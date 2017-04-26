Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 1 этап, Турин - Венария-Реале - Новара



Первый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в Италии. Город Турин (Torino) расположен при впадении реки Дора-Рипария в реку По, на Паданской равнине у подножия Западных Альп, на подступах к Альпийским перевалам. Город с богатой историей известен своими художественными галереями, дворцами, театрами, музеями, парками. Турин также знаменит архитектурой в стилях барокко, рококо, неоклассицизма и модерна.

Photo by Fabio Fistarol on Unsplash





Основанный в III веке до н.э. поселением кельто-лигурийских племен «тавров», он стал Augusta Taurinorum около 28 года до н.э. при Октавиане Августе, франкским графством при Карле Великом, столицей Савойского королевства в XVI веке и Сардинского королевства в 1713 году.



Турин означает «бык», слово происходит от латинского слова «taurus», который и является главным символом города. В Турине нет недостатка в достопримечательностях. Можно посетить Кафедральный собор Иоанна Крестителя, в недрах которого хранится знаменитая Плащаница Иисуса Христа. Считается, что именно этой плащаницей было накрыто тело Иисуса после его распятия. Стоит осмотреть роскошную коллекцию Египетского музея - первого в Европе специализированного музея, посвященного древнеегипетской цивилизации.



Жемчужина Турина - базилика Суперга, возвышающаяся над городом. К ней можно добраться по исторической зубчатой железной дороге 1934 года (зубчатый рельс прокладывается обычно посередине между двумя обычными рельсами). На холме Суперга находятся королевские гробницы Савойского дома, а в задней части - мемориал в память о футбольной команде «Гран Торино», самолет которой разбился здесь 4 мая 1949 года.



Моле-Антонеллиана (Mole Antonelliana), бесспорный символ города: здание высотой 167 м, задуманное в середине XIX века как синагога, а ныне вмещающая Национальный музей кино, также является невероятной точкой обзора города и окружающих город Альп. 23 мая 1953 года смерч снёс 47-метровый шпиль башни, но оно было отреставрировано. И даже в наши дни Моле Антонеллиана - самое высокое кирпичное здание в Европе (высота кирпичной части без учёта башенки, 120 м).



В XIX веке Турин был колыбелью итальянского Рисорджименто под руководством короля Виктора Эммануила II и графа Кавура. Кульминацией промышленного роста Турина в конце XIX века стало появление компании FIAT в 1898 году.



Рецессия 1980-х годов на несколько лет подкосила пьемонтскую столицу, но Турин вернулся на международную арену благодаря Олимпийским и Паралимпийским зимним играм 2006 года. Он завоевал имидж инновационного и постоянно развивающегося города: великолепные здания, музеи, современное искусство и промышленный дизайн, университетская культура и кино, спорт и крупные мероприятия делают Турин центром притяжения.



Турин также является самым зелёным итальянским городом: расположенный у подножия холма и омываемый рекой По и ее притоками, город украшен 320 километрами бульваров, обсаженных деревьями, и многочисленными городскими и пригородными парками. Один из парков с велодорожками, возможностями для спорта и отдыха - парк Валентино, растянувшийся вдоль реки По.



Нельзя не отметить знаменитую кухню Турина, который славится хлебными палочками гриссини, изобретёнными в XVII веке для принца Виктора Амадея II Савойского. Обязательно стоит попробовать соус «банья кауда» на основе тёплого масла, чеснока и анчоусов, который подаётся и как самостоятельная закуска, и вместе с пастой или сырыми овощами.



Славится Турин и старейшими итальянскими компаниями по обжарке кофе и кофейными брендами. Первый патент на кофемашину «эспрессо» был выдан в 1884 году жителю Турина Анджело Мориондо (Angelo Moriondo). На выставке в Турине изобретение Мориондо получило бронзовую медаль. Патент выдали на шесть лет, а машину назвали «Новая паровая машина для экономичной и мгновенной сладости кофейного напитка, способ А. Мориондо».



Широко известно творение туринских кондитеров - шоколадная паста джандуйя «gianduia», на треть состоящая из молотых лесных орехов. Название пасте дал персонаж-марионетка Джандуйя. На основе этой шоколадной пасты в 1852 году компания Caffarel стала выпускать конфеты «Джандуйотто», а в 1946 году пьемонтский кондитер Пьетро Ферреро разработал шоколадно-ореховую пасту, которая продаётся под названием Nutella.



Город Венария Реале (Venaria Reale) находится неподалеку от Турина, главного города региона Пьемонт на севере Италии.



Самой значимой и главной достопримечательностью города является грандиозный Королевский дворец Венария-Реале (Reggia di Venaria Reale). Площадь дворцового комплекса занимает территорию около 80 000 м, а примыкающего к нему сада – 60 гектаров. Ещё на 3 000 гектаров расположился природный парк «Ла Мандрия» (Parco regionale La Mandria) - шедевр садово-парковой и ландшафтной архитектуры, внесённый в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году.



Дворцовый комплекс Венария-Реале - крупнейший из четырнадцати резиденций Савойской династии — рода, правившего с одиннадцатого века графством Савойя и маркграфством Суза, с 1416 года — Савойским герцогством, с 1720 года — Сардинско-Пьемонтским королевством и с 1861 года и вплоть до конца Второй мировой войны — Итальянским королевством. В разное время власть Савойского дома распространялась и на другие территории, включая Во (Ваадт) и Ниццу.



