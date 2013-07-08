Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 5 этап, Таранкон - Альбасете



Пятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Таранкон (Tarancón), входящий в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Первыми поселенцами в районе Эль-Кастильехо, где находится нынешний город, были племена кельтиберы. Позже он был заселен римлянами, после которых в этих краях всё ещё сохранислись различные сооружения, хоть и уже в разрушенном виде. Так, например, до наших дней сохранился римский мост через реку Риансарс на «лугу отшельника».



В сохранившихся бумажных свидетельствах XVI века говорится, что «это был сельскохозяйственный город, расположенный на плоской и сухой земле, без деревьев, с несколькими фонтанами и замечательным погребом для красных вин. В дополнение к сельскому хозяйству было развитое овцеводство, при котором использовались общинные пастбища и стерни». Географическое положение Таранкона считалось стратегическим, так как город находился на маршрутах, связывающих центр полуострова и периферию Леванта.



В 1537 году Таранкон получил статус города, хотя продолжал находиться под юрисдикцией города Уклес. Муниципалитет принадлежал провинции Толедо до территориальной реформы Хавьера де Бургоса в 1833 году, в результате которой он был включен в состав провинции Куэнка. В XX веке, а именно в июне 1921 года, Таранкон получил королевский титул «Благородный город».



К достопримечательностям города Таранкон относятся: Дворец герцогов Риансаресов (Palacio de los Duques de Riánsares), церковь Успения Пресвятой Богородицы (Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción), монастырь отцов Сомаска (Monasterio de los Padres Somascos).



Дворец герцогов Риансаресов - нынешняя мэрия города Таранкон. Отреставрированное здание XIX века, двухэтажное, прямоугольной формы и с мансардой, имеет центральный двор с тосканскими колоннами, вокруг которых расположены комнаты здания. При дворце ранее были расположенны прекрасные сады, которые в 20-м веке были преобразованы в нынешнюю Рыночную площадь. Дом герцогов Риансарских также был изменен, но некоторые оригинальные элементы были сохранены.



Церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в XVI веке, объявлена объектом культурного наследия Испании. Расположенная в районе Эль-Кастильехо, является старейшим зданием в городе. Церковь Успения Богородицы готическое здание с одним нефом, с пристроенными боковыми часовнями и ребристым сводом.



В Таранконе есть один памятник жертвам порохового погреба: 26 июля 1949 года на военном складе пороха в Таранконе произошел взрыв, причины которого неизвестны. 26 человек погибли, сотни получили ранения, а дома были превращены в руины. Памятник расположен в эпицентре взрыва, в память о погибших.



Альтиметрия 5-го этапа Вуэльта Испании-2021

Таранкон впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап. Пелотон продолжит своё движение на юго-восток по равнине. Заключительные километры дистанции - длинная прямая дорога, проложенная с северо-запада на юго-восток.



Финишный город Альбасете (Albacete) расположен на юго-востоке Испании, в административном центре провинции Альбасете. Был основан во времена арабского нашествия и первоначальное его название звучало как Аль-Басит, что было более созвучно с арабским языком, чем с испанским. В 1212 году испанцы смогли выбить арабов из Альбасете и поселение перешло к испанцам. Это случилось во времена правления короля Фернандо III.

Статус города Альбасете приобрел лишь в 1862 году, когда королева Изабелла II решила сделать этот населённый пункт столицей одноимённой провинции. Альбасете был центром формирования Интернациональных бригад - вооружённые подразделения, сформированные из иностранных добровольцев (преимущественно из коммунистов, социалистов, анархистов, а также иных антифашистов), участвовавшие в испанской гражданской войне на стороне республиканцев в 1936 - 1938 годах.

Несмотря на маленькие размеры, в городке имеется Музей де Альбасете. В его залах хранится большая коллекция археологических находок и предметов искусства самых различных эпох. Среди архитектурных достопримечательностей нужно выделить крепость Альманса, а также расположенные неподалеку старинные районы Виллена и Кинкилла де Монте Арагон. Здесь находятся укрепительные постройки, жилые кварталы и особняки прошлых веков.

Город Альбасете в истории Вуэльта Испании

Альбасете в последний раз принимала финиш этапа Вуэльты Испании в 2014 году, тогда победителем стал Насэр Буанни.



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