CANDIL Carlos
GESINK Robert
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
ZAUGG Oliver
CUNEGO Damiano
MORENO FERNANDEZ Daniel
...
KOZONTCHUK DmitrIy
POPOVYCH Yaroslav
KIRYIENKA Vasil
VORGANOV Eduard
PETROV Evgeni
GUSTOV Volodymir
GRIVKO Andriy
BRUTT Pavel
VAITKUS Tomas
USOV Alexandre
IGNATIEV Mikhail
ESKOV Nikita
MURAVYEV Dmitriy
ROVNY Ivan
BAZAYEV Assan		 AST
GCE
GCE
AST
CSC
RAB
KGZ
GST
LAM
GCE
...
RAB
SIL
TCS
KGZ
TCS
CSC
MRM    
TCS
AST
ALM
TCS
TCS
AST
TCS
AST  
 05:52:35
00:00:42
00:00:58
00:01:05
00:01:32
00:01:56
00:02:18
00:02:28
00:02:43
00:03:01
...
00:09:03
00:10:59
00:11:50
00:12:12
00:14:04
00:14:42
00:17:11
00:17:53
00:18:45
00:22:41
00:23:42
00:24:51
00:25:07
00:25:13
00:25:17


 


 


 


 


   Вуэльта Испании - 2011. Хуан Хосе Кобо

    На королевском 15-м этапе (Авилес (Avilés) –  Англиру, протяженностью 142,2 км) пелотону предстоял штурм легендарного подъёма Англиру. Короткий, но сложный этап - со старта пелотон постепенно начал подниматься на высоту, попутно преодолевая небольшие холмы и пригорки. Прежде чем подняться на Англиру, велогонщики преодолели три подъёма - Альто де ла Кабруньяна (Alto de la Cabruñana) (1-я категория), Альто де Тенебредо (Alto de Tenebredo) (2-й категория), Альто дель Кордал (Alto del Cordal) (1-я категория), после короткого крутого спуска с последней и начался подъём на финальную гору высшей категории - Альто дель Англиру (уклон 9,9% - 25,8%).

   В генеральномй классификации к этому этапу всё ещё нельзя было выявить очевидного фаворита, велогонщики шли довольно плотно друг другу. Поэтому на 15-м этапе все команды, имеющие претендента на подиум, работали во главе пелотона, сменяя друг друга. Основная борьба развязалась на последних километрах дистанции, когда велогонщики начали штурм Англиру.

    Первыми атаковали Карлос Састре (Carlos Sastre Candil) "Geox-TMC" и Игор Антон (Igor Anton) из "Euskaltel-Euskadi". Им не хватило сил сделать атаку успешной, и Састре и Антон потеряли надежды на подиум Вуэльты Испании-2011.

     За 6 км до финиша на участке с 13% градиентом атаковал Хуан Хосе Кобо (Juan Jose Cobo Acebo). Группу велогонщиков, в которой ехал лидер Брэдли Уиггинс (Bradley Wiggins), возглавил Кристофер Фрум. Кобо вёз своим преследователям уже 48 секунд, когда из этой группы выпали такие велогонщики как Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali)Даниэль Мартин (Daniel Martin)Игор АнтонХоаким Родригес (Joaquim Rodríguez). За три километра до финиша сдался и Уиггинс. А Кобо продолжал свой уверенный "полёт" на вершину Англиру, он стремительно приближался к главной победе в своей спортивной карьере. И он достиг вершину первым, опередив ближайших преследователей - Ваута Пулса (Wout Poels) "Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team", Дениса Меньшова (Denis Menshov) и Криса Фрума (Christopher Froome) на 48 секунд с учётом бонификаций.

    В генеральной классификации всё перемешалось - капитаны проиграли, грегари поднялись: грегори Уиггинса, Фрум, оказался на второй позиции общего зачёта, проигрывая новоиспеченному лидеру Кобо 20 секунд, сам же Уиггинс спустился на третью позицию с проигрышем в 46 секунд. Денис Меньшов в генеральном зачёте поднялся на шестое место, проигрывая своему товарищу повело команде (и грегари) Кобо три минуты.

    Хуан Хосе Кобо не скрывал свой радости: "Я очень взволнован. Это, без сомнения, самый фантастический день в моей карьере. Нельзя сказать, что подъем хорошо подходит мне, но с самых первых километров я почувствовал, что мои ноги здорово крутят, и я решил попробовать атаковать. Я не знал, хватит ли меня на весь подъем – градиенты на Англиру просто ужасающие, но, продвигаясь вперед метр за метром, я чувствовал, что мое преимущество растет, а вместе с ним и укреплялась моя уверенность. И у меня открылось второе дыхание, чтобы сохранить этот темп до самого финиша... Я не знаю, как закончится Вуэльта. У нас впереди еще неделя гонки, и дорога до Мадрида всё еще долгая..."

