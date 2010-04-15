VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 3 этап, Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 3 этап, Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко


    Третий этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в небольшом городке Санто-Доминго-де-Силос (Santo Domingo de Silos). Городок входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Санто-Доминго-де-Силос расположен на берегу реки Матавьехас (Río Mataviejas) на узле исторических дорог: Путь Шерсти (la Ruta de la Lana), Путь Камино-дель-Сид (la Ruta de Camino del Cid), Путь изгнания Эль Сида (la Ruta del destierro de El Cid) и Кастильско-Арагонский Путь (La Ruta Jacobea de Soria o camino castellano-aragonés).

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 3 этап, Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко


     В Санто-Доминго-де-Силос сохранился интересный монументальный комплекс, который включает остатки стен, несколько старинных домов, готическую церковь (Iglesia de San Pedro), Музей звуков земли (Museo de los Sonidos de la Tierra), в котором представлены музыкальные инструменты с пяти континентов, и, конечно же, знаменитый одноименный монастырь - Аббатство святого Доминика Силосского (Monasterio de Santo Domingo de Silos).


    Самым важным архитектурным объектом Санто-Доминго-де-Силос является его монастырь, который относится к вестготскому периоду VII века. Аббатство святого Доминика Силосского - шедевр романской архитектуры мирового значения, который в наши дни стал центром духовного и художественного паломничества. В X веке, аббатство называлось Сан-Себастьян-де-Силос (аббатство святого Себастьяна Силосского), а своё нынешнее название оно приобрело, когда Фернандо Великий, король Кастилии и Леона, поручил святому Доминику реконструировать аббатство.

 

    Настоятель спроектировал церковь с центральным нефом, с двумя приделами по бокам и пятью часовнями, примыкающими к апсиде и трансепте. Когда в 1073 году святой Доминик умер, работа над аббатством была передана настоятелю Фортиниусу, дожившему до окончания строительных работ. Церковь была впоследствии перестроена в стиле неоклассицизма архитектором Вентира Родригесом (Ventura Rodríguez).

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 3 этап, Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко


    В 1835 году аббатство, наряду с другими монастырями Испании, было закрыто. Бенедиктинские монахи из Солема во Франции возродили его в 1880 году. Великолепный романский клуатр, наиболее важной частью которого является нижний этаж, датируется XI – XII веками и известен красивыми капителями, венчающими двойные колонны, на которых изображены самые разные сцены. В углах выделяются восемь восхитительных рельефов со сценами жизни Христа, а на кессонном потолке в стиле мудехар, относящемся к XIV веку, можно увидеть моменты средневековой жизни. Монастырь, где живут монахи-бенедиктинцы, проводящие григорианские мессы, также включает богатую библиотеку и аптеку XVIII века, где можно увидеть коллекцию керамических сосудов из Талаверы и лабораторию со старинными инструментами.


    Вместе с библиотекой Кафедрального собора Святой Марии (Catedral Primada Santa María de Toledo), как его ещё называют - Толедского собора, библиотека Санто-Доминго-де-Силос была основным хранилищем литургических рукописей мосарабского обряда, пока многие из них не были проданы с аукциона в 1878 году. В библиотеке до сих пор хранится Миссал Силоса, старейшая западная рукопись на бумаге.


    Некоторые рукописи из скриптория Санто-Доминго-де-Силос хранятся в Британской библиотеке в Лондоне и Национальной библиотеке Франции в Париже. Одной из главных книг, выпущенных в аббатстве, была прекрасно иллюстрированная рукопись Беатуса (комментарий к Апокалипсису); текст был завершен (двумя монахами) в 1091 году, но иллюстрации в основном были выполнены настоятелем позже, который закончил свою работу в 1109 году. Они включают важную карту регионов Средиземноморья. Сейчас он находится в Британской библиотеке, покинувшей монастырь в 18 веке.


Альтиметрия 3-го этапа Вуэльта Испании-2021

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 3 этап, Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 3 этап, Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко

 

 

    Санто-Доминго-де-Силос впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Этап с финишем в подъём первой категории. Первый этап на Вуэльте Испании-2021 протяжённостью более 200 км.

 

   Со страта этапа пелотон отправится на север в сторону Кантабрийских гор. Первая половина дистанции с пересечённым рельефом, на котором велогонщики преодолеют подъеём 3-й категории Пуэрто дель Манкильо (Puerto del Manquilloотм. 1420 м, перепад высот 310 м, протяжённость 7,2 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%).

 

   Последующие 80 км равнины приведут велогонщиков к подножию подъёма 3-й категории Пуэрто де Бокос (Puerto de Bocosотм. 780 м, перепад высот 176 м, протяжённость 2,8 км, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%).

 

    Бонификационные секунды будут разыграны на вершине подъёма, а не на промежуточном спринте, как на предыдущем этапе.

 

   После короткого спуска, некатегорийного подъёма и ещё одного небольшого спуска велогонщики окажутся в Эспиноса-де-лос-Монтерос (Espinosa de los Monteros, провинция Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании-2021.

 

   Финиш 3 этапа в подъём 1-й категории Альто де Пикон Бланко (Alto de Picon Blancoотм. 1485 м, перепад высот 707 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 18%), первый подъём 1 категории на Вуэльте Испании-2021.

