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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 5 этап, Таранкон - Альбасете

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 5 этап, Таранкон - Альбасете


    Пятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Таранкон (Tarancón), входящий в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Первыми поселенцами в районе Эль-Кастильехо, где находится нынешний город, были племена кельтиберы. Позже он был заселен римлянами, после которых в этих краях всё ещё сохранислись различные сооружения, хоть и уже в разрушенном виде. Так, например, до наших дней сохранился римский мост через реку Риансарс на «лугу отшельника». 

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 5 этап, Таранкон - Альбасете


   В сохранившихся бумажных свидетельствах XVI века говорится, что «это был сельскохозяйственный город, расположенный на плоской и сухой земле, без деревьев, с несколькими фонтанами и замечательным погребом для красных вин. В дополнение к сельскому хозяйству было развитое овцеводство, при котором использовались общинные пастбища и стерни». Географическое положение Таранкона считалось стратегическим, так как город находился на маршрутах, связывающих центр полуострова и периферию Леванта.


   В 1537 году Таранкон получил статус города, хотя продолжал находиться под юрисдикцией города Уклес. Муниципалитет принадлежал провинции Толедо до территориальной реформы Хавьера де Бургоса в 1833 году, в результате которой он был включен в состав провинции Куэнка. В XX веке, а именно в июне 1921 года, Таранкон получил королевский титул «Благородный город».


   К достопримечательностям города Таранкон относятся: Дворец герцогов Риансаресов (Palacio de los Duques de Riánsares), церковь Успения Пресвятой Богородицы (Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción), монастырь отцов Сомаска (Monasterio de los Padres Somascos).

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 5 этап, Таранкон - Альбасете


   Дворец герцогов Риансаресов - нынешняя мэрия города Таранкон. Отреставрированное здание XIX века, двухэтажное, прямоугольной формы и с мансардой, имеет центральный двор с тосканскими колоннами, вокруг которых расположены комнаты здания. При дворце ранее были расположенны прекрасные сады, которые в 20-м веке были преобразованы в нынешнюю Рыночную площадь. Дом герцогов Риансарских также был изменен, но некоторые оригинальные элементы были сохранены.


   Церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в XVI веке, объявлена объектом культурного наследия Испании. Расположенная в районе Эль-Кастильехо, является старейшим зданием в городе. Церковь Успения Богородицы готическое здание с одним нефом, с пристроенными боковыми часовнями и ребристым сводом.


    В Таранконе есть один памятник жертвам порохового погреба: 26 июля 1949 года на военном складе пороха в Таранконе произошел взрыв, причины которого неизвестны. 26 человек погибли, сотни получили ранения, а дома были превращены в руины. Памятник расположен в эпицентре взрыва, в память о погибших.


Альтиметрия 5-го этапа Вуэльта Испании-2021

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 5 этап, Таранкон - Альбасете

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 5 этап, Таранкон - Альбасете

 

   Таранкон впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап. Пелотон продолжит своё движение на юго-восток по равнине. Заключительные километры дистанции - длинная прямая дорога, проложенная с северо-запада на юго-восток. 

 

   Финишный город Альбасете (Albacete) расположен на юго-востоке Испании, в административном центре провинции Альбасете. Был основан во времена арабского нашествия и первоначальное его название звучало как Аль-Басит, что было более созвучно с арабским языком, чем с испанским. В 1212 году испанцы смогли выбить арабов из Альбасете и поселение перешло к испанцам. Это случилось во времена правления короля Фернандо III.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 5 этап, Таранкон - Альбасете

 

    Статус города Альбасете приобрел лишь в 1862 году, когда королева Изабелла II решила сделать этот населённый пункт столицей одноимённой провинции. Альбасете был центром формирования Интернациональных бригад - вооружённые подразделения, сформированные из иностранных добровольцев (преимущественно из коммунистов, социалистов, анархистов, а также иных антифашистов), участвовавшие в испанской гражданской войне на стороне республиканцев в 1936 - 1938 годах.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 5 этап, Таранкон - Альбасете

 

   Несмотря на маленькие размеры, в городке имеется Музей де Альбасете. В его залах хранится большая коллекция археологических находок и предметов искусства самых различных эпох. Среди архитектурных достопримечательностей нужно выделить крепость Альманса, а также расположенные неподалеку старинные районы Виллена и Кинкилла де Монте Арагон. Здесь находятся укрепительные постройки, жилые кварталы и особняки прошлых веков.

 

Город Альбасете в истории Вуэльта Испании

 

   Альбасете в последний раз принимала финиш этапа Вуэльты Испании в 2014 году, тогда победителем стал Насэр Буанни.

