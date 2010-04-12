- Категория:
Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 13 этап, Кабесон-де-ла-Саль - Англиру
Тринадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Кабесон-де-ла-Саль (Cabezón de la Sal). Город расположен в северной Испании, в автономном сообществе Кантабрия, входя в комарку Саха-Нанса (Saja-Nansa). Кабесон-де-ла-Саль находится в северной части долины Кабуэнига, на равнине вдоль реки Саха, в 35 км к западу от столицы региона Сантандера. Через него проходят важные транспортные пути, связывающие прибрежные и внутренние районы Кантабрии. Местный диалект — смесь астурлеонского и кастильского наречий — считается исчезающим.
Название города Кабесон-де-ла-Саль связано с добычей соли со времён Римской империи (исп. sal — «соль»). Римляне использовали местные источники для солеварения, а название отражает меру соли — «кабесон».
В эпоху Реконкисты (VIII–XV века) через Кабесон-де-ла-Саль проходили пути переселенцев, что способствовало его развитию как торгового пункта.
В XIX веке в городе работала шоколадная фабрика «Ла Сельва» (La Selva), ставшая важным экономическим объектом (закрыта в 1930-х). В 1898 году Кабесон-де-ла-Саль стал вторым городом Кантабрии с электрическим освещением.
В 1940-х годах здесь был высажен искусственный лес из секвой для промышленных целей, но позже он превратился в природный заповедник Monte Cabezón, а с 1980-х город развивается как промышленный центр (текстиль, пищевая индустрия) и туристический узел.
Секвойный лес насчитывает около 800 деревьев высотой до 40 м. Сейчас это охраняемая территория с пешеходными тропами. Из-за наплыва туристов (до 200 тысяч в год) власти запретили обнимать деревья, чтобы сохранить кору и корни. По лесу проложены экотропы с информационными стендами.
Национальный охотничий заповедник Саха - отличается богатой флорой (ольха, тис, эвкалипты) и разнообразной фауной (олени, кабаны, бакланы).
К архитектурным памятникам Кабесон-де-ла-Саль относятся:
Дворец Гайон (XVII век) расположен в деревне Сантибаньес, отличается пятью полукруглыми арками и родовыми гербами.
Музей природы Кантабрии расположен в доме Каррехо (родовое поместье семьи Гайон). Экспозиции посвящены флоре, фауне и геологии региона, включая временные выставки.
Церковь Сан-Педро (XVII век) построена в стиле барокко с элементами классицизма.
В окрестностях Кабесон-де-ла-Саль есть такие интересные места и памятники как: деревня Бустаманте - здесь сохранилась приходская церковь XIII века; пещеры Альтамира (12 км от города), знамениты наскальными рисунками эпохи палеолита.
Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 13 этапа
Кабесон-де-ла-Саль впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании.
Второй по протяжённости этап Вуэльты Испании-2025 с набором высоты 4000 м завершится финишем на легендарной Англиру. 13-й этап в пятницу.
Со старта пелотон отправится вдоль побережья Бискайского залива на запад и через 75 км начнет удаляться от берега. Дорога постепенно будет подниматься вверх. И через 145 км со старта начнётся восхождение до вершины подъёма 1 категории Альто де Ла Москета (Alto de La Mozqueta, отм. 841 м, перепад высот 529 м, протяжённость 6,3 км, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 14%), который в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2020 году, тогда первым на вершине был Гийом Мартан.
Далее 15 км спуска, тягун и розыгрыш промежуточного спринта и начнётся заключительная связка двух подъёмов.
Сначала участники пройдут подъём 1 категории Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordal, отм. 785 м, перепад высот 483 м, протяжённость 5,4 км, средний градиент 9%, максимальный градиент 14%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2023 году, первым на вершине был Ремко Эвенепул. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.
Спуск с Альто-дель-Кордаль крутой, он приведёт к заключительному категорийному подъёму 13 этапа - астурийскому подъёму Англиру (Alto de L'Angliru, категория «Вершина Альберто Фернандеса» (Cima Alberto Fernánde), отм. 1575 м, протяжённость 12,2 км, перепад высот 1245 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 24%).
Подъём делится на две части: первые 4 км со средним градиентом 8,6% и максимальным 22,5%, далее выполаживание и короткий спуск. Шестикилометровый участок со средним градиентом в 13,5% и максимальными 23,5%, далее всего 1 км со средним градиентом в 10% и заключительные 300 м до финиша - под спуск.
