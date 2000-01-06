VeloNEWS
Вуэльта Испании-2025. Белая майка

    

 

 

На Вуэльте Испании-2025 белая майка будет присуждаться лучшему молодому гонщику (до 26 лет) в общем зачёте. Победитель этой классификации прошлого года, датчанин Маттиас Скельмосе, не примет участия в нынешней гонке. За белую майку на этом испанском Гранд-туре смогут побороться 65 гонщиков.

 

Отметим нескольких молодых гонщиков среди претендентов.

 

22-летний испанский гонщик UAE Team Emirates XRG Хуан Аюсо (Juan Ayuso) в 2023 году уже побеждал в классификации лучшего молодого гонщика, а в 2022 в этой классификации был вторым, но поднялся на третью ступень подиума Вуэльты. Хуан Аюсо стартует в качестве сокапитана UAE Team Emirates XRG и является одним из главных претендентов в борьбе за белую майку.

 

21-летний итальянский гонщик команды Red Bull - BORA – hansgrohe Джулио Пеллиццари (Giulio Pellizzari) дебютирует на Вуэльте, но уже дважды он был участником Джиро д’Италия. В этом году на итальянском Гранд-туре Джулио Пеллиццари занял 2-е место в классификации лучшего молодого гонщика, а также финишировал 3-м на горном 16-м этапе и 5-м на горном 17-м этапе до Бормио. В качестве подготовки к испанскому Гранд-туру Джулио Пеллиццари проехал Вуэльту Бургоса, где занял 4-е место в общем зачёте.

 

24-летний итальянец команды Bahrain Victorious Антонио Тибери (Antonio Tiberi) уже выигрывал белую майку лучшего молодого гонщика на Джиро д’Италия в 2024 году. Вуэльту Испании он поедет в четвёртый раз в карьере, и второй год подряд он стартует на испанском Гранд-туре после Джиро, где в классификации лучшего молодого гонщика в этом году занял 5-е место. Перед стартом на Вуэльте Антонио Тибери занял 2-е место на Туре Польши-2025.



 

 

Список претендентов на белую майку Вульты Испании-2025

 

 

1

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

06.01.2000

 

 

2

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

02.03.2000

 

 

3

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

15.03.2000

 

 

4

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

16.03.2000

 

 

5

 

Mario Aparicio (Esp ) Burgos - Burpellet - BH

 

23.04.2000

 

 

6

 

Sean Quinn (Usa ) EF Education-EasyPost

 

10.05.2000

 

 

7

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15.06.2000

 

 

8

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros RGA

 

07.07.2000

 

 

9

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

26.08.2000

 

 

10

 

Jose Luis Faura (Esp ) Burgos - Burpellet - BH

 

15.09.2000

 

 

11

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

18.09.2000

 

 

12

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

08.10.2000

 

 

13

 

Kevin Vermaerke (Usa ) Team Picnic PostNL

 

16.10.2000

 

 

14

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

03.12.2000

 

 

15

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

02.01.2001

 

 

16

 

Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step

 

14.01.2001

 

 

17

 

Oliver Knight (Gbr) Cofidis

 

25.01.2001

 

 

18

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

23.02.2001

 

 

19

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

29.03.2001

 

 

20

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

06.04.2001

 

 

21

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

24.06.2001

 

 

22

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

28.06.2001

 

 

23

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

07.07.2001

 

 

24

 

Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL

 

22.07.2001

 

 

25

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

27.07.2001

 

 

26

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

06.08.2001

 

 

27

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

26.08.2001

 

 

28

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team

 

15.09.2001

 

 

29

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

17.10.2001

 

 

30

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

16.11.2001

 

 

31

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

17.11.2001

 

 

32

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

21.12.2001

 

 

33

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros RGA

 

30.12.2001

 

 

34

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

18.01.2002

 

 

35

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

05.03.2002

 

 

36

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

19.04.2002

 

 

37

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

01.05.2002

 

 

38

 

Pepijn Reinderink (Ned) T-Rex Quick-Step

 

04.05.2002

 

 

39

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

14.05.2002

 

 

40

 

Daniel Cavia (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

02.06.2002

 

 

41

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro Cycling Team

 

29.06.2002

 

 

42

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

07.07.2002

 

 

43

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

31.08.2002

 

 

44

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale

 

15.09.2002

 

 

45

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

16.09.2002

 

 

