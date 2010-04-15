Тур де Франс-2021, превью этапов: 4 этап, Редон - Фужер



Четвёртый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Редон (Redon, департамент Иль и Вилен, регион Бретань), расположенном в 60 км к юго-западу от Ренна и в 60 км к северо-западу от Нанта. На территории города пересекаются река Вилен и канал Нант - Брест, связывающий город Брест на морском побережье с Луарой. Железнодорожная станция Редон в центре города соединяет линии Ренн-Редон и Савене-Ландерно.



Первое упоминание о поселении, находящемся в 50 км к востоку от Ванна, относятся к 832 году, когда бретонский отшельник Конвоион основал монастырь Святого Спасителя. Этой обители покровительствовали Людовик Благочестивый, а также герцоги Номиноэ и Ален IV, которые были в ней похоронены.



В Средние века Редон преуспевал за счёт морской торговли. В XIII веке под руководством аббата Иоанна были построены городские стены. Любил бывать в Редоне герцог Франциск, несколько раз в нём собирался бретонский парламент. Развитие города продолжилось и в 17-18 веках, когда появилось много новых улиц и зданий, некоторые из которых сохранились до сих пор.

Тур де Франс-2021, превью этапов: 4 этап, Редон - Фужер



В XIX веке Редон становится транспортным узлом: через него проходит канал Нант-Брест, в 1862 году открывается железнодорожная станция. В конце столетия был основан завод по производству сельскохозяйственных машин, пришедший в упадок в 1960-е годы. В настоящее время жители городка и его окрестностей заняты в автомобильной, электронной и химической промышленности.



К достопримечательностям Редона относятся: Бенедиктинское аббатство Сен-Совё (L’abbatiale Saint-Sauveur), основанное в 834 году; особняк дю Мель (Le manoir du Mail) XVII века; отель Ришельё (L’hôtel Richelieu) XVII века.



Альтиметрия 5-го этапа Тур де Франс-2021

Редон впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Спринтерский этап без категорийных подъёмов перед индивидуадьной разделкой на 5 этапе. Фаворитами можно назвать тех же, кто и на 4 этапе, а также Матье ван дер Пул.

Пелотон отправится на северо-восток по равнинному маршруту, прерываемому многочисленными тягунами и спусками с них. Финишировать пелотон будет через 150,4 км в Фужере (Fougères, департамент Иль и Вилен, регион Бретань). Фужер в последний раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 2015 году, тогда победителем стал Марк Кавендиш. На финише тягун протяженностью 500 м со средним градиентом в 4%.

Финишировать участникам четвёртого этапа Тур де Франс-2021 предстоит в городе Фужер, который расположен в живописной долине французской реки Нансон в Бретани.





Город Фужер стоит того, чтобы посвятить прогулкам по его улицам хотя бы день. Название города нам знакомо: слово «фужер», обозначающее «высокий бокал», пришло в русский из французского языка в 19 веке. Но вы напрасно будете искать в Фужере что-то наподобие музея стекла. Да, века полтора назад в Фужере делали стекло, кроме того с 1863 года город стал важным центром производства женской обуви, и сейчас на улицах можно найти небольшие магазинчики обуви, основанных в середине 19 века, но в наши дни ни стекло, ни обувь в городе не производят. Главная достопримечательность Фужера – его замок-крепость, переживший множество осад и разрушений, но сохранивший цепь из 13 башен с крепостными стенами и рвами, а система наполнения рвов водой до сих пор в рабочем состоянии и функционирует.



Особый интерес замку придаёт его расположение. Фортификационные сооружения обычно расположены на возвышении, но в Фужере поступили наоборот, построив крепость в низине, и теперь город буквально нависает над крепостью. Первое упоминание о замке Фужер относится к 10 веку, затем первый деревянный замок был разрушен Генрихом II Плантагенетом (отец Ричарда Львиное Сердце), и восстановлен уже в камне. В 15 веке появились башни, крепость расширилась, превратившись в один из главных форпостов так называемого «золотого пояса» городов-крепостей, которую герцоги Бретани выстроили, чтобы обороняться от Франции. В средние века, когда соль облагалась высоким налогом, Фужер являлся пристанищем контрабандистов, продававших соль во Францию.



В конце 18 века Фужер стал одним из очагов восстания шуанов, второго крупного восстания против республиканского правительства. Сегодня жители Фужера гордятся, что в 1829 году французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе Оноре де Бальзак (Honoré de Balzac) приехал в этот город, чтобы написать роман «Шуаны» на месте действия событий. Оноре де Бальзак назвал Фужер «великолепным осколком средневековья».



На главной улице Фужера находится старейшая в Бретани башня (колокольня), построенная в 1397 году (Beffroi de Fougères). Её возвели благодаря местным купцам, которые во время поездок во Фландрию увидели подобные сооружения, позволявшие вести счёт времени. Часы башни не сохранились, но удары колокола уже 618 лет напоминают жителям о времени.



Город Фужер в истории Тур де Франс

Небольшой старинный город-крепость Фужер прежде принимал Тур де Франс всего три раза. В 1985 году, тогда в городе финишировал 3-й этап Тур де Франс-1985, 73-км командная гонка на время, выигранная французской велокомандой La Vie Claire, в которой ехали Бернар Ино (Bernard Hinault) и Грег ЛеМонд (Greg Lemond), на тот момент гонки ещё не ставшие соперниками в борьбе за жёлтую майку.

На Тур де Франс в 2013 году, из Фужера стартовал 12-й этап. Это был самый равнинный этап на дистанции Тур де Франс-2013, а победителем этапа стал немецкий спринтер Марсель Киттель (Marcel Kittel).

В последний раз участники Тур де Франс стартовали в городе Фужер в 2015 году. Британский велогонщик команды Etixx-Quick Step Марк Кэвендиш (Mark Cavendish), одержал победу на 7-м этапе Тур де Франс-2015, опередив в спринте немецкого велогонщика команды Lotto Soudal, лидера очковой классификации, Андре Грайпеля (Andre Greipel) и словацкого велогонщика российской команды "Тинькофф-Саксо" Петер Саган (Peter Sagan).

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