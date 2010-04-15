Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 3 этап, Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко



Третий этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в небольшом городке Санто-Доминго-де-Силос (Santo Domingo de Silos). Городок входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Санто-Доминго-де-Силос расположен на берегу реки Матавьехас (Río Mataviejas) на узле исторических дорог: Путь Шерсти (la Ruta de la Lana), Путь Камино-дель-Сид (la Ruta de Camino del Cid), Путь изгнания Эль Сида (la Ruta del destierro de El Cid) и Кастильско-Арагонский Путь (La Ruta Jacobea de Soria o camino castellano-aragonés).



В Санто-Доминго-де-Силос сохранился интересный монументальный комплекс, который включает остатки стен, несколько старинных домов, готическую церковь (Iglesia de San Pedro), Музей звуков земли (Museo de los Sonidos de la Tierra), в котором представлены музыкальные инструменты с пяти континентов, и, конечно же, знаменитый одноименный монастырь - Аббатство святого Доминика Силосского (Monasterio de Santo Domingo de Silos).



Самым важным архитектурным объектом Санто-Доминго-де-Силос является его монастырь, который относится к вестготскому периоду VII века. Аббатство святого Доминика Силосского - шедевр романской архитектуры мирового значения, который в наши дни стал центром духовного и художественного паломничества. В X веке, аббатство называлось Сан-Себастьян-де-Силос (аббатство святого Себастьяна Силосского), а своё нынешнее название оно приобрело, когда Фернандо Великий, король Кастилии и Леона, поручил святому Доминику реконструировать аббатство.

Настоятель спроектировал церковь с центральным нефом, с двумя приделами по бокам и пятью часовнями, примыкающими к апсиде и трансепте. Когда в 1073 году святой Доминик умер, работа над аббатством была передана настоятелю Фортиниусу, дожившему до окончания строительных работ. Церковь была впоследствии перестроена в стиле неоклассицизма архитектором Вентира Родригесом (Ventura Rodríguez).



В 1835 году аббатство, наряду с другими монастырями Испании, было закрыто. Бенедиктинские монахи из Солема во Франции возродили его в 1880 году. Великолепный романский клуатр, наиболее важной частью которого является нижний этаж, датируется XI – XII веками и известен красивыми капителями, венчающими двойные колонны, на которых изображены самые разные сцены. В углах выделяются восемь восхитительных рельефов со сценами жизни Христа, а на кессонном потолке в стиле мудехар, относящемся к XIV веку, можно увидеть моменты средневековой жизни. Монастырь, где живут монахи-бенедиктинцы, проводящие григорианские мессы, также включает богатую библиотеку и аптеку XVIII века, где можно увидеть коллекцию керамических сосудов из Талаверы и лабораторию со старинными инструментами.



Вместе с библиотекой Кафедрального собора Святой Марии (Catedral Primada Santa María de Toledo), как его ещё называют - Толедского собора, библиотека Санто-Доминго-де-Силос была основным хранилищем литургических рукописей мосарабского обряда, пока многие из них не были проданы с аукциона в 1878 году. В библиотеке до сих пор хранится Миссал Силоса, старейшая западная рукопись на бумаге.



Некоторые рукописи из скриптория Санто-Доминго-де-Силос хранятся в Британской библиотеке в Лондоне и Национальной библиотеке Франции в Париже. Одной из главных книг, выпущенных в аббатстве, была прекрасно иллюстрированная рукопись Беатуса (комментарий к Апокалипсису); текст был завершен (двумя монахами) в 1091 году, но иллюстрации в основном были выполнены настоятелем позже, который закончил свою работу в 1109 году. Они включают важную карту регионов Средиземноморья. Сейчас он находится в Британской библиотеке, покинувшей монастырь в 18 веке.



Альтиметрия 3-го этапа Вуэльта Испании-2021

Санто-Доминго-де-Силос впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Этап с финишем в подъём первой категории. Первый этап на Вуэльте Испании-2021 протяжённостью более 200 км.

Со страта этапа пелотон отправится на север в сторону Кантабрийских гор. Первая половина дистанции с пересечённым рельефом, на котором велогонщики преодолеют подъеём 3-й категории Пуэрто дель Манкильо (Puerto del Manquillo, отм. 1420 м, перепад высот 310 м, протяжённость 7,2 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%).

Последующие 80 км равнины приведут велогонщиков к подножию подъёма 3-й категории Пуэрто де Бокос (Puerto de Bocos, отм. 780 м, перепад высот 176 м, протяжённость 2,8 км, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%).

Бонификационные секунды будут разыграны на вершине подъёма, а не на промежуточном спринте, как на предыдущем этапе.

После короткого спуска, некатегорийного подъёма и ещё одного небольшого спуска велогонщики окажутся в Эспиноса-де-лос-Монтерос (Espinosa de los Monteros, провинция Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании-2021.

Финиш 3 этапа в подъём 1-й категории Альто де Пикон Бланко (Alto de Picon Blanco, отм. 1485 м, перепад высот 707 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 18%), первый подъём 1 категории на Вуэльте Испании-2021.

Заключительные 4,5 км подъёма - стенка со средними градиентами от 9% до 11%, где пройдёт первая проверка генеральщиков. Выиграть Вуэльту Испании-2021 на Альто де Пикон Бланко нельзя, но проиграть можно.

Фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Эгана Берналя, Адама Йейтса, Ричарда Карапаса, Микеля Ланду, Мигеля Лопеса, Энрика Маса и других. На финише этапа не действует нейтрализация.



Небольшой городок Эспиноса-де-лос-Монтерос (Espinosa de los Monteros) входит в провинцию Бургос. Эспиноса-де-лос-Монтерос был основан в далёком 800 году.



Самым примечательным историческим событием этого небольшого испанского городка стало военное столкновение, которое произошло в начале XIX века. 11 ноября 1808 года близ Эспиноса-де-лос-Монтерос произошло сражение, в котором испанские войска были наголову разбиты французскими корпусами Виктора и Лефевра.



Участники третьего этапа Вуэдьта Испании-2021 устремятся к вершине Пикон Бланко, на склоне которой и находится Эспиноса-де-лос-Монтерос.

До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.