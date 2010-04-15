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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 7 этап, Гандия - Балкон де Аликанте

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 7 этап, Гандия - Балкон де Аликанте


   Седьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в курортном городке Гандия (Gandía), он входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия. Гандия находится в 65 км от города Валенсии и в 96 км от Аликанте - это небольшой курортный городок на побережье Коста Бланка, его ещё называют «северной жемчужиной». Это один из крупнейших прибрежных городов Испании, известный исторический и культурный центр, город-порт.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 7 этап, Гандия - Балкон де Аликанте


   Гандия делится на две части: городскую и пляжную - Плайя де Гандиа (Playa de Gandia). Город стоит на берегу реки Серпис (Serpis). С севера город защищён от ветров горной цепью Ла Сафор (La Safor).


   История Гандии началась с эпохи господства мавров. В 1240 году Хайме I захватил римскую крепость Баирен (Castell Bairen), принадлежавшую в то время арабам (руины Байрена сохранились до наших дней и сейчас возвышаются на холме у въезда в Гандию). В 1485 году эту землю выкупил Родриго Борджиа (папа Александр VI) для своего сына - Педро Луиса, ставшего позже первым герцогом Гандийским. С этого периода начался период расцвета города.


   До наших дней сохранился их родовой дворец - Дворец Дожей (Palacio Ducal) или Дворец Борджиа (Palau dels Borja). Он существует с 14-го века, в наши дни в нем открыт музей. Неброский фасад Дворца Дожей контрастирует с роскошью внутренних помещений; в архитектуре соединились элементы светской готики, Ренессанса, валенсийского барокко. Наследием рода, оставившего яркий след в итальянской истории, считаются и два храма: церковь Святой Анны (Església de Santa Anna) и монастырь Святой Клары (Convent de Santa Clara).


   В конце 16-го века в Гандии начался кризис, ему поспособствовали долги дворянства, дефицит казны, эпидемия чумы. 18-й век в истории города ознаменовался яростной политической борьбой. Новый расцвет экономики в Гандии начался после открытия порта (1886 год) и железной дороги (1893 год).


    Из достопримечательностей Гандии стоит отметить несколько хорошо сохранившихся старинных зданий. Городская ратуша (Ayuntamiento de Gandía) построенная в 1778 году в неоклассическом стиле. Монастырская церковь Святой Мария (Col-legiata de Santa Maria de Gandia), основанная в 14-м веке, и считающаяся образцом каталанско-арагонской готики. Госпиталь Святого Марка (Hospital de Sant Marc) также основанный в 14-м веке. До 1973 года он продолжал свою деятельность, сейчас в нем открыт археологический музей (Museu Arqueologic De Gandía).

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 7 этап, Гандия - Балкон де Аликанте


   Главный пляж города - Gandia Playa, - бескрайняя полоса золотого песка. Здесь пологий вход в море, чистая вода (во время штиля - абсолютно прозрачная). Пляж отлично обустроен и подходит для семейного отдыха с присущим курортным городкам комфортом и уютом. Вдоль пляжа тянется красивая набережная Нептуна (Paseo Maritim Neptu).


Город Гандия в истории Вуэльта Испании


   В пятый раз город Гандия появится на маршруте Вуэльты Испании. Трижды Гандия давала старт этапа и четыре раза принимала финиш этапов Вуэльты Испании. Впервые появился город Гандия на маршруте испанской супермногодневной гонки в 1972 году. Затем в 1989, 1992 годах и в последний раз это случилось на 18-м этапе Вуэльты Испании-2016.

 

   

 Восемнадцатый этап Вуэльты Испании-2016, протяжённостью 200,6 км, стартовал в Рекена (Requena) и финишировал в Гандия (Gandía). Второй по протяжённости этап на Вуэльте Испании-2016 по профилю был задуман под спринтеров.


  С начала этапа уехал отрыв дня из пяти гонщиков, который не отпускали более чем на 6 минут. Команды Giant-Alpecin, Etixx-Quick Step совместными усилиями догнали отрыв дня за 11 км до финиша.

 


  Этап завершился общим спринтом, где гонщик команды Orica-BikeExchange Магнус Корт Нильсен спуртовал по левому краю и сумел удержать просвет до финиша, не позволив соперникам себя обойти. Немецкий гонщик Никиас Арндт (Giant-Alpecin) и люксембургский гонщик команды BMC Жан-Пьер Друкер финишировали 2-м и 3-м соответственно.


  Перед решающей разделкой 19-го этапа генеральщики не устраивали проверок и финишировали в пелотоне.


