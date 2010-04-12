VeloNEWS
Предварительные составы команд на Вуэльту Испании-2025

Составы команд на Вуэльту Испании-2025

 Вуэльта Испании-2025

23 августа 2025 года стартует 80-е издание Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) в Турине в Италии. Всего в гонке примут участие 23 команды - 184 велогонщика. Представляем вашему вниманию предварительные составы команд. Номера условны. Команда UAE Team Emirates XRG, Red Bull - BORA - hansgrohe, Intermarche - Wanty, Visma - Lease a Bike, Movistar, XDS Astana Team, Burgos - Burpellet - BH, Groupama - FDJ, Caja Rural - Seguros RGA объявили состав. По мере объявления командами составов таблица будет заполняться.

 

 

 

 

Red Bull - BORA - hansgrohe *

 

1

 

Jai Hindley

 

(Австралия)

 

 

2

 

Nico Denz

 

(Германия)

 

 

3

 

Tim van Dijke

 

(Нидерланды)

 

 

4

 

Matteo Sobrero

 

(Италия)

 

 

5

 

Giovanni Aleotti

  

(Италия)

 

 

6

 

Giulio Pellizzari

 

(Италия)

 

 

7

 

Jonas Koch

 

(Германия)

 

 

8

 

Finn Fisher-Black

 

(Новая Зеландия)

 

 

 

 

 

 

 

 

UAE Team Emirates XRG *

 

11

 

Joao Almeida

 

(Португалия)

 

 

12

 

Juan Ayuso

 

(Испания)

 

 

13

 

Mikkel Bjerg

 

(Дания)

 

 

14

 

Felix Grossschartner

 

(Австрия)

 

 

15

 

Domen Novak

 

(Словения)

 

 

16

 

Ivo Oliveira

 

(Португалия)

 

 

17

 

Marc Soler

 

(Испания)

 

 

18

 

Jay Vine

 

(Австралия)

 

 

 

 

 

 

 

 

INEOS Grenadiers

 

21

 

Egan Bernal

 

(Колумбия)

 

 

22

 

Filippo Ganna

 

(Италия)

 

 

23

 

Michał Kwiatkowski

 

(Польша)

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soudal - Quick Step

 

31

 

Mikel Landa

 

(Испания)

 

 

32

 

Valentin Paret-Peintre

 

(Франция)

 

 

33

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidl-Trek

 

41

 

Giulio Ciccone

 

(Италия)

 

 

42

 

Tao Geoghegan Hart

 

(Великобритания)

 

 

43

 

Mads Pedersen

 

(Дания)

 

 

44

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale

 

51

 

Felix Gall

 

(Австрия)

 

 

52

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visma - Lease a Bike *

 

61

 

Jonas Vingegaard

 

(Дания)

 

 

62

 

Sepp Kuss

 

(США)

 

 

63

 

Matteo Jorgenson

 

(США)

 

 

64

 

Wilco Kelderman

 

(Нидерланды)

 

 

65

 

Dylan Van Baarle

  

(Нидерланды)

 

 

66

 

Ben Tulett

 

(Великобритания)

 

 

67

 

Victor Campenaerts

 

(Бельгия)

 

 

68

 

Axel Zingle

 

(Франция)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpecin-Deceuninck

 

71

 

 

 

 

 

 

72

 

Edward Planckaert

 

(Бельгия)

 

 

73

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

77

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel - Premier Tech

 

81

 

Derek Gee

 

(Канада)

 

 

82

 

Marco Frigo

 

(Италия)

 

 

83

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto

 

91

 

Lennert van Eetvelt

 

(Бельгия)

 

 

92

 

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

98

 

Elia Viviani

 

(Италия)

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupama - FDJ *

 

101

 

David Gaudu

 

(Франция)

 

 

102

 

Guillaume Martin

 

(Франция)

 

 

103

 

Thibaud Gruel

 

(Франция)

 

 

104

 

Remi Cavagna

 

(Франция)

 

 

105

 

Brieuc Rolland

 

(Франция)

 

 

106

 

Rudy Molard

 

(Франция)

 

 

107

 

Clement Braz Afonso

 

(Франция)

 

 

108

 

Stefan Küng

 

(Швейцария)

 

 

 

 

 

 

 

 

EF Education-EasyPost

 

111

 

Richard Carapaz

 

(Эквадор)

 

 

112

 

 

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

114

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

116

 

 

 

 

 

 

117

 

 

 

 

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movistar Team *

 

121

 

Jorge Arcas

 

(Испания)

 

 

122

 

