Итоги Вуэльты Испании-2025 по очкам Мирового рейтинга
На Вуэльте Испании-2025 по итогам генеральной классификации, 19 этапов, классификации по очкам, горной классификации и количеством дней, проведённых в красной майке лидера, а также штрафов от организаторов, больше всего очков в индивидуальный зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) заработал победитель Вуэльты Испании-2025 - Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike) 2687 очков.
В зачёте стран лидирует Дания, велогонщики из которой набрали 3532 очка. В командном зачёте больше всех очков Мирового рейтинга (UCI World Ranking) у команды Visma - Lease a Bike - 3899 очков.
Из 184 гонщиков, стартовавших на Вуэльте Испании-2025, очки смогли заработать 116 велогонщиков. Представители 23 команд смогли получить очки в личный зачет. На старт вышли представители 34 стран, очки заработали велогонщики из 28 стран.
Очки Мирового рейтинга на Вуэльте Испании-2025:
20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2025 за ношение красной майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);
180 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2025 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-15 место: 180; 130; 95; 80; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 2);
180 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2025 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 180; 130; 95);
1100 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2025 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
1-10 место: 1100; 885; 750; 600; 495; 415; 340; 285; 235; 180
11-19 место: 155; 130; 110; 90; 80; 75; 70; 60; 55
20-25 место: по 50 очков
26-30 место: по 30 очков
31-40 место: по 25 очков
41-50 место: по 20 очков
51-55 место: по 15 очков
56-60 место: по 10 очков
|
|
Индивидуальная классификация Вуэльты Испании-2025 по очкам
Мирового рейтинга (без учета TTT)
|
|
|
1
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
2687
|
|
|
2
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
1675
|
|
|
3
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
1305
|
|
|
4
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
1110
|
|
|
5
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
785
|
|
|
6
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
775
|
|
|
7
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
765
|
|
|
8
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
695
|
|
|
9
|
|
Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech
|
|
685
|
|
|
10
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
627
|
|
|
11
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
610
|
|
|
12
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
520
|
|
|
13
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
450
|
|
|
14
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
417
|
|
|
15
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
400
|
|
|
16
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
395
|
|
|
17
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
377
|
|
|
18
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
325
|
|
|
19
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
295
|
|
|
20
|
|
Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers
|
|
290
|
|
|
21
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
285
|
|
|
22
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
260
|
|
|
23
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
250
|
|
|
24
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
245
|
|
|
25
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
235
|
|
|
26
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
230
|
|
|
27
|
|
Javier Romo (Esp) Movistar Team
|
|
225
|
|
|
28
|
|
Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team
|
|
215
|
|
|
28
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
215
|
|
|
30
|
|
Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers
|
|
180
|
|
|
31
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
165
|
|
|
32
|
|
Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels
|
|
155
|
|
|
33
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
150
|
|
|
34
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
147
|
|
|
35
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
140
|
|
|
35
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels
|
|
140
|
|
|
35
|
|
Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
140
|
|
|
35
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
140
|
|
|
39
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
132
|
|
|
40
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
125
|
|
|
40
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
125
|
|
|
42
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
122
|
|
|
43
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
115
|
|
|
44
|
|
Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost
|
|
110
|
|
|
45
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
105
|
|
|
45
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
105
|
|
|
47
|
|
Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
100
|
|
|
48
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
90
|
|
|
48
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
90
|
|
|
48
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
90
|
|
|
51
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
85
|
|
|
51
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
85
|
|
|
51
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
85
|
|
|
54
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
80
|
|
|
54
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
80
|
|
|
54
|
|
Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
80
|
|
|
57
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
75
|
|
|
57
|
|
Louis Meintjes (RSA) Intermarche - Wanty
|
|
75
|
|
|
57
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
75
|
|
|
57
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
75
|
|
|
61
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
72
|
|
|
62