Альтиметрия 7-го этапа Вуэльта Испании-2021

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 7 этап, Гандия - Балкон де Аликанте

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 7 этап, Гандия - Балкон де Аликанте

 

    Гандия принимает старт горного этапа, который завершится финишем на Балконе, подъёме 1 категории. Горный этап с набором высоты 3700 м, подходит отрыву.

 

   Со старта велогонщики поедут в гору и завершат подъём через 16,4 км на вершине 1 категории Пуэрто ла Льякуна (Puerto la Llacuna, отм. 696 м, перепад высот 583 м, протяжённость 9,4 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 17%).

 

 

   Далее сильнопересеченный рельеф с 4 категорийными подъёмами:

 

    подъём 3 категории Альто де Бенильоба (Alto de Benilloba, отм. 771 м, перепад высот 105 м, протяженность 3 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 4%), в последний раз преодолевали на Вуэльте Испании в 2019 году, первым на вершине был Анхель Мадрасо;

 

    подъём 2-й категории Пуэрто де Тудонс (Puerto de Tudonsотм. 1025 м, перепад высот 370 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 9%) в последний раз преодолевали на Вуэльте Испании в 2016 году, первым на вершине был Руди Молар;

 

    подъём 2-й категории Пуэрто Эль Кольяо (Puerto El Collaoотм. 890 м, перепад высот 440 м, протяжённость 9,5 км, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 10%);

 

    подъём 3-й категории Пуэрто де Тиби (Puerto de Tibi, отм. 723 м, перепад высот 281 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%), в последний раз преодолевали на Вуэльте Испании в 2019 году, первым на вершине был Анхель Мадрасо. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

 

 

    Этап завершится финишем в подъём 1-й категории Балкон де Аликанте (Balcon de Alicanteотм. 995 м, перепад высот м, протяжённость 8,4 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 14%).

 

    Заключительные 4 км  - "стенка", перед финишем неболшой спуск. Фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Эгана Берналя, Адама Йейтса, Ричарда Карапаса, Микеля Ланду и других.

 

    Балкон де Аликанте впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.


    До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 19:05 | Регистрация: 31.05.2014

    Уже в первую гору этапа уедет представительный отрыв, предположу, что гонка разобъется на два фронта.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:21 | Регистрация: 15.04.2010

    Верней всего так оно и будет. Отрыв разыграет финиш.

  3. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 20:37 | Регистрация: 11.05.2017

    Похоже мувики готовы что-нибудь интересное показать завтра. Мас смотрится очень неплохо . Ну и конечно инеос пошевелятся

    Власову финишные км подходят. Главная интрига для меня , что покажет Адам и как они с Берналем сработаются

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:55 | Регистрация: 30.06.2017

    Не знаю с отрыва или с общака Лопес должен забирать горку у генеральщиков и брать майку. Прям под него последняя гора.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 21:29 | Регистрация: 15.04.2018

    Живенько живенько будет! Вплоть до финиша,мне показалось Роглич не тянет пока,а он выстрелил сильно!

  6. Гонщик

    Вчера, 21:51 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Arciv
    Живенько живенько будет! Вплоть до финиша,мне показалось Роглич не тянет пока,а он выстрелил сильно!
    Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше. 

  7. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Arciv
    Живенько живенько будет! Вплоть до финиша,мне показалось Роглич не тянет пока,а он выстрелил сильно!
    Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше. 
    Надеюсь! Вообще кроме Берналя особо и конкурентов не вижу! Врядли Мувистар готовы к победе! А вот на подиум очень даже могут подняться

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • uran
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    uran-Фото
    У Роглича уже есть победа в разделке.
  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    Александра-Фото
    Лично мне тоже бывает не очень радостно, когда гонщик ишачит весь этап в отрыве, и аккурат перед финишем метров за ...дцать его съедает пелотон.
    Не-не-не!
    Когда пелотон съедает отрыв - это одно.
    Когда претендент №1 выгрызает секунду на финише у бойца из отрыва, не претендующего на общий зачет - это совсем другое. Ну правда! Смог Роглич или не смог одолеть Магнуса Корта, это дело второе. Первое - красота такого велоспорта.
    Все ИМХО, конечно.)
  • vitaly s
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    vitaly s-Фото

    Замечательный этап. И ветер. И эшелоны. И догонялки. И, конечно, и Корт, иНильсен. Оба. Нет, на самом деле, 2 км в крутющую гору и всего 20 сек от группы, и доборолся, дострадал. И это из отрыва. Красиво. 

    А то , что его мог бы или не мог ( это знает только Примож, но не скажет) догнать только Роглич, и никто более, не Берналь, не Вальберде, Власов.....,делает его победу ещё более заслуженной и красивой. Молодец.

