Тур де Франс-2021: Превью

26.06 Суббота. Этап 1: Брест - Ландерно, 197,8 км 27.06 Воскресенье. Этап 2: Перрос-Гирек - Мюр-Де-Бретань Герледан, 183,5 км 28.06 Понедельник. Этап 3: Лорьян - Понтиви, 182,9 км 29.06 Вторник. Этап 4: Редон - Фужер, 150,4 км 30.06 Среда. Этап 5: Шанже - Лаваль (ITT), 27,2 км 1.07 Четверг. Этап 6: Тур - Шатору, 160,6 км 2.07 Пятница. Этап 7: Вьерзон - Ле-Крёзо, 249,1 км 3.07 Суббота. Этап 8: Ойонна - Ле Гран-Борнан, 150,8 км 4.07 Воскресенье. Этап 9: Клюз - Тинь, 144,9 км 5.07 Понедельник. День отдыха. 6.07 Вторник. Этап 10: Альбервиль - Валанс, 190,7 км 7.07 Среда. Этап 11: Сорг - Малосен, 198,9 км 8.07 Четверг. Этап 12: Сен-Поль-Труа-Шато - Ним, 159,4 км 9.07 Пятница. Этап 13: Ним - Каркасон, 219,9 км 10.07 Суббота. Этап 14: Каркасон - Кийан, 183,7 км 11.07 Воскресенье. Этап 15: Сере - Андорра-ла-Велла, 191,3 км 12.07 Понедельник. День отдыха. 13.07 Вторник. Этап 16: Пас-де-ла-Каса - Сен-Годенс, 169 км 14.07 Среда. Этап 17: Мюре - Сен-Лари-Сулан Коль-дю-Порте, 178,4 км 15.07 Четверг. Этап 18: По - Луз-Ардиден, 129,7 км 16.07 Пятница. Этап 19: Муранс - Либурн, 207 км 17.07 Суббота. Этап 20: Либурн - Сент-Эмильон (ITT), 30,8 км 18.07 Воскресенье. Этап 21: Шату - Париж, 108,4 км
Почитав реакцию и комментарии в сетях и пресс релизах федераций велосипедного спорта Казахстана, я думая, что под шквалом негодования и возмущения миллионов фанатов и любителей Астаны, руководство Астаны изменят свое решение и восстановят в должности Александра. Этот кризис не нужен ни руководству ни команде тем более в предверии Тура, чемпионата мира и Олимпийских игр и Вуэльты. Команда только начала выдавать результаты и в данное время занимает пятую строчку в рейтинге UCI, хотя одержала всего восемь побед. Яну Зель накормят сполна кленовым сиропом и полетит она вниз как опавший, кленовый лист в небытие. А команду не дадут утопить. Авторитет Вино слишком высок в Казахстане и в мире велоспорта, чтобы так он закончил свою профессиональную карьеру со своим детищем Астаной, отдавшего все свои силы, здоровья и средств на развития и популяризации велосипедного спорта как в Казахстане, так и всего постсоветского пространства.
Очень надеюсь...
Уважаемые форумчане и просто болельщики велоспорта, если вы не равнодушны к нашей беде, прошу репостните, кому не сложно...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4196172203776376&id=100001509141725 &sfnsn=mo
Вы можете выкупить команду и продолжить ее развитие. К сожалению деньги - это ВСЁ! Катюша родилась мертвой, АСТАНА была с поддержкой правительства и вроде, после этого разгула бешеной тетки, снова попала в интересы руководства страны и принимается вопрос велокоманду под свое управление взять.