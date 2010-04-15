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Тур де Франс-2021, превью этапов: 18 этап, По - Луз-Ардиден

Тур де Франс-2021, превью этапов: 18 этап, По - Луз-Ардиден


    Восемнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе По (Pau). Расположенный в юго-восточной Франции, он затенён близлежащими Тулузой и Бордо и стремится доказать, что обладает не меньшим потенциалом развития. В наши дни город По и окружающие его 123 коммуны носят гордое имя - «По - Ворота Пиреней» (Pau Porte des Pyrenees (PPP).


   По - главный город исторической области Беарн, столицей которой стал в 1450 году, но крепость на месте будущего города возникла ещё в 11-м веке. В переводе с местного наречия название города переводится как «изгородь, частокол». Крепость, давшая начало городу По, была выстроена для того, чтобы контролировать брод через горный поток реки Гав-де-По (Gave de Pau). Скала над бродом через реку идеально подходила для строительства крепости, из которой можно было контролировать всех, кто переходил Пиренеи.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 18 этап, По - Луз-АрдиденТур де Франс-2021, превью этапов: 18 этап, По - Луз-Ардиден


  Из простого наблюдательного поста, огороженного изгородью, постепенно выросло поселение. В 12-м веке Гастон Беарнский приказал укрепить замок тремя башнями, которые даже получили собственные имена – «Мазер», «Бийер» и «Монтозе» – по названиям местностей в округе. С другим Гастоном - Гастоном III де Фуа связано появление внушительного донжона высотой 33 м – главной башни замка, на стене которого выгравирована надпись «Меня сделал Феб». Девиз Гастона III Фуа: «Коснись меня, если осмелишься» (Touches-y si tu oses) вполне соответствовал его амбициям по созданию настоящего пиренейского государства. По одной версии Гастона де Фуа прозвали Фебом, то есть Апполоном, за красоту и белокурые волосы, по другой столь поэтичное прозвище далеко не идеального человека произошло от неправильного произношения местности Foix, где находились его владения.


   Во время Столетней войны Гастон Феб умело лавировал между двумя враждующими сторонами, так как из-за расположения своих владений был вассалом как короля Франции Филиппа VI, так и английского короля Эдуарда III. Поэтому земли Гастона Феба почти не пострадали от военных действий. Гастон III Фуа также является автором «Книги об охоте», по праву считающейся самой знаменитой из книг данной тематики. Текст он диктовал переписчику, начав создавать книгу в 1387 году, а завершил через 4 года, перед своей смертью от апоплексического удара после возвращения с охоты, длившейся целый день. Из этой книги Гастона средневековые авторы в течение двухсот лет черпали информацию о соколиной охоте и охоте с гончими. Статуя Гастона Феба, выполненная из белого мрамора скульптором Анри де Трикети (Henri de Triqueti) стоит перед замком. Замок По, неоднократно перестраиваемый, сейчас является одной из основных достопримечательностей города. От старого сооружения до наших дней сохранились две башни 12-го века, донжон.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 18 этап, По - Луз-Ардиден


   Благодаря Маргарите Ангулемской суровая крепость превратилась в дворец Шато-де-По (Château de Pau). В этом замке 13 декабря 1553 года родился Генрих IV (1553-1610), король Франции и король Наварры, правивший страной с 1589 по 1610 годы.


   Замок Шато-де-По был отреставрирован и заново меблирован в 19-м веке Луи-Филиппом и Наполеоном III, который каждое лето жил в замке, используя его как летнюю резиденцию. В настоящее время замок Шато-де-По является национальным музеем, освещающим историю Наварры и Беарна. В музее замка По до сих пор хранится колыбель из черепашьего панциря, в которой спал будущий король Франции и Наварры. В числе прочих экспонатов, начиная со времён Генриха IV, в нём находится крупнейшая в мире коллекция гобеленов.


    По – уникальный город, единственный в Европе, где родились два основателя королевских династий, правящих в трёх государствах до сих пор. Это Генрих IV, основавший династию Испанских и Пармских Бурбонов, а также сподвижник Наполеона Жан-Батист Жюль Бернадот (1763-1844), который в 1818 году стал королём Швеции под именем Карла XIV Юхана. Сейчас в доме 18-го века, где родился Бернадот, находится его музей, а само здание является образцом беарнской архитектуры.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 18 этап, По - Луз-Ардиден


    Главная историческая достопримечательность города По замок Шато-де-По, расположен в юго-западной части города. От замка начинается красивый Бульвар Пиренеев (Boulevard des Pyrénées) - прогулочная терраса, покоящаяся на балюстраде из 72 арок протяжённостью 1,8 км. Бульвар проложен до Парка Беамонта (Parc du Beaumont), где находится Дворец конгрессов (Palais des Congres). В ясную погоду с Бульвара Пиренеев открывается потрясающий вид на заснеженные горные вершины, до которых от По всего 50 км.


