Тур де Франс-2020, превью этапов: 9 этап, По - Ларёнс



Девятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе По (Pau). Расположенный в юго-восточной Франции, он затенён близлежащими Тулузой и Бордо и стремится доказать, что обладает не меньшим потенциалом развития. В наши дни город По и окружающие его 123 коммуны носят гордое имя - «По - Ворота Пиреней» (Pau Porte des Pyrenees (PPP).



По - главный город исторической области Беарн, столицей которой стал в 1450 году, но крепость на месте будущего города возникла ещё в 11-м веке. В переводе с местного наречия название города переводится как «изгородь, частокол». Крепость, давшая начало городу По, была выстроена для того, чтобы контролировать брод через горный поток реки Гав-де-По (Gave de Pau). Скала над бродом через реку идеально подходила для строительства крепости, из которой можно было контролировать всех, кто переходил Пиренеи.

Тур де Франс-2020, превью этапов: 9 этап, По - Ларёнс



Из простого наблюдательного поста, огороженного изгородью, постепенно выросло поселение. В 12-м веке Гастон Беарнский приказал укрепить замок тремя башнями, которые даже получили собственные имена – «Мазер», «Бийер» и «Монтозе» – по названиям местностей в округе. С другим Гастоном - Гастоном III де Фуа связано появление внушительного донжона высотой 33 м – главной башни замка, на стене которого выгравирована надпись «Меня сделал Феб». Девиз Гастона III Фуа: «Коснись меня, если осмелишься» (Touches-y si tu oses) вполне соответствовал его амбициям по созданию настоящего пиренейского государства. По одной версии Гастона де Фуа прозвали Фебом, то есть Апполоном, за красоту и белокурые волосы, по другой столь поэтичное прозвище далеко не идеального человека произошло от неправильного произношения местности Foix, где находились его владения.



Во время Столетней войны Гастон Феб умело лавировал между двумя враждующими сторонами, так как из-за расположения своих владений был вассалом как короля Франции Филиппа VI, так и английского короля Эдуарда III. Поэтому земли Гастона Феба почти не пострадали от военных действий. Гастон III Фуа также является автором «Книги об охоте», по праву считающейся самой знаменитой из книг данной тематики. Текст он диктовал переписчику, начав создавать книгу в 1387 году, а завершил через 4 года, перед своей смертью от апоплексического удара после возвращения с охоты, длившейся целый день. Из этой книги Гастона средневековые авторы в течение двухсот лет черпали информацию о соколиной охоте и охоте с гончими. Статуя Гастона Феба, выполненная из белого мрамора скульптором Анри де Трикети (Henri de Triqueti) стоит перед замком. Замок По, неоднократно перестраиваемый, сейчас является одной из основных достопримечательностей города. От старого сооружения до наших дней сохранились две башни 12-го века, донжон.



Благодаря Маргарите Ангулемской суровая крепость превратилась в дворец Шато-де-По (Château de Pau). В этом замке 13 декабря 1553 года родился Генрих IV (1553-1610), король Франции и король Наварры, правивший страной с 1589 по 1610 годы.



Замок Шато-де-По был отреставрирован и заново меблирован в 19-м веке Луи-Филиппом и Наполеоном III, который каждое лето жил в замке, используя его как летнюю резиденцию. В настоящее время замок Шато-де-По является национальным музеем, освещающим историю Наварры и Беарна. В музее замка По до сих пор хранится колыбель из черепашьего панциря, в которой спал будущий король Франции и Наварры. В числе прочих экспонатов, начиная со времён Генриха IV, в нём находится крупнейшая в мире коллекция гобеленов.



По – уникальный город, единственный в Европе, где родились два основателя королевских династий, правящих в трёх государствах до сих пор. Это Генрих IV, основавший династию Испанских и Пармских Бурбонов, а также сподвижник Наполеона Жан-Батист Жюль Бернадот (1763-1844), который в 1818 году стал королём Швеции под именем Карла XIV Юхана. Сейчас в доме 18-го века, где родился Бернадот, находится его музей, а само здание является образцом беарнской архитектуры.