 

    Заключительные 4,5 км подъёма - стенка со средними градиентами от 9% до 11%, где пройдёт первая проверка генеральщиков. Выиграть Вуэльту Испании-2021 на Альто де Пикон Бланко нельзя, но проиграть можно.

 

   Фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Эгана Берналя, Адама Йейтса, Ричарда Карапаса, Микеля Ланду, Мигеля Лопеса, Энрика Маса и других. На финише этапа не действует нейтрализация.


  Небольшой городок Эспиноса-де-лос-Монтерос (Espinosa de los Monteros) входит в провинцию Бургос. Эспиноса-де-лос-Монтерос был основан в далёком 800 году.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 3 этап, Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко


   Самым примечательным историческим событием этого небольшого испанского городка стало военное столкновение, которое произошло в начале XIX века. 11 ноября 1808 года близ Эспиноса-де-лос-Монтерос произошло сражение, в котором испанские войска были наголову разбиты французскими корпусами Виктора и Лефевра.


    Участники третьего этапа Вуэдьта Испании-2021 устремятся к вершине Пикон Бланко, на склоне которой и находится Эспиноса-де-лос-Монтерос.

 

      До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 Vuelta a Espana-2021 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:21 | Регистрация: 15.04.2010

    Вот на этом этапе финиш будет интересным. И что-то в генерале может измениться.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:29 | Регистрация: 4.07.2013

      Банальщина ) 
      Ждал от вас каких-то более серьезных предсказаний )

  2. close2you

    Вчера, 19:30 | Регистрация: 22.07.2017

    Изменится конечно, но, ещё рано на эти изменения обращать внимание )

  3. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 20:17 | Регистрация: 15.04.2018

    Как приятно смотреть финиш в гору

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:46 | Регистрация: 30.06.2017

    Лучше гор могут быть только горы. Вот это драйв, не уныние по гладкой доске. Берналю надо отыгрываться здесь и сразу. Так он и сделает я думаю. Не будет откладывать в долгий ящик. Я смотрю и у Лопеса форма звенит. Претендентов на генерал пять человек от силы. Остальные второй эшелон.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 21:03 | Регистрация: 22.05.2016

    Ланда и Карти должны себя показать. Темные конячки - Лопес и Йейтс

  6. Гонщик

    Вчера, 21:06 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Николай Н.
    Вот на этом этапе финиш будет интересным. И что-то в генерале может измениться.
    Естественно Роглич на свежачка упрочит преимущество, Берналь будет вторым. 

  7. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:04 | Регистрация: 22.05.2013

    Хотелось бы посмотреть силу Куса завтра, но за ним рогла. Лично я не знаю кто победит, слишком все по-разному подходили к Вуэльте, по идее берналь мог бы атаковать, но кусс зацепится и привезет Роглу, который потом выиграет финиш, я пока только так вижу) Но хорошо бы и тёмные лошадки что-то показали, но не понятно кто именно в таике градиенты сможет.

  8. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 00:44 | Регистрация: 11.05.2017

    Буду топить за Ланду. И за Власова , конечно, тоже

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

13 - 22 августа 2021

Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Падение гонщиков велокоманды B ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Едрид-Мадрид...

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Банальщина ) 
    Ждал от вас каких-то более серьезных предсказаний )

  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    shekn-Фото
    Буду топить за Ланду. И за Власова , конечно, тоже
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    velodoctor-Фото

    Хотелось бы посмотреть силу Куса завтра, но за ним рогла. Лично я не знаю кто победит, слишком все по-разному подходили к Вуэльте, по идее берналь мог бы атаковать, но кусс зацепится и привезет Роглу, который потом выиграет финиш, я пока только так вижу) Но хорошо бы и тёмные лошадки что-то показали, но не понятно кто именно в таике градиенты сможет.

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (11)
    nightbuster33-Фото
    Правильно,чтобы не потерять,пускай не высовывается.Нужно "матери" подсказать,пускай наложит запрет,да и всем остальны тоже.
  • Ice
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (11)
    Ice-Фото

    А я говорил, что Демар не тот пока) Буду рад если таки наберет по ходу и выиграет как минимум этап, все-таки после триумфального прошлого сезона нужно взять хоть что-то в гонках высшего эшелона, а то по психологии ударит сильно. Спринтеры - люди хрупкие в плане психологической устойчивости)))

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Вот на этом этапе финиш будет интересным. И что-то в генерале может измениться.
    Естественно Роглич на свежачка упрочит преимущество, Берналь будет вторым. 

  • shoooster
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (11)
    shoooster-Фото
    Мерлира то не привезли. А ведь был шанс хэт трик сделать на гран турах...
  • GTX
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    GTX-Фото
    Ланда и Карти должны себя показать. Темные конячки - Лопес и Йейтс
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Лучше гор могут быть только горы. Вот это драйв, не уныние по гладкой доске. Берналю надо отыгрываться здесь и сразу. Так он и сделает я думаю. Не будет откладывать в долгий ящик. Я смотрю и у Лопеса форма звенит. Претендентов на генерал пять человек от силы. Остальные второй эшелон.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 августа

Lucas De Rossi (Delko)

17 августа

Michael Hepburn (Team BikeExchange)

Amanuel Gebreigzabhier (Trek-Segafredo)

Gonzalo Serrano (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2021 (93)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)