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Тур де Франс-2021, превью этапов: 14 этап, Каркасон - Кийан

Тур де Франс-2021, превью этапов: 14 этап, Каркасон - Кийан


    Четырнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Каркасон (Carcassonne, административный центр департамента Од, регион Окситания). Старт этапа совпадает с финишем предыдущего. Каркасон - один из самых интересных и зрелищных городов, расположенный на самом юге Франции, относительно недалеко от границы с Испанией, внесен в список Всемирного наследия Юнеско. 

 

Ежегодно Каркасон посещают около 4 миллионов туристов — это одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Старый, укреплённый город стоит на скалистой возвышенности и окружён двумя стенами V и XIII столетий.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 14 этап, Каркасон - Кийан


   Историческая крепость Каркасона использовалась в качестве декорация для фильма «Робин Гуд — принц воров». Считается также, что именно эта крепость вдохновил Уолта Диснея при создании замка Спящей Красавицы.


Альтиметрия 14-го этапа Тур де Франс-2021

Тур де Франс-2021, превью этапов: 14 этап, Каркасон - Кийан

 

 

    Среднегорный этап с набором высоты 2800 м в Пиренеях. Этап подходит для отрыва.

 

   Из Каркасона велогонщики устремятся на юго-запад в сторону гор, дорога начнёт плавно подниматься вверх и на 50,9 км расположена вершина подъёма 3-й категории Коль-дю-Ба (Col du Bac), протяжённость 3,1 км, 458-622 м, перепад 164 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 8%.

 

   Далее короткий спуск и плавный набор высоты с разворотом на восток до подножия подъёма 2-й категории Коль-де-Монсегюр (Col de Montsegur), протяжённость 4,2 км, 694-1059 м, перепад 365 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 14%. В 2019 году подъём преодолевался с противоположной стороны, Майкл Вудс был первым на вершине.

 

   Покорив наивысшую точку этапа, велогонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 14 км до подножия подъёма 2-й категории Коль-де-ла-Круа-де-Морт (Col de la Croix des Morts), протяжённость 6,8 км, 510-898 м, перепад 388 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10%.

 

    Через 10 км по пересеченной местности короткий спуск и подъём 3-й категории Кот-де-Галинаге (Cote de Galinagues), протяжённость 2,2 км, 750-948 м, перепад 198 м, средний градиент 9%, максимальный градиент 15%. Короткая стенка. Затем 5 км по пересечённой местности, протяженный спуск, некатегорийный подъём Коль-дю-Кампери (Col du Camperie), снова спуск с разворотом на северо-запад, который приведёт к заключительному подъёму дня.

 

 

    Коль де Сан-Луи (Col de Saint-Louis), подъём 2-й категории, протяжённость 4,7 км, 358-706 м, перепад 348 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 15%.

 

   Первые три велогонщика на вершине подъёма получат 8, 5 и 2 секунды бонификации. Вершина подъёма расположена за 17 км до финиша этапа, все эти километры - спуск.


    Финишировать участники 14-го этапа Тур де Франс-2021 будут в городе Кийан (Quillan, департамент Од, регион Окситания), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Первое документальной название города появилось в форме Quillianum в 782 году, и произошло оно от латинского имени Quelius.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 14 этап, Каркасон - Кийан


   Экономика Кийана когда-то зависела от его производственной деятельности: пошив головных уборов, производство обуви (кожи и холста) и пластмасс, мебельные фабрики. Туризм в настоящее время является одним из основных источников занятости и активности жителей.


   Ежегодно в августе в Кийан проводится международный фольклорный фестиваль.

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 18:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Если честно, то альтиметрия тура подстроена под Жужу была, вот как можно было делать всего три этапа с финишем в гору? Как можно было сделать этап с двойным прохождением на Монт Ванту и с финишем после спуска? Для чего? Заметил, последние Туры неинтересные в плане гор по сравнению Джиро и тем более Вуэльтой. Пресновато и тускло.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Евгений

    zhekinson

    Вчера, 19:37 | Регистрация: 30.06.2015

    Цитата: Astanaforever
    всего три этапа с финишем в гору

    ну,первый и второй этапы тоже были с финишем в гор(к)у,так что всего 5 получается biggrin

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:48 | Регистрация: 15.04.2010

    Алафилиппо может завтра и показать кое-что.

