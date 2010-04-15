Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 14 этап, Дон-Бенито - Пико Вильюэркас, 165,7 км





Четырнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Дон-Бенито (Don Benito), который входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Данные об основании города отсутствуют, но первая документальна информация о нём датируется второй половиной XV века. Хотя вполне можно считать, что это было место, где поселились римляне, проживали вестготы и арабские народы, все в свой исторический промежуток времени. Самый старый известный документ о населении — это королевская казнь 1494 года, когда графу Медельину было приказано не вмешиваться в выборы в Совет Домбенитенсе.



Некоторые данные говорят, что город был создан из близлежащего анклава Дон-Льоренте. Причины его создания заключались в том, чтобы основать поселение в более защищенном месте, чем первоначальное, чтобы защитить от непрерывных наводнений, производимых рекой Гвадиана. Другие данные утверждают, что два сына графа Медельинского по имени Дон-Льоренте и Дон-Бенито, на земле, которую отец даровал им, они окрестили своими именами. Земля Дон-Льоренте страдала от постоянных наводнений из-за своей близости к Гвадиане и поэтому он переехал на землю своего брата Дону-Бенито, находящемуся в более безопасном месте.



В наши дни в Дон-Бенито люди со всего мира приезжают в город, чтобы насладиться многочисленными памятниками архитектуры и истории. К их числу относятся старинные дворцы, соборы и храмы, разнообразные музеи.



Альтиметрия 14-го этапа Вуэльта Испании-2021

Дон-Бенито впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Горный этап с набором высоты 3400 м и финишем в подъём 1 категории.

Со старта пелотон отправится на северо-восток по равнине, далее на север в тягун и окажется у подножия подъёма 3-й категории Пуэрто Берсокама (Puerto Berzocama, отм. 1053 м, перепад высот 400 м, протяжённость 7,7 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%)



Далее подъём 1-й категории Альто Кольядо де Бальестерос (Alto Collado de Ballesteros, отм. 1415 м, перепад высот 392 м, протяжённость 2,8 км, средний градиент 14%, максимальный градиент 20%). Короткая и крутая стенка, после которой начнется скоростной спуск протяжённостью 15 км. Последующие 30 км - пересечённый рельеф.

Велогонщики финишируют на самой высокой вершине горного массива Сьерра-де-Вильюэркас (Толедские горы) - в подъём 1-й категории Пико Вильюэркас (Pico Villuercas, отм. 1580 м, перепад высот 900 м, протяжённость 14,5 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 15%). Пико Вильюэркас (Pico Villuercas, провинция Касерес, автономное сообщество Эстремадура) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.



Пико Вильюэркас, также известный как Пико-де-ла-Вильюэркас, расположен недалеко от города Навесуэлас (Navezuelas) и является самой высокогорной дорогой в автономном сообществе Эстремадура, а также самая высокой в Толедских горах (Montes de Toledo). Она проходит на высоте чуть более 1600 метров. На пике вершине находится заброшенная военная база и вертолетная площадка.



Дорога к вершине неровная, несмотря на то, что она асфальтирована, и ее чаще всего посещают туристы, велосипедисты и астрономы-любители.

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