 

    До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 Vuelta a Espana-2021 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 18:52 | Регистрация: 11.05.2017

    Этап реально стол

  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 20:56 | Регистрация: 8.07.2013

    И вовсе и не стол. Разве вы не заметили эту сексуальную выпукласть на 40 км? Эту возвышенность так жадно манящую за собой?...

    Шутки в сторону, если отрыв мешать не будет, то или Филипсен или Якобсен.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 01:13 | Регистрация: 17.05.2015

      Если этот прыщик так жадно манит вас за собой, то что с вами происходит, когда вы смотрите на горы Алма-аты ?)))

  3. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 11.05.2017

    Цитата: старт-шоссе 82
    И вовсе и не стол. Разве вы не заметили эту сексуальную выпукласть на 40 км? Эту возвышенность так жадно манящую за собой?...
    Шутки в сторону, если отрыв мешать не будет, то или Филипсен или Якобсен.
    Приковывает взгляд

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Рейн Таарамяэ – победитель 3 э ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Запомнилась последняя атака из отрыва, когда Рейн пошел сбрасывать Домбровски. Пошел на все деньги и не был уверен, что отцепит Джо. Но, всё сложилось, силушки хватило.

    А дальше уже летел как на крыльях )

  • VeloVelo
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 4 (1)
    VeloVelo-Фото

    Grande-Bretagne, Hauts-de-France/Grand-Est - это что-то новое, я что-то пропустил?


  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Ребята, Финиш был в горку, это не так уж и страшно, как кажется. 

    А вот когда финиш под горку — вот это реально страшно.
    Надеюсь, таких финишей мы больше не увидим.

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (4)
    Адриен-Фото
    Если этот прыщик так жадно манит вас за собой, то что с вами происходит, когда вы смотрите на горы Алма-аты ?)))
  • salomon
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    salomon-Фото
    Да уж, спринтеры реально безбашенные ребята! Лезть в эту мясорубку,- себе дороже!
  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (4)
    shekn-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    И вовсе и не стол. Разве вы не заметили эту сексуальную выпукласть на 40 км? Эту возвышенность так жадно манящую за собой?...
    Шутки в сторону, если отрыв мешать не будет, то или Филипсен или Якобсен.
    Приковывает взгляд
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (51)
    Earl57-Фото
    Стажеру надо же как-то начинать ездить ГТ. Он даже далеко не самый молодой из дебютантов. И он не бездельничает, работает, как минимум возит бачки из технички. Позже наверняка съездит в один-два отрыва.
    А так, ему же раскататься надо к ЧМ, а не укататься.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    И вовсе и не стол. Разве вы не заметили эту сексуальную выпукласть на 40 км? Эту возвышенность так жадно манящую за собой?...

    Шутки в сторону, если отрыв мешать не будет, то или Филипсен или Якобсен.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Финишный =подьем= оказался вполне себе спринтерским.

    Все что можно сказать об этапе, это то что майка лидера еще на день остается у Тарамяе.

    Люди ставящие на Аранбуру не много обманулись с рельефом последнего км.

    Аранбуру вполне мог бы и выиграть, если бы у него был один развозящий и концовка была бы чуть по зубастей.

    Но увы ... = если бы = не работает.

  • s75
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (51)
    s75-Фото

    Сосу брали в Инеос как молодое дарование, готового к борьбе за лидерские позиции в команде. Иногда у него получалось на недельных гонках, принес команде несколько побед на этапах и в генерале, но обе Джиро он проехал бледно, причем последнюю с треском провалил. Это не тот гонщик, на которого в команде могут рассчитывать на ГТ, в команде его место занял Дани Мартинес. Теперь рестарт в Мовистаре, видимо, Унсуэ знает, зачем он его берет.

    Состав Инеоса на нынешней Вуэльте немного странный. Есть отличная "бригада" на равнины-предгорья - Салваторе Пуччио, Усатый (после Тура и ОИ в отличной форме, не повезло на первой разделке) и Нарваес, есть три со-капитана, едет один стажер, ну и Сиваков. Дисбаланс явный, "остались дома" Мартинес и Амадор, про первого пишут, что не в лучшей форме после болезни, плюс падение на Бургосе а Андрей остался без ГТ впервые за последний десяток с лишним сезонов, один из лучших универсальных грегари в команде, на туре Польши был в порядке. На Москона и (особенно) Денниса, судя по всему, в команде больше не рассчитывают по причине их скорого ухода в другие команды. Данбар "заковидил" после возвращения с ОИ, Свифти просто не прошел в состав.

    Один большой плюс для команды - "итальянская бригада" в техничках - Маттео и Куксон-мл. 

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