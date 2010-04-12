Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 13 этап, Кабесон-де-ла-Саль - Англиру



Тринадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Кабесон-де-ла-Саль (Cabezón de la Sal). Город расположен в северной Испании, в автономном сообществе Кантабрия, входя в комарку Саха-Нанса (Saja-Nansa). Кабесон-де-ла-Саль находится в северной части долины Кабуэнига, на равнине вдоль реки Саха, в 35 км к западу от столицы региона Сантандера. Через него проходят важные транспортные пути, связывающие прибрежные и внутренние районы Кантабрии. Местный диалект — смесь астурлеонского и кастильского наречий — считается исчезающим.



Название города Кабесон-де-ла-Саль связано с добычей соли со времён Римской империи (исп. sal — «соль»). Римляне использовали местные источники для солеварения, а название отражает меру соли — «кабесон».



В эпоху Реконкисты (VIII–XV века) через Кабесон-де-ла-Саль проходили пути переселенцев, что способствовало его развитию как торгового пункта.



В XIX веке в городе работала шоколадная фабрика «Ла Сельва» (La Selva), ставшая важным экономическим объектом (закрыта в 1930-х). В 1898 году Кабесон-де-ла-Саль стал вторым городом Кантабрии с электрическим освещением.



В 1940-х годах здесь был высажен искусственный лес из секвой для промышленных целей, но позже он превратился в природный заповедник Monte Cabezón, а с 1980-х город развивается как промышленный центр (текстиль, пищевая индустрия) и туристический узел.



Секвойный лес насчитывает около 800 деревьев высотой до 40 м. Сейчас это охраняемая территория с пешеходными тропами. Из-за наплыва туристов (до 200 тысяч в год) власти запретили обнимать деревья, чтобы сохранить кору и корни. По лесу проложены экотропы с информационными стендами.



Национальный охотничий заповедник Саха - отличается богатой флорой (ольха, тис, эвкалипты) и разнообразной фауной (олени, кабаны, бакланы).



К архитектурным памятникам Кабесон-де-ла-Саль относятся:



Дворец Гайон (XVII век) расположен в деревне Сантибаньес, отличается пятью полукруглыми арками и родовыми гербами.



Музей природы Кантабрии расположен в доме Каррехо (родовое поместье семьи Гайон). Экспозиции посвящены флоре, фауне и геологии региона, включая временные выставки.



Церковь Сан-Педро (XVII век) построена в стиле барокко с элементами классицизма.



В окрестностях Кабесон-де-ла-Саль есть такие интересные места и памятники как: деревня Бустаманте - здесь сохранилась приходская церковь XIII века; пещеры Альтамира (12 км от города), знамениты наскальными рисунками эпохи палеолита.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 13 этапа

Кабесон-де-ла-Саль впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании.

Второй по протяжённости этап Вуэльты Испании-2025 с набором высоты 4000 м завершится финишем на легендарной Англиру. 13-й этап в пятницу.

Со старта пелотон отправится вдоль побережья Бискайского залива на запад и через 75 км начнет удаляться от берега. Дорога постепенно будет подниматься вверх. И через 145 км со старта начнётся восхождение до вершины подъёма 1 категории Альто де Ла Москета (Alto de La Mozqueta, отм. 841 м, перепад высот 529 м, протяжённость 6,3 км, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 14%), который в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2020 году, тогда первым на вершине был Гийом Мартан.

Далее 15 км спуска, тягун и розыгрыш промежуточного спринта и начнётся заключительная связка двух подъёмов.

Сначала участники пройдут подъём 1 категории Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordal, отм. 785 м, перепад высот 483 м, протяжённость 5,4 км, средний градиент 9%, максимальный градиент 14%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2023 году, первым на вершине был Ремко Эвенепул. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

Спуск с Альто-дель-Кордаль крутой, он приведёт к заключительному категорийному подъёму 13 этапа - астурийскому подъёму Англиру (Alto de L'Angliru, категория «Вершина Альберто Фернандеса» (Cima Alberto Fernánde), отм. 1575 м, протяжённость 12,2 км, перепад высот 1245 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 24%).

