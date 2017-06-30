VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 7 этап, Андорра-ла-Велья - Серлер. Уэска-Ла-Магия

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 7 этап,  Андорра-ла-Велья - Серлер. Уэска-Ла-Магия

 


     Седьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в Андорре-ла-Велья (Andorre la Vieille), столице Андорры - карликового государства в Пиренеях. Город расположен в Пиренейских горах на высоте 1079 м в месте слияния двух рек Валира д’Ордино (Valira d’Ordino) и Валира д’Энкамп (Valira d'Encamp), образующих реку Валиру. Андорра-ла-Велья является самой высокогорной столицей Европы. Её продолжение  – город Эскальдес, расположенный на высоте 1029 метров и отделенный от столицы Андорры мостом через горную речку. Основана Андорра-ла-Велья была еще в IX веке, а центром княжества стала в 1278 году.

 

     С 1993 года, когда была принята первая конституция страны, установившая парламентскую демократию, здесь разместились органы исполнительной, законодательной и судебной власти. В переводе с каталонского название города означает «Старая Андорра».

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 7 этап, Андорра-ла-Велья - Серлер. Уэска-Ла-Магия

 

     Этот город с населением всего в 22 тысячи человек представляет собой причудливую смесь старого и нового. Рядом со старинными двухэтажными домами из покрытого мхом серого камня стоят современные гостиницы и огромные магазины. В Андорре-ла-Велья сконцентрирована почти вся промышленность страны, которую составляют табачная фабрика, прядильная и чесальная мастерские и небольшой цементный завод, работает ряд пищевых предприятий. В городе имеются четыре кинотеатра, музей, библиотека. Из учебных заведений в Андорре имеются только средние школы. Высшее образование юноши и девушки получают в Испании или во Франции.

 

     В столице Андорры два здания парламента - новое и старое. Старый парламент - Каса-де-лос-Вальес, или «Дом Долин» (Каса-де-лос-Вальес), величественно возвышается над рекой, в самом сердце Старого квартала. Он был построен в 1580 году как частный дом богатого семейства. В 1702 году выкуплен Генеральным советом (парламентом Андорры) и после многочисленных перестроек в 1761 году здесь прочно обосновываются власти княжества.

 

     На мраморном портале - гербы андоррских общин. В нижнем этаже находится Зал правосудия - единственный суд в стране. А наверху, в Зале совета, по-прежнему собираются заседания парламента. Сохранился комод с семью замками, в котором хранились самые важные документы. Для принятия решений было необходимо присутствие представителей всех округов страны, поэтому у всех семи было по ключу от каждого замка. Главный зал и старая столовая украшены фресками XVI в. В здании Старого парламента ныне размещаются правительство, капелла Сан-Эрменголь, гостиница и даже тюрьма, в которой имеют право сидеть только коренные жители страны. Открыт для посещения туристов. Новое здание парламента располагается неподалеку от старого. Раньше входить в него дозволялось представителям всех семи округов единовременно - дверь открывалась семью ключами, поэтому напоминающий скорее феодальный замок новый парламент и прозвали «замком на семи замках».

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 7 этап, Андорра-ла-Велья - Серлер. Уэска-Ла-Магия

 

     У входа в старую часть Андорры-ла-Вельи находится церковь Святого Стивена. Церковь неоднократно перестраивалась (в основном в XX веке). От старого здания XII века в романском стиле сохранились только часть стены нефа и апсида. Церковь Санта-Колома (XII веке) одна из самых старых церквей в княжестве Андорра. Здание неоднократно перестраивалось в XVI-XVII веков. Здесь сохранилась фреска XII века с изображением Богородицы.

 

     Культурный центр Андорра-ла-Велья - площадь Пласа-ла-Побле, тут местные жители собираются вечером, а так же именно тут проводятся различные праздники. На площади расположены Музыкальная академия и Государственный театр. Рядом с площадью вы найдете самый крупный в стране торговый центр - Пиренес. На Авеню Шарлеман и на Авеню Меритсель сосредоточены основные магазины, здесь есть торговые точки практически всех ведущих фирм мира, так как в Андорре крайне благоприятные для импорта налоговые условия страны. Это, вдобавок к большому выбору горнолыжных курортов, притягивает в Андорру множество туристов.