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    Адриен-Фото

    Вообще, когда Корту оставалась последние пару сотен метров, подумалось - блин, сейчас достанут, упирался изо всех сил, честно пахал, отрабатывал в отрыве, полная несправедливость ! И вдруг - подарок от Роглича... Вчера писал о неспортивности некоторых моментов в велоспорте. И сегодняшнее благородство Роглича - из их числа. Но, как не крути, бытие определяет сознание. Ведь общая классификация определяется не по занятому месту, а по времени. Так к чему жилы рвать, Корт на общую победу не претендует, ему можно и бонусы и деньги подарить. Будь на его месте Берналь или Лопес - другое дело, а так - все равно Роглич ЛУЧШИЙ на этапе среди главных претендентов. Можно спорить или соглашаться, но ведь не раз и не два ГТ выигрывалось при том, что небыло побед на этапах. Вот еще одно родимое пятно - победа на этапах  не обязательна для топового генеральщика, главное - за три недели набрать наименьшую сумму времени. И быть как можно выше в итоговой таблице... Расчет, а не спортивность...

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Arciv
    Живенько живенько будет! Вплоть до финиша,мне показалось Роглич не тянет пока,а он выстрелил сильно!
    Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше. 
    Надеюсь! Вообще кроме Берналя особо и конкурентов не вижу! Врядли Мувистар готовы к победе! А вот на подиум очень даже могут подняться
  • Ернат
    Массовый завал в пелотоне лиши ... (3)
    Ернат-Фото

    все равно бы завтра потерял бы (

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иногда ловлю себя на том, что порой вот такие короткие, но крутые горки/стенки на финише этапов смотрятся лучше чем эпичные и высокие горы/перевалы по 10-15 км. длинной и 1500+ метров высотой. Спасибо Вуэльте, что всегда на испанском ГТ вот таких финишей есть больше чем 1...ТдФ на заметку, тем более, что орги вроди одни и сям, и там.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Этап супер. Последние 50 км смотрел на одном дыхание, но то что было на финише, это просто взрыв.
    Корт красавело

    +много, и ветра, и разозы(ы), и горка, и даже мини-завал (человеки там не хило прошерстились, один кажись прям на пузе головой в траву въехал, благо никаких ограждений и камней рядом).

    А ещё мне хотелось бы отметить Мэтьюза, я сначала тоже не поверил, что это Майкл; видно как он сильно хочет победы...давно ведь не побеждал. И силы есть, и возможности, но всегда соперники каг бэ острее, шустрее, может даже более расчетливые под финиш. Невезёт "Блынку", но верю в успех ММ на одном из этапов этого ГТ 

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    BlAr-Фото

    Лично я не увидел слива со стороны Приможа. Это относительно того, что касается данного этапа.
    Теперь относительно этики, кармы и т.п. Лично мне тоже бывает не очень радостно, когда гонщик ишачит весь этап в отрыве, и аккурат перед финишем метров за ...дцать его съедает пелотон. Особенно когда этот конкретный гонщик тебе симпатичен, по той или иной причине. Однако осуждать за это обогнавшего у меня наглости не хватит. Я могу лишь сожалеть о том, что не хватило сил и везения трудяге из отрыва.
    С другой стороны, "подаренный" этап - это, несомненно, плюс "в карму" догоняющему гонщику, сделавшему широкий жест. Но это не означает, что он не имел морального права атаковать и обгонять. А именно так постоянно преподносит такое развитие событий СК, за что ему мой личный нереспект. Когда ты уводишь победу у коллеги по команде или случайного соратника по отрыву, работавшего на твоё преимущество в общем зачёте - это действительно смотрится некрасиво. Но к нынешнему этапу это никак не применимо, а про Джино Мадера и его наглые жесты на Париж-Ницце вообще вспоминать не хочется.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Arciv
    Живенько живенько будет! Вплоть до финиша,мне показалось Роглич не тянет пока,а он выстрелил сильно!
    Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше. 

  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
    Александра-Фото

    Цитата: BlAr
    Не уподобляйтесь Курдюкову!

    Спасибо, конечно, за совет, но меня  вполне устраивает собственное мнение на этот счет, даже если оно совпадает еще с чьим-то.

    То, что Примож не боролся до конца своих сил, он подтвердил в интервью.
    А вы ожидали, что он скажет, да, конечно, Корт - отличный парень, я подарил ему победу?)

    Я  не знаю, дарил или не дарил. Но то, что он второй на этапе - как тут уже выразились выше, явный плюс к карме. Если бы он выгрыз на последних секундах победу, уверена, многие бы подумали, что это очень спортивно, но не очень красиво.

    Ну, ладно, не многие. Я подумала бы.)) А так и Корт заслужил, и Роглич в красном.

    Тоже вспомнила Контадора и Тиралонго.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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