   Бульвар Пиренеев был заложен в начале 19-го века по инициативе Наполеона Бонапарта, полное его обустройство закончилось в 1876 году. Тогда город переживал небывалый расцвет, связанный с тем, что из-за своего мягкого зимнего климата и чистого горного воздуха По стал популярным зимним курортом, посещаемым всем цветом европейской аристократии и буржуазии. Англичанам он полюбился ещё в 19-м веке, когда шотландский врач Александр Тейлор начал рекомендовать своим пациентам проводить зиму в По. В городе По до сих пор сохранилась старейшая в Европе площадка для игры в гольф на 18 лунок, построенная ещё в 1856-1860-х годах.


   По обе стороны Бульвара множество разных отелей, и магазинов. Очень красив Парк Бомонт, с разнообразными деревьями, возраст некоторых из них более 100 лет, цветущими кустарниками, клумбами, специальными местами для пикников. От Бульвара Пиренеев до железнодорожной станции проложен фуникулёр, из вагончиков которого можно полюбоваться на город.


    Эмблемой По является изображение горы Миди-д’Осо, которую называют «Жан-Пьер», её характерную зубовидную форму вершины видно с равнин Аквитании. Увидеть Миди-д’Осо, а также ощутить красоту других вершин Пиренеев можно с главной улицы По – бульвара Пиренеев.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 18 этап, По - Луз-Ардиден


   Но город известен не только своей историей. В 1950 году рядом с По было открыто месторождение природного газа, что способствовало развитию промышленного производства. И здесь находится головной научный центр Французской нефтяной компании Тоталь.


   В 1972 году в По открыли Университет, в котором в настоящее время 15 000 студентов изучают математику, физику химию и общественные науки.


   Город По всегда активно развивался и одним из первых открывался новым изобретениям и веяниям. Так, в По организовывались полёты на воздушном шаре. В 1909 году в нём приветствовали братьев Райт, которые приехали на открытие первой в истории лётной школы. В 1912 году в По обосновалась авиабаза по подготовке пилотов, выпускниками которой стали 6 000 лётчиков. И в наши дни территория близ города По остаётся важным центром авиастроения, там базируются несколько ведущих компаний - «Daher-Socata», «Dassault-Aviation», «Messier-Dowty», «Turbomeca».


По можно назвать и спортивным городом. В 1902 году здесь был открыт первый во Франции клуб регби. В великолепном современном дворце спорта проводятся многочисленные международные спортивные соревнования.


Город По в истории Тур де Франс


   Город По примет у себя Тур де Франс в 71 раз! Здесь выигрывали - Альфредо Бинда (Alfredo Binda Alfredo)Шарль Пелисcье (Charles Pelissier), Леарко Гуэрра (Learco Guerra), Рене Вьетто (Rene Vietto)Жан Робик (Jean Robic), Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni), Джино Бартали (Gino Bartali), Фаусто Коппи (Fausto Coppi)Федерико Бахамонтес (Federico Bahamontes), Жак Анкетиль (Jacques Anquetil), Эдди Меркс (Eddy Merckx)Феличе Джимонди (Felice Gimondi), Йооп Зутемельк (Joop Zoetemelk), Бернара Ино (Bernard Hinault), Шон Келли (Sean Kelly), Грег Лемонд (Greg LeMond), Мигель Индурайн (Miguel Indurain), Дмитрий Конышев (Dimitri Konyshev), Джанни Буньо (Gianni Bugno), Клаудио Кьяппуччи (Claudio Chiappucci), Эрик Цабель (Erik Zabel).


   Впервые город По появился на маршруте Большой Петли в 1930 году. На 8-м этапе Тур де Франс-1930 протяжённостью 146 км, участники велогонки стартовали в городе Андай (Hendaye) и финишировали в По. На этапе отметился «гонщик-турист» Бенуа Форе (Benoit Faure). Он долго лидировал в горах, но в итоге проиграл Альфредо Бинде, Андре Ледюку (Andre Leducq), Пьеу Манье (Pierre Magne) и Антуану Манье (Antonin Magne). Победу на этапе одержал итальянец Альфредо Бинда. Он доминировал на Джиро д'Италия (Giro d'Italia) в те годы, одержав победы в 192519271928 и 1929 годах. В 1930 году организаторы Джиро д'Италия не пригласили его на многодневку, выплатив призовые в качестве компенсации, и Бинда решил принять участие в Тур де Франс.


