Тур де Франс-2019, превью этапов: 13 этап, По - По

Тринадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует и финиширует в городе По (Pau). По расположен в юго-восточной Франции, его можно назвать «воротами Пиреней» (Pau Porte des Pyrenees (PPP) - в ясную погоду с главной улицы города - бульвара Пиренеев (Boulevard des Pyrénées) - открывается потрясающий вид на заснеженные горные вершин, до которых от По всего 50 км.

По - главный город исторической области Беарн, столицей которой стал в 1450 году, но крепость на месте будущего города возникла ещё в 11-м веке. В переводе с местного наречия название города переводится как «изгородь, частокол». Крепость, давшая начало городу По, была выстроена для того, чтобы контролировать брод через горный поток реки Гав де По (Gave de Pau). Скала над бродом через реку идеально подходила для строительства крепости, из которой можно было контролировать всех, кто переходил Пиренеи.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 13 этап, По - По

Из простого наблюдательного поста, огороженного изгородью, постепенно выросло поселение. В 12-м веке Гастон Беарнский приказал укрепить замок тремя башнями, которые даже получили собственные имена – «Мазер», «Бийер» и «Монтозе» – по названиям местностей в округе. С другим Гастоном - Гастоном III де Фуа связано появление внушительного донжона высотой 33 м – главной башни замка, на стене которого выгравирована надпись «Меня сделал Феб». Девиз Гастона III Фуа: «Коснись меня, если осмелишься» (Touches-y si tu oses) вполне соответствовал его амбициям по созданию настоящего пиренейского государства. По одной версии Гастона де Фуа прозвали Фебом, то есть Апполоном, за красоту и белокурые волосы, по другой столь поэтичное прозвище далеко не идеального человека произошло от неправильного произношения местности Foix, где находились его владения.

Во время Столетней войны Гастон Феб умело лавировал между двумя враждующими сторонами, так как из-за расположения своих владений был вассалом как короля Франции Филиппа VI, так и английского короля Эдуарда III. Поэтому земли Гастона Феба почти не пострадали от военных действий. Гастон III Фуа также является автором «Книги об охоте», по праву считающейся самой знаменитой из книг данной тематики. Текст он диктовал переписчику, начав создавать книгу в 1387 году, а завершил через 4 года, перед своей смертью от апоплексического удара после возвращения с охоты, длившейся целый день. Из этой книги Гастона средневековые авторы в течение двухсот лет черпали информацию о соколиной охоте и охоте с гончими. Статуя Гастона Феба, выполненная из белого мрамора скульптором Анри де Трикети (Henri de Triqueti) стоит перед замком. Замок По, неоднократно перестраиваемый, сейчас является одной из основных достопримечательностей города. От старого сооружения до наших дней сохранились две башни 12-го века, донжон.

Благодаря Маргарите Ангулемской суровая крепость превратилась в дворец Шато де По (Château de Pau). В этом замке 13 декабря 1553 года родился Генрих IV (1553-1610), король Франции и король Наварры, правивший страной с 1589 по 1610 годы.

Замок Шато де По был отреставрирован и заново меблирован в 19-м веке Луи-Филиппом и Наполеоном III, который каждое лето жил в замке, используя его как летнюю резиденцию. В настоящее время замок Шато де По является национальным музеем, освещающим историю Наварры и Беарна. В музее замка По до сих пор хранится колыбель из черепашьего панциря, в которой спал будущий король Франции и Наварры. В числе прочих экспонатов, начиная со времён Генриха IV, в нём находится крупнейшая в мире коллекция гобеленов. Дворец Шато де По вошёл в список национальных исторических памятников ещё в 1840 году.

По – уникальный город, единственный в Европе, где родились два основателя королевских династий, правящих в трёх государствах до сих пор. Это Генрих IV, основавший династию Испанских и Пармских Бурбонов, а также сподвижник Наполеона Жан-Батист Жюль Бернадот (Jean-Baptiste Jules Bernadotte), который в 1818 году стал королём Швеции под именем Карла XIV Юхана. Сейчас в доме 18-го века, где родился Бернадот, находится его музей, а само здание является образцом беарнской архитектуры.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 13 этап, По - По

Главная историческая достопримечательность города По замок Шато де По, расположен в юго-западной части города. От замка начинается красивый Бульвар Пиренеев, протяжённость которого 1,6 км, был заложен в начале XIX века по инициативе Наполеона Бонапарта, полное его обустройство закончилось в 1876 году. Тогда город переживал небывалый расцвет, связанный с тем, что из-за своего мягкого зимнего климата и чистого горного воздуха По стал популярным зимним курортом, посещаемым всем цветом европейской аристократии и буржуазии.

