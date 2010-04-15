Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 9 этап, Альфаро - Вальдескарай



Девятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Альфаро (Alfaro). Небольшой город расположен в автономном сообществе Ла-Риоха, на севере Испании, на берегах рек Эбро (Ebro) и Альама (Alhama). На гербе города изображён ключ с девизом «Alfaro, Clavis Castellae» («Альфаро — ключ Кастилии»), что подчёркивает его стратегическое значение.



Альфаро основан в 179 году до н. э. римским полководцем Тиберием Семпронием Гракхом под названием Graccurris — первый римский город в долине Эбро. О чём свидетельствуют археологические находки: нимфей (святилище водных нимф) и римская система водоснабжения.



В XI веке арабы переименовали его в Альфаро (от араб. Al-Faruh — «маяк» или «сторожевая башня»). В это же время был построен замок Сан-Хуан для защиты от набегов пиратов и соседних королевств. В 1208 году в Альфаро встретились четыре короля (Кастилии, Арагона, Наварры и Леона) перед битвой при Лас-Навас-де-Толоса. Город входил в состав графства Маканедо, позже был передан под управление виконтов Жероны.



В XVII–XVIII века Альфаро переживал экономический расцвет. Альфаро получил статус города в 1629 году при Филиппе IV.



В XVIII–XIX веках стал важным торговым центром благодаря сельскому хозяйству и речному сообщению по Эбро. В этот период сформировался архитектурный облик с дворцами и храмами.



Во время Гражданской войны в Испании (1936 год) стал одним из немногих мест в Ла-Риохе, оказавших сопротивление франкистам.



В наше время город Альфаро охранил аграрный профиль (виноградарство, овощеводство), развивает экотуризм и культурные инициативы.



Основные достопримечательности:



Церковь Сан-Мигель (Colegiata San Miguel Arcángel) XVII века — шедевр барокко, известная уникальной и крупнейшей в мире колонией аистов (более 400 гнезд). Птицы гнездятся на крыше, создавая феноменальное зрелище. Из-за их количества церковь даже требовала ремонта.



Аисты остаются здесь круглый год благодаря обилию пищи (рыба, лягушки) и отсутствию хищников. Город даже установил для них искусственные платформы.



Римский нимфей (Ninfeo Romano) и раскопки Лас-Эрас-де-Сан-Мартин (Eras de San Martín) — античные объекты, признанные памятниками культурного значения.



Природный заповедник Лос-Сотос-дель-Эбро (Reserva Natural de Los Sotos) - водно-болотные угодья вдоль Эбро с богатой флорой и фауной, идеальны для эко-прогулок.



Альфаро — город контрастов, где античные руины соседствуют с барокко, а природа гармонирует с наследием цивилизации. В XVIII веке Альфаро называли «маленьким Мадридом» из-за концентрации дворцов, хотя сегодня это тихий провинциальный центр.



Его «визитная карточка» — симбиоз с аистами — породил феномен близнецов: в Альфаро зафиксировано аномально высокое число рождений близнецов — самый высокий показатель в Испании. Местные жители связывают это с мистическим влиянием аистов.



Альфаро идеален для любителей истории, орнитологии и аутентичной испанской культуры. Для полного погружения в историю необходимо приехать в августе, на фестиваль Сан-Роке. Фестиваль устраивает парады гигантских фигур, корриду, музыкальные выступления и гастрономические конкурс. Если приехать весной можно восхититься уникальным зрелищем, когда над церквью Сан-Мигеля кружат сотни белых крыльев.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 9 этапа

Альфаро впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап с набором высоты 3300 м и финишем в подъём 1 категории. Первая неделя Вуэльты Испании-2025 завершается в Иберийских горах на горном хребте Сьерра-де-ла-Деманда. Этап подходит для отрыва.

После 150 км пересеченного рельефа и розыгрыша промежуточного спринта с бонусной премией маршрут поворачивает на юг и начинается тягун протяжённостью 32 км с набором высоты 350 м до подножия подъёма 1-й категории Вальдескарай (Estación de esquí de Valdezcaray, отм. 1523 м, перепад высот 663 м, протяжённость 13 км, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 12%).

Вальдескарай (Valdezcaray, провинция Риоха, автономное сообщество Риоха) принимает финиш этапа Вуэльты Испании, в последний раз в 2012 году,

тогда

Что касается победы на этапе, то тут счастливая карта выпала австралийцу Саймону Кларку (Simon Clarke) (Orica-GreenEdge), который опередил Тони Мартина (Tony Martin) (Omega-Pharma - Quick Step) и Асана Базаева (Assan Bazayev) (Astana). Преимущество беглецов над основным пелотоном на финише составило немногим более минуты.



От городка Эскарай (Ezcaray) начнётся финальное восхождение к горнолыжной станции Вальдескарай.



Любителям истории Эскарай может предложить занимательные прогулки, ведь город основан в X веке, его название переводится как «Высокий камень». Главная достопримечательность Эскарайя – церковь Святой Марии (Iglesia de Santa María la Mayor), построенная в XV веке и внесённая в список исторических памятников.



В XVIII веке при поддержке жены короля Фернандо VI Барбары де Браганса (Барбары Португальской) в Эскарайе была построена ткацкая фабрика (Real Fábrica de Paños «El Fuerte»), получившая привилегии королевской. Фабрика выпускала ткани высшего качества, экспортировавшиеся в Южную Америку, в производстве были заняты специально приглашённые французские и английские рабочие.



В 1785 году большая часть здания сгорела при пожаре, но его восстановили и расширили, а во избежание подобных происшествий при реставрации не использовались деревянные балки и другие пожароопасные материалы. Правда, после восстановления фабрика из ткацкой превратилась в фабрику красок. Возродить ткацкое производство не получилось, хотя поблизости и появилось около 30 новых фабрик, но к середине XX века все они закрылись.



В 1992 году здание объявили памятником культурного и исторического значения, в настоящее время любой желающий может некоторое время пожить в этом историческом месте, так как сейчас там располагается гостиница.



Гостиниц в Эскарайе много, город живёт за счёт туризма, причём не только в зимний сезон, ведь всего в 14 км от города расположена горнолыжная станция Вальдескарай, где и финиширует этап.



Горнолыжная станция Вальдескарай — живописный горный городок в автономном сообществе Ла-Риоха, на севере Испании. Он расположен в долине реки Оха, на высоте 1 100 метров над уровнем моря, в окружении горного массива Сьерра-де-ла-Деманда (Sierra de la Demanda), на склонах горы Сан-Лоренсо (Monte San Lorenzo, 2 125 м). Горнолыжный курорт предлагает 22 км трасс разного уровня сложности, подходящих для новичков и семейного отдыха.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня.



До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.