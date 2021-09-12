Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 20 этап, Саншеншо - Кастро де Эрвилль, 202,2 км

Arciv

Мигель Анхель Лопес - победите ... (11) Цитата: Earl57 Ну, например, в 2019 на разделке на ПН Берналь занял 6-е место, а Хейг - 24-е. Разница была почти в минуту.

Берналь и чемпионом был на чемпионате в Колумбии, и призером. В здоровом состоянии разделка у него на вполне приличном уровне. До Ганны, Денниса или Ван Арта ему далеко конечно, но в сравнении с неспециалистами этой дисциплины очень достойная. Берналь заслужил подиум,налебпь обойдёт обоих! Хоть и Лопес не плох Берналь заслужил подиум,налебпь обойдёт обоих! Хоть и Лопес не плох

Earl57

Мигель Анхель Лопес - победите ... (11) Ну, например, в 2019 на разделке на ПН Берналь занял 6-е место, а Хейг - 24-е. Разница была почти в минуту.

Берналь и чемпионом был на чемпионате в Колумбии, и призером. В здоровом состоянии разделка у него на вполне приличном уровне. До Ганны, Денниса или Ван Арта ему далеко конечно, но в сравнении с неспециалистами этой дисциплины очень достойная.

salomon

Мигель Анхель Лопес - победите ... (11) Цитата: Earl57 Тоько сам Хейг всего на 7 сек опережает Берналя, который не только в горах лучше, но и в разделке. И 4-е место Хейга под большим вопросом... Ну в общем, за 3-е место ещё будет битва



А лучше ли Берналь в разделке? У меня большие сомнения Ну в общем, за 3-е место ещё будет битваА лучше ли Берналь в разделке? У меня большие сомнения

Earl57

Мигель Анхель Лопес - победите ... (11) Тоько сам Хейг всего на 7 сек опережает Берналя, который не только в горах лучше, но и в разделке. И 4-е место Хейга под большим вопросом...

salomon

Мигель Анхель Лопес - победите ... (11) Цитата: velodoctor Уровень держит супермен. Но будет разделка и вспоминая его проигрыш на 30км 6+ минут на туре в том году, подум еще не гарантирован.

Сторер хорош, техничен, думаю на Ломбардии да и ЧМ может себя показать.

Может ли Хейг привезти Супермену 1минуту 43 секунды на разделке? Думаю,может! Стенок не будет, а те подьёмы можно проходить на солидной передачи. А это значит, что эта разделка подходит Хейгу больше чем Лопесу. Может ли Хейг привезти Супермену 1минуту 43 секунды на разделке? Думаю,может! Стенок не будет, а те подьёмы можно проходить на солидной передачи. А это значит, что эта разделка подходит Хейгу больше чем Лопесу.

Серафим

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (30) Да просто то, что реально только 4 место. Но если кто-то из вышестоящих не впишется в рамки дорожного покрытия, то место повыше может и освободиться.

А Вы что подумали (если подумали)?

Earl57

Тур Бенилюкса-2021. Этап 4 (2) Вполне предсказуемый сход. 82-е место в генерале с отставанием в три с половиной минуты. Там убегай не убегай, а победы в гонке все равно не будет. Для поддержания имиджа лучше сойти, сославшись на проблемы с желудком. Он же не Вансевенант какой-нибудь или Пидкок, которые довольствуются местами в восьмом десятке ГК. Но в ГК на Вуэльте...

Сход не первый, и увы не последний. С гонками высшей категории у Ремко дела совсем не идут. Победы из разряда "По три, но мелкие. Ну очень мелкие. Но по три." "По пять, но крупные" не получается...

Earl57

Трансферные новости пелотона-2 ... (42) Команда Uno-X сообщила о подписании нового улучшенного контракта с братьями-близнецами: The Twins have confirmed their trust in this project by inking an improved pro contract for the next 3 years. Фишка в том, что предыдущий контракт был подписан в середине мая этого года и его действие начиналось 1 января 2022 г. И братья неопрофи. То есть улучшают еще не начавшийся контракт. Первый профессиональный контракт. Похоже что братьям стали делать заманчивые предложения, от которых трудно отказаться. Но молодые викинги все-таки отказались)) К слову, тот брат, который в куртке, так заряжал в горах, что колумбийцы и эквадорцы отлетали с тихим визгом))

velodoctor

Мигель Анхель Лопес - победите ... (11) Уровень держит супермен. Но будет разделка и вспоминая его проигрыш на 30км 6+ минут на туре в том году, подум еще не гарантирован. Сторер хорош, техничен, думаю на Ломбардии да и ЧМ может себя показать.

velodoctor

Тур Бенилюкса-2021. Этап 4 (2) Ремко из-за проблем с животом не стартует сегодня. Жаль, ожидал от него побега в стиде Веленса молодого, хотя можно говорить уже в стиле Ремко. Некоторые его тут "подхейчивают", мне он симпатичен, пускай он орёт на механиков, ведет себя нелепо, от этого только интереснее.