Подъём делится на две части: первые 4 км со средним градиентом 8,6% и максимальным 22,5%, далее выполаживание и короткий спуск. Шестикилометровый участок со средним градиентом в 13,5% и максимальными 23,5%, далее всего 1 км со средним градиентом в 10% и заключительные 300 м до финиша - под спуск.

Англиру (Angliru, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия) в 10-й раз будет принимать финиш этапа Вуэльты Испании, в последний раз в 2023 году

Англиру в истории Вуэльты Испании



Подъём высшей категории Англиру - одна из самых сложных вершин в Европе, возможно именно по этой причине организаторам так тяжело даётся решение о вводе на маршрут этого подъёма. В этом выпуске Вуэльты Испании нас ожидает уже десятое восхождение, и сейчас самое время вспомнить о каждом покорителе Англиру. Каждый из них стал настоящим героем, продемонстрировав мужество и несгибаемую силу духу, как и положено великим чемпионам!

Вуэльта Испании - 1999. Хосе Мария Хименес



На восьмом этапе (Leon - Alto del Angliru, 175.60 км) гонщикам предстояло преодолеть 4 подъёма: Ventana (гора второй категории; 1590 м; протяженностью 9 км), Cobertoria (первой категории; 1170 м; 9,2 км), Cordal (первой категории; 780 м; 8,8км) и, наконец, Англиру – подъём высшей категории, протяжённостью 12,5 километров со средним градиентом 9,6%. Первые 5 километров имеют градиент 8%, далее еще 6 километров со средним градиентом 12%, с 11-го километра начинается самая крутая часть с градиентами за 20%. Роберто Эрас (Roberto Heras) после пробных восхождений на Англиру сказал: "Последние 6 километров подёема выглядят просто ужасающе. Там совершенно невероятные рампы". Фернандо Эскартин (Fernando Escartin) также поделился своими впечатлениями: "Если вы остаетесь в седле, ваше переднее колесо начинает подниматься. Если вы встаете на педали, заднее колесо начинает проскальзывать".



События этапа развивались драматически ещё до подхода к последнему подъёму. На спуске с Corbetoria упал Эскартин. Обошлось без переломов, но велогонщик получил серьезные ушибы. Абрахаму Олано (Abraham Olano) пришлось заменить велосипед. Начался последний подъём.



Впереди шёл Руслан Иванов (Ruslan Ivanov). Между ним и Олано была группа из пяти велогонщиков - Павел Тонков (Pavel Tonkov), Хосе Луис (Чечу) Рубьера (Jose Luis Rubiera), Роберто Эрас, Ян Ульрих (Jan Ullrich) и Джузеппе Гуэрини (Giuseppe Guerini). Олано добрал эту группу. Затем атаковал Тонков, он прошёл Иванова и нарастил свое преимущество до 59 секунд. В группе Ульриха теперь остались Хосе Мария Хименес (José María Jiménez) и Олано. За 6 километров до финиша Эрас и Хименес предприняли попытку догнать Тонкова. Испанцы постепенно приближались к Павлу, всё более и более увеличивая отрыв от Ульриха и Олано, которые к тому времени, похоже, были сосредоточены только на том, чтобы потерять как можно меньше времени в генеральной классификации. Однако Тонков снова увеличивает темп.

За 3 километра до финиша Хименес оставляет Эраса и теперь уже в одиночку преследует лидера. За километр до финиша Тонков в 40 секундах впереди испанца. А затем каким-то невероятным образом Хименес перекладывается к Тонкову и проходит его. Когда испанец пересекал финишную черту, у него, казалось, не осталось никаких сил, чтобы просто выразить свою радость от победы.

Немного позже Хименес скажет: "Я посвящаю эту победу всем испанским болельщикам, моей команде, с которой вместе готовился.… Эта победа очень много значит для меня, поскольку я чувствую себя в долгу перед болельщиками и организаторами, подготовившими этот подъем. Я видел Тонкова еще до заключительной части подъема, но, хотя я чувствовал себя хорошо, не решался атаковать, потому что был не уверен в правильности подбора передач для скользкого покрытия. Однако, как только я преодолел самый крутой участок, я решил пойти за ним".



