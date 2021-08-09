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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 2 этап, Калеруэга - Бургос. Гамональ

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 2 этап, Калеруэга - Бургос. Гамональ


    Второй этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городке Калеруэга (Caleruega), расположенном в провинции Бургос. Истоки происхождения Калеруэга восходят к рассвету Кастилии, к 10 веку, временам Реконкисты. На месте нынешнего города сначала появилась обнесенная стеной с тремя воротами деревня, сгруппированная вокруг башни Гусманес и дома Владыки города.


     В 1068 году король Альфонсо VI Храбрый основал небольшой городок Сеньорио-де-Калеруэга (Señorío de Caleruega) с Доном Мунио Диас де Калеруэга (Don Munio Díaz de Caleruega), вместе они стали первыми владельцами этих мест.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 2 этап, Калеруэга - Бургос. Гамональ


     После смерти основателя Ордена проповедников, достопочтенного Доминика де Гусмана Гарсеса (Domingo de Guzmán Garcés), король Кастилии и Леона с 1252 по 1284 годы Альфонсо X Кастильский (Alfonso X de Castilla) даровал Калеруэге привилегию Родадо, с которой, среди прочего, и титул Королевского монастыря.


     Историческое значение городка Калеруэга  в том, что он является колыбелью святого Доминика де Гусмана, испанского католического монаха, проповедника, основателя Ордена проповедников, более известного как орден доминиканцев и Святого Розария.


     Доминик де Гусман Гарсес родился в дворянской семье Гусманов в Калеруэге в 1170 году. Он обучался в школе в Паленсии, где в течение 10 лет изучал свободные искусства и теологию. В молодости Доминик прославился своей добротой и состраданием, известно, что он продавал свои ценные книги и даже одежду, чтобы помочь страдающим от голода и взятым маврами в плен соотечественникам.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 2 этап, Калеруэга - Бургос. Гамональ


     В 1196 году Доминик был рукоположен в священники и стал членом капитула регулярных каноников в города Осма. В 1203 году епископ Диего де Асеведа был послан кастильским королём Альфонсом IX в Данию с дипломатической миссией, имевшей цель добиться согласия на брак датской принцессы с испанским принцем. Доминик был включён в состав этой экспедиции. Проезжая через территорию Южной Франции, епископ и его спутники были поражены размахом распространения на этой территории ереси альбигойцев. После возвращения из северной Европы епископ де Асеведа и Доминик остались в Южной Франции, решив посвятить себя проповеди Евангелия и борьбе с ересью в этом регионе. В 1206 году ими была основана женская община в Пруйле, состоявшая из дочерей дворян-католиков и женщин, обращённых из ереси. Епископ скоро был отозван папой, но Доминик остался во Франции и продолжал свою деятельность.


     В 1215 году во время работы IV Латеранского Собора, Доминик прибывает в Рим и обращается к папе Иннокентию III с просьбой утвердить Орден, однако утверждён устав ордена был уже в 1216 году следующим папой Гонорием III в булле Religiosam vitam. Орден получил имя Орден Проповедников (Ordo Praedicatorum, OP), впоследствии его стали чаще называть орденом доминиканцев по имени основателя. Главными задачами ордена были проповедь Евангелия и изучение наук.


В 1217 году Доминик переехал в Рим, где начал интенсивную работу в интересах созданного им и быстро растущего ордена. В 1218—1219 он совершил визитацию доминиканских монастырей во Франции, Испании и Италии. На первых генеральных капитулах ордена Доминик определил его структуру, в частности, ввёл разделение ордена на провинции.


     Традиция Католической Церкви связывает с именем святого Доминика появление Розария — широко распространенной католической молитвы на чётках. По легенде, Розарий был вручён святому Доминику в 1214 году во время явления Девы Марии.


Альтиметрия 2-го этапа Вуэльта Испании-2021

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 2 этап, Калеруэга - Бургос. Гамональ

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 2 этап, Калеруэга - Бургос. Гамональ

 

     Калеруэга впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап без категорийных подъёмов.

 

    Пелотон отправится на север. На 150 км маршрута расположен промежуточный спринт, первый на Вуэльте Испании-2021, также на нём будут разыграны бонификационные секунды. Первый на спринте получает 20 очков, очки получают первые 5 велогонщиков.

