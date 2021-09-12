- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 17:43
Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 20 этап, Саншеншо - Кастро де Эрвилль, 202,2 км
Двадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в Саншеншо (Sanxenxo) - город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.
На набережной Саншеншо находится 14-метровая скульптура под названием «Атлант» - фигура великана, растянувшегося на земле, заложив руки за голову. Впрочем, такую позу не прочь принять каждый, кто наведается в Саншеншо, ведь это великолепный курорт с пятнадцатью пляжами. Автором скульптуры является известный галисийский скульптор Франсиско Лейро Лоис (Francisco Leiro Lois), который больше известен под именем Пако Лейро.
Лейро, родившийся в 1957 году в Камбадосе, сейчас живёт в Нью-Йорке. Сам художник часто называет свои произведения просто «вещами», не желая давать им точного определения. Скульптуры Лейро можно увидеть в музеях современного искусства по всему миру.
Вода в бухте у Саншеншо считается самой тёплой в Галисии. Любители виндсёрфинга, сёрфинга и кайтсёрфинга любят проводить время на пляже Лансада (Playa de la Lanzada).
2,5-километровая песчаная полоса Лансада не раз входила в список самых чистых пляжей Европы. Городской пляж Саншеншо – Сильгар – также отличается чистотой. Службы города постоянно следят за состоянием 800-метрового пляжа, время от времени завозя новый песок, слой которого истончается за зиму во время штормов.
Символом Саншеншо стала статуя "La Madama" созданная Альфонсо Виларом Ламеласом (Alfonso Vilar Lamelas). Город Саншеншо вырос из небольшой приморской деревни, с 80-х годов 20 века он превратился в популярный курорт, а его расположение в устье реки Понтеведра стало дополнительным преимуществом. Саншеншо привлекает владельцев яхт, просторная пристань и многочисленные яхт-клубы давно стали визитной карточкой города.
Альтиметрия 20-го этапа Вуэльта Испании-2021
Саншеншо впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём 2 категории.
По итогам этапа станет известен обладатель гороховой майки победителя горной классификации Вуэльты Испании-2021 и расстановка генеральщиков перед заключительной разделкой. Этап, скорее всего, разделится на две части и подходит для отрыва.
20 этап проложен по побережью Атлантического океана и вблизи от него, по профилю напоминает Арденнскую классику. На первых 100 км велогонщики преодолеют многочисленные некатегорийные подъёмы и спуски. На заключительных 100 км рельеф становится более горным, с категорийными подъёмами, а именно:
подъём 3 категории Альто де Вилачан (Alto de Vilachán, отм. 385 м, перепад высот 351 м, протяжённость 6,5 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%);
подъём 2 категории Альто де Мабия (Alto de Mabia, отм. 439 м, перепад высот 342 м, протяжённость 6 км, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 8%);
подъём 1 категории Альто де Моугас (Alto de Mougas, отм. 632 м, перепад высот 627 м, протяжённость 9,8 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 15%);
подъёма 2 категории Альто де Прадо (Alto de Prado, отм. 505 м, перепад высот 346 м, протяжённость 5,5 км, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%). На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.
Финишировать же будут в подъём 2 категории Альто Кастро де Эрвиль (Alto Castro de Herville, отм. 503 м, перепад высот 465 м, протяжённость 9,7 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 16%). В середине подъема присутвует стенка протяженностью 1,5 км.
Кастро де Эрвиль (Mos. Castro de Herville, провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.
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