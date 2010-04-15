Тур де Франс-2021, превью этапов: 14 этап, Каркасон - Кийан

_DeKKeR_

Тур де Франс-2021. Результаты ... (23) По текущему сезону он сильнее каждого из них, исключительный сезон проводит. Поэтому, в конкретно этом году, говорить, что они посильнее, весьма сомнительно)

budik

Тур де Франс-2021. Результаты ... (23) На Вуэльте и посмотрим насчёт возможного дубля Джиро Тур в исполнении Погачара.

ostap89

Тур де Франс-2021. Результаты ... (23) Цитата: Адриен Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?

Цитата: Адриен Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?



Проблемы негров шерифа не еб...т, спорт это шоу, если кто то не попал наТур это егопроблемы значит он слабее Проблемы негров шерифа не еб...т, спорт это шоу, если кто то не попал наТур это егопроблемы значит он слабее

EL-Fenomeno

Марк Кэвендиш повторил рекорд ... (1) Кэв уникален, он как мой ник - просто феноменален! 4 победа на этом Тур де Франс уже и он сравнялся с рекордом великого Мэркса (а ещё месяц назад Марк был ВНЕ заявки на этот Тур). И если Кэвендишъ впишется во все лимиты на оставшихся горных этапах и возмёт 35-ю победу именно в Париже - это будет логично, эпично и незабываемо P.S. Вот как "прыгала" цепь на велосипеде МК во время его финиша на 13-м этапе ТдФ

Адриен

Тур де Франс-2021. Результаты ... (23) Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?

BlAr

Тур де Франс-2021. Результаты ... (23) Не говоря про Сэма...

AmaAma

Тур де Франс-2021. Результаты ... (23) Тогда нужно переходить в Скай, но контракт с ОАЭ до 2026 года.

Стартовать на Джиро - это рискнуть Туром, команда пока что не научилась хорошо катать Тадея.

Только если в маршруте Джиро будет парочка горных этапов в Словении)

Ice

Тур де Франс-2021. Результаты ... (23) Цитата: vadi Надо, же сколько же людей верит в чудеса.

Столько же любит не верить, не предоставив ровным счетом никаких доказательств. Мы и ваше благоразумие верим, но по существу понимаем, что вряд ли это соотвествует действительности. Кухонные критики - они такие, сидя за столом знают обо всем, только вот кроме обоев на своей кухне, засиженных мухами, ничего толком и не видели...

motte

Тур де Франс-2021. Результаты ... (23) Меркс посоветовал Погачару пойти по его стопам, выиграв несколько Гранд-туров и самую большую и сложную классику. «Его будет сложно победить в Гранд-турах, и он может собрать пять или шесть туров, обойдя всех», - предсказал Меркс. «Он настоящий райдер, который умеет лазать, гоняет на время, у него нет никаких ограничений для своего таланта. Остальным будет сложно победить его. «С правильной подготовкой и правильной командой, я думаю, он может даже сделать дубль на Джиро-Тур, как Пантани, он может побить мой рекорд по количеству дней, которые он носит желтое. Меркс ясно понимает, что Погачар жаждет доминировать на Тур де Франс, мало что оставляет своим соперникам и день за днем гоняется за желтой майкой. «Он не боится быть лидером гонки, мне это нравится», - сказал Меркс.

Astanaforever

Тур де Франс-2021. Результаты ... (23) Цитата: vadi Надо, же сколько же людей верит в чудеса.

Ну вот опять начались стенания про теорию закулисного сговора и всемирного мухлежа. Примите уж , что Кэвендиш величайший спринтер мира. Ну вот опять начались стенания про теорию закулисного сговора и всемирного мухлежа. Примите уж , что Кэвендиш величайший спринтер мира.