   В 2017 году в По финишировал 11-й и стартовал 12-й этап Тур де Франс-2017. 11-й этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 203,5 км был спринтерским этапом с одним подъёмом 4-й категории Кот д'Эр-сюр-Адур (Cote d'Aire-sur-l'Adour) протяжённостью 1.2 км, 93-143 м, перепад 50 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%. На финише был разыгран спринт, в котором Марсель Киттель (Marcel Kittel) из велокоманды Quick Step Floors одержал пятую победу на этапе Тур де Франс-2017.


   12-й этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 214,5 км - королевский горный этап в Пиренеях с прохождением шести категорийных подъёмов и финишем в подъём 2-й категории. Набор высоты на этапе составил 4600 м. Стартовали участники 12-го Тур де Франс-2018 в городе По, а финишировали на вершине подъёма Пейрагюд (Peyragudes), 2-й категории, протяжённостью 2.4 км, 1378-1580 м, перепад 202 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 16%.


   Французский велогонщик Роман Барде из велокоманды AG2R-La Mondiale атаковал на финальных 50 метрах дистанции и обошёл на финише колумбийца Ригоберто Урана (Rigoberto Uran) из Cannondale-Drapac и Фабио Ару (Fabio Aru) из Astana Pro Team, опередив их на две секунды. Крис Фрум (Sky) финишировал 7-м через 22 секунды после победителя и потерял жёлтую майку лидера, которую носил с 5-го этапа.


   Однако, после финиша случился скандал. Ригоберто Уран, а также велогонщик команды LottoNL-Jumbo Джордж Беннетт (George Bennett) и Серж Паувелс (Serge Pauwels) из Dimension Data были оштрафованы судьями на 20 секунд за то, что получили от велокоманды питание на финальных 20 км дистанции. Согласно правилам UCI это запрещено. За такое же нарушение Роман Барде никакого наказания не получил. Команда Cannondale-Drapac подала протест.


   Позже комиссары UCI отменили штраф в 20 секунд, который был назначен Ригоберто Урану, Сержу Паувелсу и Джорджу Беннету за получение питания на финальных 20 км 12-го этапа Тур де Франс-2017.

 

  В По стартовал 18-й этап Тур де Франс-2018 - транзитный этап перед решающим горным этапом, завершился общим спринтом, победу в котором одержал французский велогонщик Арно Демар из вело команды Groupama-FDJ. Он опередил на финише своего соотечественника, велогонщика команды Cofidis Кристофа Лапорта (Christophe Laporte) и норвежского велогонщика велокоманды UAE Team Emirates, чемпиона Европы Александра Кристоффа.

 

   

  Тринадцатый этап Тур де Франс-2020 с горным финишем в подъём 1-й категории Коль де Нэронн (Col de Neronne) протяжённость 3,8 км, 897-1242 м, перепад 345 м, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 15%, на вершине которого была разыграна бонификационная премия.


    Этап начался с многочисленных атак, в итоге впереди сформировалось две группы велогонщиков, которые объединились за 2 км до вершины подъёма 3-й категории Коль-де-Гери (Col de Guéry)протяжённость 7,8 км, 887-1277 м, перепад 390 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%) через 62 км после старта. Преимущество отрыва за 50 км до финиша составляло 10 минут 40 секунд.

 

Даниэль Мартинес – победитель 13 этапа Тур де Франс-2020

Photo ©PresseSports/Stéphane Mantey


   На спуске из группы атаковал Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling), к которому переложился Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe). За 18 км до финиша Шахман уехал от попутчика, но затем за 1,8 км до финиша его добрали Ленард Кемна (Lennard Kämna / Bora-hansgrohe) и Даниэль Мартинес (Daniel Martinez / EF Pro Cycling). В итоге Ленард Кемна и Мартинес, 24-летний колумбийский велогонщик велокоманды EF Pro Cycling, для которого это первая в карьере победа на этапе французского Гранд-тура, разыграли финиш, где Мартинес сумел обойти соперника.


    В группе жёлтой майки на финальном подъёме шла своя борьба. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал из просеявшейся группы фаворитов за 2 км до финиша. На его ускорение сразу ответил лидер генеральной классификации Примож Роглич (Jumbo-Visma), вдвоём они уехали от соперников, опередив их на финише на 13 секунд.


   Тадей Погачар благодаря этой атаке поднялся на вторую строчку генеральной классификации и перехватил у Эгана Берналя (Ineos Grenadiers) белую майку лучшего молодого гонщика. Защищающий титул Эган Берналь в генеральной классификации потерял одну позицию и теперь шёл на 3-м месте, уступая Приможу Рогличу 59 секунд.