    Результаты этого этапа во многом определили финальный подиум в Мадриде, но пелотону предстояло проехать ещё шесть этапов, два из которых были горные, с тяжёлым маршрутом по горам Страны Басков.
  15 этап. Aviles - Alto de L'Angliru, 142.2 км  
  1   Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC   4:01:56  
  2   Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team   0:00:48  
  3   Denis Menchov (Rus) Geox-TMC      
  4   Christopher Froome (Gbr) Sky Procycling      
  5   Bradley Wiggins (Gbr) Sky Procycling   0:01:21  
  6   Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi      
  7   Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team   0:01:35  
  8   Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek      
  9   Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team      
  10   Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team      
  11   Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo   0:01:41  
  12   Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC   0:01:52  
  13   Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi   0:02:02  
  14   Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto   0:02:17  
  15   Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale   0:02:37  
  16   Jakob Fuglsang (Den) Leopard Trek   0:02:43  
  17   Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team      
  18   Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek      
  19   Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar Team   0:03:01  
  20   Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi   0:03:22  

   Вуэльта Испании - 2013. Кенни Элиссонд

 

 

  Двадцатый этап Вуэльты Испании-2013, последний перед этапом дружбы в Мадриде, стал эпическим. Профиль королевского горного этапа с финишем на вершине Альто де Англиру полностью повторял 15 этап Вуэльты Испании-2011 года.


    Англиру поставила точку в борьбе за общий зачёт, а также вписала в историю велоспорта новое имя – 22-летний французский велогонщик Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde, FDJ.fr) одержал победу на легендарной вершине. Элиссонд выиграл из отрыва, проехав в одиночку подъём на Англиру.


   Пока молодой француз упорно шёл к победе на 20-м этапе, за его спиной решалась судьба Вуэльты Испании-2013, напряжение борьбы достигло высшей точки, но обладателю красной майки Крису Хорнеру (Chris Horner) удалось не только удержать первую позицию в общем зачёте, но и усилить свое преимущество, прежде всего, над своим главным конкурентом - Винченцо Нибали, а также Алехандро Вальверде и Хоакимом Родригесом.

  Avilés - Alto de L´Angliru 142.2 км  
  1   Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr   3:55:36  
  2   Chris Horner (Usa) RadioShack-Leopard   0:26  
  3   Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team   0:54  
  4   Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team      
  5   Andre Cardoso (Por) Caja Rural      
  6   Dominique Nerz (Ger) BMC Racing Team      
  7   Jose Mendes (Por) NetApp-Endura   1:15  
  8   Joaquin Rodriguez (Esp) Katusha Team   1:45  
  9   Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma - Quick Step   1:52  
  10   Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr   1:59  
  11   David Arroyo (Esp) Caja Rural      
  12   Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R   2:20  
  13   Daniel Moreno (Esp) Katusha Team   2:26  
  14   Samuel Sanchez (Esp) Euskaltel - Euskadi      
  15   Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team   2:38  
  16   Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team   3:07  
  17   Beñat Intxausti (Esp) Movistar Team   3:14  
  18   Rafal Majka (Pol) Saxo-Tinkoff   3:42  
  19   Nicolas Roche (Irl) Saxo-Tinkoff      
  20   Leopold Konig (Cze) NetApp-Endura   3:53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вуэльта Испании - 2017. Альберто Контадор

 

 Двадцатый этап - королевский горный этап с финишем на Англиру. Этап протяжённостью 115,8 км, стал наименее протяжённым в этом издании Вуэльты Испании-2017.


   Отрыв дня сформировался после многочисленных атак, однако, никто из велогонщиков, отобравшихся в него, не смог удержаться впереди, когда начался подъём Англиру. Альберто Контадор вместе с товарищем по велокоманде Trek-Segafredo Харлинсоном Пантано атаковал на спуске с Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordal) и с запасом относительно группы лидера генеральной классификации Криса Фрума (Sky) начал проходить заключительный и самый тяжёлый подъём гонки – Англиру.


   Харлинсон Пантано помог своему капитану лишь на первых километрах подъёма, но потом не смог переключить передачу и резко остановился за 10 км до финиша. Альберто Контадор прошёл участников отрыва дня, а за 5,5 км до финиша поехал в одиночку.