Главная историческая достопримечательность города По замок Шато-де-По, расположен в юго-западной части города. От замка начинается красивый Бульвар Пиренеев (Boulevard des Pyrénées) - прогулочная терраса, покоящаяся на балюстраде из 72 арок протяжённостью 1,8 км. Бульвар проложен до Парка Беамонта (Parc du Beaumont), где находится Дворец конгрессов (Palais des Congres). В ясную погоду с Бульвара Пиренеев открывается потрясающий вид на заснеженные горные вершины, до которых от По всего 50 км.



Бульвар Пиренеев был заложен в начале 19-го века по инициативе Наполеона Бонапарта, полное его обустройство закончилось в 1876 году. Тогда город переживал небывалый расцвет, связанный с тем, что из-за своего мягкого зимнего климата и чистого горного воздуха По стал популярным зимним курортом, посещаемым всем цветом европейской аристократии и буржуазии. Англичанам он полюбился ещё в 19-м веке, когда шотландский врач Александр Тейлор начал рекомендовать своим пациентам проводить зиму в По. В городе По до сих пор сохранилась старейшая в Европе площадка для игры в гольф на 18 лунок, построенная ещё в 1856-1860-х годах.



По обе стороны Бульвара множество разных отелей, и магазинов. Очень красив Парк Беамонт, с разнообразными деревьями, возраст некоторых из них более 100 лет, цветущими кустарниками, клумбами, специальными местами для пикников. От Бульвара Пиренеев до железнодорожной станции проложен фуникулёр, из вагончиков которого можно полюбоваться на город.



Эмблемой По является изображение горы Миди-д’Осо, которую называют «Жан-Пьер», её характерную зубовидную форму вершины видно с равнин Аквитании. Увидеть Миди-д’Осо, а также ощутить красоту других вершин Пиренеев можно с главной улицы По – бульвара Пиренеев.



Но город известен не только своей историей. В 1950 году рядом с По было открыто месторождение природного газа, что способствовало развитию промышленного производства. И здесь находится головной научный центр Французской нефтяной компании Тоталь.



В 1972 году в По открыли Университет, в котором в настоящее время 15 000 студентов изучают математику, физику химию и общественные науки.



Город По всегда активно развивался и одним из первых открывался новым изобретениям и веяниям. Так, в По организовывались полёты на воздушном шаре. В 1909 году в нём приветствовали братьев Райт, которые приехали на открытие первой в истории лётной школы. В 1912 году в По обосновалась авиабаза по подготовке пилотов, выпускниками которой стали 6 000 лётчиков. И в наши дни территория близ города По остаётся важным центром авиастроения, там базируются несколько ведущих компаний - «Daher-Socata», «Dassault-Aviation», «Messier-Dowty», «Turbomeca».



По можно назвать и спортивным городом. В 1902 году здесь был открыт первый во Франции клуб регби. В великолепном современном дворце спорта проводятся многочисленные международные спортивные соревнования.



Город По в истории Тур де Франс



Город По принимал у себя Тур де Франс уже целых 70 раз! Здесь выигрывали - Альфредо Бинда (Alfredo Binda Alfredo), Шарль Пелисcье (Charles Pelissier), Леарко Гуэрра (Learco Guerra), Рене Вьетто (Rene Vietto), Жан Робик (Jean Robic), Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni), Джино Бартали (Gino Bartali), Фаусто Коппи (Fausto Coppi), Федерико Бахамонтес (Federico Bahamontes), Жак Анкетиль (Jacques Anquetil), Эдди Меркс (Eddy Merckx), Феличе Джимонди (Felice Gimondi), Йооп Зутемельк (Joop Zoetemelk), Бернара Ино (Bernard Hinault), Шон Келли (Sean Kelly), Грег Лемонд (Greg LeMond), Мигель Индурайн (Miguel Indurain), Дмитрий Конышев (Dimitri Konyshev), Джанни Буньо (Gianni Bugno), Клаудио Кьяппуччи (Claudio Chiappucci), Эрик Цабель (Erik Zabel).