    За 90 км до финиша случился завал в результате которого несколько велогонщиков получили травмы и прекратили борьбу. В завале оказались Бауке Моллема (Bauke Mollema / Trek-Segafredo), Наиро Кинтана (Nairo Quintana / Arkea-Samsic) и Роман Барде (Romain Bardet / AG2R La Mondiale).


   Кинтана и Барде быстро вернулись в гонку, а Бауке Моллема был отправлен в больницу. Рентген показал, что у Моллемы перелом запястья и предплечья. Однако у Барде к концу этапа проявились признаки сотрясения мозга. Велогонщик был отправлен на осмотр в госпиталь, а врачи команды настояли на том, чтобы велогонщик прекратил борьбу.

 

 

Альтиметрия 18-го этапа Тур де Франс-2021

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 18 этап, По - Луз-Ардиден

 

 

    Последняя возможность для горняков сделать запас времени в генеральной классификации перед разделкой на 20 этапе. Набор высоты составит 3500 м. Наименее протяженный групповой этап Тур де Франс-2021.

 

   Из По пелотон отправится на юго-восток и начнет плавно подниматься вверх, по пути преодолев подъём 4-й категории Кот-де-Нотр-Дам-де-Пьета (Cote de Notre-Dame de Pietat), протяжённость 2,6 км, 224-370 м, перепад 146 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 8%  и подъем 4-й категории Кот-де-Лукруп (Cote de Loucrup), протяжённость 2 км, 388-528 м, перепад 140 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 10%.

 

   В последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 2018 году, первым на вершине тогда был Сильван Дилье (Silvan Dillier).

 

   После небольшого спуска набор высоты продолжится до Сент-Мари-де-Кампен (Sainte-Marie-de-Campan), откуда начнётся подъём на высшую точку 18 этапа - Коль дю Турмале (Col du Tourmalet), высшая категория, протяжённость 17,1 км, 841 - 2115 м, перепад высот 1274 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 13%, где будет разыграна премия Жака Годде (Souvenir Jacques Goddet).

 

   В последний раз Турмале преодолевали на Тур де Франс в 2019 году, первым на вершине тогда был Тибо Пино, а со стороны, по которой поедут в этом году, в последний раз проходили Турмале в 2018 году, тогда первым был Жулиан Алафилипп.

 

   Подъём начинается полого, на первых 5-ти км средние градиенты до 5%, но на заключительных 12-ти км средние градиенты не опускаются ниже 8% и достигают максимальных 13%. К вершине подъёма от пелотона останется небольшая группа генеральщиков со своими ближайшими помощниками. 

 

 

 

   После спуска протяженностью 16 км до Луз-Сент-Совёр (Luz-St-Sauveur) сразу же начнется подъем на финишную гору 18 этапа – получившую высшую категорию - Луз-Ардиден (Luz-Ardiden) протяжённость 13,3 км, 736 – 1715 м, перепад 979 м, средний градиент 7,4% максимальный градиент 12%.

 

    На финише этапа не действует нейтрализация. Первый на вершине получает 40 очков в зачёт гороховой майки и 10 секунд бонификации в генеральной классификации.

 

    Гора не очень сложная, без сверхуклонов, можно сказать рабочая, но градиент здесь держится не ниже 6-7%, и полок нет. Эта гора также очень известна и, начиная с дебюта в 1985 году, здесь финишировали уже 8 раз (198519871988199019942001, 2003 и 2011) в последний раз был уже достаточно давно – в 2011 году. Среди покорителей Луз-Ардиден было много легендарных велогонщиков – это и Педро Дельгадо, и Мигель Индурайн, и Ришар Виранк. Здесь одержал свою победу на Тур де Франс баск Роберто Лайсека.

 

    Луз-Ардиден (Luz Ardiden, департамент Верхние Пиренеи, регион Новая Аквитания) в последний раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 2011 году, победу тогда одержал Самуэль Санчес:

 

[quote]На спуске с Турмале трио в составе Филиппа Жильбера, Самуэля Санчеса и Лоренса Тен Дама (Laurens Ten Dam) приблизилось к лидерскому дуэту. А с началом финального подъема к Луз-Ардиден (Luz-Ardiden) Санчесу удалось сбросить своих попутчиков, и вместе с Йелле Ванендертом они вскоре добрали и прошли Геранта Томаса и Жереми Руа.

 

 

 

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 31.05.2014

    Этап короткий, должна быть сеча с самого начала. Заводилой и движущей силой будет Инеос, у них последний шанс взять этап.

