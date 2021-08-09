Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 2 этап, Калеруэга - Бургос. Гамональ



Второй этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городке Калеруэга (Caleruega), расположенном в провинции Бургос. Истоки происхождения Калеруэга восходят к рассвету Кастилии, к 10 веку, временам Реконкисты. На месте нынешнего города сначала появилась обнесенная стеной с тремя воротами деревня, сгруппированная вокруг башни Гусманес и дома Владыки города.



В 1068 году король Альфонсо VI Храбрый основал небольшой городок Сеньорио-де-Калеруэга (Señorío de Caleruega) с Доном Мунио Диас де Калеруэга (Don Munio Díaz de Caleruega), вместе они стали первыми владельцами этих мест.



После смерти основателя Ордена проповедников, достопочтенного Доминика де Гусмана Гарсеса (Domingo de Guzmán Garcés), король Кастилии и Леона с 1252 по 1284 годы Альфонсо X Кастильский (Alfonso X de Castilla) даровал Калеруэге привилегию Родадо, с которой, среди прочего, и титул Королевского монастыря.



Историческое значение городка Калеруэга в том, что он является колыбелью святого Доминика де Гусмана, испанского католического монаха, проповедника, основателя Ордена проповедников, более известного как орден доминиканцев и Святого Розария.



Доминик де Гусман Гарсес родился в дворянской семье Гусманов в Калеруэге в 1170 году. Он обучался в школе в Паленсии, где в течение 10 лет изучал свободные искусства и теологию. В молодости Доминик прославился своей добротой и состраданием, известно, что он продавал свои ценные книги и даже одежду, чтобы помочь страдающим от голода и взятым маврами в плен соотечественникам.



В 1196 году Доминик был рукоположен в священники и стал членом капитула регулярных каноников в города Осма. В 1203 году епископ Диего де Асеведа был послан кастильским королём Альфонсом IX в Данию с дипломатической миссией, имевшей цель добиться согласия на брак датской принцессы с испанским принцем. Доминик был включён в состав этой экспедиции. Проезжая через территорию Южной Франции, епископ и его спутники были поражены размахом распространения на этой территории ереси альбигойцев. После возвращения из северной Европы епископ де Асеведа и Доминик остались в Южной Франции, решив посвятить себя проповеди Евангелия и борьбе с ересью в этом регионе. В 1206 году ими была основана женская община в Пруйле, состоявшая из дочерей дворян-католиков и женщин, обращённых из ереси. Епископ скоро был отозван папой, но Доминик остался во Франции и продолжал свою деятельность.



В 1215 году во время работы IV Латеранского Собора, Доминик прибывает в Рим и обращается к папе Иннокентию III с просьбой утвердить Орден, однако утверждён устав ордена был уже в 1216 году следующим папой Гонорием III в булле Religiosam vitam. Орден получил имя Орден Проповедников (Ordo Praedicatorum, OP), впоследствии его стали чаще называть орденом доминиканцев по имени основателя. Главными задачами ордена были проповедь Евангелия и изучение наук.



В 1217 году Доминик переехал в Рим, где начал интенсивную работу в интересах созданного им и быстро растущего ордена. В 1218—1219 он совершил визитацию доминиканских монастырей во Франции, Испании и Италии. На первых генеральных капитулах ордена Доминик определил его структуру, в частности, ввёл разделение ордена на провинции.



Традиция Католической Церкви связывает с именем святого Доминика появление Розария — широко распространенной католической молитвы на чётках. По легенде, Розарий был вручён святому Доминику в 1214 году во время явления Девы Марии.



Альтиметрия 2-го этапа Вуэльта Испании-2021

Калеруэга впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап без категорийных подъёмов.

Пелотон отправится на север. На 150 км маршрута расположен промежуточный спринт, первый на Вуэльте Испании-2021, также на нём будут разыграны бонификационные секунды. Первый на спринте получает 20 очков, очки получают первые 5 велогонщиков.

Бургос в последний раз принимал финиш группового этапа Вуэльты Испании в 2013 году, первым тогда стал Бауке Моллема. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол. Победитель этапа получает 50 очков в зачёт зелёной майки.

Заключительные километры дистанции длинная прямая дорога, проложенная с юго-запада на северо-восток. Фаворитами можно назвать Арно Демара, Фабио Якобсена, Яспера Филипсена и других.



Гамональ - один из самых уникальных районов Бургоса. Благодаря непрерывному росту населения на протяжении последних десятилетий, в настоящее время он является самым густонаселенным районом города Бургос, в котором в основном проживают рабочие. Примерно треть всего населения Бургоса, которая в общем составляет почти 180 000 жителей, проживают в Гамонале.



В 2014 году по Гоманалю прокатилась волна народных манифестаций и забастовок. Неприятие работ по строительству бульвара и частной парковки по соседству, на которое правительство собиралось потратить 8,5 миллионов евро, вызвало мощное негодование местных жителей. Высокий уровень безработицы, поразивший окрестности, сокращение социальных расходов, возмущение, вызванное экономическим кризисом в Испании, коррупция довели жителей до отчаянья. Некоторые жители заявляли, что инвестиции в бульвар могут быть предназначены для других, более неблагополучных секторов и целей города.



Под давлением народного бунта жителей Бургоса мэр города вынужден был объявить об окончательном отказе от проекта сооружения бульвара в городском квартале Гамональ - проекта в интересах спекулянтов и коррупционеров. Акции солидарности тем временем не прекращались по всей стране.

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