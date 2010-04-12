Предварительные составы команд на Вуэльту Испании-2025

- Категория:
Составы команд на Вуэльту Испании-2025
23 августа 2025 года стартует 80-е издание Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) в Турине в Италии. Всего в гонке примут участие 23 команды - 184 велогонщика. Представляем вашему вниманию предварительные составы команд. Номера условны. Команда UAE Team Emirates XRG, Red Bull - BORA - hansgrohe, Intermarche - Wanty, Visma - Lease a Bike, Movistar, XDS Astana Team, Burgos - Burpellet - BH, Groupama - FDJ, Caja Rural - Seguros RGA объявили состав. По мере объявления командами составов таблица будет заполняться.
|
Red Bull - BORA - hansgrohe *
|
|
1
|
|
Jai Hindley
|
|
(Австралия)
|
|
|
2
|
|
Nico Denz
|
|
(Германия)
|
|
|
3
|
|
Tim van Dijke
|
|
(Нидерланды)
|
|
|
4
|
|
Matteo Sobrero
|
|
(Италия)
|
|
|
5
|
|
Giovanni Aleotti
|
(Италия)
|
|
|
6
|
|
Giulio Pellizzari
|
|
(Италия)
|
|
|
7
|
|
Jonas Koch
|
|
(Германия)
|
|
|
8
|
|
Finn Fisher-Black
|
|
(Новая Зеландия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UAE Team Emirates XRG *
|
|
11
|
|
Joao Almeida
|
|
(Португалия)
|
|
|
12
|
|
Juan Ayuso
|
|
(Испания)
|
|
|
13
|
|
Mikkel Bjerg
|
|
(Дания)
|
|
|
14
|
|
Felix Grossschartner
|
|
(Австрия)
|
|
|
15
|
|
Domen Novak
|
|
(Словения)
|
|
|
16
|
|
Ivo Oliveira
|
|
(Португалия)
|
|
|
17
|
|
Marc Soler
|
|
(Испания)
|
|
|
18
|
|
Jay Vine
|
|
(Австралия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INEOS Grenadiers
|
|
21
|
|
Egan Bernal
|
|
(Колумбия)
|
|
|
22
|
|
Filippo Ganna
|
|
(Италия)
|
|
|
23
|
|
Michał Kwiatkowski
|
|
(Польша)
|
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soudal - Quick Step
|
|
31
|
|
Mikel Landa
|
|
(Испания)
|
|
|
32
|
|
Valentin Paret-Peintre
|
|
(Франция)
|
|
|
33
|
|
|
|
|
|
|
34
|
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
|
|
|
36
|
|
|
|
|
|
|
37
|
|
|
|
|
|
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lidl-Trek
|
|
41
|
|
Giulio Ciccone
|
|
(Италия)
|
|
|
42
|
|
Tao Geoghegan Hart
|
|
(Великобритания)
|
|
|
43
|
|
Mads Pedersen
|
|
(Дания)
|
|
|
44
|
|
|
|
|
|
|
45
|
|
|
|
|
|
|
46
|
|
|
|
|
|
|
47
|
|
|
|
|
|
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Decathlon - Ag2r La Mondiale
|
|
51
|
|
Felix Gall
|
|
(Австрия)
|
|
|
52
|
|
|
|
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
|
54
|
|
|
|
|
|
|
55
|
|
|
|
|
|
|
56
|
|
|
|
|
|
|
57
|
|
|
|
|
|
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Visma - Lease a Bike *
|
|
61
|
|