Англиру (Angliru, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия) в 10-й раз будет принимать финиш этапа Вуэльты Испании, в последний раз в 2023 году
Англиру в истории Вуэльты Испании
Подъём высшей категории Англиру - одна из самых сложных вершин в Европе, возможно именно по этой причине организаторам так тяжело даётся решение о вводе на маршрут этого подъёма. В этом выпуске Вуэльты Испании нас ожидает уже десятое восхождение, и сейчас самое время вспомнить о каждом покорителе Англиру. Каждый из них стал настоящим героем, продемонстрировав мужество и несгибаемую силу духу, как и положено великим чемпионам!
Вуэльта Испании - 1999. Хосе Мария Хименес
На восьмом этапе (Leon - Alto del Angliru, 175.60 км) гонщикам предстояло преодолеть 4 подъёма: Ventana (гора второй категории; 1590 м; протяженностью 9 км), Cobertoria (первой категории; 1170 м; 9,2 км), Cordal (первой категории; 780 м; 8,8км) и, наконец, Англиру – подъём высшей категории, протяжённостью 12,5 километров со средним градиентом 9,6%. Первые 5 километров имеют градиент 8%, далее еще 6 километров со средним градиентом 12%, с 11-го километра начинается самая крутая часть с градиентами за 20%. Роберто Эрас (Roberto Heras) после пробных восхождений на Англиру сказал: "Последние 6 километров подёема выглядят просто ужасающе. Там совершенно невероятные рампы". Фернандо Эскартин (Fernando Escartin) также поделился своими впечатлениями: "Если вы остаетесь в седле, ваше переднее колесо начинает подниматься. Если вы встаете на педали, заднее колесо начинает проскальзывать".
События этапа развивались драматически ещё до подхода к последнему подъёму. На спуске с Corbetoria упал Эскартин. Обошлось без переломов, но велогонщик получил серьезные ушибы. Абрахаму Олано (Abraham Olano) пришлось заменить велосипед. Начался последний подъём.
Впереди шёл Руслан Иванов (Ruslan Ivanov). Между ним и Олано была группа из пяти велогонщиков - Павел Тонков (Pavel Tonkov), Хосе Луис (Чечу) Рубьера (Jose Luis Rubiera), Роберто Эрас, Ян Ульрих (Jan Ullrich) и Джузеппе Гуэрини (Giuseppe Guerini). Олано добрал эту группу. Затем атаковал Тонков, он прошёл Иванова и нарастил свое преимущество до 59 секунд. В группе Ульриха теперь остались Хосе Мария Хименес (José María Jiménez) и Олано. За 6 километров до финиша Эрас и Хименес предприняли попытку догнать Тонкова. Испанцы постепенно приближались к Павлу, всё более и более увеличивая отрыв от Ульриха и Олано, которые к тому времени, похоже, были сосредоточены только на том, чтобы потерять как можно меньше времени в генеральной классификации. Однако Тонков снова увеличивает темп.
Более 120 000 болельщиков, стоя под проливным дождём, стали свидетелями эпического этапа и исторической победы Хименеса. В генеральной классификации первое место осталось за Олано, вторым с отставанием в 2 минуты и 8 секунд шёл Ульрих, третью позицию занимал Павел Тонков, проигрывая испанцу 2 минуты и 58 секунд.
За время своей профессиональной карьеры Хименес побеждал 28 раз. Испанский велоспорт возлагал на него большие надежды. С 1997 по 2001 год он выиграл 10 этапов Вуэльты Испании, а также четыре раза становился лучшим горным гонщиком.
Вуэльта Испании - 2000. Джильберто Симони
Англиру предстала перед велогонщиками на 16-м эпическом этапе (Oviedo - Gamonal/Alto de l'Angliru, 168.0 км) Вуэльты Испании-2000. Джильберто Симони (Gilberto Simoni) одержал победу на этапе с финишем на Англиру. Симони ехал впереди в составе отрыва, сформировавшегося ещё на первой половине этапа. Гвардия Роберто Эраса работала впереди лидирующей группы из 9 велогонщиков, в числе которых был и Павел Тонков. Постепенно эта группа стала добирать велогонщиков отрыва. Но темп оказался приемлемым не для всех. Тонков атаковал, и только Эрас сумел зацепиться. По мере того, каквело гонщики продвигались к более крутым участкам подъёма, становилось все заметнее, что Эрас потенциально сильнее Тонкова и Симони в этом восхождении. Эрас продолжал добирать велогонщиков отрыва и прошёл Анхеля Касеро (Angel Casero), что было для него особенно важно в перспективе борьбы за "генерал". Симони пришёл первым на финиш, а Эрас, уступив итальянцу 3 минуты, добился значимого преимущества в генеральной классификации над Касеро (более трех с половиной минут). На третье место в общем зачёте переместился Павел Тонков, проигрывая Эрасу почти 5 минут.