Впервые город По появился на маршруте Большой Петли в 1930 году. На 8-м этапе Тур де Франс-1930 протяжённостью 146 км, участники велогонки стартовали в городе Андай (Hendaye) и финишировали в По. На этапе отметился «гонщик-турист» Бенуа Форе (Benoit Faure). Он долго лидировал в горах, но в итоге проиграл Альфредо Бинде, Андре Ледюку (Andre Leducq), Пьеу Манье (Pierre Magne) и Антуану Манье (Antonin Magne). Победу на этапе одержал итальянец Альфредо Бинда. Он доминировал на Джиро д'Италия (Giro d'Italia) в те годы, одержав победы в 1925, 1927, 1928 и 1929 годах. В 1930 году организаторы Джиро д'Италия не пригласили его на многодневку, выплатив призовые в качестве компенсации, и Бинда решил принять участие в Тур де Франс.



В 2017 году в По финишировал 11-й и стартовал 12-й этап Тур де Франс-2017. 11-й этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 203,5 км был спринтерским этапом с одним подъёмом 4-й категории Кот д'Эр-сюр-Адур (Cote d'Aire-sur-l'Adour) протяжённостью 1.2 км, 93-143 м, перепад 50 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%. На финише был разыгран спринт, в котором Марсель Киттель (Marcel Kittel) из велокоманды Quick Step Floors одержал пятую победу на этапе Тур де Франс-2017.



12-й этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 214,5 км - королевский горный этап в Пиренеях с прохождением шести категорийных подъёмов и финишем в подъём 2-й категории. Набор высоты на этапе составил 4600 м. Стартовали участники 12-го Тур де Франс-2018 в городе По, а финишировали на вершине подъёма Пейрагюд (Peyragudes), 2-й категории, протяжённостью 2.4 км, 1378-1580 м, перепад 202 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 16%.



Французский велогонщик Роман Барде из велокоманды AG2R-La Mondiale атаковал на финальных 50 метрах дистанции и обошёл на финише колумбийца Ригоберто Урана (Rigoberto Uran) из Cannondale-Drapac и Фабио Ару (Fabio Aru) из Astana Pro Team, опередив их на две секунды. Крис Фрум (Sky) финишировал 7-м через 22 секунды после победителя и потерял жёлтую майку лидера, которую носил с 5-го этапа.



Однако, после финиша случился скандал. Ригоберто Уран, а также велогонщик команды LottoNL-Jumbo Джордж Беннетт (George Bennett) и Серж Паувелс (Serge Pauwels) из Dimension Data были оштрафованы судьями на 20 секунд за то, что получили от велокоманды питание на финальных 20 км дистанции. Согласно правилам UCI это запрещено. За такое же нарушение Роман Барде никакого наказания не получил. Команда Cannondale-Drapac подала протест.



Позже комиссары UCI отменили штраф в 20 секунд, который был назначен Ригоберто Урану, Сержу Паувелсу и Джорджу Беннету за получение питания на финальных 20 км 12-го этапа Тур де Франс-2017.

Два года назад в По стартовал 18-й этап Тур де Франс-2018 - транзитный этап перед решающим горным этапом, завершился общим спринтом, победу в котором одержал французский велогонщик Арно Демар из вело команды Groupama-FDJ. Он опередил на финише своего соотечественника, велогонщика команды Cofidis Кристофа Лапорта (Christophe Laporte) и норвежского велогонщика велокоманды UAE Team Emirates, чемпиона Европы Александра Кристоффа.

Альтиметрия 9-го этапа

По в очередной раз принимает старт этапа Тур де Франс. Заключительный этап первой недели Тур де Франс-2020 пройдет по Пиренейским горам, набор высоты составит 3000 м.

Из По пелотон отправится в сторону Пиреней и по пути преодолеет подъём 4-й категории Кот-д'Артигелув (Côte d'Artiguelouve), протяжённость 2,3 км, 169-273 м, перепад 104 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 8%.

