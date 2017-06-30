Вуэльта Испании-2025, превью этапов: 7 этап, Андорра-ла-Велья - Серлер. Уэска-Ла-Магия



Седьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025 стартует в Андорре-ла-Велья (Andorre la Vieille), столице Андорры - карликового государства в Пиренеях. Город расположен в Пиренейских горах на высоте 1079 м в месте слияния двух рек Валира д’Ордино (Valira d’Ordino) и Валира д’Энкамп (Valira d'Encamp), образующих реку Валиру. Андорра-ла-Велья является самой высокогорной столицей Европы. Её продолжение – город Эскальдес, расположенный на высоте 1029 метров и отделенный от столицы Андорры мостом через горную речку. Основана Андорра-ла-Велья была еще в IX веке, а центром княжества стала в 1278 году.

С 1993 года, когда была принята первая конституция страны, установившая парламентскую демократию, здесь разместились органы исполнительной, законодательной и судебной власти. В переводе с каталонского название города означает «Старая Андорра».

Этот город с населением всего в 22 тысячи человек представляет собой причудливую смесь старого и нового. Рядом со старинными двухэтажными домами из покрытого мхом серого камня стоят современные гостиницы и огромные магазины. В Андорре-ла-Велья сконцентрирована почти вся промышленность страны, которую составляют табачная фабрика, прядильная и чесальная мастерские и небольшой цементный завод, работает ряд пищевых предприятий. В городе имеются четыре кинотеатра, музей, библиотека. Из учебных заведений в Андорре имеются только средние школы. Высшее образование юноши и девушки получают в Испании или во Франции.

В столице Андорры два здания парламента - новое и старое. Старый парламент - Каса-де-лос-Вальес, или «Дом Долин» (Каса-де-лос-Вальес), величественно возвышается над рекой, в самом сердце Старого квартала. Он был построен в 1580 году как частный дом богатого семейства. В 1702 году выкуплен Генеральным советом (парламентом Андорры) и после многочисленных перестроек в 1761 году здесь прочно обосновываются власти княжества.

На мраморном портале - гербы андоррских общин. В нижнем этаже находится Зал правосудия - единственный суд в стране. А наверху, в Зале совета, по-прежнему собираются заседания парламента. Сохранился комод с семью замками, в котором хранились самые важные документы. Для принятия решений было необходимо присутствие представителей всех округов страны, поэтому у всех семи было по ключу от каждого замка. Главный зал и старая столовая украшены фресками XVI в. В здании Старого парламента ныне размещаются правительство, капелла Сан-Эрменголь, гостиница и даже тюрьма, в которой имеют право сидеть только коренные жители страны. Открыт для посещения туристов. Новое здание парламента располагается неподалеку от старого. Раньше входить в него дозволялось представителям всех семи округов единовременно - дверь открывалась семью ключами, поэтому напоминающий скорее феодальный замок новый парламент и прозвали «замком на семи замках».

У входа в старую часть Андорры-ла-Вельи находится церковь Святого Стивена. Церковь неоднократно перестраивалась (в основном в XX веке). От старого здания XII века в романском стиле сохранились только часть стены нефа и апсида. Церковь Санта-Колома (XII веке) одна из самых старых церквей в княжестве Андорра. Здание неоднократно перестраивалось в XVI-XVII веков. Здесь сохранилась фреска XII века с изображением Богородицы.

Культурный центр Андорра-ла-Велья - площадь Пласа-ла-Побле, тут местные жители собираются вечером, а так же именно тут проводятся различные праздники. На площади расположены Музыкальная академия и Государственный театр. Рядом с площадью вы найдете самый крупный в стране торговый центр - Пиренес. На Авеню Шарлеман и на Авеню Меритсель сосредоточены основные магазины, здесь есть торговые точки практически всех ведущих фирм мира, так как в Андорре крайне благоприятные для импорта налоговые условия страны. Это, вдобавок к большому выбору горнолыжных курортов, притягивает в Андорру множество туристов.

В Андорре нет ни железных дорог, ни аэропортов. Однако горнолыжный отдых уже несколько десятилетий удерживает Андорру на позиции одного из самых популярных горнолыжных курортов Европы. Андорра со всех сторон окружена горами высотой в два с половиной километра. Климат Андорры-ла-Вельи отличается мягкостью. Здесь редки ветра, пронизывающие лыжников насквозь. Солнце светит почти триста шестьдесят пять дней в году. Небо меняет оттенки от глубокого голубого до насыщенного синего. Лыжники, которые предпочитают целинное катание, могут найти в январе подснежники или другие цветы. Они пробиваются сквозь пышный снег на полянках, где солнце греет лучше всего.

Говоря о достопримечательностях Андорра-ла-Велья, нельзя не упомянуть оздоровительный комплекс Кальдеа в Эскальдесе, являющийся крупнейшим термальным комплексом Западной Европы. Под стеклянным куполом на площади около 600 кв. м. расположены десятки бассейнов с термальной водой (+30-52°C) с течением и без, джакузи и каскады, солярии и гейзеры, гроты и водопады, ультрасовременные бальнеологические здравницы, десятки бань и саун всех видов и самой экзотической архитектуры, использующих местные термальные сильно минеральные воды. Маленькое государство живет за счет туристов и предлагает им незабываемый отдых.

