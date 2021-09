Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 20 этап, Саншеншо - Кастро де Эрвилль, 202,2 км

Команда Uno-X сообщила о подписании нового улучшенного контракта с братьями-близнецами:

The Twins have confirmed their trust in this project by inking an improved pro contract for the next 3 years.

Фишка в том, что предыдущий контракт был подписан в середине мая этого года и его действие начиналось 1 января 2022 г. И братья неопрофи. То есть улучшают еще не начавшийся контракт. Первый профессиональный контракт. Похоже что братьям стали делать заманчивые предложения, от которых трудно отказаться. Но молодые викинги все-таки отказались))

К слову, тот брат, который в куртке, так заряжал в горах, что колумбийцы и эквадорцы отлетали с тихим визгом))