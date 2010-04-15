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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 14 этап, Дон-Бенито - Пико Вильюэркас,165,7 км

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 14 этап, Дон-Бенито - Пико Вильюэркас, 165,7 км


   Четырнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Дон-Бенито (Don Benito), который входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Данные об основании города отсутствуют, но первая документальна информация о нём датируется второй половиной XV века. Хотя вполне можно считать, что это было место, где поселились римляне, проживали вестготы и арабские народы, все в свой исторический промежуток времени. Самый старый известный документ о населении — это королевская казнь 1494 года, когда графу Медельину было приказано не вмешиваться в выборы в Совет Домбенитенсе.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 14 этап, Дон-Бенито - Пико Вильюэркас


   Некоторые данные говорят, что город был создан из близлежащего анклава Дон-Льоренте. Причины его создания заключались в том, чтобы основать поселение в более защищенном месте, чем первоначальное, чтобы защитить от непрерывных наводнений, производимых рекой Гвадиана. Другие данные утверждают, что два сына графа Медельинского по имени Дон-Льоренте и Дон-Бенито, на земле, которую отец даровал им, они окрестили своими именами. Земля Дон-Льоренте страдала от постоянных наводнений из-за своей близости к Гвадиане и поэтому он переехал на землю своего брата Дону-Бенито, находящемуся в более безопасном месте.


  В наши дни в Дон-Бенито люди со всего мира приезжают в город, чтобы насладиться многочисленными памятниками архитектуры и истории. К их числу относятся старинные дворцы, соборы и храмы, разнообразные музеи.


Альтиметрия 14-го этапа Вуэльта Испании-2021

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 14 этап, Дон-Бенито - Пико Вильюэркас,165,7 км

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 14 этап, Дон-Бенито - Пико Вильюэркас,165,7 км

 

   Дон-Бенито впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Горный этап с набором высоты 3400 м и финишем в подъём 1 категории.

 

   Со старта пелотон отправится на северо-восток по равнине, далее на север в тягун и окажется у подножия подъёма 3-й категории Пуэрто Берсокама (Puerto Berzocama, отм. 1053 м, перепад высот 400 м, протяжённость 7,7 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%)

  


  Далее подъём 1-й категории Альто Кольядо де Бальестерос (Alto Collado de Ballesteros, отм. 1415 м, перепад высот 392 м, протяжённость 2,8 км, средний градиент 14%, максимальный градиент 20%)Короткая и крутая стенка, после которой начнется скоростной спуск протяжённостью 15 км. Последующие 30 км - пересечённый рельеф.

 

 

   Велогонщики финишируют на самой высокой вершине горного массива Сьерра-де-Вильюэркас (Толедские горы) - в подъём 1-й категории Пико Вильюэркас (Pico Villuercas, отм. 1580 м, перепад высот 900 м, протяжённость 14,5 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 15%)Пико Вильюэркас (Pico Villuercas, провинция Касерес, автономное сообщество Эстремадура) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.


   Пико Вильюэркас, также известный как Пико-де-ла-Вильюэркас, расположен недалеко от города Навесуэлас (Navezuelas) и является самой высокогорной дорогой в автономном сообществе Эстремадура, а также самая высокой в Толедских горах (Montes de Toledo). Она проходит на высоте чуть более 1600 метров. На пике вершине находится заброшенная военная база и вертолетная площадка.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 14 этап, Дон-Бенито - Пико Вильюэркас


  Дорога к вершине неровная, несмотря на то, что она асфальтирована, и ее чаще всего посещают  туристы, велосипедисты и астрономы-любители.

 

    До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 Vuelta a Espana-2021 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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Как завершится этап?


  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:27 | Регистрация: 15.04.2010

    Финиш хорош, но наверно генералы будут беречь силы на воскресения.

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Вчера, 20:29 | Регистрация: 5.09.2020

      Посередине тоже стеночка любопытная!
      Возможно, будет этап не на атаку, а на просев слабых. И разборки на финишных метрах у генеральщиков.

      Скорее всего, отрыв уедет и выиграет.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 20:08 | Регистрация: 4.07.2011

    Берналь покажет что нибудь?