Jonas Vingegaard
|
|
(Дания)
|
|
|
62
|
|
Sepp Kuss
|
|
(США)
|
|
|
63
|
|
Matteo Jorgenson
|
|
(США)
|
|
|
64
|
|
Wilco Kelderman
|
|
(Нидерланды)
|
|
|
65
|
|
Dylan Van Baarle
|
(Нидерланды)
|
|
|
66
|
|
Ben Tulett
|
|
(Великобритания)
|
|
|
67
|
|
Victor Campenaerts
|
|
(Бельгия)
|
|
|
68
|
|
Axel Zingle
|
|
(Франция)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alpecin-Deceuninck
|
|
71
|
|
|
|
|
|
|
72
|
|
Edward Planckaert
|
|
(Бельгия)
|
|
|
73
|
|
|
|
|
|
|
74
|
|
|
|
|
|
|
75
|
|
|
|
|
|
|
76
|
|
|
|
|
|
|
77
|
|
|
|
|
|
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Israel - Premier Tech
|
|
81
|
|
Derek Gee
|
|
(Канада)
|
|
|
82
|
|
Marco Frigo
|
|
(Италия)
|
|
|
83
|
|
|
|
|
|
|
84
|
|
|
|
|
|
|
85
|
|
|
|
|
|
|
86
|
|
|
|
|
|
|
87
|
|
|
|
|
|
|
88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lotto
|
|
91
|
|
Lennert van Eetvelt
|
|
(Бельгия)
|
|
|
92
|
|
|
|
|
|
|
93
|
|
|
|
|
|
|
94
|
|
|
|
|
|
|
95
|
|
|
|
|
|
|
96
|
|
|
|
|
|
|
97
|
|
|
|
|
|
|
98
|
|
Elia Viviani
|
|
(Италия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Groupama - FDJ *
|
|
101
|
|
David Gaudu
|
|
(Франция)
|
|
|
102
|
|
Guillaume Martin
|
|
(Франция)
|
|
|
103
|
|
Thibaud Gruel
|
|
(Франция)
|
|
|
104
|
|
Remi Cavagna
|
|
(Франция)
|
|
|
105
|
|
Brieuc Rolland
|
|
(Франция)
|
|
|
106
|
|
Rudy Molard
|
|
(Франция)
|
|
|
107
|
|
Clement Braz Afonso
|
|
(Франция)
|
|
|
108
|
|
Stefan Küng
|
|
(Швейцария)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EF Education-EasyPost
|
|
111
|
|
Richard Carapaz
|
|
(Эквадор)
|
|
|
112
|
|
|
|
|
|
|
113
|
|
|
|
|
|
|
114
|
|
|
|
|
|
|
115
|
|
|
|
|
|
|
116
|
|
|
|
|
|
|
117
|
|
|
|
|
|
|
118
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Movistar Team *
|
|
121
|
|
Jorge Arcas
|
|
(Испания)
|
|
|
122
|
|
Orluis Aular
|
|
(Венесуэла)
|
|
|
123
|
|
Carlos Canal
|
|
(Испания)
|
|
|
124
|
|
Pablo Castrillo
|
|
(Испания)
|
|
|
125
|
|
Jefferson Cepeda
|
|
(Эквадор)
|
|
|
126
|
|
Ivan Garcia Cortina
|
|
(Испания)
|
|
|
127
|
|
Javier Romo
|
|
(Испания)
|
|
|
128
|
|
Michel Hessmann
|
|
(Германия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bahrain Victorious
|
|
131
|
|
Antonio Tiberi
|
|
(Италия)
|
|
|
132
|
|
Damiano Caruso
|
|
(Италия)
|
|
|
133
|
|
|
|
|
|
|
134
|
|
|
|
|
|
|
135
|
|
|
|
|
|
|
136
|
|
|
|
|
|
|
137
|
|
|
|
|
|
|
138
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jayco AlUla
|
|
141
|
|
Eddie Dunbar
|
|
(Ирландия)
|
|
|
142
|
|
|
|
|
|
|
143
|
|
|
|
|
|
|
144
|
|
|
|
|
|
|
145
|
|
|
|
|
|
|
146
|
|
|
|
|
|
|
147
|
|
|
|
|
|
|
148