    Сначала преимущество Контадора позволяло ему надеяться на подиум, но за 3 км до финиша он начал терять время, в итоге удержав достаточно преимущества для победы на этапе, но не смог войти в тройку призёров генеральной классификации, оставшись в итоге 4-м.

 

Винченцо Нибали и Ильнур Закарин в тройке лучших общего зачёта Вуэльты Испании-2017

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin


    В группе генеральщиков Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) несколько раз ускорялся за 4 км до финиша.


   Когда Контадору оставалось до финиша 2 км, Крис Фрум вместе с Ваутом Пулсом уехали от попутчиков и в итоге финишировали через 17 секунд после Контадора. Ильнур Закарин также атаковал и пришёл на финиш 4-м через 35 секунд после Альберто Контадора, что позволило ему подняться на третье место в генеральной классификации. Вилко Келдерман (Sunweb), бывший ближайшим соперником Ильнура Закарина в борьбе за подиум, не выдержал темпа и финишировал лишь через одну минуту и 25 секунд, лишившись третьего места в генеральной классификации.

 

Альберто Контадор – победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2017

Photo © Unipublic/Photogomez Sport


   Альберто Контадор одержал победу на королевском горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2017 с финишем на Англиру, став двукратным покорителем этого подъёма. Эта победа стала для 34-летнего испанского велогонщика команды Trek-Segafredo первой в этом сезоне, а также финальной в его карьере, которую он завершал после финиша испанского Гран-тура.

 

 Вуэльта Испании-2020: Хью Карти

 

   Двенадцатый этап Вуэльты Испании-2020 - королевский горный этап с финишем на легендарном подъёме Англиру (Alto de L'Angliru). Наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 3100 м.


   Многочисленный отрыв дня пелотон не отпускал более чем на две минуты. В начале финального подъёма, у подножия Англиру за 10,5 км до финиша просеявшийся пелотон добрал последних велогонщиков отрыва – лидера горной классификации Гийома Мартана (Cofidis), чемпиона Испании Луиса-Леона Санчеса (Astan Pro Teama) и Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) из Deceuninck-Quick Step.

 

Хью Карти – победитель 12-го этапа Вуэльты Испании-2020 с финишем на Англиру

Credits: Unipublic / Luis Angel Gomez


    Велокоманда Jumbo-Visma, самая многочисленная в группе красной майки, взяла на себя контроль над ситуацией. Лидер классификации лучшего молодого гонщика Энрик Мас (Movistar) атаковал за 3,5 км до финиша, в то время как обладатель красной майки лидера Примож Роглич не выдержал темп и не смог ответить на ускорение. Но решающей стала атака Хью Карти (Hugh Carthy), который уехал от соперников за 1,5 км до финиша.


   На ускорение Карти ответил велогонщик команды Astana Pro Team Александр Власов, финишировавший вторым через 16 секунд после победителя. Энрик Мас и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) финишировали в одной группе с Власовым.


    Примож Роглич (Jumbo-Visma) пересёк финиш на Англиру через 26 секунд и потерял красную майку лидера, которая вновь перешла Ричарду Карапасу. 

 

 Вуэльта Испании-2023: Примож Роглич

 

 

  Семнадцатый этап Вуэльты Испании-2023 - горный этап с набором высоты 3300 м и финишем на Англиру (Alto de L'Angliru, высшая категория, отм. 1575 м, протяженность 12,2 км, перепад высот 1245 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 24%).


   Первые 40 км после старта многочисленные атаки не помогли создать многочисленный отрыв дня. Уехать и удержаться впереди до Англиру удалось лишь Ремко Эвенепулу, которому товарищ по велокоманде Soudal-Quick-Step Маттиа Каттанео помог собрать горные очки на подъёмах 1-й категории Альто де ла Колладиэлла (Alto de la Colladiellaотм. 848 м, набор высоты 557 м, протяженность 7,8 км, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 14%) и Альто-дель-Кордаль  (Alto del Cordal, отм. 790 м, перепад высот 493 м, протяжённость 5,4 км, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 14%). Каттанео завершил свою часть работы за 26,6 км до финиша, а Ремко Эвенепул удержался до финального подъёма Англиру. Пелотон, который возглавляла велокоманда Bahrain Victorious, задававшая темп на подъезде к легендарному подъёму и на самой Англиру, добрал Ремко Эвенепула за 5,6 км до финиша, на середине подъёма.

