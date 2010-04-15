Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 15 этап, Вегадео - Монфорте-де-Лемос



Пятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в городе Вегадео (Vegadeo). Небольшой живописный город расположен в автономном сообществе Астурия на севере Испании, в комарке Эо-Навия, на границе с Галисией, вдоль реки Эо, которая впадает в Бискайский залив. Регион относится к «зелёной Испании» — зоне с густыми лесами и горными ландшафтами. Помимо испанского, в Вегадео говорят на астурийском и галисийском, что делает город уникальным в языковом плане, а также на эонавийском диалекте — смеси галисийского и астурийского языков, официально признанном в регионе.



Точная дата основания неизвестна, но поселение существовало уже в Средние века. Название Vegadeo происходит от латинского vicus (деревня) и реки Eo. Территория заселена с древности (кельтские племена астуров). В VIII веке эти земли стали частью Королевства Астурия — первого христианского государства на Пиренейском полуострове, противостоявшего маврам.



С IX века Вегадео — пункт Прибрежного пути Святого Иакова (Camino de la Costa). Этот маршрут, включённый в список ЮНЕСКО (в 2015 году), связывал Астурию с Сантьяго-де-Компостела. Паломники останавливались здесь для отдыха перед переходом в Галисию.



Благодаря миграции в Латинскую Америку (Куба, Мексика, Аргентина) многие уроженцы Вегадео разбогатели и вернулись на родину. Они построили роскошные виллы в стиле индиано — символы благосостояния, сочетающие местную архитектуру с колониальными элементами.



В 1887 году была построена церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон (Església de Nuestra Señora de la Asunción) — один из главных символов города. Неоклассический фасад, квадратная колокольня и купол с красной черепицей. Внутри сохранились алтари (ретабло) XIX–XX веков.



В XX веке город пережил упадок из-за гражданской войны и диктатуры Франко. Сегодня это административный центр, ориентированный на сельское хозяйство, рыболовство и туризм.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 15 этапа

Вегадео впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Вторая неделя Вуэльты Испании-2025 завершается среднегорным этапом с финишем в Галисии. Этап подходит для отрыва.

Со старта этапа начнётся восхождение на подъём 1-й категории Пуэрто а Гарганта (Puerto A Garganta, отм. 875 м, набор высоты 849 м, протяжённость 16,5 км, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём преодолевали с этой стороны на Вуэльте Испании в 2021 году, тогда первым на вершине был Фабио Ару.

Последующие 26 км приведут велогонщиков к подножию подъёма 2-й категории Альто де Барбейтос (Alto de Barbeitos, отм. 925 м, перепад высот 463 м, протяжённость 11,9 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 6%). В последний раз подъём преодолевали с этой стороны на Вуэльте Испании в 2021 году, тогда первым на вершине был Микаэль Шерель (Mikael Cherel).

Далее 105 км пересечённого рельефа до финиша этапа в Монфорте-де-Лемос (Monforte de Lemos, провинция Луго, автономное сообщество Галисия). Город принимал финиш этапа Вуэльты Испании в 2021 году, тогда

После нескольких атак, несмотря на погоню пелотона, которую вели команды DSM и BikeExchange, впереди в пределах 30 секунд остались помимо будущего победителя и призёров этапа товарищ Магнуса Корта по велокоманде EF Education – Nippo Лоусон Крэддок, а также Андреас Крон (Lotto Soudal), Антони Ру (Anthony Roux / Groupama-FDJ), Андреа Баджиоли (Deceninck-Quick Step). За километр до финиша у отрыва всё ещё было в запасе 25 секунд.

В финишном спринте Магнус Корт Нильсен не оставил соперникам шанса, сделал хет-трик, выиграв третий этап на Вуэльте Испании-2021. 28-летний датский велогонщик команды EF Education – Nippo Магнус Корт опередил в спринте португальского велогонщика команды UAE Team Emirates Руя Оливейру и американского велогонщика команды Trek-Segafredo Куинна Симмонса (Quinn Simmons).

Монфорте-де-Лемос - столица винного и исторического региона Рибейра Сакра (Ribeira Sacra). Покровителем города считается Нуэстра Сеньора-де-Монтсеррат. В Средние века и позднее, принадлежал графам Лемос из рода Кастро, которые не скупились на его украшение.

Монфорте-де-Лемос переводится как «Сильная гора», и первое поселение было основано древним кельтским племенем, которое называлось «Лемавос». Первые упоминания об этом племени были написаны ещё римскими историками Плинием и Страбоном. Слово Лемос также имеет кельтское происхождение и переводится как «плодородные земли», на которых местные жители и тысячи лет назад и в наши дни успешно занимаются земледелием.



Главной достопримечательностью Монфорте-де-Лемос является основанный бенедиктинцами в Х веке монастырь Сан-Висенте-дель-Пино. Изначально поселение Монфорте располагалось на горе Сан Висенте. На возвышающейся над городом сегодня горе находится старая сторожевая башня и величественное здание бывшего монастыря Сан-Висенте-дель-Пино, в стенах которого теперь расположен отель Парадор. Этот великолепный архитектурный ансамбль просматривается практически с любой точки современного города.

В период средневековья Монфорте-де-Лемос был уникальным примером города-крепости, построенного вокруг монастыря и замка, и окружённого крепостной стеной с многочисленными оборонительными башнями. У подножия холма протекает река Кабэ, которая на протяжении многих веков являлась источником жизни и благосостояния жителей крепости.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня.



До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.