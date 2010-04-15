- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 18:13
Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 7 этап, Гандия - Балкон де Аликанте
Седьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в курортном городке Гандия (Gandía), он входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия. Гандия находится в 65 км от города Валенсии и в 96 км от Аликанте - это небольшой курортный городок на побережье Коста Бланка, его ещё называют «северной жемчужиной». Это один из крупнейших прибрежных городов Испании, известный исторический и культурный центр, город-порт.
Гандия делится на две части: городскую и пляжную - Плайя де Гандиа (Playa de Gandia). Город стоит на берегу реки Серпис (Serpis). С севера город защищён от ветров горной цепью Ла Сафор (La Safor).
История Гандии началась с эпохи господства мавров. В 1240 году Хайме I захватил римскую крепость Баирен (Castell Bairen), принадлежавшую в то время арабам (руины Байрена сохранились до наших дней и сейчас возвышаются на холме у въезда в Гандию). В 1485 году эту землю выкупил Родриго Борджиа (папа Александр VI) для своего сына - Педро Луиса, ставшего позже первым герцогом Гандийским. С этого периода начался период расцвета города.
До наших дней сохранился их родовой дворец - Дворец Дожей (Palacio Ducal) или Дворец Борджиа (Palau dels Borja). Он существует с 14-го века, в наши дни в нем открыт музей. Неброский фасад Дворца Дожей контрастирует с роскошью внутренних помещений; в архитектуре соединились элементы светской готики, Ренессанса, валенсийского барокко. Наследием рода, оставившего яркий след в итальянской истории, считаются и два храма: церковь Святой Анны (Església de Santa Anna) и монастырь Святой Клары (Convent de Santa Clara).
В конце 16-го века в Гандии начался кризис, ему поспособствовали долги дворянства, дефицит казны, эпидемия чумы. 18-й век в истории города ознаменовался яростной политической борьбой. Новый расцвет экономики в Гандии начался после открытия порта (1886 год) и железной дороги (1893 год).
Из достопримечательностей Гандии стоит отметить несколько хорошо сохранившихся старинных зданий. Городская ратуша (Ayuntamiento de Gandía) построенная в 1778 году в неоклассическом стиле. Монастырская церковь Святой Мария (Col-legiata de Santa Maria de Gandia), основанная в 14-м веке, и считающаяся образцом каталанско-арагонской готики. Госпиталь Святого Марка (Hospital de Sant Marc) также основанный в 14-м веке. До 1973 года он продолжал свою деятельность, сейчас в нем открыт археологический музей (Museu Arqueologic De Gandía).
Главный пляж города - Gandia Playa, - бескрайняя полоса золотого песка. Здесь пологий вход в море, чистая вода (во время штиля - абсолютно прозрачная). Пляж отлично обустроен и подходит для семейного отдыха с присущим курортным городкам комфортом и уютом. Вдоль пляжа тянется красивая набережная Нептуна (Paseo Maritim Neptu).
Город Гандия в истории Вуэльта Испании
В пятый раз город Гандия появится на маршруте Вуэльты Испании. Трижды Гандия давала старт этапа и четыре раза принимала финиш этапов Вуэльты Испании. Впервые появился город Гандия на маршруте испанской супермногодневной гонки в 1972 году. Затем в 1989, 1992 годах и в последний раз это случилось на 18-м этапе Вуэльты Испании-2016.
Восемнадцатый этап Вуэльты Испании-2016, протяжённостью 200,6 км, стартовал в Рекена (Requena) и финишировал в Гандия (Gandía). Второй по протяжённости этап на Вуэльте Испании-2016 по профилю был задуман под спринтеров.
С начала этапа уехал отрыв дня из пяти гонщиков, который не отпускали более чем на 6 минут. Команды Giant-Alpecin, Etixx-Quick Step совместными усилиями догнали отрыв дня за 11 км до финиша.
Этап завершился общим спринтом, где гонщик команды Orica-BikeExchange Магнус Корт Нильсен спуртовал по левому краю и сумел удержать просвет до финиша, не позволив соперникам себя обойти. Немецкий гонщик Никиас Арндт (Giant-Alpecin) и люксембургский гонщик команды BMC Жан-Пьер Друкер финишировали 2-м и 3-м соответственно.
Перед решающей разделкой 19-го этапа генеральщики не устраивали проверок и финишировали в пелотоне.
Альтиметрия 7-го этапа Вуэльта Испании-2021
Гандия принимает старт горного этапа, который завершится финишем на Балконе, подъёме 1 категории. Горный этап с набором высоты 3700 м, подходит отрыву.
Со старта велогонщики поедут в гору и завершат подъём через 16,4 км на вершине 1 категории Пуэрто ла Льякуна (Puerto la Llacuna, отм. 696 м, перепад высот 583 м, протяжённость 9,4 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 17%).
Далее сильнопересеченный рельеф с 4 категорийными подъёмами:
подъём 3 категории Альто де Бенильоба (Alto de Benilloba, отм. 771 м, перепад высот 105 м, протяженность 3 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 4%), в последний раз преодолевали на Вуэльте Испании в 2019 году, первым на вершине был Анхель Мадрасо;
подъём 2-й категории Пуэрто де Тудонс (Puerto de Tudons, отм. 1025 м, перепад высот 370 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 9%) в последний раз преодолевали на Вуэльте Испании в 2016 году, первым на вершине был Руди Молар;
подъём 2-й категории Пуэрто Эль Кольяо (Puerto El Collao, отм. 890 м, перепад высот 440 м, протяжённость 9,5 км, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 10%);
подъём 3-й категории Пуэрто де Тиби (Puerto de Tibi, отм. 723 м, перепад высот 281 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%), в последний раз преодолевали на Вуэльте Испании в 2019 году, первым на вершине был Анхель Мадрасо. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.
Этап завершится финишем в подъём 1-й категории Балкон де Аликанте (Balcon de Alicante, отм. 995 м, перепад высот м, протяжённость 8,4 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 14%).
Заключительные 4 км - "стенка", перед финишем неболшой спуск. Фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Эгана Берналя, Адама Йейтса, Ричарда Карапаса, Микеля Ланду и других.
Балкон де Аликанте впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.
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