Недалеко от столицы также есть несколько мест, которые стоит посетить, это церковь Сантуарио-де-Меритсель и самый большой средневековый мост в стране в местечке Ла-Маргинеда, рядом со столицей. В 5 км от столицы находится городок Энкампе, который интересен одним из немногих музеев Андорры - Национальным Автомобильным Музеем, в котором выставлены более ста самых редких автомобилей и множество старинных (начиная с 1898 года) мотоциклов, велосипедов и прочих транспортных средств. В городе находится такие достопримечательности, как крупный спорткомплекс Энкамп Мультиапорта Сентр, церковь Эсглесия-Сан-Рома-де-лес-Бонс (XII века), с Энкампе начинается большинство маршрутов к окрестным горнолыжным центрам, в том числе уникальная в своем роде канатная дорога «Фуникамп» протяженностью более 6 км.



Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия 7 этапа

Андорра-ла-Велья в последний раз принимала старт этапа Вуэльты Испании в 2023 году. Горный этап с набором высоты 4200 м и финишем в подъём 1 категории.

Через километр после старта в Андорре Вуэльта Испании-2025 возвращается на родину. После спуска начнётся восхождение на подъём 1 категории Порт дель Канто (Port del Canto, протяжённость 24,7 км, отм. 1724 м, перепад высот 1082 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 14%). В последний раз с этой стороны подъём преодолевали на Вуэльте Испании-2008, первым на вершине был Хуан Мануэль Гарате.

С вершины Порт-дель-Канто участников ждёт 20 км скоростного спуска, который перейдёт в пологий, и через 28 км начнётся восхождение протяжённостью 22 км, где 2-я категория присвоена 7,1 км подъёма до вершины Пуэрто де ла Креу-де-Первес (Puerto de la Creu de Perves, отм. 1334 м, перепад высот 362 м, протяжённость 5,7 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%).

После спуска снова вверх, к вершине подъёма 2-й категории Коль де Л'Эспина (Coll de L'Espina, отм. 1404 м, перепад высот 396 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%), где будет разыграна бонификационная премия. Далее скоростной спуск.

Заключительные 28 км этапа - подъём 1-й категории до финиша этапа на вершине Уэска-Ла-Магия (Huesca La Magia, отм. 1905 м, перепад высот 707 м, протяжённость 12,1 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 12%). Первый финиш этапа в подъём 1 категории на Вуэльте Испании-2025 на территории Испании.

Серлер (Cerler, провинция Уэска, автономное сообщество Арагон, Испания) Уэска-Ла-Магия (Huesca La Magia) - горнолыжный курорт, расположенный над деревней Серлер в высокогорной долине Бенаске в центральных Пиренеях. Недалеко от Серлера находятся самые высокие вершины Пиренеев - Ането, Монте-Пердидо и Посетс.

Серлер в последний раз принимал финиш этапа Вуэльты Испании в 2007 году, первым на вершине был Леонардо Пьеполи, тогда

К началу финального подъема контроль над гонкой установили CSC и Saunier Duval. Впереди шел Иниго Куэста (Inigo Cuesta), у него на колесе – Карлос Састре. Денис Меньшов также был в этой группе, а вот Стэйн Девольдер, не выдержав темпа, потерял контакт с лидирующей группой.



Карлос Кастаньо (Carlos Castano) и Даниэль Морено (Daniel Moreno) поочередно попытались уйти вперед, но их атаки были пойманы группой лидеров. Когда до финиша оставалось 6 километров, вперед пошли фавориты – Меньшов, Самуэль Санчес, Пьеполи и Састре. Итальянец и россиянин атаковали и создали небольшой «просвет». Позади них вдвоем работали Састре и Эзекиль Москера (Ezequiel Mosquera). За 4 километра до финиша преимущество Меньшова и Пьеполи над преследователями составляло 10 секунд. До финиша они смогли выиграть у Москеры и Састре еще 6 секунд. Денис Меньшов отдал Леонардо Пьеполи победу на этапе, а сам возглавил генеральную классификацию. А что же Девольдер? Он приехал к финишу 42-м, проиграв победителю 4 минуты 58 секунд.



Серлер — это горнолыжный курорт, расположенный в муниципалитете Бенаске (Benasque, провинция Уэска, Арагон, Испания). Он находится в Пиренеях, окружённый такими вершинами, как Пик Ането (Le pic d'Aneto, 3404 м, высочайшая точка Пиренеев), Пик Посетс (Pico Posets, 3375 м) и Пик Пердигеро (Pic de Perdiguère, 3222 м).



Хотя Серлер не является частью Андорры, его история тесно связана с развитием горнолыжного туризма в Пиренеях.



В Средневековье территория вокруг Серлера была частью королевства Арагон, а затем Испании.



В XX веке началось развитие горнолыжной инфраструктуры, превращение Серлера в популярный курорт.



Сегодня Серлер один из ведущих испанских горнолыжных центров с 77 км трасс (10 зелёных, 18 синих, 25 красных, 14 чёрных), включая самую длинную трассу в Испании (9 км) - трасса средней сложности, проходит через сосновые леса с видами на Пиренеи.



Серлер — это идеальное место для любителей горнолыжного спорта и природы, с историей и потрясающими пейзажами. Его стоит посетить хотя бы ради уникального катания и атмосферы Пиренеев.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня.



До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2025.