 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 7 этап, Андорра-ла-Велья - Серлер. Уэска-Ла-Магия

 

     В Андорре нет ни железных дорог, ни аэропортов. Однако горнолыжный отдых уже несколько десятилетий удерживает Андорру на позиции одного из самых популярных горнолыжных курортов Европы. Андорра со всех сторон окружена горами высотой в два с половиной километра. Климат Андорры-ла-Вельи отличается мягкостью. Здесь редки ветра, пронизывающие лыжников насквозь. Солнце светит почти триста шестьдесят пять дней в году. Небо меняет оттенки от глубокого голубого до насыщенного синего. Лыжники, которые предпочитают целинное катание, могут найти в январе подснежники или другие цветы. Они пробиваются сквозь пышный снег на полянках, где солнце греет лучше всего.

 

    Говоря о достопримечательностях Андорра-ла-Велья, нельзя не упомянуть оздоровительный комплекс Кальдеа в Эскальдесе, являющийся крупнейшим термальным комплексом Западной Европы. Под стеклянным куполом на площади около 600 кв. м. расположены десятки бассейнов с термальной водой (+30-52°C) с течением и без, джакузи и каскады, солярии и гейзеры, гроты и водопады, ультрасовременные бальнеологические здравницы, десятки бань и саун всех видов и самой экзотической архитектуры, использующих местные термальные сильно минеральные воды. Маленькое государство живет за счет туристов и предлагает им незабываемый отдых.

 

     Недалеко от столицы также есть несколько мест, которые стоит посетить, это церковь Сантуарио-де-Меритсель и самый большой средневековый мост в стране в местечке Ла-Маргинеда, рядом со столицей. В 5 км от столицы находится городок Энкампе, который интересен одним из немногих музеев Андорры - Национальным Автомобильным Музеем, в котором выставлены более ста самых редких автомобилей и множество старинных (начиная с 1898 года) мотоциклов, велосипедов и прочих транспортных средств. В городе находится такие достопримечательности, как крупный спорткомплекс Энкамп Мультиапорта Сентр, церковь Эсглесия-Сан-Рома-де-лес-Бонс (XII века), с Энкампе начинается большинство маршрутов к окрестным горнолыжным центрам, в том числе уникальная в своем роде канатная дорога «Фуникамп» протяженностью более 6 км.


Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 7 этапа 

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 7 этап, Андорра-ла-Велья - Серлер. Уэска-Ла-Магия

Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 7 этап, Андорра-ла-Велья - Серлер. Уэска-Ла-Магия

 

      Андорра-ла-Велья в последний раз принимала старт этапа Вуэльты Испании в 2023 году. Горный этап с набором высоты 4200 м и финишем в подъём 1 категории.

 

     Через километр после старта в Андорре Вуэльта Испании-2025 возвращается на родину. После спуска начнётся восхождение на подъём 1 категории Порт дель Канто (Port del Canto, протяжённость 24,7 км, отм. 1724 м, перепад высот 1082 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 14%). В последний раз с этой стороны подъём преодолевали на Вуэльте Испании-2008, первым на вершине был Хуан Мануэль Гарате.

 

      С вершины Порт-дель-Канто участников ждёт 20 км скоростного спуска, который перейдёт в пологий, и через 28 км начнётся восхождение протяжённостью 22 км, где 2-я категория присвоена 7,1 км подъёма до вершины Пуэрто де ла Креу-де-Первес (Puerto de la Creu de Perves, отм. 1334 м, перепад высот 362 м, протяжённость 5,7 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%).

 

     После спуска снова вверх, к вершине подъёма 2-й категории Коль де Л'Эспина (Coll de L'Espina, отм. 1404 м, перепад высот 396 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%), где будет разыграна бонификационная премия. Далее скоростной спуск.

 

     Заключительные 28 км этапа - подъём 1-й категории до финиша этапа на вершине Уэска-Ла-Магия (Huesca La Magia, отм. 1905 м, перепад высот 707 м, протяжённость 12,1 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 12%). Первый финиш этапа в подъём 1 категории на Вуэльте Испании-2025 на территории Испании.

 

     Серлер (Cerler, провинция Уэска, автономное сообщество Арагон, Испания) Уэска-Ла-Магия (Huesca La Magia) - горнолыжный курорт, расположенный над деревней Серлер в высокогорной долине Бенаске в центральных Пиренеях. Недалеко от Серлера находятся самые высокие вершины Пиренеев - Ането, Монте-Пердидо и Посетс.

 

     Серлер в последний раз принимал финиш этапа Вуэльты Испании в 2007 году, первым на вершине был Леонардо Пьеполи, тогда

 

    К началу финального подъема контроль над гонкой установили CSC и Saunier Duval. Впереди шел Иниго Куэста (Inigo Cuesta), у него на колесе – Карлос Састре. Денис Меньшов также был в этой группе, а вот Стэйн Девольдер, не выдержав темпа, потерял контакт с лидирующей группой.