Результаты 16-го этапа (Oviedo - Gamonal/Alto de l'Angliru, 168.0 км) Вуэльта Испании-2000
Вуэльта Испании - 2002. Роберто Эрас
По мере прохождения этапа погода постепенно портилась, скользкие дороги стали причиной многочисленных падений. Больше всех пострадал Дэвид Миллар (David Millar), шедший 10-м в генеральной классификации. На спуске, в течение пяти минут, он падал дважды, причём во второй раз его сбила техничка другой команды. Хотя Миллар смог подняться, дискомфорт и боль мешали ему продолжать борьбу. Он доехал до вершины Англиру, но остановился за метр до финишной черты в знак протеста против условий прохождения этапа. Организаторы посчитали это действие сходом. "Мы не животные, и это бесчеловечно", заявил Дэвид Миллар. "Полиция оцепила трассу, и болельщики не имели возможность подтолкнуть гонщиков. Все в пелотоне были недовольны, мне просто выпало заявить об этом вслух".
Результаты 15-го этапа (Gijon - Alto de l'Angliru, 176.70 км) Вуэльта Испании-2002
Керн почувствовал опасность и бросил своих попутчиков. На вершине Alto del Cordal его преимущество над ними составило 27 секунд, над группой фаворитов 2 минуты 5 секунд. Но он начал терять силы, в одиночку бороться стало тяжело, а бороться в одиночку на Англиру после стольких сил, потраченных в отрыве, было просто невозможно, и он сдался. За 10 км до финиша, его догнали бывшие попутчики по отрыву.
Главную работу для Контадора в этот день выполнил Андреас Клёден (Andreas Klöden), передав эстафету за 10 км до финиша Хосе Луису Рубьере (José Luis Rubiera). Контадор ехал вторым колесом за Леваем Лайфаймером (Levi Leipheimer). Рубьера отработал на менее тяжелых участках подъема Англиру.
Результаты 13-го этапа (San Vicente de la Barquera - Alto de L'Angliru, 209.50 км) Вуэльта Испании-2002
Вуэльта Испании - 2011. Хуан Хосе Кобо
В генеральномй классификации к этому этапу всё ещё нельзя было выявить очевидного фаворита, велогонщики шли довольно плотно друг другу. Поэтому на 15-м этапе все команды, имеющие претендента на подиум, работали во главе пелотона, сменяя друг друга. Основная борьба развязалась на последних километрах дистанции, когда велогонщики начали штурм Англиру.
Первыми атаковали Карлос Састре (Carlos Sastre Candil) "Geox-TMC" и Игор Антон (Igor Anton) из "Euskaltel-Euskadi". Им не хватило сил сделать атаку успешной, и Састре и Антон потеряли надежды на подиум Вуэльты Испании-2011.
За 6 км до финиша на участке с 13% градиентом атаковал Хуан Хосе Кобо (Juan Jose Cobo Acebo). Группу велогонщиков, в которой ехал лидер Брэдли Уиггинс (Bradley Wiggins), возглавил Кристофер Фрум. Кобо вёз своим преследователям уже 48 секунд, когда из этой группы выпали такие велогонщики как Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), Даниэль Мартин (Daniel Martin), Игор Антон, Хоаким Родригес (Joaquim Rodríguez). За три километра до финиша сдался и Уиггинс. А Кобо продолжал свой уверенный "полёт" на вершину Англиру, он стремительно приближался к главной победе в своей спортивной карьере. И он достиг вершину первым, опередив ближайших преследователей - Ваута Пулса (Wout Poels) "Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team", Дениса Меньшова (Denis Menshov) и Криса Фрума (Christopher Froome) на 48 секунд с учётом бонификаций.
