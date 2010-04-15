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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 19 этап, Тапия-де-Касарьего - Монфорте-де-Лемос, 191,2 км

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 19 этап, Тапия-де-Касарьего - Монфорте-де-Лемос, 191,2 км


   Девятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Тапия-де-Касарьего (Tapia de Casariego) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Городок Тапия появился сравнительно недавно, в середине 19 века (1863 год) в результате слияния нескольких деревушек. Основным инициатором объединения в общий муниципалитет был Фернандо Фернандес де Касариего, маркиз Касариего. В знак признательности и благодарности в 1916 году городской совет Тапия добавил к названию города часть его фамилии, таким образом город получил имя «Тапиа де Касариего».

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 19 этап, Тапия-де-Касарьего - Монфорте-де-Лемос


   В древности эта земля должна была колонизирована, о чём свидетельствует наличие нескольких военных строений по всему муниципалитету, в основном на прибрежных скалах. Некоторые из этих фортов связаны с существованием горнодобывающих предприятий во времена Римской империи, которые использовали их для защиты и организации пространства. Эти горнодобывающие предприятия действовали до начала 3-го века. Также были найдены различные инструменты, такие как каменные топоры, которые могли принадлежать древним ашельским народам.


   К достопримечательностям Тапия-де-Касарьего относится приходская церковь Тапия, основанная в 1898 году и построенная в неоготическом стиле и пришедшая на смену церкви 18-го века. Несколько особняков 18-го века, а также старинный особняк 15-го века.


Альтиметрия 19-го этапа Вуэльта Испании-2021

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 19 этап, Тапия-де-Касарьего - Монфорте-де-Лемос, 191,2 км

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 19 этап, Тапия-де-Касарьего - Монфорте-де-Лемос, 191,2 км

 

   Среднегорный этап с набором высоты 3200 м, подходит для отрыва. Из Тапии-де-Касарьего, расположенного на побережье Бискайского залива, велогонщики отправятся на юг и, проехав 12 км по равнине, начнут преодолевать связку из двух категорийных подъёмов:

 

   подъём 3 категории Альто да Села д'Энторсиса (Alto dа Sela d'Entorcisaотм. 433 м, перепад высот 386 м, протяжённость 9,9 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 6%);

 

   подъём 2 категории Альто да Гарганта (Alto da Gargantaотм. 900 м, перепад высот 577 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 8%).

 

   Далее спуск и новый подъём 2 категории Альто де Барбейтос (Alto de Barbeitosотм. 927 м, перепад высот 448 м, протяжённость 11,8 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 6%).

 

   Последующий рельеф пересечённый и равнинный приведет велогонщиков в Монфорте-де-Лемос (Monforte de Lemos, провинция Луго, автономное сообщество Галисия), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. На заключительном километре два 90-градусных поворота.

 

   

Монфорте-де-Лемос - столица винного и исторического региона Рибейра Сакра (Ribeira Sacra). Покровителем города считается Нуэстра Сеньора-де-Монтсеррат. В Средние века и позднее, принадлежал графам Лемос из рода Кастро, которые не скупились на его украшение.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 19 этап, Тапия-де-Касарьего - Монфорте-де-Лемос

 

   Монфорте-де-Лемос переводится как "Сильная гора", и первое поселение было основано древним кельтским племенем, которое называлось "Лемавос". Первые упоминания об этом племени были написаны ещё римскими историками Плинием и Страбоном. Слово Лемос также имеет кельтское происхождение и переводится как "плодородные земли", на которых местные жители и тысячи лет назад и в наши дни успешно занимаются земледелием.


  Главной достопримечательностью Монфорте-де-Лемос явялется основанный бенедиктинцами в Х веке монастырь Сан-Висенте-дель-Пино. Изначально поселение Монфорте располагалось на горе Сан Висенте. На возвышающейся над городом сегодня горе находится старая сторожевая башня и величественное здание бывшего монастыря Сан-Висенте-дель-Пино, в стенах которого теперь расположен отель Парадор. Этот великолепный архитектурный ансамбль просматривается практически с любой точки современного города.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 19 этап, Тапия-де-Касарьего - Монфорте-де-Лемос

 

  В период средневековья Монфорте-де-Лемос был уникальным примером города-крепости, построенного вокруг монастыря и замка, и окружённого крепостной стеной с многочисленными оборонительными башнями. У подножия холма протекает река Кабэ, которая на протяжении многих веков являлась источником жизни и благосостояния жителей крепости.

