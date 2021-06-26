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Тур де Франс-2021: Превью

 

Тур де Франс (Tour de France) - 2021

 

Тур де Франс-2021. Жёлтая майка. Претенденты

Тур де Франс-2021: Зеленая майка. Претенденты

Тур де Франс-2021: Гороховая майка. Претенденты

Тур де Франс-2021: Белая майка. Претенденты
   Желтая майка Зеленая майка Горная майка Белая майка
Фавориты Фавориты Фавориты Фавориты
 

Тур де Франс-2021: Альтиметрия маршрута      
Тур де Франс-2021: Составы команд

Тур де Франс-2021: Текущие результаты
26.06 Суббота. Этап 1: Брест - Ландерно, 197,8 км
27.06 Воскресенье. Этап 2: Перрос-Гирек - Мюр-Де-Бретань Герледан, 183,5 км
28.06 Понедельник. Этап 3: Лорьян - Понтиви, 182,9 км
29.06 Вторник. Этап 4: Редон - Фужер, 150,4 км
30.06 Среда. Этап 5: Шанже - Лаваль (ITT), 27,2 км
1.07 Четверг. Этап 6: Тур - Шатору, 160,6 км
2.07 Пятница. Этап 7: Вьерзон - Ле-Крёзо, 249,1 км
3.07 Суббота. Этап 8: Ойонна - Ле Гран-Борнан, 150,8 км
4.07 Воскресенье. Этап 9: Клюз - Тинь, 144,9 км
5.07 Понедельник. День отдыха.
6.07 Вторник. Этап 10: Альбервиль - Валанс, 190,7 км
7.07 Среда. Этап 11: Сорг - Малосен, 198,9 км
8.07 Четверг. Этап 12: Сен-Поль-Труа-Шато - Ним, 159,4 км
9.07 Пятница. Этап 13: Ним - Каркасон, 219,9 км
10.07 Суббота. Этап 14: Каркасон - Кийан, 183,7 км
11.07 Воскресенье. Этап 15: Сере - Андорра-ла-Велла, 191,3 км
12.07 Понедельник. День отдыха.
13.07 Вторник. Этап 16: Пас-де-ла-Каса - Сен-Годенс, 169 км
14.07 Среда. Этап 17: Мюре - Сен-Лари-Сулан Коль-дю-Порте, 178,4 км
15.07 Четверг. Этап 18: По - Луз-Ардиден, 129,7 км
16.07 Пятница. Этап 19: Муранс - Либурн, 207 км
17.07 Суббота. Этап 20: Либурн - Сент-Эмильон (ITT), 30,8 км
18.07 Воскресенье. Этап 21: Шату - Париж, 108,4 км
 
Тур де Франс-2021: LIVE-Чат
Тур де Франс-2021: Цифры и числа
Страницы истории Тур де Франс
Официальный сайт Тур де Франс-2021
Итоги Тур де Франс-2021 по очкам Мирового рейтинга

 

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • zhekinson
    Велокоманда Alpecin-Fenix прое ... (1)
    zhekinson-Фото

    классная расцветка,намного красивее однотонных оригинальных маек,можно было оставить и на всю гонку,а не только на первый этап.

  • Владимир__BLR
    Национальные чемпионаты по шос ... (57)
    Владимир__BLR-Фото
    "Или позволил себе" к Туру готовиться, а не к НЧ
  • Marat_AST
    Александр Винокуров покинет по ... (34)
    Marat_AST-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Почитав реакцию и комментарии в сетях и пресс релизах федераций велосипедного спорта Казахстана, я думая, что под шквалом негодования и возмущения миллионов фанатов и любителей Астаны, руководство Астаны изменят свое решение и восстановят в должности Александра. Этот кризис не нужен ни руководству ни команде тем более в предверии Тура, чемпионата мира и Олимпийских игр и Вуэльты. Команда только начала выдавать результаты и в данное время занимает пятую строчку в рейтинге UCI, хотя одержала всего восемь побед. Яну Зель накормят сполна кленовым сиропом и полетит она вниз как опавший, кленовый лист в небытие. А команду не дадут утопить. Авторитет Вино слишком высок в Казахстане и в мире велоспорта, чтобы так он закончил свою профессиональную карьеру со своим детищем Астаной, отдавшего все свои силы, здоровья и средств на развития и популяризации велосипедного спорта как в Казахстане, так и всего постсоветского пространства.
    Очень надеюсь... Уважаемые форумчане и просто болельщики велоспорта, если вы не равнодушны к нашей беде, прошу репостните, кому не сложно... https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4196172203776376&id=100001509141725
    &sfnsn=mo
  • ВЕЛиК
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (44)
    ВЕЛиК-Фото
    Роглич, Карапаз, Томас
  • Владимир__BLR
    Наиро Кинтана не будет боротьс ... (8)
    Владимир__BLR-Фото
    Тут Олимпиада свою ложку дегтя подкинула, и многие "забили" на Тур и поэтому: "Мы готовились к этой гонке как к итальянским классикам"
  • Владимир__BLR
    Александр Винокуров покинет по ... (34)
    Владимир__BLR-Фото
    Вы можете выкупить команду и продолжить ее развитие.
    К сожалению деньги - это ВСЁ! Катюша родилась мертвой, АСТАНА была с поддержкой правительства и вроде, после этого разгула бешеной тетки, снова попала в интересы руководства страны и принимается вопрос велокоманду под свое управление взять.
  • Серафим
    La Course by Le Tour de France ... (1)
    Серафим-Фото

      Потрясающая неожиданность - победа голландской гонщицы. А три места голландок из первых четырех - просто случайность, правда же?

  • zhekinson
    Наиро Кинтана не будет боротьс ... (8)
    zhekinson-Фото

    Цитата: Evergreen
    Барде (на Джиро).

    а разве Барде не ехал на генерал?

    там конечно командой Хиндли изначально планировался,но быстро стало понятно что  не тянет и он тихонько сошёл,а Барде в итоге занял высокое 7 место.

  • zhekinson
    Qhubeka NextHash: новое назван ... (2)
    zhekinson-Фото

    понимаю что никто не застрахован от подобных вещей,но у Ару последнее время всё идёт наперекосяк,в какой команде он бы не находился.

  • zhekinson
    Велогонщик команды Trek-Segafr ... (5)
    zhekinson-Фото

    Боже,как же это его так угораздило...

     

    Цитата: SportSpirit
    Его длинной 19-ти летней карьере, похоже, пришел конец. 

    да,тут уж,как говорится,не до гонок.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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