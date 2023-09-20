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Вуэльта Испании-2023. Превью

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) - 2023

Вуэльта Испании 2023. Красная майка

 

Вуэльта Испании 2023. Зелёная майка

Вуэльта Испании 2023. Гороховая майка

 

Вуэльта Испании-2023. Белая майка
Красная майка лидера
 Очковая классификация
 Горная классификация
 Молодёжная Классификация
Претенденты Претенденты Претенденты Претенденты
Вуэльта Испании-2023. Альтиметрия маршрута  

Составы команд

 Итоговые результаты
26.08. Суббота. Этап 1: Барселона - Барселона (TTT), 14.8 км
27.08. Воскресенье. Этап 2: Матаро - Барселона, 172 км
28.08. Понедельник. Этап 3: Сурия - Аринсаль, Андорра, 158.5 км
29.08. Вторник. Этап 4: Андорра-ла-Велья - Таррагона, 184.6 км
30.08. Среда. Этап 5: Морелья - Бурриана, 186.2 км
31.08. Четверг. Этап 6: Валь-де-Ушо - Астрофизическая обсерватория в Хаваламбре, 183.1 км
01.09. Пятница. Этап 7: Утьель - Олива, 200.8 км
02.09. Суббота. Этап 8: Дения - Шоррет де Кати. Коста-Бланка, 165 км
03.09. Воскресенье. Этап 9: Картахена - Каравака-де-ла-Крус, 184.5 км
04.09. Понедельник. День отдыха
05.09. Вторник. Этап 10: Вальядолид - Вальядолид (ITT), 25.8 км
06.09. Среда. Этап 11: Лерма - Чёрная лагуна - Венуэса, 158.2 км
07.09. Четверг. Этап 12: Ольвега - Сарагоса, 149.1 км  
08.09. Пятница. Этап 13: Формигаль - Коль дю Турмале, 134.7 км
09.09. Суббота. Этап 14: Совтер-де-Беарн - Ларра-Белагуа, 156.2 км
10.09. Воскресенье. Этап 15: Памплона - Лекунберри, 158.3 км
11.09. Понедельник. День отдыха
12.09. Вторник. Этап 16: Дюны Льенкреса - Бехес, 119 км
13.09. Среда. Этап 17: Рибадеселья - Англиру, 124.4 км
14.09. Четверг. Этап 18: Пола-де-Алланде - Крус де Линарес, 176.5 км
15.09. Пятница. Этап 19: Ла-Баньеса - Искар, 177.1 км
16.09. Суббота. Этап 20: Мансанарес-эль-Реаль - Гвадаррама, 207.8 км
17.09. Воскресенье. Этап 21: Ипподром де ла Сарсуэла - Мадрид, 100.3 км
Вуэльта Испании-2023: Цифры и числа
Официальный сайт Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2023
Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)
Итоги Вуэльты Испании-2023 по очкам Мирового рейтинга

 

 

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Комментарии

  • error
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    error-Фото
    Цитата: oblivion
    Решение об участии Йонаса на Вуэльте было принято еще зимой. Роглич об этом прекрасно знал.



    откуда инфа?.. ничего личного... просто еще ниразу этого не слышал...
  • error
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    error-Фото

     

    С каждым годом хотим выступать лучше. Уже сейчас мы заняты обдумыванием и планированием сезона 2024 года. Оценим, где ошибались в этом году, что можем сделать лучше».

     

    Видимо речь об относительных неудачах в однодневках... По поводу неделек и ГТ куда тут еще лучше...

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо good

  • Ser Gio
    SUPER 8 Classic-2023. Результа ... (4)
    Ser Gio-Фото
    ну наверное бензин у Юмбы действительно хорош)))
  • oblivion
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    oblivion-Фото
    Цитата: Nesh
    Роглич готовился к этой Вуэльте для победы, но команда сотворила сумятицу и внесла в состав Винегора, что стало для него неожиданно. После Кусс уезжает в отрыв на первых этапах,что бы потдержать атаку лидера в концовке, но отрыв отпускают настолько много, что он становится лидером с завидным приимуществом. Ну а дальше по сценарию. Рад за Кусса он заслужил, но у Роглича остался осадочек на команду.
    Решение об участии Йонаса на Вуэльте было принято еще зимой. Роглич об этом прекрасно знал. Ну а тактика с Куссом сработала бы еще лучше, если бы все соперники не посыпались
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    Серафим-Фото

    [quote=VeloVelo]А что там было? Что он выиграл?[/quote

      Шанхай. В финале у Бреселя 11:9.

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    BlAr-Фото

    Когда стоял вопрос о том, чтобы Рогличу после Джиро поехать ТдФ, все в один голос кричали, что это невозможно! А тут 3 ГТ подряд плюс травмы! Понятно, что на первых двух он выкладывался точечно. Но третий он провел вообще на одном дыхании!
    В общем, одно из двух - перед нами или суперталант по восстановлению с хорошими перспективами генеральщика, причём этот талант до нынешнего времени успешно скрывала манера самого Кусса "не напрягаться", или... Хессман уже есть, что с Ван Хойдонком - пока неясно.

  • lazhu
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    lazhu-Фото
    Кусс сам говорил, что ехал Джиро и Тур на расслабоне. Никто не ожидал, что он проедет такую разделку, иначе не отпустили бы на 3 минуты.
  • Nesh
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (5)
    Nesh-Фото
    Роглич готовился к этой Вуэльте для победы, но команда сотворила сумятицу и внесла в состав Винегора, что стало для него неожиданно. После Кусс уезжает в отрыв на первых этапах,что бы потдержать атаку лидера в концовке, но отрыв отпускают настолько много, что он становится лидером с завидным приимуществом. Ну а дальше по сценарию. Рад за Кусса он заслужил, но у Роглича остался осадочек на команду.
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (42)
    BlAr-Фото

    Как там говорил Иван Васильевич Бунша, "меня опять терзают смутные сомнения"...
    Кусс слишком хорош. А может, он был недостаточно хорош раньше, когда подхалтуривал? По крайней мере, именно его выступления в этом сезоне вызывают больше всего вопросов "Как?" В остальных успехах команды вроде как ничего сильно удивительного и не было.

    Скажу честно - определенные (небольшие) сомнения есть и у меня. Хотя в езде других грегари повального доминирования я не увидел. Тратник, Келдерман и Вальтер ничего сверхъестественного не показали. Гесинк и Ван Баарле хороши, но это и не новость. Впрочем, по поводу Инеоса на Джиро сомнений было гораздо больше!

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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