Прогулочная терраса, покоящаяся на балюстраде из 72 арок, тянется примерно на два километра. Бульвар утопает в зелени: по его краю располагается пальмовая аллея, деревья которой перемежаются с цветочными клумбами, а внизу в долине разбиты сады.

Бульвар проходит через парк Бомон к главной достопримечательности города замку По. К замку можно добраться на фуникулёре, который работает с 1908 года. Он соединил бульвар Пиренеев с железнодорожной станцией, находящейся внизу, в долине.

Город По гордится своим вкладом в развитие авиации. В 1909 году в нём приветствовали братьев Уилбура и О́рвилла Райт (Wilbur Wright, Orville Wright), которые приехали на открытие первой в истории лётной школы. В 1912 году в По обосновалась авиабаза по подготовке пилотов, выпускниками которой стали 6000 лётчиков. И в наши дни территория близ города По остаётся важным центром авиастроения, там базируются несколько ведущих компаний - Daher-Socata, Dassault-Aviation, Messier-Dowty, Turbomeca.

По издавна привлекал отдыхающих своим мягким климатом. Англичанам он полюбился ещё в 19-м веке, в По до сих пор сохранилась старейшая в Европе площадка для игры в гольф на 18 лунок, построенная ещё в 1856-1860-м годах. А толчок развитию экономики города дало открытие газовых месторождений в соседнем городе Лак (Lacq) в 1951 году.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 13 этап, По - По

Не забудем упомянуть о традиционных блюдах этого региона - прежде, чем отправляться в дорогу, нужно как следует подкрепиться. В гастрономии региона чувствуется влияние соседней Испании. Прежде всего По славится супом гарбюр (garbure), представляющим собой густую овощную смесь из репы, капусты, кабачков с ветчиной или уткой, обычно он подаётся в тарелке, на дно которой уложены сухарики и сыр.

Одним из фирменных блюд города По является как раз цыпленок, тушеный в горшке, которое, как говорят источники, так любил Генрих IV, ратовавший за то, чтобы каждый французский крестьянин мог позволить себе цыпленка на столе по воскресеньям. Так что о добром короле Генрихе IV в По напоминают не только архитектурные памятники и скульптуры.

В честь короля Франции Генриха IV назван также и традиционный в этих местах беарнский соус (Sauce béarnaise), который готовится из растопленного сливочного масла, лука-шалота, кервеля, эстрагона и белого винного уксуса, который обычно подаётся к мясу или рыбе.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 13 этап, По - По

Кроме того, в ресторанах города По вам предложат вина, ведь на левом берегу Гав де По расположилась известная винодельческая область Жюрансон (Jurancon). Виноградники растянулись примерно на сорок километров у подножья Пиренейских гор, на территории в 1000 га в холмистой зоне, где суровый горный климат сочетается с мягким океаническим. Длинное беарнское лето и южный ветер придают вину особую нежность. Белые сладкие вина из позднего винограда обладают красивым янтарным цветом, и со временем они становятся только вкуснее. Сладко-фруктовый аромат и насыщенный вкус прославили Жюрансон еще со времен короля Генриха IV во Франции и за его пределами. По преданию, в 1553 году, во время крестин Генриха IV Наваррского, его дед Анри д'Альбренатер намазал ему губы чесноком, чтобы малыш рос сильным и смелым, а потом, желая смягчить жжение, дал выпить несколько капель «Жюрансона».

Но город По известен не только своей историей. В 1950 году рядом с городом было открыто месторождение природного газа, что способствовало развитию промышленного производства. И здесь находится головной научный центр Французской нефтяной компании Тоталь.

В 1972 году в По открыли Университет, в котором в настоящее время 15000 студентов изучают математику, физику химию и общественные науки.

