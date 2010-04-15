Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 9 этап, Альфаро - Вальдескарай

VeloNEWS
     Девятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Альфаро (Alfaro). Небольшой город расположен в автономном сообществе Ла-Риоха, на севере Испании, на берегах рек Эбро (Ebro) и Альама (Alhama). На гербе города изображён ключ с девизом «Alfaro, Clavis Castellae» («Альфаро — ключ Кастилии»), что подчёркивает его стратегическое значение. 

     Альфаро основан в 179 году до н. э. римским полководцем Тиберием Семпронием Гракхом под названием Graccurris — первый римский город в долине Эбро. О чём свидетельствуют археологические находки: нимфей (святилище водных нимф) и римская система водоснабжения.

     В XI веке арабы переименовали его в Альфаро (от араб. Al-Faruh — «маяк» или «сторожевая башня»). В это же время был построен замок Сан-Хуан для защиты от набегов пиратов и соседних королевств. В 1208 году в Альфаро встретились четыре короля (Кастилии, Арагона, Наварры и Леона) перед битвой при Лас-Навас-де-Толоса. Город входил в состав графства Маканедо, позже был передан под управление виконтов Жероны.

     В XVII–XVIII века Альфаро переживал экономический расцвет. Альфаро получил статус города в 1629 году при Филиппе IV.  

     В XVIII–XIX веках стал важным торговым центром благодаря сельскому хозяйству и речному сообщению по Эбро. В этот период сформировался архитектурный облик с дворцами и храмами.

     Во время Гражданской войны в Испании (1936 год) стал одним из немногих мест в Ла-Риохе, оказавших сопротивление франкистам.

     В наше время город Альфаро охранил аграрный профиль (виноградарство, овощеводство), развивает экотуризм и культурные инициативы.

     Основные достопримечательности:

     Церковь Сан-Мигель (Colegiata San Miguel Arcángel) XVII века — шедевр барокко, известная уникальной и крупнейшей в мире колонией аистов (более 400 гнезд). Птицы гнездятся на крыше, создавая феноменальное зрелище. Из-за их количества церковь даже требовала ремонта. 

     Аисты остаются здесь круглый год благодаря обилию пищи (рыба, лягушки) и отсутствию хищников. Город даже установил для них искусственные платформы.

     Римский нимфей (Ninfeo Romano) и раскопки Лас-Эрас-де-Сан-Мартин (Eras de San Martín) — античные объекты, признанные памятниками культурного значения.

     Природный заповедник Лос-Сотос-дель-Эбро (Reserva Natural de Los Sotos) - водно-болотные угодья вдоль Эбро с богатой флорой и фауной, идеальны для эко-прогулок.
     
     Альфаро — город контрастов, где античные руины соседствуют с барокко, а природа гармонирует с наследием цивилизации. В XVIII веке Альфаро называли «маленьким Мадридом» из-за концентрации дворцов, хотя сегодня это тихий провинциальный центр. 

     Его «визитная карточка» — симбиоз с аистами — породил феномен близнецов: в Альфаро зафиксировано аномально высокое число рождений близнецов — самый высокий показатель в Испании. Местные жители связывают это с мистическим влиянием аистов.

   Альфаро идеален для любителей истории, орнитологии и аутентичной испанской культуры. Для полного погружения в историю необходимо приехать в августе, на фестиваль Сан-Роке. Фестиваль устраивает парады гигантских фигур, корриду, музыкальные выступления и гастрономические конкурс. Если приехать весной можно восхититься уникальным зрелищем, когда над церквью Сан-Мигеля кружат сотни белых крыльев.


Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 9 этапа 

      Альфаро впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап с набором высоты 3300 м и финишем в подъём 1 категории. Первая неделя Вуэльты Испании-2025 завершается в Иберийских горах на горном хребте Сьерра-де-ла-Деманда. Этап подходит для отрыва.