     Карлос Кастаньо (Carlos Castano) и Даниэль Морено (Daniel Moreno) поочередно попытались уйти вперед, но их атаки были пойманы группой лидеров. Когда до финиша оставалось 6 километров, вперед пошли фавориты – Меньшов, Самуэль Санчес, Пьеполи и Састре. Итальянец и россиянин атаковали и создали небольшой «просвет». Позади них вдвоем работали Састре и Эзекиль Москера (Ezequiel Mosquera). За 4 километра до финиша преимущество Меньшова и Пьеполи над преследователями составляло 10 секунд. До финиша они смогли выиграть у Москеры и Састре еще 6 секунд. Денис Меньшов отдал Леонардо Пьеполи победу на этапе, а сам возглавил генеральную классификацию. А что же Девольдер? Он приехал к финишу 42-м, проиграв победителю 4 минуты 58 секунд.


     Серлер — это горнолыжный курорт, расположенный в муниципалитете Бенаске (Benasque, провинция Уэска, Арагон, Испания). Он находится в Пиренеях, окружённый такими вершинами, как Пик Ането (Le pic d'Aneto, 3404 м, высочайшая точка Пиренеев), Пик Посетс (Pico Posets, 3375 м) и Пик Пердигеро (Pic de Perdiguère, 3222 м).

     Хотя Серлер не является частью Андорры, его история тесно связана с развитием горнолыжного туризма в Пиренеях.

     В Средневековье территория вокруг Серлера была частью королевства Арагон, а затем Испании.

     В XX веке началось развитие горнолыжной инфраструктуры, превращение Серлера в популярный курорт.

     Сегодня Серлер один из ведущих испанских горнолыжных центров с 77 км трасс (10 зелёных, 18 синих, 25 красных, 14 чёрных), включая самую длинную трассу в Испании (9 км) - трасса средней сложности, проходит через сосновые леса с видами на Пиренеи.

     Серлер — это идеальное место для любителей горнолыжного спорта и природы, с историей и потрясающими пейзажами. Его стоит посетить хотя бы ради уникального катания и атмосферы Пиренеев.

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2025 Vuelta a Espana-2025 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:27 | Регистрация: 30.06.2017

    Видимо судьбоносный этап для генеральщиков. Интересно, удержится ли лидер, норвежец? 

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • shekn
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    shekn-Фото
    Насчёт Лопеса, прям , да очень похоже .Будем посмотреть , конечно, парень то очень молодой .
  • Александра
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    Александра-Фото

    Смотрю я эту Вуэльту... Без Погачара красную майку носят все подряд, отрыв делает,  что хочет. Как-то все не по-взрослому. 
    Аюсо мне начал Лопеса напоминать: темнит и дуется, того и гляди психанет.

    Плохой пост получился, одно обесценивание. Просто не радует Вуэльта почему-то.

  • dyneema
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    dyneema-Фото
    Пока в целом интересно. С 5го по 20ое места в минуте. А Йонас не демонстрирует какую-то супер уверенность. Не хватает ему Тадея как развозящего :))
  • sixpack
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    sixpack-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Да уж. С такой ездой Вини не взять больше тур. Еще и под вопросом, сможет ли он взять эту Вуэльту

     

    Как можно выиграть Тур, он уже показывал не раз. А сейчас не Тур. Я, конечно, не знаю, как оно сложится, но почему Висма должна разрывать на каждом горном этапе? А итоги для них приемлемы, соперникам придется гоняться за Йогенсеном и Куссом, а у Висмы неплохая история использования такого преимущества.  

  • shoooster
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    shoooster-Фото
    Цитата: nefto
    Только кто кого развел, Висма в 3 приехала. А Алмейда один
    У Висмы приехал Винигор, а арабов - Альмейда. Зачем еще двое - непонятно
  • sixpack
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    sixpack-Фото
    тебе, например
  • nefto
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    nefto-Фото
    Только кто кого развел, Висма в 3 приехала. А Алмейда один. Ну не те это ребята чтобы за каждый этап убиваться.
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    kwwk-Фото
    Уже 75 побед, в прошлом году было 81, так что наверно таки установят.
  • error
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (23)
    error-Фото

    Чисто командно развели Эмираты Висму.. и этап выиграли.. и в генерале ниче не потеряли.. а еще заставили Висму выложиться.. но ничего не получить взамен... Очень интересно было...

  • ararat
    Крис Фрум получил тяжёлые трав ... (1)
    ararat-Фото
    Здоровья Крису! И пора бы заканчивать гонятся, не молод уже...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

29 августа

Simon Carr (Cofidis)

Jacopo Mosca (Lidl - Trek)

Jelle Vermoote (Wagner - Bazin - WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (162)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)