По можно назвать и спортивным городом. В 1902 году здесь был открыт первый во Франции клуб регби. В великолепном современном дворце спорта проводятся многочисленные международные спортивные соревнования.

В городе По родились французские велогонщики такие как: Стефан Оже (Stpehane Auge), в настоящее время он является спортивным директором профессиональной континентальной велокоманды UCI Cofidis; Матье Ладанью (Mathieu Ladagnous), выступающий за велокоманду Groupama-FDJ; Эрве Дюкло-Лассаль (Herve Duclos-Lassalle) выступавший в составе французских велокоманд до 2010. Кстати, Эрве является потомственным велогонщиком, его отец Жильбер Дюко-Лассаль (Gilbert Duclos-Lassalle) двукратный победитель Париж-Рубэ (Paris-Roubaix) - в 1992, 1993 году.

Город По в истории Тур де Франс

Очередной визит этапа Тур де Франс станет еще одним значимым событием в спортивной жизни города. Тур де Франс-2019 станет 72-м по счёту изданием Большой петли, который примет город По. 122 раза посещал Тур де Франс город По, чаще Тур де Франс посещал лишь Париж и Елисейские поля (156 раз) и Бордо (135 раз).

На этапах стартовавших или финишировавших в По в разные годы выигрывали такие легенды велоспорта как Фаусто Коппи (Fausto Coppi), Феличе Джимонде (Felice Gimondi), Жак Анкетиль (Jacques Anquetil), Федерико Бахамонтес (Federico Bahamontes), Эдди Меркс (Eddy Merckx), Бернар Ино (Bernard Hinault), Шон Келли (Sean Kelly), Клаудио Кьяппуччи (Claudio Chiappucci), Мигель Индурайн (Miguel Indurain).

В По, Дмитрий Конышев выиграл своей первый этап на Тур де Франс в 1990 году. Так что у этого города не только богатейшее историческое наследие, но и обширная спортивная история.

Альтиметрия 13-го этапа Тур де Франс-2019

По принимает старт и финиш индивидуальной разделки на 13 этапе Тур де Франс-2019 в пятницу.

Между двумя горными этапами в Пиренеях велогонщики проедут холмистую индивидуальную гонку на время протяженностью 27,2 км, а на следующем этапе их ждёт Коль дю Турмале (Col du Tourmalet).

В последний раз По принимал финиш этапа в прошлом году, а старт в 2017 году.

На первых 2,5 км дистанции по улицам По велогонщики преодолеют 9 поворотов и, переехав по мосту через реку По, отправятся на юг. Через 4 км со старта начнется тягун протяжённостью 3 км с набором высоты в 140 м.

Первая отсечка времени находится через 7,7 км после старта.

Плавный подъём продолжится до наивысшей точки маршрута этапа в Меду (Medout), после чего начнется скоростной спуск протяжённостью 2,5 км с разворотом маршрута на запад.

Далее велогонщики начнут подъём до второй промежуточной отсечки времени, расположенной на вершине некатегорийного подъёма Кот-д'Эскийо (Côte d’Esquillot) протяжённостью 1,1 км со средним градиентом 7,1%.

До финиша этапа останется 11,7 км преимущественно равнины и под спуск. Маршрут этапа поворачивает на север и велогонщики поедут по прямой дороге, по пути проехав третью отсечку времени, расположенную на 21,9 км маршрута.

В городе начнутся повороты, после пересечения моста через реку По дорога поворачивает на восток. Заключительный километр разделки - в тягун с тремя 90-градусными поворотами и одной "стеночкой" с 17% градиентом на участке в 100 м.

Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 27,2 км, проложенную по улицам По и его южным окрестностям, с пересеченным рельефом на первой половине дистанции и равнинной во второй, многочисленными поворотами на стартовом и финишном отрезках и длинными прямыми участками в середине маршрута.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 35 минут до 40 минут. Лимит времени 25%.

Фаворитами этапа можно назвать чемпиона Германии Тони Мартина, чемпиона Бельгии Ваута Ван Арта, чемпиона Испании Джонатана Кастровьехо, генеральщиков Геранта Томаса, Винченцо Нибали и других. Разрывы между генеральщиками могут достигать 2 минут.

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