Венария-Реале был отстроен между 1658 и 1679 годами по проекту архитектора Амедео Коньеньо ди Кастелламонте (Amedeo Cognengo di Castellamonte). Резиденция была задумала как охотничья (откуда и получила своё название – от «arte venatoria»), но после 117 дней осады Турина в 1706 году и разрушений, причинённых франко-испанской армией, королевская династия предпочла устроить свои охотничьи угодья в Ступиниджи (Stupinigi), где строительство началось в 1729 году. Дальнейшее падение Венарии-Реале происходило в Наполеоновские времена (в период Цизальпинской республики), когда дворец был переделан в казармы. Однако после возвращения к власти Савоев он был восстановлен. В конце прошлого века в резиденции была проведена реставрация, занявшая больше 20 лет, результатом чего стало открытие дворца и паркового комплекса в 2007 году.



Дворец Венария-Реале – один из самых красивых в мире примеров европейского барокко (зал Дианы семнадцатого века, элегантная Большая Галерея, в которой звучит музыка, написанная специально для неё Брайоном Ино (Brian Eno); торжественная капелла Сант’Уберто (Chiesa di Sant'Uberto) восемнадцатого века работы Филиппо Юварры (Filippo Juvarra); декорации фильма «Заселяя замки» Питера Гринуэя (Peter John Greenaway), снятого для демонстрации сцен придворной жизни этого дворца.



Альтиметрия 1-го этапа Вуэльта Испании-2025

Турин (Torino) — административный центр одноимённой провинции и региона Пьемонт в Италии — впервые в истории принимает старт Вуэльты Испании. Гонка начнётся в коммуне Венария-Реале (Venaria Reale), расположенной в провинции Турин. Это также дебютный этап Вуэльты для данного города.

Вуэльта Испании-2025 открывается спринтерским этапом по Италии. Из Турина пелотон отправится на северо-восток. После 63 км по равнине начнется подъем 3-й категории Ла-Серра (La Serra, отм. 583 м, перепад высот 338 м, протяженность 6,5 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%). Первый подъем 3 категории на Вуэльте Испании-2025. Первый на вершине станет обладателем гороховой майки лидера горной классификации.

Последующие 26 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к промежуточному спринту, первому на Вуэльте Испании-2025, на котором также будет разыграна бонификационная премия, первая на Вуэльте Испании-2025. Первый на ней получает 20 оков в зачет классификации по очкам и 6 секунд бонификации в генеральную классификацию.

До финиша этапа останется порядка 90 км по слабопересеченной местности. После спуска к берегу озера Лаго-Маджоре маршрут этапа поворачивает на юг.

Новара (Novara, административный центр провинции Новара, регион Пьемонт, Италия) впервые принимет финиш этапа Вуэльты Испании. Победитель этапа станет первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2025, может и нет, но обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам. Фаворитами можно назвать Яспера Филипсена, Мадса Педерсена, Элиа Вивиани, Филиппо Ганну и других.

Photo by Harm van de Ven on Unsplash





Новара самая восточная провинция Пьемонта, граничащая на востоке и юге с регионом Ломбардия. Заключенная между реками Тичино и Сезия, Новара - земля равнин и озер: в этой провинции расположена большая часть одного из самых маленьких альпийских озер - Орта (Lago d'Orta). По сравнению с озером Лаго-Маджоре (Lago Maggiore), расположенным по соседству, оно совсем небольшое: его длина составляет чуть больше 13 км, а ширина - 2,5 км. Однако в его водах нашлось место очаровательному острову Сан-Джулио (Isola San Giulio), сплошь застроенному церквушками, башенками и частными виллами.



Новару основал Юлий Цезарь, давший ему имя Новария (Novaria). Император-узурпатор Запада Римской империи Магн Максим (Magnus Clemens Maximu) разорил его в 386 году за поддержку Валентиниана I. Останки древнего города были стёрты с лица земли нашествиями варварских вождей Радагайса (405) и Аттилы (452). При лангобардах Новара возродилась к жизни; со времён Карла Толстого известны графы Новарские. Генрих V в 1110 году покорил и разрушил этот вольный город.



Через полвека Новара присоединилась к Ломбардской лиге. С конца XII века город находился в тени Милана, затем входил в Миланское герцогство, пока его не оккупировали (во время войны за испанское наследство) савойцы. По условиям Утрехтского мира Новара вернулась к Габсбургам, но уже в 1738 году, по Венскому договору, пьемонтские монархи окончательно утвердили своё господство над городом.



Собор с древним баптистерием имеет сложную строительную историю. Свой нынешний облик в стиле позднего классицизма приобрёл в 1860-е годы благодаря стараниям итальянского архитектора Алессандро Антонелли (Alessandro Antonelli).



Базилика святого Гауденция (San Gaudenzio di Brescia), считающегося покровителем города, возведена на месте более древнего храма в 1577—1690 годах и в XIX веке надстроена до высоты в 121 метр по проекту Алессандро Антонелли. Базилика святого Гауденция имеет несколько разных ярусов и ряд декоративных колонн.



Сердце старого города Новары - Пьяцца делла Репубблика (Piazza della Repubblica). Изюминкой её является средневековый дворцовый комплекс Бролетто (Palazzo Broletto) - группа исторических зданий, включающих ратушу и привлекательное аркадное строение XV-го века с внутренним двором. Также площадь со всех сторон окружена замечательными старинными зданиями и небольшими дворцами, в которых расположены городской музей и музей современного искусства.



Другим значительным памятником является Дуомо или кафедральный собор. Это великолепная церковь XIX века в неоклассическом стиле, построенная на месте более древнего религиозного сооружения XII столетия. Внутри собора находятся произведения искусства эпохи Возрождения, средневековые мозаики и фрески, которые, вероятно, сохранились от более ранней церкви.



Напротив собора находится баптистерий с древними фресками. Это самое старое здание в городе и редкий образец раннехристианской архитектуры, который датируется V или VI веком.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня.



До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.