 

     После 150 км пересеченного рельефа и розыгрыша промежуточного спринта с бонусной премией маршрут поворачивает на юг и начинается тягун протяжённостью 32 км с набором высоты 350 м до подножия подъёма 1-й категории Вальдескарай (Estación de esquí de Valdezcaray, отм. 1523 м, перепад высот 663 м, протяжённость 13 км, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 12%).

 

      Вальдескарай (Valdezcaray, провинция Риоха, автономное сообщество Риоха) принимает финиш этапа Вуэльты Испании, в последний раз в 2012 году,

 

тогда

      Что касается победы на этапе, то тут счастливая карта выпала австралийцу Саймону Кларку (Simon Clarke) (Orica-GreenEdge), который опередил Тони Мартина (Tony Martin) (Omega-Pharma - Quick Step) и Асана Базаева (Assan Bazayev) (Astana). Преимущество беглецов над основным пелотоном на финише составило немногим более минуты.


     От городка Эскарай (Ezcaray) начнётся финальное восхождение к горнолыжной станции Вальдескарай.


     Любителям истории Эскарай может предложить занимательные прогулки, ведь город основан в X веке, его название переводится как «Высокий камень». Главная достопримечательность Эскарайя – церковь Святой Марии (Iglesia de Santa María la Mayor), построенная в XV веке и внесённая в список исторических памятников.
 
     В XVIII веке при поддержке жены короля Фернандо VI Барбары де Браганса (Барбары Португальской) в Эскарайе была построена ткацкая фабрика (Real Fábrica de Paños «El Fuerte»), получившая привилегии королевской. Фабрика выпускала ткани высшего качества, экспортировавшиеся в Южную Америку, в производстве были заняты специально приглашённые французские и английские рабочие. 

     В 1785 году большая часть здания сгорела при пожаре, но его восстановили и расширили, а во избежание подобных происшествий при реставрации не использовались деревянные балки и другие пожароопасные материалы. Правда, после восстановления фабрика из ткацкой превратилась в фабрику красок. Возродить ткацкое производство не получилось, хотя поблизости и появилось около 30 новых фабрик, но к середине XX века все они закрылись.

     В 1992 году здание объявили памятником культурного и исторического значения, в настоящее время любой желающий может некоторое время пожить в этом историческом месте, так как сейчас там располагается гостиница.

     Гостиниц в Эскарайе много, город живёт за счёт туризма, причём не только в зимний сезон, ведь всего в 14 км от города расположена горнолыжная станция Вальдескарай, где и финиширует этап.

     Горнолыжная станция Вальдескарай — живописный горный городок в автономном сообществе Ла-Риоха, на севере Испании. Он расположен в долине реки Оха, на высоте 1 100 метров над уровнем моря, в окружении горного массива Сьерра-де-ла-Деманда (Sierra de la Demanda), на склонах горы Сан-Лоренсо (Monte San Lorenzo, 2 125 м). Горнолыжный курорт предлагает 22 км трасс разного уровня сложности, подходящих для новичков и семейного отдыха.

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.

По материалам Интернета

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:04 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для горняков, если конечно не отпустят отрыв и не захотят его догнать.

  2. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Вчера, 19:32 | Регистрация: 21.05.2023

    Ну вот, отдохнули, и снова в горы

  3. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:21 | Регистрация: 4.07.2011

    Самый винодельческий регион, льют Риоху как Азербайджан Агдам во времена СССР, но Агдам не был так доступен как Риоха сегодня:)

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 30.06.2017

    Лопес из Астаны должен в отрыв отобраться. Его профиль. Да и Пулсу стоит попробовать. Авось отпустят отрыв.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 23:57 | Регистрация: 11.05.2017

    Нуууу есть ощущение, что это может быть ещё один этап для Аюсо. 

  6. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:30 | Регистрация: 4.07.2013

    Аисты в Альфаро меня удивили. 
    Интересно, кто-нибудь читает весь текст превью этапов?

Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Аисты в Альфаро меня удивили. 
    Интересно, кто-нибудь читает весь текст превью этапов?