Последующие 45 км дорога будет постепенно взбираться вверх и приведёт велогонщиков к подножию подъёма 1-й категории Коль де ла Урсер (Col de la Hourcere) протяжённость 11,1 км, 464-1440 м, перепад 976 м, средний градиент 8,8%, максимальный градиент 15%.

Коль-де-ла-Урсер долго ждал первого появления на Тур де Франс. Впервые этот подъём должны были проходить в 1995 году, но трагическая гибель Фабио Казартелли (Fabio Casartelli), произошедшая днем ранее, отменила этап.



Это тяжелый подъём с километровыми участками со средним градиентом в районе 10-11%, и включениями отрезков с градиентом в районе 7-8%. После прохождения вершины следует 5 километровый спуск и подъём 3-й категории Коль-дю-Суде (Col du Soudet), протяжённость 3,8 км, 1216-1540 м, перепад 304 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 12%. В последний раз подъёму присваивалась категория в далёком 2006 году, в этом году преодолеваться будет от Коль-де-Сускусс (Col de Suscousse).

20-километровый спуск приведёт к промежуточноу спринту, через 12 км после которого начнется подъём 3-й категории Коль д'Ишер (Col d'Ichère), протяжённость 4,2 км, 380-674 м, перепад 294 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 10%.



Через 10 км спуска начнётся следующий подъём - подъём 1-й категории Коль-де-Мари-Бланк (Col de Marie-Blanque), протяжённость 7,7 км, 375-1035 м, перепад 660 м, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 20%.

В последний раз он присутствовал на Тур де Франсе в 2010 году, первым вершину тогда прошёл Хуан Антонио Флеча. Подъём начинается плавно со средних градиентов в 5% и постепенно они возрастают до 12-14%.

На вершине подъёма будет разыграна бонификационная премия, после чего участники отправятся на восток на спуск протяжённостью 10 км. Заключительные 8 км проложены на юг в небольшой тягун.

Первая неделя Тур де Франс-2020 завершится в Ларёнсе (Laruns, департамент Атлантические Пиренеи, регион Новая Аквитания). На финише этапа действует нейтрализация.





Город Ларёнс находится в регионе Аквитания, в департаменте — Атлантические Пиренеи, всего в 20-ти км от города По. Первые упоминания о поселении этих краях появились в 1385 году, тогда поселение называлось Жетё (Geteu). Своё современное название город Ларёнс получил в 1828 году. К достопримечательностям относятся - Церковь Успения Пресвятой Богородицы (L'église de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie) 17-го века; Церковь Святого Петра (L'église Saint-Pierre) 19-го века, построенная на месте старой церкви 15-го века и часовня 12-го века, которая является историческим памятником Франции с 1957 года.



Город Ларёнс в истории Тур де Франс



Город Ларёнс лишь однажды становился стартовым городом на этапе Большой Петли. 18b полуэтап Тур де Франс-1985 стартовал в Ларёнс и через 83,5 км финишировал в городе По. Победителем этапа стал Симон Режис (Regis Simon).



Также город Ларёнс пересекали участники 16-го этапа Тур де Франс-2007. Маршрут 218-км этапа пролегал между городом Ортез (Orthez) через город Гурет (Gourette) и финишировал на вершине Коль д'Обиск. Победителем 16-го этапа Тур де Франс-2007 Михаэль Расмуссен (Rasmussen Michael).

19-й этап Тур де Франс-2018 финишировал в Ларёнс. Это был заключительный горный этап Тур де Франс-2018 с набором высоты 5 000 м. Этап давал последнюю возможность для горняков-генеральщиков сделать запас времени перед разделкой на следующем, 20-м, этапе. Кроме того, это был самый «урожайный» на горные очки этап Тур де Франс-2018, по итогам которого определился обладатель белой майки в красный горох победителя горной классификации Тур де Франс-2018, этому велогонщику оставалось просто доехать до финиша этапа в Париже.



Словенский велогонщик Примож Роглич (Primoz Roglic) из велокоманды LottoNL-Jumbo одержал победу на королевском горном пиренейском 19-м этапе Тур де Франс-2018.

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