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arkea - B&B Hotels
|
|
151
|
|
|
|
|
|
|
152
|
|
|
|
|
|
|
153
|
|
|
|
|
|
|
154
|
|
|
|
|
|
|
155
|
|
|
|
|
|
|
156
|
|
|
|
|
|
|
157
|
|
|
|
|
|
|
158
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intermarche - Wanty *
|
|
161
|
|
Huub Artz
|
|
(Нидерланды)
|
|
|
162
|
|
Kamiel Bonneu
|
|
(Бельгия)
|
|
|
163
|
|
Dries De Pooter
|
|
(Бельгия)
|
|
|
164
|
|
Arne Marit
|
|
(Бельгия)
|
|
|
165
|
|
Louis Meintjes
|
|
(ЮАР)
|
|
|
166
|
|
Simone Petilli
|
|
(Италия)
|
|
|
167
|
|
Dion Smith
|
|
(Новая Зеландия)
|
|
|
168
|
|
Luca Van Boven
|
|
(Бельгия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team Picnic PostNL
|
|
171
|
|
Max Poole
|
|
(Великобритания)
|
|
|
172
|
|
|
|
|
|
|
173
|
|
|
|
|
|
|
174
|
|
|
|
|
|
|
175
|
|
|
|
|
|
|
176
|
|
|
|
|
|
|
177
|
|
|
|
|
|
|
178
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cofidis
|
|
181
|
|
|
|
|
|
|
182
|
|
|
|
|
|
|
183
|
|
|
|
|
|
|
184
|
|
|
|
|
|
|
185
|
|
|
|
|
|
|
186
|
|
|
|
|
|
|
187
|
|
|
|
|
|
|
188
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XDS Astana Team *
|
|
191
|
|
Lorenzo Fortunato
|
|
(Италия)
|
|
|
192
|
|
Harold Martín López
|
|
(Эквадор)
|
|
|
193
|
|
Wout Poels
|
|
(Нидерланды)
|
|
|
194
|
|
Harold Tejada
|
|
(Колумбия)
|
|
|
195
|
|
Nicola Conci
|
|
(Италия)
|
|
|
196
|
|
|
197
|
|
Fausto Masnada
|
|
(Италия)
|
|
|
198
|
|
Nicolas Vinokourov
|
|
(Казахстан)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Burgos - Burpellet - BH *
|
|
201
|
|
Mario Aparicio
|
|
(Испания)
|
|
|
202
|
|
Daniel Cavia
|
|
(Испания)
|
|
|
203
|
|
Sergio Chumil
|
|
(Гватемала)
|
|
|
204
|
|
Hugo De La Calle
|
|
(Испания)
|
|
|
205
|
|
Eric Fagundez
|
|
(Уругвай)
|
|
|
206
|
|
Jose Luis Faura
|
|
(Испания)
|
|
|
207
|
|
Sinuhe Fernandez
|
|
(Испания)
|
|
|
208
|
|
Carlos Garcia Pierna
|
|
(Испания)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caja Rural - Seguros RGA *
|
|
211
|
|
Guillermo Thomas Silva
|
|
(Уругвай)
|
|
|
212
|
|
Fernando Barceló
|
|
(Испания)
|
|
|
213
|
|
Joan Bou
|
|
(Испания)
|
|
|
214
|
|
Jakub Otruba
|
|
(Чехия)
|
|
|
215
|
|
Jaume Guardeno
|
|
(Испания)
|
|
|
216
|
|
Abel Balderstone
|
|
(Испания)
|
|
|
217
|
|
Alex Molenaar
|
|
(Нидерланды)
|
|
|
218
|
|
Joel Nicolau
|
|
(Испания)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
221
|
|
Thomas Pidcock
|
|
(Великобритания)
|
|
|
222
|
|
David de la Cruz
|
|
(Испания)
|
|
|
223
|
|
|
|
|
|
|
224
|
|
|
|
|
|
|
225
|
|
|
|
|
|
|
226
|
|
|
|
|
|
|
227
|
|
|
|
|
|
|
228
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
* - состав, подтвержденный командой
