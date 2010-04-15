Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 19 этап, Тапия-де-Касарьего - Монфорте-де-Лемос, 191,2 км





Девятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Тапия-де-Касарьего (Tapia de Casariego) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Городок Тапия появился сравнительно недавно, в середине 19 века (1863 год) в результате слияния нескольких деревушек. Основным инициатором объединения в общий муниципалитет был Фернандо Фернандес де Касариего, маркиз Касариего. В знак признательности и благодарности в 1916 году городской совет Тапия добавил к названию города часть его фамилии, таким образом город получил имя «Тапиа де Касариего».



В древности эта земля должна была колонизирована, о чём свидетельствует наличие нескольких военных строений по всему муниципалитету, в основном на прибрежных скалах. Некоторые из этих фортов связаны с существованием горнодобывающих предприятий во времена Римской империи, которые использовали их для защиты и организации пространства. Эти горнодобывающие предприятия действовали до начала 3-го века. Также были найдены различные инструменты, такие как каменные топоры, которые могли принадлежать древним ашельским народам.



К достопримечательностям Тапия-де-Касарьего относится приходская церковь Тапия, основанная в 1898 году и построенная в неоготическом стиле и пришедшая на смену церкви 18-го века. Несколько особняков 18-го века, а также старинный особняк 15-го века.



Альтиметрия 19-го этапа Вуэльта Испании-2021

Среднегорный этап с набором высоты 3200 м, подходит для отрыва. Из Тапии-де-Касарьего, расположенного на побережье Бискайского залива, велогонщики отправятся на юг и, проехав 12 км по равнине, начнут преодолевать связку из двух категорийных подъёмов:

подъём 3 категории Альто да Села д'Энторсиса (Alto dа Sela d'Entorcisa, отм. 433 м, перепад высот 386 м, протяжённость 9,9 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 6%);

подъём 2 категории Альто да Гарганта (Alto da Garganta, отм. 900 м, перепад высот 577 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 8%).

Далее спуск и новый подъём 2 категории Альто де Барбейтос (Alto de Barbeitos, отм. 927 м, перепад высот 448 м, протяжённость 11,8 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 6%).

Последующий рельеф пересечённый и равнинный приведет велогонщиков в Монфорте-де-Лемос (Monforte de Lemos, провинция Луго, автономное сообщество Галисия), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. На заключительном километре два 90-градусных поворота.

Монфорте-де-Лемос - столица винного и исторического региона Рибейра Сакра (Ribeira Sacra). Покровителем города считается Нуэстра Сеньора-де-Монтсеррат. В Средние века и позднее, принадлежал графам Лемос из рода Кастро, которые не скупились на его украшение.

Монфорте-де-Лемос переводится как "Сильная гора", и первое поселение было основано древним кельтским племенем, которое называлось "Лемавос". Первые упоминания об этом племени были написаны ещё римскими историками Плинием и Страбоном. Слово Лемос также имеет кельтское происхождение и переводится как "плодородные земли", на которых местные жители и тысячи лет назад и в наши дни успешно занимаются земледелием.



Главной достопримечательностью Монфорте-де-Лемос явялется основанный бенедиктинцами в Х веке монастырь Сан-Висенте-дель-Пино. Изначально поселение Монфорте располагалось на горе Сан Висенте. На возвышающейся над городом сегодня горе находится старая сторожевая башня и величественное здание бывшего монастыря Сан-Висенте-дель-Пино, в стенах которого теперь расположен отель Парадор. Этот великолепный архитектурный ансамбль просматривается практически с любой точки современного города.

В период средневековья Монфорте-де-Лемос был уникальным примером города-крепости, построенного вокруг монастыря и замка, и окружённого крепостной стеной с многочисленными оборонительными башнями. У подножия холма протекает река Кабэ, которая на протяжении многих веков являлась источником жизни и благосостояния жителей крепости.

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