Более 120 000 болельщиков, стоя под проливным дождём, стали свидетелями эпического этапа и исторической победы Хименеса. В генеральной классификации первое место осталось за Олано, вторым с отставанием в 2 минуты и 8 секунд шёл Ульрих, третью позицию занимал Павел Тонков, проигрывая испанцу 2 минуты и 58 секунд.



00:28:44 К сожалению, Хосе Мария Хименес, первый покоритель легендарной Англиру и победитель Вуэльта Испании-1999 года, веселый и жизнерадостный человек, уверенно побеждавший на горных этапах велосипедист, не смог победить депрессию. 6 декабря 2003 года Хименес скончался от сердечного приступа в психиатрической клинике Мадрида, где проходил курс лечения от тяжелой депрессии. Когда в 2002 году у испанца возникли серьезные психологические проблемы, он пытался с ними бороться, начав принимать кокаин. Хименеса поддерживала семья и его друзья, велогонщики команды Banesto, а руководство велокоманды продолжало платить ему зарплату, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы справиться с болезнью.

За время своей профессиональной карьеры Хименес побеждал 28 раз. Испанский велоспорт возлагал на него большие надежды. С 1997 по 2001 год он выиграл 10 этапов Вуэльты Испании, а также четыре раза становился лучшим горным гонщиком.



Вуэльта Испании - 2000. Джильберто Симони



Англиру предстала перед велогонщиками на 16-м эпическом этапе (Oviedo - Gamonal/Alto de l'Angliru, 168.0 км) Вуэльты Испании-2000. Джильберто Симони (Gilberto Simoni) одержал победу на этапе с финишем на Англиру. Симони ехал впереди в составе отрыва, сформировавшегося ещё на первой половине этапа. Гвардия Роберто Эраса работала впереди лидирующей группы из 9 велогонщиков, в числе которых был и Павел Тонков. Постепенно эта группа стала добирать велогонщиков отрыва. Но темп оказался приемлемым не для всех. Тонков атаковал, и только Эрас сумел зацепиться. По мере того, каквело гонщики продвигались к более крутым участкам подъёма, становилось все заметнее, что Эрас потенциально сильнее Тонкова и Симони в этом восхождении. Эрас продолжал добирать велогонщиков отрыва и прошёл Анхеля Касеро (Angel Casero), что было для него особенно важно в перспективе борьбы за "генерал". Симони пришёл первым на финиш, а Эрас, уступив итальянцу 3 минуты, добился значимого преимущества в генеральной классификации над Касеро (более трех с половиной минут). На третье место в общем зачёте переместился Павел Тонков, проигрывая Эрасу почти 5 минут.



Вуэльта Испании - 2002. Роберто Эрас



Решающим этапом для фаворитов Вуэльты Испании-2002 стал именно 15-й этап (Gijon - Alto de l'Angliru, 176.70 км). Для претендентов на победу момент истины настал у подножия подъёма на Англиру. В отрыве на тот момент находился лишь Аитор Оса (Aitor Osa), борющийся за горную майку, но его преимущество чуть более минуты не позволяло ему замахиваться на победу на этапе.

Велогонщики команды Kelme натягивали пелотон, хотя Оскар Севилья (Oscar Sevilla) находился позади и не выглядел уверенным в своих силах. Фактически, у Севильи был кризисный день, а его товарищ по велокоманде Аитор Гонсалес (Aitor Gonzalez) начал ускоряться. Недовольство Оскара Севильи было явным. Но именно этого ускорения и ждали другие фавориты.

Эрас и Хосеба Белоки (Joseba Beloki) подвинулись в голову группы. За 6 км до финиша Эрас атаковал, а удержаться за ним удалось лишь Гонсалесу. И в этот момент Роберто Эрас атаковал ещё раз, уже не оглядываясь, оставив соперников далеко позади. А непогода разыгралась уже не на шутку, дождь зарядил вовсю свою мощь. Пока Белоки, Франческо Казагранде (Francesco Casagrande), Ибан Майо (Iban Mayo) сражались за второе место, Эрас уверенно шёл к победе и выиграл у ближайшего преследователя Хосебы Белоки более полутора минут. Белоки, казалось, вернул себе форму первой недели гонки и поднялся в общем зачёте на 4-ю позицию. А Роберто Эрас не только взял этап, но и перехватил майку лидера. Оскар Севилья спустился с 1-го на 3-е место, пропустив вперёд и своего товарища по команде Аитора Гонсалеса.