    1. Имя: Олег

      Karmatron

      Вчера, 21:12 | Регистрация: 6.06.2019

      Тоже интересно. Сегодня он немножко даже дернулся, может, ногу/спину проверял.

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 20:20 | Регистрация: 7.12.2014

    "Самый старый известный документ о населении — это королевская казнь 1494 года, когда графу Медельину было приказано не вмешиваться в выборы в Совет Домбенитенсе."

    Тот случай, когда отдельные части предложения понятны, а предложение целиком - нет. Можно прояснить для несообразительных, как казнь может быть документом о населении и как казненный граф мог вмешаться в выборы?

  4. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 22:18 | Регистрация: 11.05.2017

    Буду за Маса болеть

  5. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Вчера, 23:00 | Регистрация: 24.05.2021

    Какая же интересная Вуэльта! Тур и рядом не стоит

  6. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:39 | Регистрация: 8.07.2013

    На мой взгляд ,этот этап будет тяжелее воскресного и здесь есть возможности для ранних атак. На Альто Коладо можно резко отскочить и камнем вниз (только не кубарем, очень крутой и опасный спуск) пелотон может разлететься на мелкие клочья уже здесь, а на спуске и далее на пересеченке, нарастить свое преимущество. Но это для самых отчаянных и хочеться увидеть именно такой сюжет.

    Например Барде и Карузо - им в пелотоне делать нечего, ихо счастье только в отрыве ,иначе прощай горная майка. 

    Если же генеральщики мирно доедут до последней горы то фаворитами остаются все теже Мас, Лопес, Роглич и Йейтс. ( Йейтс под вопросом )

    Может Карапас напомнить о себе ( если отживел ,но сомневаюсь )

    .... короче , моя ставка на красивый этап и пожалуйста без подений.

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Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

26 - 29 августа 2021

Deutschland Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    На мой взгляд ,этот этап будет тяжелее воскресного и здесь есть возможности для ранних атак. На Альто Коладо можно резко отскочить и камнем вниз (только не кубарем, очень крутой и опасный спуск) пелотон может разлететься на мелкие клочья уже здесь, а на спуске и далее на пересеченке, нарастить свое преимущество. Но это для самых отчаянных и хочеться увидеть именно такой сюжет.

    Например Барде и Карузо - им в пелотоне делать нечего, ихо счастье только в отрыве ,иначе прощай горная майка. 

    Если же генеральщики мирно доедут до последней горы то фаворитами остаются все теже Мас, Лопес, Роглич и Йейтс. ( Йейтс под вопросом )

    Может Карапас напомнить о себе ( если отживел ,но сомневаюсь )

    .... короче , моя ставка на красивый этап и пожалуйста без подений.

  • Astanaforever
    Йон Аберастури подписал контра ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Интересно конечно только кого он будет развозить?
  • Kay82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Kay82-Фото

    Какая же интересная Вуэльта! Тур и рядом не стоит

  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    shekn-Фото
    Буду за Маса болеть
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (33)
    Earl57-Фото

    Занятно, что норвежская команда Uno-X массово подписывает датчан. Сейчас у них 19 норвежцев и 6 датчан, а в следующем году датчане будут составлять половину команды.

    В следующем году Тур де Франс стартует в Копенгагене, и похоже Uno-X хотят пробиться как местная команда. У датчан же нет своей проконти.

  • Karmatron
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Karmatron-Фото
    Тоже интересно. Сегодня он немножко даже дернулся, может, ногу/спину проверял.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    Earl57-Фото

    Итальянцы жгут))

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    BlAr-Фото

    Посередине тоже стеночка любопытная!
    Возможно, будет этап не на атаку, а на просев слабых. И разборки на финишных метрах у генеральщиков.

    Скорее всего, отрыв уедет и выиграет.

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Earl57-Фото

    "Самый старый известный документ о населении — это королевская казнь 1494 года, когда графу Медельину было приказано не вмешиваться в выборы в Совет Домбенитенсе."

    Тот случай, когда отдельные части предложения понятны, а предложение целиком - нет. Можно прояснить для несообразительных, как казнь может быть документом о населении и как казненный граф мог вмешаться в выборы?

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    velodoctor-Фото

    Берналь так отчаянно спринтовал, хотел завалов избежать или эти две секунды отграть..

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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