 

     Бургос в последний раз принимал финиш группового этапа Вуэльты Испании в 2013 году, первым тогда стал Бауке Моллема. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол. Победитель этапа получает 50 очков в зачёт зелёной майки.

 

   Заключительные километры дистанции длинная прямая дорога, проложенная с юго-запада на северо-восток. Фаворитами можно назвать Арно Демара, Фабио Якобсена, Яспера Филипсена и других.


     Гамональ - один из самых уникальных районов Бургоса. Благодаря непрерывному росту населения на протяжении последних десятилетий, в настоящее время он является самым густонаселенным районом города Бургос, в котором в основном проживают рабочие. Примерно треть всего населения Бургоса, которая в общем составляет почти 180 000 жителей, проживают в Гамонале.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 2 этап, Калеруэга - Бургос. Гамональ


     В 2014 году по Гоманалю прокатилась волна народных манифестаций и забастовок. Неприятие работ по строительству бульвара и частной парковки по соседству, на которое правительство собиралось потратить 8,5 миллионов евро, вызвало мощное негодование местных жителей. Высокий уровень безработицы, поразивший окрестности, сокращение социальных расходов, возмущение, вызванное экономическим кризисом в Испании, коррупция довели жителей до отчаянья. Некоторые жители заявляли, что инвестиции в бульвар могут быть предназначены для других, более неблагополучных секторов и целей города.


     Под давлением народного бунта жителей Бургоса мэр города вынужден был объявить об окончательном отказе от проекта сооружения бульвара в городском квартале Гамональ - проекта в интересах спекулянтов и коррупционеров. Акции солидарности тем временем не прекращались по всей стране.

 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (17)
    VeloVelo-Фото
    Юра, не надо думать, что кроме вас тут никто ни в чем не разбирается. Не вы один такой умный )

    Просто этот сайт не про это. Здесь пишут про велоспорт.

    Не надо здесь срать. Если "приспичило" - сходите на соответствующие ресурсы, облегчитесь и возвращайтесь ;)
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Если не брать этот момент (с собором), то трасса, в целом, сегодня была Супер. Нечасто такие прологи интересные бывают.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Виктор, а почему пишите Рогличъ с "твердым знаком"?
    Спрашиваю потому что не в теме.

    Про старт: Меня это тоже, мягко говоря, неприятно удивило.

  • jerzyk
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (17)
    jerzyk-Фото
    Видимо не интересуешься политикой,потому задаёшь такие вопросы.Сейчас в старой Европе при власти пидо-леваки.у них святое место находится ниже чем у нормальных людей.Во Франции Собор Парижской Богоматери подожгли...
    Почитай историю,что делали в СССР с церквями!И кто победил в этой борьбе!Так что подождём,это только начало!
  • RVL
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (17)
    RVL-Фото

    Вот это сильно  сказано. Сделайте из этого вывод)))

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (17)
    velodoctor-Фото
    На Вуэльте часто сходятся неудачники тура и те кто ехал связку Джиро-Вуэльта по плану изначально. Но у меня лично Джиро впереди всех стоит с огромным запасом по любимости, а Вуэльта хоть и яркая часто, почему-то не нравится.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Осуждаю оргов что сделаи старт ITT прям из ворот собора negative Ещё бы от самого алтаря отправляли велогонщиков...зачем такие "понты" - не понимаю( 

    Цитата: Александра
    Так ожидаемо, что даже как-то буднично.)

    Читаю Погачар - вижу Тур де Франс; читаю Рогличъ - вижу Вуэльту)

    Показали после финиша словенца Аранбуру...даже стало даль испанца, но он всё же знал, что "против лома нет приёма". И 3 из 4 маек после первого же этапа у гонцов из Джамбо, да и сами Юмбовцы №1 ещё и в командном зачёте.

  • Kay82
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (17)
    Kay82-Фото

    мне всегда больше нравилась Вуельта чем тур и надеюсь мои ожидания оправдаются

  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (17)
    Александра-Фото

    Так ожидаемо, что даже как-то буднично.)

  • marketbk
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (17)
    marketbk-Фото

    Прогнозы смотрю здесь не благодарное дело. На Кусса надо было ставить)) Я никак не ожидал что он заедит так высоко!

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