По мере прохождения этапа погода постепенно портилась, скользкие дороги стали причиной многочисленных падений. Больше всех пострадал Дэвид Миллар (David Millar), шедший 10-м в генеральной классификации. На спуске, в течение пяти минут, он падал дважды, причём во второй раз его сбила техничка другой команды. Хотя Миллар смог подняться, дискомфорт и боль мешали ему продолжать борьбу. Он доехал до вершины Англиру, но остановился за метр до финишной черты в знак протеста против условий прохождения этапа. Организаторы посчитали это действие сходом. "Мы не животные, и это бесчеловечно", заявил Дэвид Миллар. "Полиция оцепила трассу, и болельщики не имели возможность подтолкнуть гонщиков. Все в пелотоне были недовольны, мне просто выпало заявить об этом вслух".



Англиру вернулась на Вуэльту Испании после шестилетнего перерыва. На 13-м этапе (San Vicente de la Barquera - Alto de L'Angliru, 209.50 км) вся слава гонки обрушилась на Альберто Контадора (Alberto Contador Velasco) - победа на этапе, майка лидера и слава покорителя Англиру.

Велогонщикам предстояло преодолеть тяжёлый маршрут: Alto Ortiguero (3 кат. - 450 м, - на 45.90 км), Puerto de Arnicio (1 кат. - 910 м. - на 116.70 км), Alto de la Colladona (1 кат. - 850 м. - на 154.80 км), Alto del Cordal (1 кат. - 780 м. - на 188.20 км), и финиш на Alto de L'Angliru, вершину высшей категории, 1,580 м над уровнем моря.

До 37-го км многие велогонщики пытались атаковать, но повезло лишь французскому велогонщику Кристофу Керну (Christophe Kern). У подножия первой вершины его преимущество над пелотоном составило 3 минуты 40 секунд, а также к нему присоединились два велогонщика - словак Матей Юрко (Matej Jurco) и датчанин Маартен Тьяллинги (Maarten Tjallingii).

На спуске им удалось увеличить время разрыва, и к 85-му км их преимущество увеличилось до десяти минут. Самый большой разрыв дня был зафиксирован перед началом штурма Puerto de Arnicio - 10 минут 30 секунд. На 116 км трио потеряло две минуты, к началу штурма Alto del Cordal отрыв вез всего 4 минуты 47 секунд. Трио теряло силы, а в пелотоне начала работать команда Astana.



Керн почувствовал опасность и бросил своих попутчиков. На вершине Alto del Cordal его преимущество над ними составило 27 секунд, над группой фаворитов 2 минуты 5 секунд. Но он начал терять силы, в одиночку бороться стало тяжело, а бороться в одиночку на Англиру после стольких сил, потраченных в отрыве, было просто невозможно, и он сдался. За 10 км до финиша, его догнали бывшие попутчики по отрыву.



Главную работу для Контадора в этот день выполнил Андреас Клёден (Andreas Klöden), передав эстафету за 10 км до финиша Хосе Луису Рубьере ( José Luis Rubiera ). Контадор ехал вторым колесом за Леваем Лайфаймером (Levi Leipheimer). Рубьера отработал на менее тяжелых участках подъема Англиру.

С 7,5 км по 6,5 км отработал Лайфаймер. Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), и его товарищ по команде Хоакин Родригес (Joaquin Rodriguez) пользовались работой команды Контадора. После того как Лайфаймер сделал все что мог, Контадор и Вальверде начали бороться за победу, отдаляясь от Карлоса Састре (Carlos Sastre Candil).

За 3,5 км до финиша стремительным броском Контадор "убил" своих конкурентов, на этих последних километрах градиент подъема поднимался до 21%. Контадор покорил Англиру. Лайфаймер потерял надежду на майку лидера, но, похоже, в этом и состояла интрига закрученная командой Astana - возможным капитанством Лайфаймера отвлекли внимание от Контадора.