  4. Имя: Евгений

    zhekinson

    Вчера, 20:02 | Регистрация: 30.06.2015

    Монсегюр - историческое место,последний оплот альбигойцев.

     

    вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%B3%D1%8E%D1%80

  5. Имя: Роман

    AmaAma

    Вчера, 20:09 | Регистрация: 1.07.2021

    У Майки подозрение на перелом рёбер. Отвезли в больницу после финиша, ждут результатов рентгена( 

  6. SportSpirit

    Вчера, 21:08 | Регистрация: 4.05.2019

    У меня напрашивается почти банальная ставка: ван Арт vs командная работа Ineos на Карапаса. Опять) 

     

    Тот, кто в форме. И те, кому нужно.

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    _DeKKeR_-Фото
    По текущему сезону он сильнее каждого из них, исключительный сезон проводит. Поэтому, в конкретно этом году, говорить, что они посильнее, весьма сомнительно)
  • budik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    budik-Фото
    На Вуэльте и посмотрим насчёт возможного дубля Джиро Тур в исполнении Погачара.
  • ostap89
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    ostap89-Фото

    Цитата: Адриен
    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?
    Цитата: Адриен
    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?

    Проблемы негров шерифа не еб...т, спорт это шоу, если кто то не попал наТур это егопроблемы значит он слабее 

     

  • EL-Fenomeno
    Марк Кэвендиш повторил рекорд ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кэв уникален, он как мой ник - просто феноменален! brit

    4 победа на этом Тур де Франс уже и он сравнялся с рекордом великого Мэркса (а ещё месяц назад Марк был ВНЕ заявки на этот Тур). И если Кэвендишъ впишется во все лимиты на оставшихся горных этапах и возмёт 35-ю победу именно в Париже - это будет логично, эпично и незабываемо

     P.S.

    Вот как "прыгала" цепь на велосипеде МК во время его финиша на 13-м этапе ТдФ

  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Адриен-Фото

    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?

  • BlAr
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    BlAr-Фото
    Не говоря про Сэма...
  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    AmaAma-Фото
    Тогда нужно переходить в Скай, но контракт с ОАЭ до 2026 года.
    Стартовать на Джиро - это рискнуть Туром, команда пока что не научилась хорошо катать Тадея.
    Только если в маршруте Джиро будет парочка горных этапов в Словении)
  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Ice-Фото

    Цитата: vadi
    Надо, же сколько же людей верит в чудеса. 

    Столько же любит не верить, не предоставив ровным счетом никаких доказательств. Мы и ваше благоразумие верим, но по существу понимаем, что вряд ли это соотвествует действительности. Кухонные критики - они такие, сидя за столом знают обо всем, только вот кроме обоев на своей кухне, засиженных мухами, ничего толком и не видели...

  • motte
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    motte-Фото

    Меркс посоветовал Погачару пойти по его стопам, выиграв несколько Гранд-туров и самую большую и сложную классику.  

     

    «Его будет сложно победить в Гранд-турах, и он может собрать пять или шесть туров, обойдя всех», - предсказал Меркс. «Он настоящий райдер, который умеет лазать, гоняет на время, у него нет никаких ограничений для своего таланта. Остальным будет сложно победить его. 

     

    «С правильной подготовкой и правильной командой, я думаю, он может даже сделать дубль на Джиро-Тур, как Пантани, он может побить мой рекорд по количеству дней, которые он носит желтое. 

     

    Меркс ясно понимает, что Погачар жаждет доминировать на Тур де Франс, мало что оставляет своим соперникам и день за днем гоняется за желтой майкой.

     

    «Он не боится быть лидером гонки, мне это нравится», - сказал Меркс. 

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: vadi
    Надо, же сколько же людей верит в чудеса. 
    Ну вот опять начались стенания про теорию закулисного сговора и всемирного мухлежа. Примите уж , что Кэвендиш величайший спринтер мира.

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