  • VeloVelo
    Элиа Вивиани релегирован по ит ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи Элиа.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Таки релегировали?
  • shekn
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    shekn-Фото

    Нуууу есть ощущение, что это может быть ещё один этап для Аюсо. 

  • Kiridmg
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    Kiridmg-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Можете ли вы любить спринт, как люблю его я.
     
    Спринт в шоссейных велогонках — это захватывающее зрелище, которое сочетает в себе невероятную скорость, тактическое мастерство, силу и выносливость спортсменов. Именно этот короткий, но невероятно напряжённый финал гонки становится кульминационным моментом всего соревнования, вызывая восторг и восхищение просвещенных зрителей.
     
    Финальные сотни метров проходят в бешеном ритме, когда каждый сантиметр дороги имеет значение. Велосипедисты выкладываются на полную мощность, демонстрируя всю свою физическую подготовку и психологическую устойчивость.

    Успешный спринт требует не только физической силы, но и тонкого понимания ситуации на дороге. Гонщики выбирают наилучший момент для атаки, рассчитывают траекторию движения, взаимодействуют с командой и соперниками, пытаясь занять наиболее выгодную позицию перед финишем.

    Быстрая смена позиций, борьба колесом к колесу, драматические моменты обгонов и неожиданных прорывов делают спринт одним из самых ярких моментов любой велогонки.
     
    Я прекрасно понимаю привлекательность и значимость спринта в велошоссе. Это не просто спортивный элемент, а настоящее искусство скорости и стратегии, достойное глубокого уважения и восхищения.
     
    Хорошая попытка, но нет. К сожалению, на таких этапах нечего смотреть, кроме последнего километра. Все, что вы описали есть, все так, но до этого практически пшик. Да, бывают этапы, где отрыв борется до последнего и их настигают чуть ли не у финиша, но это редкость
  • Kiridmg
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    Kiridmg-Фото
    Было боязно за колхоз на данном этапе, ибо профиль горы этому способствовал. Так оно и случилось. Это удивительно и забавно, есть человек доминатор, с которым в пелотоне вроде не интересно, но вот только его нет и этап просчитывается на раз-два: там, где должен быть колхоз, он реально и есть, тактики команд примерно понятны и прогнозировать довольно легко. Что ж, может с Поги не так плохо?
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    Astanaforever-Фото

    Лопес из Астаны должен в отрыв отобраться. Его профиль. Да и Пулсу стоит попробовать. Авось отпустят отрыв.

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    kwwk-Фото
    105 в протоколе, почти рядом )))
  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Можете ли вы любить спринт, как люблю его я.

     

    Спринт в шоссейных велогонках — это захватывающее зрелище, которое сочетает в себе невероятную скорость, тактическое мастерство, силу и выносливость спортсменов. Именно этот короткий, но невероятно напряжённый финал гонки становится кульминационным моментом всего соревнования, вызывая восторг и восхищение просвещенных зрителей.

     

    Финальные сотни метров проходят в бешеном ритме, когда каждый сантиметр дороги имеет значение. Велосипедисты выкладываются на полную мощность, демонстрируя всю свою физическую подготовку и психологическую устойчивость.


    Успешный спринт требует не только физической силы, но и тонкого понимания ситуации на дороге. Гонщики выбирают наилучший момент для атаки, рассчитывают траекторию движения, взаимодействуют с командой и соперниками, пытаясь занять наиболее выгодную позицию перед финишем.


    Быстрая смена позиций, борьба колесом к колесу, драматические моменты обгонов и неожиданных прорывов делают спринт одним из самых ярких моментов любой велогонки.

     

    Я прекрасно понимаю привлекательность и значимость спринта в велошоссе. Это не просто спортивный элемент, а настоящее искусство скорости и стратегии, достойное глубокого уважения и восхищения.

     

  • motte
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    motte-Фото

    Самый винодельческий регион, льют Риоху как Азербайджан Агдам во времена СССР, но Агдам не был так доступен как Риоха сегодня:)