В генеральной классификации всё перемешалось - капитаны проиграли, грегари поднялись: грегори Уиггинса, Фрум, оказался на второй позиции общего зачёта, проигрывая новоиспеченному лидеру Кобо 20 секунд, сам же Уиггинс спустился на третью позицию с проигрышем в 46 секунд. Денис Меньшов в генеральном зачёте поднялся на шестое место, проигрывая своему товарищу повело команде (и грегари) Кобо три минуты.
Хуан Хосе Кобо не скрывал свой радости: "Я очень взволнован. Это, без сомнения, самый фантастический день в моей карьере. Нельзя сказать, что подъем хорошо подходит мне, но с самых первых километров я почувствовал, что мои ноги здорово крутят, и я решил попробовать атаковать. Я не знал, хватит ли меня на весь подъем – градиенты на Англиру просто ужасающие, но, продвигаясь вперед метр за метром, я чувствовал, что мое преимущество растет, а вместе с ним и укреплялась моя уверенность. И у меня открылось второе дыхание, чтобы сохранить этот темп до самого финиша... Я не знаю, как закончится Вуэльта. У нас впереди еще неделя гонки, и дорога до Мадрида всё еще долгая..."
Результаты этого этапа во многом определили финальный подиум в Мадриде, но пелотону предстояло проехать ещё шесть этапов, два из которых были горные, с тяжёлым маршрутом по горам Страны Басков.
Вуэльта Испании - 2017. Альберто Контадор
Двадцатый этап - королевский горный этап с финишем на Англиру. Этап протяжённостью 115,8 км, стал наименее протяжённым в этом издании Вуэльты Испании-2017.
Отрыв дня сформировался после многочисленных атак, однако, никто из велогонщиков, отобравшихся в него, не смог удержаться впереди, когда начался подъём Англиру. Альберто Контадор вместе с товарищем по велокоманде Trek-Segafredo Харлинсоном Пантано атаковал на спуске с Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordal) и с запасом относительно группы лидера генеральной классификации Криса Фрума (Sky) начал проходить заключительный и самый тяжёлый подъём гонки – Англиру.
Харлинсон Пантано помог своему капитану лишь на первых километрах подъёма, но потом не смог переключить передачу и резко остановился за 10 км до финиша. Альберто Контадор прошёл участников отрыва дня, а за 5,5 км до финиша поехал в одиночку.
Сначала преимущество Контадора позволяло ему надеяться на подиум, но за 3 км до финиша он начал терять время, в итоге удержав достаточно преимущества для победы на этапе, но не смог войти в тройку призёров генеральной классификации, оставшись в итоге 4-м.
Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin
В группе генеральщиков Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) несколько раз ускорялся за 4 км до финиша.
Когда Контадору оставалось до финиша 2 км, Крис Фрум вместе с Ваутом Пулсом уехали от попутчиков и в итоге финишировали через 17 секунд после Контадора. Ильнур Закарин также атаковал и пришёл на финиш 4-м через 35 секунд после Альберто Контадора, что позволило ему подняться на третье место в генеральной классификации. Вилко Келдерман (Sunweb), бывший ближайшим соперником Ильнура Закарина в борьбе за подиум, не выдержал темпа и финишировал лишь через одну минуту и 25 секунд, лишившись третьего места в генеральной классификации.
Photo © Unipublic/Photogomez Sport
Альберто Контадор одержал победу на королевском горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2017 с финишем на Англиру, став двукратным покорителем этого подъёма. Эта победа стала для 34-летнего испанского велогонщика команды Trek-Segafredo первой в этом сезоне, а также финальной в его карьере, которую он завершал после финиша испанского Гран-тура.
Вуэльта Испании-2020: Хью Карти
Двенадцатый этап Вуэльты Испании-2020 - королевский горный этап с финишем на легендарном подъёме Англиру (Alto de L'Angliru). Наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 3100 м.
Многочисленный отрыв дня пелотон не отпускал более чем на две минуты. В начале финального подъёма, у подножия Англиру за 10,5 км до финиша просеявшийся пелотон добрал последних велогонщиков отрыва – лидера горной классификации Гийома Мартана (Cofidis), чемпиона Испании Луиса-Леона Санчеса (Astan Pro Teama) и Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) из Deceuninck-Quick Step.