Orluis Aular

 

(Венесуэла)

 

 

123

 

Carlos Canal

 

(Испания)

 

 

124

 

Pablo Castrillo

 

(Испания)

 

 

125

 

Jefferson Cepeda

 

(Эквадор)

 

 

126

 

Ivan Garcia Cortina

 

(Испания)

 

 

127

 

Javier Romo

 

(Испания)

 

 

128

 

Michel Hessmann

 

(Германия)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahrain Victorious

 

131

 

Antonio Tiberi

 

(Италия)

 

 

132

 

Damiano Caruso

 

(Италия)

 

 

133

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 

 

 

 

135

 

 

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jayco AlUla

 

141

 

Eddie Dunbar

 

(Ирландия)

 

 

142

 

 

 

 

 

 

143

 

 

 

 

 

 

144

 

 

 

 

 

 

145

 

 

 

 

 

 

146

 

 

 

 

 

 

147

 

 

 

 

 

 

148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkea - B&B Hotels

 

151

 

 

 

 

 

 

152

 

 

 

 

 

 

153

 

 

 

 

 

 

154

 

 

 

 

 

 

155

 

 

 

 

 

 

156

 

 

 

 

 

 

157

 

 

 

 

 

 

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermarche - Wanty *

 

161

 

Huub Artz

 

(Нидерланды)

 

 

162

 

Kamiel Bonneu

 

(Бельгия)

 

 

163

 

Dries De Pooter

 

(Бельгия)

 

 

164

 

Arne Marit

 

(Бельгия)

 

 

165

 

Louis Meintjes

 

(ЮАР)

 

 

166

 

Simone Petilli

 

(Италия)

 

 

167

 

Dion Smith

 

(Новая Зеландия)

 

 

168

 

Luca Van Boven

 

(Бельгия)

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Picnic PostNL

 

171

 

Max Poole

 

(Великобритания)

 

 

172

 

 

 

 

 

 

173

 

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

 

175

 

 

 

 

 

 

176

 

 

 

 

 

 

177

 

 

 

 

 

 

178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofidis

 

181

 

 

 

 

 

 

182

 

 

 

 

 

 

183

 

 

 

 

 

 

184

 

 

 

 

 

 

185

 

 

 

 

 

 

186

 

 

 

 

 

 

187

 

 

 

 

 

 

188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XDS Astana Team *

 

191

 

Lorenzo Fortunato

 

(Италия)

 

 

192

 

Harold Martín López

 

(Эквадор)

 

 

193

 

Wout Poels

 

(Нидерланды)

 

 

194

 

Harold Tejada

 

(Колумбия)

 

 

195

 

Nicola Conci

 

(Италия)

 

 

196

 

Lorenzo Fortunato

 

(Италия)

 

 

197

 

Fausto Masnada

 

(Италия)

 

 

198

 

Nicolas Vinokourov

 

(Казахстан)

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgos - Burpellet - BH *

 

201

 

Mario Aparicio

 

(Испания)

 

 

202

 

Daniel Cavia

 

(Испания)

 

 

203

 

Sergio Chumil

 

(Гватемала)

 

 

204

 

Hugo De La Calle

 

(Испания)

 

 

205

 

Eric Fagundez

 

(Уругвай)

 

 

206

 

Jose Luis Faura

 

(Испания)

 

 

207

 

Sinuhe Fernandez

 

(Испания)

 

 

208

 

Carlos Garcia Pierna

 

(Испания)

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja Rural - Seguros RGA *

 

211

 

Guillermo Thomas Silva

 

(Уругвай)

 

 

212

 

Fernando Barceló

 

(Испания)

 

 

213

 

Joan Bou

 

(Испания)

 

 

214

 

Jakub Otruba

 

(Чехия)

 

 

215

 

Jaume Guardeno

 

(Испания)

 

 

216

 

Abel Balderstone

 

(Испания)

 

 

217

 

Alex Molenaar

 

(Нидерланды)

 

 

218

 

Joel Nicolau

 

(Испания)

 

 

 

 

 

 

 

 

Q36.5 Pro Cycling Team

 

221

 

Thomas Pidcock

 

(Великобритания)

 

 

222

 

David de la Cruz

 

(Испания)

 

 

223

 

 

 

 

 

 

224

 

 

 

 

 

 

225

 

 

 

 

 

 

226

 

 

 

 

 

 

227

 

 

 

 

 

 

228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примечание: 

* - состав, подтвержденный командой

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур Вуэльта Испании-2025 Мировой Тур UCI составы команд

