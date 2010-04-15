- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 18:49
Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 9 этап, Альфаро - Вальдескарай
Девятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Альфаро (Alfaro). Небольшой город расположен в автономном сообществе Ла-Риоха, на севере Испании, на берегах рек Эбро (Ebro) и Альама (Alhama). На гербе города изображён ключ с девизом «Alfaro, Clavis Castellae» («Альфаро — ключ Кастилии»), что подчёркивает его стратегическое значение.
Альфаро основан в 179 году до н. э. римским полководцем Тиберием Семпронием Гракхом под названием Graccurris — первый римский город в долине Эбро. О чём свидетельствуют археологические находки: нимфей (святилище водных нимф) и римская система водоснабжения.
В XI веке арабы переименовали его в Альфаро (от араб. Al-Faruh — «маяк» или «сторожевая башня»). В это же время был построен замок Сан-Хуан для защиты от набегов пиратов и соседних королевств. В 1208 году в Альфаро встретились четыре короля (Кастилии, Арагона, Наварры и Леона) перед битвой при Лас-Навас-де-Толоса. Город входил в состав графства Маканедо, позже был передан под управление виконтов Жероны.
В XVII–XVIII века Альфаро переживал экономический расцвет. Альфаро получил статус города в 1629 году при Филиппе IV.
В XVIII–XIX веках стал важным торговым центром благодаря сельскому хозяйству и речному сообщению по Эбро. В этот период сформировался архитектурный облик с дворцами и храмами.
Во время Гражданской войны в Испании (1936 год) стал одним из немногих мест в Ла-Риохе, оказавших сопротивление франкистам.
В наше время город Альфаро охранил аграрный профиль (виноградарство, овощеводство), развивает экотуризм и культурные инициативы.
Основные достопримечательности:
Церковь Сан-Мигель (Colegiata San Miguel Arcángel) XVII века — шедевр барокко, известная уникальной и крупнейшей в мире колонией аистов (более 400 гнезд). Птицы гнездятся на крыше, создавая феноменальное зрелище. Из-за их количества церковь даже требовала ремонта.
Аисты остаются здесь круглый год благодаря обилию пищи (рыба, лягушки) и отсутствию хищников. Город даже установил для них искусственные платформы.
Римский нимфей (Ninfeo Romano) и раскопки Лас-Эрас-де-Сан-Мартин (Eras de San Martín) — античные объекты, признанные памятниками культурного значения.
Природный заповедник Лос-Сотос-дель-Эбро (Reserva Natural de Los Sotos) - водно-болотные угодья вдоль Эбро с богатой флорой и фауной, идеальны для эко-прогулок.
Альфаро — город контрастов, где античные руины соседствуют с барокко, а природа гармонирует с наследием цивилизации. В XVIII веке Альфаро называли «маленьким Мадридом» из-за концентрации дворцов, хотя сегодня это тихий провинциальный центр.
Его «визитная карточка» — симбиоз с аистами — породил феномен близнецов: в Альфаро зафиксировано аномально высокое число рождений близнецов — самый высокий показатель в Испании. Местные жители связывают это с мистическим влиянием аистов.
Альфаро идеален для любителей истории, орнитологии и аутентичной испанской культуры. Для полного погружения в историю необходимо приехать в августе, на фестиваль Сан-Роке. Фестиваль устраивает парады гигантских фигур, корриду, музыкальные выступления и гастрономические конкурс. Если приехать весной можно восхититься уникальным зрелищем, когда над церквью Сан-Мигеля кружат сотни белых крыльев.
Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 9 этапа
Альфаро впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап с набором высоты 3300 м и финишем в подъём 1 категории. Первая неделя Вуэльты Испании-2025 завершается в Иберийских горах на горном хребте Сьерра-де-ла-Деманда. Этап подходит для отрыва.
После 150 км пересеченного рельефа и розыгрыша промежуточного спринта с бонусной премией маршрут поворачивает на юг и начинается тягун протяжённостью 32 км с набором высоты 350 м до подножия подъёма 1-й категории Вальдескарай (Estación de esquí de Valdezcaray, отм. 1523 м, перепад высот 663 м, протяжённость 13 км, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 12%).
Вальдескарай (Valdezcaray, провинция Риоха, автономное сообщество Риоха) принимает финиш этапа Вуэльты Испании, в последний раз в 2012 году,
тогда
Что касается победы на этапе, то тут счастливая карта выпала австралийцу Саймону Кларку (Simon Clarke) (Orica-GreenEdge), который опередил Тони Мартина (Tony Martin) (Omega-Pharma - Quick Step) и Асана Базаева (Assan Bazayev) (Astana). Преимущество беглецов над основным пелотоном на финише составило немногим более минуты.
Что касается победы на этапе, то тут счастливая карта выпала австралийцу Саймону Кларку (Simon Clarke) (Orica-GreenEdge), который опередил Тони Мартина (Tony Martin) (Omega-Pharma - Quick Step) и Асана Базаева (Assan Bazayev) (Astana). Преимущество беглецов над основным пелотоном на финише составило немногим более минуты.
От городка Эскарай (Ezcaray) начнётся финальное восхождение к горнолыжной станции Вальдескарай.
Любителям истории Эскарай может предложить занимательные прогулки, ведь город основан в X веке, его название переводится как «Высокий камень». Главная достопримечательность Эскарайя – церковь Святой Марии (Iglesia de Santa María la Mayor), построенная в XV веке и внесённая в список исторических памятников.
В XVIII веке при поддержке жены короля Фернандо VI Барбары де Браганса (Барбары Португальской) в Эскарайе была построена ткацкая фабрика (Real Fábrica de Paños «El Fuerte»), получившая привилегии королевской. Фабрика выпускала ткани высшего качества, экспортировавшиеся в Южную Америку, в производстве были заняты специально приглашённые французские и английские рабочие.
В 1785 году большая часть здания сгорела при пожаре, но его восстановили и расширили, а во избежание подобных происшествий при реставрации не использовались деревянные балки и другие пожароопасные материалы. Правда, после восстановления фабрика из ткацкой превратилась в фабрику красок. Возродить ткацкое производство не получилось, хотя поблизости и появилось около 30 новых фабрик, но к середине XX века все они закрылись.
В 1992 году здание объявили памятником культурного и исторического значения, в настоящее время любой желающий может некоторое время пожить в этом историческом месте, так как сейчас там располагается гостиница.
Гостиниц в Эскарайе много, город живёт за счёт туризма, причём не только в зимний сезон, ведь всего в 14 км от города расположена горнолыжная станция Вальдескарай, где и финиширует этап.
Горнолыжная станция Вальдескарай — живописный горный городок в автономном сообществе Ла-Риоха, на севере Испании. Он расположен в долине реки Оха, на высоте 1 100 метров над уровнем моря, в окружении горного массива Сьерра-де-ла-Деманда (Sierra de la Demanda), на склонах горы Сан-Лоренсо (Monte San Lorenzo, 2 125 м). Горнолыжный курорт предлагает 22 км трасс разного уровня сложности, подходящих для новичков и семейного отдыха.
Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня.
До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (6)
- Просмотров
- (1 294)