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023

 

   Атака Романа Барде (DSM firmenich) быстро была нейтрализована темпом Bahrain Victorious. Хотя Bahrain Victorious отсеяли почти всех соперников, от трио Jumbo-Visma избавиться им не удалось. За 5 км до финиша от всего пелотона впереди остались лишь семь велогонщиков - Ваут Пулс, Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго из Bahrain Victorious, трио лидеров Jumbo-Visma и Энрик Мас (Movistar), который не долго удерживался в этой группе и отстал за 4 км до финиша. Затем не выдержал темпа Сантьяго Буйтраго.


   За 3 км до финиша атаковал Примож Роглич. Микель Ланда попытался закрыть просвет, но не смог. За 2,1 км до финиша за Приможем Рогличем держались лишь его товарищи по велокоманде - лидер генеральной классификации Сепп Кусс и Йонас Вингегор.


   Сепп Кусс, который в этот день праздновал своё 29-летие, не выдержал темпа Йонаса Вингегора и Приможа Роглича и отстал за 2 км до финиша. Оставшуюся часть подъёма Кусс преодолел с догнавшим его Ландой.


    Роглич и Вингегор за 1,3 км опережали своего товарища по велокоманде и Микеля Ланду на 20 секунд, этот просвет не увеличился до финиша. Примож Роглич работал первым колесом до самого финиша и первым пересёк финиш, Йонас Вингегор финишировал вторым. Через 19 секунд третьим на 17-м этапе финишировал Сепп Кусс, 4-м - Микель Ланда.

 

Примож Роглич побеждает на Англиру, Jumbo-Visma продолжает доминировать на 17-м этапе Вуэльты Испании-2023


   Сепп Кусс сохранил красную майку лидера, правда, его преимущество над Йонасом Вингегором сократилось до 8 секунд, а Примож Роглич уступал своему товарищу по велокоманде 1 минуту 8 секунд.


   Благодаря работе Bahrain Victorious, сбросившей соперников, и 4-му месту на этапе Микель Ланда поднялся в генеральной классификации на две позиции и теперь догнал по времени Хуана Аюсо (UAE Team Emirates), уступая молодому соотечественнику всего 16 секунд. Хуан Аюсо сохранил 4-ю позицию в генеральной классификации, но на 17-м этапе он потерял 1 минуту 42 секунды и теперь уступал лидеру Сеппу Куссу 4 минуты.

 

   Ремко Эвенепул (Soudal-Quick-Step) укрепил свою позиции в горной классификации, где на 40 очков опережал Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma).

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2025 Vuelta a Espana-2025 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

  1. qwinter

    Сегодня, 18:59 | Регистрация: 16.07.2021

    Да здравствует колхоз!!!

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 4.08.2018

     В память врезалась Англиру 13 года, когда километра за полтора до финиша дед Хорнер встал на педали и так, стоя, ушел в точку от группы лидеров, сдвинув на затылок шлем. Немного ещё и он догнал бы Элиссонда. Помню, что немного обидно было за Пурито, который неожиданно( может и нет) посыпался на Англиру, а казалось, что у Катюши и Пурито подиум уже в кармане.

     Вообще на этой горе происходило много эпичного.

  3. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 12.04.2010

    Не будет колхоза... Вини просто уедет ото всех - надо ж какой-то запас времени сделать на всякий случай, минуты три хотя бы... Тем более разозлили его вчера, не дали подарить победу сыну... вот завтра и подарит.

  4. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 19:50 | Регистрация: 31.05.2014

    Последнюю победу Конте Фрумыч с Пулсом просто подарили, не став его догонять, проявили так называемое благородство к без одного этапа пенсионеру.

    А так да - дед Хорнер здесь тоже запомнился.

    Ну а что касается завтрашнего этапа, то это конечно же Винни, если не отпустят какой нибудь дальний и сильный отрыв с Вайном.

  5. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 15.04.2010

    Две горы 1 категории и Англеру это круто. Тут выживут настоящие горняки. Подкок будет атаковать.

  6. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 20:30 | Регистрация: 11.05.2017

    Жду минуту как минимум от Йонаса 

  7. василий

    Сегодня, 21:15 | Регистрация: 15.09.2019

    Все тут развалится Пидкок вообще вывалится Астана должна попробывать

  8. Гонщик

    Сегодня, 21:20 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Николай Н.
    Две горы 1 категории и Англеру это круто. Тут выживут настоящие горняки. Подкок будет атаковать.
    Что-то как-то слабо верится что Пидкок не вывалит , поедут то уже на все деньги .

  9. vova-55

    Сегодня, 22:13 | Регистрация: 20.05.2018

    Очень тяжелый, королевский горный этап под номером 13 и в пятницу...

    Желаю всем добраться до финиша целыми!