46

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

06.10.2002

 

 

47

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

15.10.2002

 

 

48

 

Patrick Eddy (Aus) Team Picnic PostNL

 

17.10.2002

 

 

49

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

21.10.2002

 

 

50

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

08.11.2002

 

 

51

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

16.01.2003

 

 

52

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros RGA

 

20.02.2003

 

 

53

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

31.05.2003

 

 

54

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

31.05.2003

 

 

55

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

13.08.2003

 

 

56

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

14.11.2003

 

 

57

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

21.11.2003

 

 

58

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

01.05.2004

 

 

59

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

12.07.2004

 

 

60

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Team Picnic PostNL

 

20.07.2004

 

 

61

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

03.09.2004

 

 

62

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

06.10.2004

 

 

63

 

Juan Martinez (Col) Team Picnic PostNL

 

21.11.2004

 

 

64

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale

 

14.02.2005

 

 

65

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

27.07.2005

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании-2025 белая майка Vuelta a Espana Гран-тур превью Мировой Тур UCI

Комментарии

  • Anna P.
    Тур Германии-2025. Этап 1. Рез ... (3)
    Anna P.-Фото

    В нонешнем году еще 24 и 29 марта я заметила и отметила Бреннана, как будущего победителя как минимум этапов. (Эх, сама себя не похвалишь...)

    Малек уже этапов 10 выиграл, половину в мировом туре.

     

    И перед глазами другие молодые, выглядящие сейчас старше своих лет. Конечно, спорт и физически безумно тяжелый (см. пост про Деклерка), но не только...



    Кстати, переспринтовал Милана, на минуточку. Ну тот, наверное, просто почивал на лаврах и недооценил малька.



    Не удержаться, прастите....

     

    “Riding against the big guys like Milan, comparing myself with them, and then beating them is something very special.” Brennan added that his goal is now the biggest possible victory in the overall classification.

     

  • rude_rider
    Ричард Карапас пропускает Вуэл ... (5)
    rude_rider-Фото
    Жаль.. Атакующий гонщик с ним веселее.
  • motte
    Тур Германии-2025. Этап 1. Рез ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: MVDP
    Ну что, новый Саган подрастает?

    Британский феномен в 20 лет, так о нём отзываются.

    20 лет всего в августе исполнилось и такая мощь... Как молодеет велоспорт и медицина... Что с ними станет к 35 ти? Калеки?

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (23)
    Николай Н.-Фото

    Видно Вуэльта будет интересной, почти все финиши в горку, особенно в 13, 14, 17 и 20 этапах.

  • MVDP
    Тур Германии-2025. Этап 1. Рез ... (3)
    MVDP-Фото

    Ну что, новый Саган подрастает?

  • Pugachev
    Матье ван дер Пул отказывается ... (8)
    Pugachev-Фото
    Горячо обожаемый и уважаемый мною Силван Шаванель на каверзный вопрос журналиста об "страданиях совести и сожалениях" (Ну, почти такой вопрос) сказал: "Ну что вы...! Это ВСЕГО ЛИШЬ спорт.." Многие из нас хотели бы повторить его "Всего лишь"... ))))) но суть - в точку, мне кажется.
  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (23)
    motte-Фото

    ОФИЦИАЛЬНО! НИКАКИХ чемпионатов МИРА ДЛЯ ЙОНАСА!

    Йонас Вингегаард объявил на своей пресс-конференции на "Вуэльте", что он не будет участвовать в чемпионате мира в Руанде!

    Он также не выступит в Ломбардии, и его последней гонкой в сезоне будет чемпионат Европы во Франции.

    Вот что он сказал: “Мы решили, что хотим поехать на чемпионат Европы. В этом году для участия в чемпионате мира нужно быть по-настоящему подготовленным. Мы не знаем, как я выступлю на "Вуэльте". Мы решили, что лучше этого не делать".

  • bammse02
    Трансферные новости пелотона 2 ... (32)
    bammse02-Фото
    с таким количеством бабла много ума не надо.
  • MVDP
    Состав велокоманды T-Rex Quick ... (2)
    MVDP-Фото

    Постер оборжаться) Шахман как будто поднимает за волосы Гарофоли и Рейндеринка.

  • Геродот
    Состав велокоманды T-Rex Quick ... (2)
    Геродот-Фото
    Фига се у них название... T-Rex. Вымирать чтоль уже собрались?)