Credits: Unipublic / Luis Angel Gomez
Велокоманда Jumbo-Visma, самая многочисленная в группе красной майки, взяла на себя контроль над ситуацией. Лидер классификации лучшего молодого гонщика Энрик Мас (Movistar) атаковал за 3,5 км до финиша, в то время как обладатель красной майки лидера Примож Роглич не выдержал темп и не смог ответить на ускорение. Но решающей стала атака Хью Карти (Hugh Carthy), который уехал от соперников за 1,5 км до финиша.
На ускорение Карти ответил велогонщик команды Astana Pro Team Александр Власов, финишировавший вторым через 16 секунд после победителя. Энрик Мас и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) финишировали в одной группе с Власовым.
Примож Роглич (Jumbo-Visma) пересёк финиш на Англиру через 26 секунд и потерял красную майку лидера, которая вновь перешла Ричарду Карапасу.
Вуэльта Испании-2023: Примож Роглич
Семнадцатый этап Вуэльты Испании-2023 - горный этап с набором высоты 3300 м и финишем на Англиру (Alto de L'Angliru, высшая категория, отм. 1575 м, протяженность 12,2 км, перепад высот 1245 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 24%).
Первые 40 км после старта многочисленные атаки не помогли создать многочисленный отрыв дня. Уехать и удержаться впереди до Англиру удалось лишь Ремко Эвенепулу, которому товарищ по велокоманде Soudal-Quick-Step Маттиа Каттанео помог собрать горные очки на подъёмах 1-й категории Альто де ла Колладиэлла (Alto de la Colladiella, отм. 848 м, набор высоты 557 м, протяженность 7,8 км, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 14%) и Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordal, отм. 790 м, перепад высот 493 м, протяжённость 5,4 км, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 14%). Каттанео завершил свою часть работы за 26,6 км до финиша, а Ремко Эвенепул удержался до финального подъёма Англиру. Пелотон, который возглавляла велокоманда Bahrain Victorious, задававшая темп на подъезде к легендарному подъёму и на самой Англиру, добрал Ремко Эвенепула за 5,6 км до финиша, на середине подъёма.
Атака Романа Барде (DSM firmenich) быстро была нейтрализована темпом Bahrain Victorious. Хотя Bahrain Victorious отсеяли почти всех соперников, от трио Jumbo-Visma избавиться им не удалось. За 5 км до финиша от всего пелотона впереди остались лишь семь велогонщиков - Ваут Пулс, Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго из Bahrain Victorious, трио лидеров Jumbo-Visma и Энрик Мас (Movistar), который не долго удерживался в этой группе и отстал за 4 км до финиша. Затем не выдержал темпа Сантьяго Буйтраго.
За 3 км до финиша атаковал Примож Роглич. Микель Ланда попытался закрыть просвет, но не смог. За 2,1 км до финиша за Приможем Рогличем держались лишь его товарищи по велокоманде - лидер генеральной классификации Сепп Кусс и Йонас Вингегор.
Сепп Кусс, который в этот день праздновал своё 29-летие, не выдержал темпа Йонаса Вингегора и Приможа Роглича и отстал за 2 км до финиша. Оставшуюся часть подъёма Кусс преодолел с догнавшим его Ландой.
Роглич и Вингегор за 1,3 км опережали своего товарища по велокоманде и Микеля Ланду на 20 секунд, этот просвет не увеличился до финиша. Примож Роглич работал первым колесом до самого финиша и первым пересёк финиш, Йонас Вингегор финишировал вторым. Через 19 секунд третьим на 17-м этапе финишировал Сепп Кусс, 4-м - Микель Ланда.
Сепп Кусс сохранил красную майку лидера, правда, его преимущество над Йонасом Вингегором сократилось до 8 секунд, а Примож Роглич уступал своему товарищу по велокоманде 1 минуту 8 секунд.
Благодаря работе Bahrain Victorious, сбросившей соперников, и 4-му месту на этапе Микель Ланда поднялся в генеральной классификации на две позиции и теперь догнал по времени Хуана Аюсо (UAE Team Emirates), уступая молодому соотечественнику всего 16 секунд. Хуан Аюсо сохранил 4-ю позицию в генеральной классификации, но на 17-м этапе он потерял 1 минуту 42 секунды и теперь уступал лидеру Сеппу Куссу 4 минуты.
Ремко Эвенепул (Soudal-Quick-Step) укрепил свою позиции в горной классификации, где на 40 очков опережал Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma).
Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня.
До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.