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: kwwk
    Этап короткий, должна быть сеча с самого начала. Заводилой и движущей силой будет Инеос, у них последний шанс взять этап.
    Плюс окончательно добить Урана,и надо скидывать Йонаса им! Завтра будет интересно! Думаю тут будет борьба между Инеос и Юмбо,а победит Погачар))

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:45 | Регистрация: 15.04.2010

    Завтра решающий этап. Кто сегодня перенапрягся может поймать кризис.

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Tour de France

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Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • kabachok
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    kabachok-Фото

    молодец Тадей, мощно едет. 

  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    AmaAma-Фото
    Датчанин и так очень хорош в разделке. С Рогличем вместе они бы смотрелись зловеще)
  • kabachok
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    kabachok-Фото
    ЕМНИП,у Фрума есть в активе Тур вообще без единой победы.
  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    Адриен-Фото
    Быть восьмым в генерале на Tour de France после 17 этапов - это "турне без борьбы"!? А те, которые на двадцатых, тридцатых, сороковых - и т.д., местах - для вас, наверное, вообще тунеядцы, которые на прогулку по Франции приехали ? Мда...
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Завтра решающий этап. Кто сегодня перенапрягся может поймать кризис.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    Николай Н.-Фото

    У Погачара появился конкурент, это Вингегор. Если он ещё подтянит разделку, то может выигрывать Туры. Лёша молодец, всё же удержался в 10

  • motte
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    motte-Фото

    Цитата: Konstantin41
    Тадей красавчик. Карапас некрасиво себя повел, отказываясь выходить на смены, при этом при атаках Погачара ни на миллиметр не выпадал с колеса и было видно, что силы были. 7 км Вингегорд и Погачар работали сменами, Карапас сидел, потом пульнул, но справедливость восторжествовала. Его объехал не только Тадей, но и Вингегорд

    Финальный подъем не видел, но звучит зловеще, Инеос не скай и, даже, не экс - скай, просто Инеос.

    Что они скажут в этот раз?

    А так, как было сказано ранее, тадей сказал свое слово в подтверждении того, как он говорил задолго, что будет атаковать в перинеях. 

  • Arciv
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    Arciv-Фото
    Цитата: velodoctor
    Кто блин такой этот Вингегаард, спокойно на подиум едет тура. 
    Последнее колесо Роглича,на последней недели,последней Вуэльты))) тогда я очень этому удивился,а оказалось это он так развивался)
  • Earl57
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Цитата: Earl57
    Как вы думаете, что служило для них магнитом?

    Я не в теме, к сожалению. Ничего не могу сказать.  

    Для примера. Спешевайс является техническим спонсором и Тринити, и квиков. Что требовалость предоставить лидеру Тринити:

    - как минимум 3-4 велосипеда для велокросса, потому что кроссмены меняют велосипеды во время гонки намного чаще чем гонщики на шоссе. Техничек у них нет, замена велосипеда разрешена в пит-зоне один или два раза за круг. Это зависит от протяженности круга и погодных условий, насколько грязно на трассе. А грязь неотделима от велокросса. Велосипеды моют и чистят там же, и всегда и к моменту прохождения гонщиком пит-зоны всегда должен быть наготове чистый велосипед. А к мойке всегда очередь...

    - соответственно постоянно требуются расходные материалы и запчасти, потому что изнашивается и ломается со страшной силой.

    - как мининум 2-3 просто шоссейных велосипеда

    - парочка шоссейников для гор (основной и запасной)

    - 2-3 велосипеда для булыжных гонок

    - перочка велосипедов для разделки (основной и запасной)

    - велостанок для тренировок в помещении, Звифта и участия в виртуальном чемпионате мира

    - велосипед для тренировок на треке

    - 3-4 велосипеда для МТБ и расходники к ним

    - электровелосипед для участия в чемпионате мира для таких велов

    - несколько пар велотуфель, которые отличаются для кросса, шоссе и МТБ в силу специфики гонок.

    Ремко Эвенпул определенно обходился спешам дешевле.

     

  • BlAr
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (30)
    BlAr-Фото

    Видно, он больше хотел привезти время, а не просто обойти. Как минимум, это касалось Вингегора. Но не вышло...
    А Вингегор реально думал, что финиш на самой макушке, а там ещё десять метров вниз! Пару секунд потерял на этом. Хорошо не место!!!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

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14 июля

Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X Team)

15 июля

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

16 июля

Andre Greipel (Israel Start-Up Nation)

Luca Chirico (Androni Giocattoli)

Torstein Traeen (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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