Тур де Франс-2021: Превью

Цитата: Astanaforever

Почитав реакцию и комментарии в сетях и пресс релизах федераций велосипедного спорта Казахстана, я думая, что под шквалом негодования и возмущения миллионов фанатов и любителей Астаны, руководство Астаны изменят свое решение и восстановят в должности Александра. Этот кризис не нужен ни руководству ни команде тем более в предверии Тура, чемпионата мира и Олимпийских игр и Вуэльты. Команда только начала выдавать результаты и в данное время занимает пятую строчку в рейтинге UCI, хотя одержала всего восемь побед. Яну Зель накормят сполна кленовым сиропом и полетит она вниз как опавший, кленовый лист в небытие. А команду не дадут утопить. Авторитет Вино слишком высок в Казахстане и в мире велоспорта, чтобы так он закончил свою профессиональную карьеру со своим детищем Астаной, отдавшего все свои силы, здоровья и средств на развития и популяризации велосипедного спорта как в Казахстане, так и всего постсоветского пространства.

Очень надеюсь... Уважаемые форумчане и просто болельщики велоспорта, если вы не равнодушны к нашей беде, прошу репостните, кому не сложно... https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4196172203776376&id=100001509141725&sfnsn=mo