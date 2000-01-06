- Категория:
Вуэльта Испании-2025. Белая майка
На Вуэльте Испании-2025 белая майка будет присуждаться лучшему молодому гонщику (до 26 лет) в общем зачёте. Победитель этой классификации прошлого года, датчанин Маттиас Скельмосе, не примет участия в нынешней гонке. За белую майку на этом испанском Гранд-туре смогут побороться 65 гонщиков.
Отметим нескольких молодых гонщиков среди претендентов.
22-летний испанский гонщик UAE Team Emirates XRG Хуан Аюсо (Juan Ayuso) в 2023 году уже побеждал в классификации лучшего молодого гонщика, а в 2022 в этой классификации был вторым, но поднялся на третью ступень подиума Вуэльты. Хуан Аюсо стартует в качестве сокапитана UAE Team Emirates XRG и является одним из главных претендентов в борьбе за белую майку.
21-летний итальянский гонщик команды Red Bull - BORA – hansgrohe Джулио Пеллиццари (Giulio Pellizzari) дебютирует на Вуэльте, но уже дважды он был участником Джиро д’Италия. В этом году на итальянском Гранд-туре Джулио Пеллиццари занял 2-е место в классификации лучшего молодого гонщика, а также финишировал 3-м на горном 16-м этапе и 5-м на горном 17-м этапе до Бормио. В качестве подготовки к испанскому Гранд-туру Джулио Пеллиццари проехал Вуэльту Бургоса, где занял 4-е место в общем зачёте.
24-летний итальянец команды Bahrain Victorious Антонио Тибери (Antonio Tiberi) уже выигрывал белую майку лучшего молодого гонщика на Джиро д’Италия в 2024 году. Вуэльту Испании он поедет в четвёртый раз в карьере, и второй год подряд он стартует на испанском Гранд-туре после Джиро, где в классификации лучшего молодого гонщика в этом году занял 5-е место. Перед стартом на Вуэльте Антонио Тибери занял 2-е место на Туре Польши-2025.
|
|
Список претендентов на белую майку Вульты Испании-2025
|
|
|
1
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
06.01.2000
|
|
|
2
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
02.03.2000
|
|
|
3
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
15.03.2000
|
|
|
4
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
16.03.2000
|
|
|
5
|
|
Mario Aparicio (Esp ) Burgos - Burpellet - BH
|
|
23.04.2000
|
|
|
6
|
|
Sean Quinn (Usa ) EF Education-EasyPost
|
|
10.05.2000
|
|
|
7
|
|
Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
15.06.2000
|
|
|
8
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros RGA
|
|
07.07.2000
|
|
|
9
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
26.08.2000
|
|
|
10
|
|
Jose Luis Faura (Esp ) Burgos - Burpellet - BH
|
|
15.09.2000
|
|
|
11
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
18.09.2000
|
|
|
12
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
08.10.2000
|
|
|
13
|
|
Kevin Vermaerke (Usa ) Team Picnic PostNL
|
|
16.10.2000
|
|
|
14
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
03.12.2000
|
|
|
15
|
|
Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team
|
|
02.01.2001
|
|
|
16
|
|
Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step
|
|
14.01.2001
|
|
|
17
|
|
Oliver Knight (Gbr) Cofidis
|
|
25.01.2001
|
|
|
18
|
|
Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels
|
|
23.02.2001
|
|
|
19
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
29.03.2001
|
|
|
20
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
06.04.2001
|
|
|
21
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
24.06.2001
|
|
|
22
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
28.06.2001
|
|
|
23
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
07.07.2001
|
|
|
24
|
|
Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
22.07.2001
|
|
|
25
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
27.07.2001
|
|
|
26
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
06.08.2001
|
|
|
27
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
26.08.2001
|
|
|
28
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
15.09.2001
|
|
|
29
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
17.10.2001
|
|
|
30
|
|
Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost
|
|
16.11.2001
|
|
|
31
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
17.11.2001
|
|
|
32
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
21.12.2001
|
|
|
33
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros RGA
|
|
30.12.2001
|
|
|
34
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
18.01.2002
|
|
|
35
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
05.03.2002
|
|
|
36
|
|
Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers
|
|
19.04.2002
|
|
|
37
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
01.05.2002
|
|
|
38
|
|
Pepijn Reinderink (Ned) T-Rex Quick-Step
|
|
04.05.2002
|
|
|
39
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
14.05.2002
|
|
|
40
|
|
Daniel Cavia (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
02.06.2002
|
|
|
41
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
29.06.2002
|
|
|
42
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
07.07.2002
|
|
|
43
|
|
Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
31.08.2002
|
|
|
44
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale
|
|
15.09.2002
|
|
|
45
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
16.09.2002
|
|
|
46
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step
|
|
06.10.2002
|
|
|
47
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
15.10.2002
|
|
|
48
|
|
Patrick Eddy (Aus) Team Picnic PostNL
|
|
17.10.2002
|
|
|
49
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
21.10.2002
|
|
|
50
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
08.11.2002
|
|
|
51
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
16.01.2003
|
|
|
52
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros RGA
|
|
20.02.2003
|
|
|
53
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
31.05.2003
|
|
|
54
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
31.05.2003
|
|
|
55
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
13.08.2003
|
|
|
56
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
14.11.2003
|
|
|
57
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
21.11.2003
|
|
|
58
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
01.05.2004
|
|
|
59
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
12.07.2004
|
|
|
60
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Team Picnic PostNL
|
|
20.07.2004
|
|
|
61
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
03.09.2004
|
|
|
62
|
|
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
|
|
06.10.2004
|
|
|
63
|
|
Juan Martinez (Col) Team Picnic PostNL
|
|
21.11.2004
|
|
|
64
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale
|
|
14.02.2005
|
|
|
65
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
27.07.2005
|
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
