- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 18:14
Тур де Франс-2021, превью этапов: 14 этап, Каркасон - Кийан
Четырнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Каркасон (Carcassonne, административный центр департамента Од, регион Окситания). Старт этапа совпадает с финишем предыдущего. Каркасон - один из самых интересных и зрелищных городов, расположенный на самом юге Франции, относительно недалеко от границы с Испанией, внесен в список Всемирного наследия Юнеско.
Ежегодно Каркасон посещают около 4 миллионов туристов — это одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Старый, укреплённый город стоит на скалистой возвышенности и окружён двумя стенами V и XIII столетий.
Историческая крепость Каркасона использовалась в качестве декорация для фильма «Робин Гуд — принц воров». Считается также, что именно эта крепость вдохновил Уолта Диснея при создании замка Спящей Красавицы.
Альтиметрия 14-го этапа Тур де Франс-2021
Среднегорный этап с набором высоты 2800 м в Пиренеях. Этап подходит для отрыва.
Из Каркасона велогонщики устремятся на юго-запад в сторону гор, дорога начнёт плавно подниматься вверх и на 50,9 км расположена вершина подъёма 3-й категории Коль-дю-Ба (Col du Bac), протяжённость 3,1 км, 458-622 м, перепад 164 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 8%.
Далее короткий спуск и плавный набор высоты с разворотом на восток до подножия подъёма 2-й категории Коль-де-Монсегюр (Col de Montsegur), протяжённость 4,2 км, 694-1059 м, перепад 365 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 14%. В 2019 году подъём преодолевался с противоположной стороны, Майкл Вудс был первым на вершине.
Покорив наивысшую точку этапа, велогонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 14 км до подножия подъёма 2-й категории Коль-де-ла-Круа-де-Морт (Col de la Croix des Morts), протяжённость 6,8 км, 510-898 м, перепад 388 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10%.
Через 10 км по пересеченной местности короткий спуск и подъём 3-й категории Кот-де-Галинаге (Cote de Galinagues), протяжённость 2,2 км, 750-948 м, перепад 198 м, средний градиент 9%, максимальный градиент 15%. Короткая стенка. Затем 5 км по пересечённой местности, протяженный спуск, некатегорийный подъём Коль-дю-Кампери (Col du Camperie), снова спуск с разворотом на северо-запад, который приведёт к заключительному подъёму дня.
Коль де Сан-Луи (Col de Saint-Louis), подъём 2-й категории, протяжённость 4,7 км, 358-706 м, перепад 348 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 15%.
Первые три велогонщика на вершине подъёма получат 8, 5 и 2 секунды бонификации. Вершина подъёма расположена за 17 км до финиша этапа, все эти километры - спуск.
Финишировать участники 14-го этапа Тур де Франс-2021 будут в городе Кийан (Quillan, департамент Од, регион Окситания), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Первое документальной название города появилось в форме Quillianum в 782 году, и произошло оно от латинского имени Quelius.
Экономика Кийана когда-то зависела от его производственной деятельности: пошив головных уборов, производство обуви (кожи и холста) и пластмасс, мебельные фабрики. Туризм в настоящее время является одним из основных источников занятости и активности жителей.
Ежегодно в августе в Кийан проводится международный фольклорный фестиваль.
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