 

  До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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Как завершится этап?


  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 31.05.2014

    Тут однозначно отдадут под отрыв

    1. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 18:52 | Регистрация: 20.05.2010

      спринтеры не дадут... врядли тут их высадят. Некому после 2-х королевских этапов.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:30 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для спринтеров, а генералы устроят себе отдых.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • motte
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    motte-Фото

    Супермэн, уважение!

  • AmaAma
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    AmaAma-Фото
    Я бы Алмейду добавил в категорию Мартинеса. Эмираты его подписывали на Джиро капитанать и на Туре или Вуэльте возить Тадея (чистое предположение).
  • Arciv
    Бен Таллет – новый велогонщик ... (1)
    Arciv-Фото
    А кто-то может сказать,что вообще с Лауренс Де Плюсом? Очень был крутой грегари,вытянул подиум для Кройсвайка на ТДФ,какую-то классику брал! А сейчас вообще потерялся в Инеос! Не одного ГТ,и вотще не заметен! У него травмы?
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    Arciv-Фото
    Боялся вдруг Роглич проплывёт,но он хорош! Опять уважуха Берналю! Лопес молодец,может и удержит бронзу! А вот Грошатнер удивил,особо не проваливался никогда,как сегодня! Ну и как я уже писал раньше,и как тут говорили многие,на сегодня только три чемпиона,словенцы и Берналь! Остальные все таки сзади! Посмотрим в кого вырастит Масс,потенциал есть! Карапаз тоже хорош,но где-то чуть не дотягивает! Из притендентов ещё Мартинез и возможно датчанин. Остальных вижу только высокий генерал и при стечении обстоятельств подиум
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    Адриен-Фото

    Писать о том, что "Лопес уделал Роглича" вообще бессмысленно. Неужели непонятно, что цели на этот этап у них были разные ? У Movistar, у Лопеса - взять этап. У Роглича - контроль потенциальных конкурентов, контроль гонки. И тот , и другой великолепно справились... А вообще Роглич и Лопес - генеральщики. И в этом ОСНОВНОМ качестве - кто кого уделал ?.. Что касается Астаны - сейчас мне кажется, что капитаном на эту Вуэльту надо было ставить одного из братьев. На мой дилетантский взгляд толку было бы больше...

  • svan
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    svan-Фото

    Кусс работал на Роглича и команду, а Ейтс только на себя. В общем зачете Кусс проигрывает Ейтсу 20 сек. Получается Кусс сильнее Ейтса на этой Вуэльте. !!

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Наконец-то,второй раз вижу как Супермен уделывает Роглика.(Первый раз в2019году,ТдФ и Роглика+Погачара).С таких побед он начинал свою проф. карьеру.Не могу найдти новых мат.слов,чтобы поблагодорить за упущенную возможность удержать Лопеса в "Астане".И Вы мне не можете подсказать.Наверное устали?.
    Кого он там уделывает, ваш простомэн, Роглич гонец другого уровня и всё доказал вчера, а гонятся за кем попало и брать этап за этапом ему не положено. 

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Fghk
    У астаны тьма бездельников с водой у обочины дороги и их больше чем гонщиков.
    Че ты докопался до Астаны, которой нет? Четыре мушкетера осталось. Едет один окрыленный покалеченный типа, его личный бочковоз и два брата уставших от всего, за всех мазу тащить.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап для спринтеров, а генералы устроят себе отдых.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    Николай Н.-Фото

    По началу этапа было похоже, что этап разделится на две гонки и всё к этому шло, но отрыву не дали дожить до финиша. А на последней горе начались разборки среди генералов. И в итоге гонка получилась красивой. Атака Лореса просто украсила этап.

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
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