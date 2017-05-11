VeloNEWS
Итоги Вуэльты Испании-2025 по очкам Мирового рейтинга

Итоги Вуэльты Испании-2025 по очкам Мирового рейтинга

 

 

 

   На Вуэльте Испании-2025 по итогам генеральной классификации, 19 этапов, классификации по очкам, горной классификации и количеством дней, проведённых в красной майке лидера, а также штрафов от организаторов, больше всего очков в индивидуальный зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) заработал победитель Вуэльты Испании-2025 - Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike) 2687 очков. 

 

В зачёте стран лидирует Дания, велогонщики из которой набрали 3532 очка. В командном зачёте больше всех очков Мирового рейтинга (UCI World Ranking) у команды Visma - Lease a Bike - 3899 очков.

 

  Из 184 гонщиков, стартовавших на Вуэльте Испании-2025, очки смогли заработать 116 велогонщиков. Представители 23 команд смогли получить очки в личный зачет. На старт вышли представители 34 стран, очки заработали велогонщики из 28 стран.  

 

Очки Мирового рейтинга на Вуэльте Испании-2025:

 

20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2025 за ношение красной майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

180 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2025 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-15 место: 180; 130; 95; 80; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 2);

 

180 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2025 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 180; 130; 95);

 

1100 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2025 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

 

1-10 место: 1100; 885; 750; 600; 495; 415; 340; 285; 235; 180

11-19 место: 155; 130; 110; 90; 80; 75; 70; 60; 55
20-25 место: по 50 очков

26-30 место: по 30 очков

31-40 место: по 25 очков
41-50 место: по 20 очков
51-55 место: по 15 очков
56-60 место: по 10 очков 

   

 

Индивидуальная классификация Вуэльты Испании-2025 по очкам

Мирового рейтинга (без учета TTT)

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

2687

 

 

2

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

1675

 

 

3

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

1305

 

 

4

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1110

 

 

5

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

785

 

 

6

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

775

 

 

7

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

765

 

 

8

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

695

 

 

9

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

685

 

 

10

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

627

 

 

11

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

610

 

 

12

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

520

 

 

13

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

450

 

 

14

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

417

 

 

15

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

400

 

 

16

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

395

 

 

17

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

377

 

 

18

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

325

 

 

19

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

295

 

 

20

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

290

 

 

21

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

285

 

 

22

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

260

 

 

23

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

250

 

 

24

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

245

 

 

25

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

235

 

 

26

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

230

 

 

27

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

225

 

 

28

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

215

 

 

28

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

215

 

 

30

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

180

 

 

31

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

165

 

 

32

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

155

 

 

33

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

150

 

 

34

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

147

 

 

35

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

140

 

 

35

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

140

 

 

35

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

140

 

 

35

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

140

 

 

39

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

132

 

 

40

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

125

 

 

40

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

125

 

 

42

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

122

 

 

43

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

115

 

 

44

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

110

 

 

45

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

105

 

 

45

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

105

 

 

47

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

100

 

 

48

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

90

 

 

48

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

90

 

 

48

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

90

 

 

51

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

85

 

 

51

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

85

 

 

51

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

85

 

 

54

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

80

 

 

54

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

80

 

 

54

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

80

 

 

57

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

75

 

 

57

 

Louis Meintjes (RSA) Intermarche - Wanty

 

75

 

 

57

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

75

 

 

57

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

75

 

 

61

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

72

 

 

62

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

70

 

 

63

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

67

 

 

64

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

65

 

 

65

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

60

 

 

65

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

60

 

 

67

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

50

 

 

67

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

50

 

 

69

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

45

 

 

69

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

45

 

 

71

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

40

 

 

71

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

40

 

 

73

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

35

 

 

73

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

35

 

 

73

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

35

 

 

76

 

Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers

 

30

 

 

76

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

30

 

 

78

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

25

 

 

78

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

25

 

 

78

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

25

 

 

78

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

25

 

 

78

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

25

 

 

78

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

25

 

 

78

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

25

 

 

78

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

25

 

 

86

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

22

 

 

87

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

20

 

 

87

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

20

 

 

87

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

20

 

 

87

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

20

 

 

87

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

20

 

 

87

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

20

 

 

87

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

20

 

 

94

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

17

 

 

94

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

17

 

 

94

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

17

 

 

94

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

17

 

 

98

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

15

 

 

98

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

15

 

 

98

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

15

 

 

98

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

15

 

 

98

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

15

 

 

98

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

15

 

 

104

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

12

 

 

105

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

10

 

 

105

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

10

 

 

105

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

10

 

 

108

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

7

 

 

109

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

5

 

 

109

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

5

 

 

109

 

Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step

 

5

 

 

109

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

5

 

 

109

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

5

 

 

109

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

5

 

 

115

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

2

 

 

115

 

Daniel Cavia (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

2

 

 

117

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

-25

 

 

 

 

Зачет Вуэльты Испании-2025 по очкам Мирового рейтинга

по странам (без учета TTT)

 

 

1

 

Дания

 

3532

 

 

2

 

Великобритания

 

2232

 

 

3

 

Австралия

 

2047

 

 

4

 

Испания

 

2013

 

 

5

 

Италия

 

1919

 

 

6

 

США

 

1907

 

 

7

 

Португалия

 

1775

 

 

8

 

Бельгия

 

1742

 

 

9

 

Франция

 

1250

 

 

10

 

Колумбия

 

929

 

 

11

 

Австрия

 

677

 

 

12

 

Норвегия

 

540

 

 

13

 

Венесуэла

 

400

 

 

14

 

Ирландия

 

242

 

 

15

 

Швейцария

 

185

 

 

16

 

Германия

 

145

 

 

17

 

Эквадор

 

130

 

 

18

 

Нидерланды

 

122

 

 

19

 

Эстония

 

105

 

 

20

 

Уругвай

 

75

 

 

20

 

ЮАР

 

75

 

 

22

 

Люксембург

 

65

 

 

23

 

Аргентина

 

50

 

 

24

 

Канада

 

20

 

 

25

 

Польша

 

17

 

 

26

 

Новая Зеландия

 

15

 

 

27

 

Монако

 

12

 

 

28

 

Гватемала

 

0

 

 

28

 

Израиль

 

0

 

 

28

 

Казахстан

 

0

 

 

28

 

Россия

 

0

 

 

28

 

Словения

 

0

 

 

28

 

Эритрея

 

0

 

 

34

 

Чехия

 

-5

 

  

 

Командный зачет Вуэльты Испании-2025 по очкам Мирового рейтинга

 

 

1

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

3899

 

 

2

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

3477

 

 

3

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

2085

 

 

4

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

1647

 

 

5

 

Lidl-Trek (USA)

 

1405

 

 

6

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

1372

 

 

7

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

1054

 

 

8

 

Movistar (Spa)

 

1007

 

 

9

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

1005

 

 

10

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

942

 

 

11

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

937

 

 

12

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

860

 

 

13

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

540

 

 

14

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

532

 

 

15

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

442

 

 

16

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

360

 

 

17

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

304

 

 

18

 

Jayco AlUla (Aus)

 

267

 

 

19

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

242

 

 

20

 

Lotto (Bel)

 

240

 

 

21

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

232

 

 

22

 

Cofidis (Fra)

 

112

 

 

23

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

27

 

 

Вуэльта Испании-2025. Итоговые результаты

 