На королевском 15-м этапе (Авилес (Avilés) – Англиру, протяженностью 142,2 км) пелотону предстоял штурм легендарного подъёма Англиру. Короткий, но сложный этап - со старта пелотон постепенно начал подниматься на высоту, попутно преодолевая небольшие холмы и пригорки. Прежде чем подняться на Англиру, велогонщики преодолели три подъёма - Альто де ла Кабруньяна (Alto de la Cabruñana) (1-я категория), Альто де Тенебредо (Alto de Tenebredo) (2-й категория), Альто дель Кордал (Alto del Cordal) (1-я категория), после короткого крутого спуска с последней и начался подъём на финальную гору высшей категории - Альто дель Англиру (уклон 9,9% - 25,8%).

В генеральномй классификации к этому этапу всё ещё нельзя было выявить очевидного фаворита, велогонщики шли довольно плотно друг другу. Поэтому на 15-м этапе все команды, имеющие претендента на подиум, работали во главе пелотона, сменяя друг друга. Основная борьба развязалась на последних километрах дистанции, когда велогонщики начали штурм Англиру.

Первыми атаковали Карлос Састре (Carlos Sastre Candil) "Geox-TMC" и Игор Антон (Igor Anton) из "Euskaltel-Euskadi". Им не хватило сил сделать атаку успешной, и Састре и Антон потеряли надежды на подиум Вуэльты Испании-2011.

За 6 км до финиша на участке с 13% градиентом атаковал Хуан Хосе Кобо (Juan Jose Cobo Acebo). Группу велогонщиков, в которой ехал лидер Брэдли Уиггинс (Bradley Wiggins), возглавил Кристофер Фрум. Кобо вёз своим преследователям уже 48 секунд, когда из этой группы выпали такие велогонщики как Винченцо Нибали ( Vincenzo Nibali ), Даниэль Мартин ( Daniel Martin ), Игор Антон, Хоаким Родригес ( Joaquim Rodríguez) . За три километра до финиша сдался и Уиггинс. А Кобо продолжал свой уверенный "полёт" на вершину Англиру, он стремительно приближался к главной победе в своей спортивной карьере. И он достиг вершину первым, опередив ближайших преследователей - Ваута Пулса (Wout Poels) "Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team", Дениса Меньшова (Denis Menshov) и Криса Фрума ( Christopher Froome ) на 48 секунд с учётом бонификаций.

В генеральной классификации всё перемешалось - капитаны проиграли, грегари поднялись: грегори Уиггинса, Фрум, оказался на второй позиции общего зачёта, проигрывая новоиспеченному лидеру Кобо 20 секунд, сам же Уиггинс спустился на третью позицию с проигрышем в 46 секунд. Денис Меньшов в генеральном зачёте поднялся на шестое место, проигрывая своему товарищу повело команде (и грегари) Кобо три минуты.

Хуан Хосе Кобо не скрывал свой радости: "Я очень взволнован. Это, без сомнения, самый фантастический день в моей карьере. Нельзя сказать, что подъем хорошо подходит мне, но с самых первых километров я почувствовал, что мои ноги здорово крутят, и я решил попробовать атаковать. Я не знал, хватит ли меня на весь подъем – градиенты на Англиру просто ужасающие, но, продвигаясь вперед метр за метром, я чувствовал, что мое преимущество растет, а вместе с ним и укреплялась моя уверенность. И у меня открылось второе дыхание, чтобы сохранить этот темп до самого финиша... Я не знаю, как закончится Вуэльта. У нас впереди еще неделя гонки, и дорога до Мадрида всё еще долгая..."

Результаты этого этапа во многом определили финальный подиум в Мадриде, но пелотону предстояло проехать ещё шесть этапов, два из которых были горные, с тяжёлым маршрутом по горам Страны Басков.

15 этап. Aviles - Alto de L'Angliru, 142.2 км 
1 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 4:01:56 
2 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:48 
3 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 
4 Christopher Froome (Gbr) Sky Procycling 
5 Bradley Wiggins (Gbr) Sky Procycling 0:01:21