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
70
|
|
|
63
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
67
|
|
|
64
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
65
|
|
|
65
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
60
|
|
|
65
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
60
|
|
|
67
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
50
|
|
|
67
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
50
|
|
|
69
|
|
Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ
|
|
45
|
|
|
69
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
45
|
|
|
71
|
|
Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla
|
|
40
|
|
|
71
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
40
|
|
|
73
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
35
|
|
|
73
|
|
Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
35
|
|
|
73
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
35
|
|
|
76
|
|
Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers
|
|
30
|
|
|
76
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
30
|
|
|
78
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
25
|
|
|
78
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
25
|
|
|
78
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
25
|
|
|
78
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
25
|
|
|
78
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
25
|
|
|
78
|
|
Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team
|
|
25
|
|
|
78
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
25
|
|
|
78
|
|
Wout Poels (Ned) XDS Astana Team
|
|
25
|
|
|
86
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
22
|
|
|
87
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
20
|
|
|
87
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
20
|
|
|
87
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r
|
|
20
|
|
|
87
|
|
Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech
|
|
20
|
|
|
87
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
20
|
|
|
87
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
20
|
|
|
87
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
20
|
|
|
94
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
17
|
|
|
94
|
|
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
|
|
17
|
|
|
94
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
17
|
|
|
94
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
17
|
|
|
98
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
15
|
|
|
98
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
15
|
|
|
98
|
|
Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL
|
|
15
|
|
|
98
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
15
|
|
|
98
|
|
Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla
|
|
15
|
|
|
98
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
15
|
|
|
104
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
12
|
|
|
105
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ
|
|
10
|
|
|
105
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
10
|
|
|
105
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
10
|
|
|
108
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step
|
|
7
|
|
|
109
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
5
|
|
|
109
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
5
|
|
|
109
|
|
Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step
|
|
5
|
|
|
109
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
5
|
|
|
109
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
5
|
|
|
109
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
5
|
|
|
115
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
2
|
|
|
115
|
|
Daniel Cavia (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
2
|
|
|
117
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
-25
|
|
|
Зачет Вуэльты Испании-2025 по очкам Мирового рейтинга
по странам (без учета TTT)
|
|
|
1
|
|
Дания
|
|
3532
|
|
|
2
|
|
Великобритания
|
|
2232
|
|
|
3
|
|
Австралия
|
|
2047
|
|
|
4
|
|
Испания
|
|
2013
|
|
|
5
|
|
Италия
|
|
1919
|
|
|
6
|
|
США
|
|
1907
|
|
|
7
|
|
Португалия
|
|
1775
|
|
|
8
|
|
Бельгия
|
|
1742
|
|
|
9
|
|
Франция
|
|
1250
|
|
|
10
|
|
Колумбия
|
|
929
|
|
|
11
|
|
Австрия
|
|
677
|
|
|
12
|
|
Норвегия
|
|
540
|
|
|
13
|
|
Венесуэла
|
|
400
|
|
|
14
|
|
Ирландия
|
|
242
|
|
|
15
|
|
Швейцария
|
|
185
|
|
|
16
|
|
Германия
|
|
145
|
|
|
17
|
|
Эквадор
|
|
130
|
|
|
18
|
|
Нидерланды
|
|
122
|
|
|
19
|
|
Эстония
|
|
105
|
|
|
20
|
|
Уругвай
|
|
75
|
|
|
20
|
|
ЮАР
|
|
75
|
|
|
22
|
|
Люксембург
|
|
65
|
|
|
23
|
|
Аргентина
|
|
50
|
|
|
24
|
|
Канада
|
|
20
|
|
|
25
|
|
Польша
|
|
17
|
|
|
26
|
|
Новая Зеландия
|
|
15
|
|
|
27
|
|
Монако
|
|
12
|
|
|
28
|
|
Гватемала
|
|
0
|
|
|
28
|
|
Израиль
|
|
0
|
|
|
28
|
|
Казахстан
|
|
0
|
|
|
28
|
|
Россия
|
|
0
|
|
|
28
|
|
Словения
|
|
0
|
|
|
28
|
|
Эритрея
|
|
0
|
|
|
34
|
|
Чехия
|
|
-5
|
|
|
Командный зачет Вуэльты Испании-2025 по очкам Мирового рейтинга
|
|
|
1
|
|
Visma - Lease a Bike (Ned)
|
|
3899
|
|
|
2
|
|
UAE Team Emirates XRG (UAE)
|
|
3477
|
|
|
3
|
|
Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)
|
|
2085
|
|
|
4
|
|
Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)
|
|
1647
|
|
|
5
|
|
Lidl-Trek (USA)
|
|
1405
|
|
|
6
|
|
Israel - Premier Tech (Isr)
|
|
1372
|
|
|
7
|
|
INEOS Grenadiers (GBr)
|
|
1054
|
|
|
8
|
|
Movistar (Spa)
|
|
1007
|
|
|
9
|
|
Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)
|
|
1005
|
|
|
10
|
|
Alpecin-Deceuninck (Bel)
|
|
942
|
|
|
11
|
|
Bahrain Victorious (Brn)
|
|
937
|
|
|
12
|
|
Groupama - FDJ (Fra)
|
|
860
|
|
|
13
|
|
XDS Astana Team (Kaz)
|
|
540
|
|
|
14
|
|
Soudal Quick Step (Bel)
|
|
532
|
|
|
15
|
|
EF Education-EasyPost (USA)
|
|
442
|
|
|
16
|
|
Arkea - B&B Hotels (Fra)
|
|
360
|
|
|
17
|
|
Caja Rural - Seguros RGA (Spa)
|
|
304
|
|
|
18
|
|
Jayco AlUla (Aus)
|
|
267
|
|
|
19
|
|
Intermarche - Wanty (Bel)
|
|
242
|
|
|
20
|
|
Lotto (Bel)
|
|
240
|
|
|
21
|
|
Team Picnic PostNL (Ned)
|
|
232
|
|
|
22
|
|
Cofidis (Fra)
|
|
112
|
|
|
23
|
|
Burgos - Burpellet - BH (Spa)
|
|
27
|
