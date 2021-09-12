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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 20 этап, Саншеншо - Кастро де Эрвилль, 202,2 км

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 20 этап, Саншеншо - Кастро де Эрвилль, 202,2 км


    Двадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в Саншеншо (Sanxenxo) - город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.

 

  На набережной Саншеншо находится 14-метровая скульптура под названием «Атлант» - фигура великана, растянувшегося на земле, заложив руки за голову. Впрочем, такую позу не прочь принять каждый, кто наведается в Саншеншо, ведь это великолепный курорт с пятнадцатью пляжами. Автором скульптуры является известный галисийский скульптор Франсиско Лейро Лоис (Francisco Leiro Lois), который больше известен под именем Пако Лейро.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 20 этап, Саншеншо - Кастро де Хервилль

 

   Лейро, родившийся в 1957 году в Камбадосе, сейчас живёт в Нью-Йорке. Сам художник часто называет свои произведения просто «вещами», не желая давать им точного определения. Скульптуры Лейро можно увидеть в музеях современного искусства по всему миру.

 

   Вода в бухте у Саншеншо считается самой тёплой в Галисии. Любители виндсёрфинга, сёрфинга и кайтсёрфинга любят проводить время на пляже Лансада (Playa de la Lanzada).


   2,5-километровая песчаная полоса Лансада не раз входила в список самых чистых пляжей Европы. Городской пляж Саншеншо  – Сильгар – также отличается чистотой. Службы города постоянно следят за состоянием 800-метрового пляжа, время от времени завозя новый песок, слой которого истончается за зиму во время штормов.


  Символом Саншеншо стала статуя "La Madama" созданная Альфонсо Виларом Ламеласом (Alfonso Vilar Lamelas). Город Саншеншо вырос из небольшой приморской деревни, с 80-х годов 20 века он превратился в популярный курорт, а его расположение в устье реки Понтеведра стало дополнительным преимуществом. Саншеншо привлекает владельцев яхт, просторная пристань и многочисленные яхт-клубы давно стали визитной карточкой города.

 
Альтиметрия 20-го этапа Вуэльта Испании-2021

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 20 этап, Саншеншо - Кастро де Эрвилль, 202,2 км

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 20 этап, Саншеншо - Кастро де Эрвилль, 202,2 км

 

  Саншеншо впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём 2 категории.

 

   По итогам этапа станет известен обладатель гороховой майки победителя горной классификации Вуэльты Испании-2021 и расстановка генеральщиков перед заключительной разделкой. Этап, скорее всего, разделится на две части и подходит для отрыва.

 

  20 этап проложен по побережью Атлантического океана и вблизи от него, по профилю напоминает Арденнскую классику. На первых 100 км велогонщики преодолеют многочисленные некатегорийные подъёмы и спуски. На заключительных 100 км рельеф становится более горным, с категорийными подъёмами, а именно:

 

    подъём 3 категории Альто де Вилачан (Alto de Vilachánотм. 385 м, перепад высот 351 м, протяжённость 6,5 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%);

 

   подъём 2 категории Альто де Мабия (Alto de Mabiaотм. 439 м, перепад высот 342 м, протяжённость 6 км, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 8%);

 


   подъём 1 категории Альто де Моугас (Alto de Mougasотм. 632 м, перепад высот 627 м, протяжённость 9,8 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 15%);

 

   подъёма 2 категории Альто де Прадо (Alto de Pradoотм. 505 м, перепад высот 346 м, протяжённость 5,5 км, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%). На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 20 этап, Саншеншо - Кастро де Эрвилль, 202,2 км

 

   Финишировать же будут в подъём 2 категории Альто Кастро де Эрвиль (Alto Castro de Hervilleотм. 503 м, перепад высот 465 м, протяжённость 9,7 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 16%). В середине подъема присутвует стенка протяженностью 1,5 км.

 

  Кастро де Эрвиль (Mos. Castro de Herville, провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

     До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 Vuelta a Espana-2021 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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Benelux Tour

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14 - 18 сентября 2021

Skoda-Tour de Luxembourg

19 - 26 сентября 2021

World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • Arciv
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Ну, например, в 2019 на разделке на ПН Берналь занял 6-е место, а Хейг - 24-е. Разница была почти в минуту.
    Берналь и чемпионом был на чемпионате в Колумбии, и призером. В здоровом состоянии разделка у него на вполне приличном уровне. До Ганны, Денниса или Ван Арта ему далеко конечно, но в сравнении с неспециалистами этой дисциплины очень достойная.
    Берналь заслужил подиум,налебпь обойдёт обоих! Хоть и Лопес не плох
  • Earl57
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    Earl57-Фото
    Ну, например, в 2019 на разделке на ПН Берналь занял 6-е место, а Хейг - 24-е. Разница была почти в минуту.
    Берналь и чемпионом был на чемпионате в Колумбии, и призером. В здоровом состоянии разделка у него на вполне приличном уровне. До Ганны, Денниса или Ван Арта ему далеко конечно, но в сравнении с неспециалистами этой дисциплины очень достойная.
  • salomon
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    salomon-Фото
    Цитата: Earl57
    Тоько сам Хейг всего на 7 сек опережает Берналя, который не только в горах лучше, но и в разделке. И 4-е место Хейга под большим вопросом...
    Ну в общем, за 3-е место ещё будет битва

    А лучше ли Берналь в разделке? У меня большие сомнения
  • Earl57
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    Earl57-Фото
    Тоько сам Хейг всего на 7 сек опережает Берналя, который не только в горах лучше, но и в разделке. И 4-е место Хейга под большим вопросом...
  • salomon
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    salomon-Фото
    Цитата: velodoctor
    Уровень держит супермен.  Но будет разделка и вспоминая его проигрыш на 30км 6+ минут на туре в том году, подум еще не гарантирован. 
    Сторер хорош, техничен, думаю на Ломбардии да и ЧМ может себя показать. 
    Может ли Хейг привезти Супермену 1минуту 43 секунды на разделке? Думаю,может! Стенок не будет, а те подьёмы можно проходить на солидной передачи. А это значит, что эта разделка подходит Хейгу больше чем Лопесу.
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (30)
    Серафим-Фото
    Да просто то, что реально только 4 место. Но если кто-то из вышестоящих не впишется в рамки дорожного покрытия, то место повыше может и освободиться.
    А Вы что подумали (если подумали)?
  • Earl57
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 4 (2)
    Earl57-Фото

    Вполне предсказуемый сход. 82-е место в генерале с отставанием в три с половиной минуты. Там убегай не убегай, а победы в гонке все равно не будет. Для поддержания имиджа лучше сойти, сославшись на проблемы с желудком. Он же не Вансевенант какой-нибудь или Пидкок, которые довольствуются местами в восьмом десятке ГК. Но в ГК на Вуэльте...
    Сход не первый, и увы не последний. С гонками высшей категории у Ремко дела совсем не идут. Победы из разряда "По три, но мелкие. Ну очень мелкие. Но по три." "По пять, но крупные" не получается...

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (42)
    Earl57-Фото

    Команда Uno-X сообщила о подписании нового улучшенного контракта с братьями-близнецами:

    The Twins have confirmed their trust in this project by inking an improved pro contract for the next 3 years.

    Фишка в том, что предыдущий контракт был подписан в середине мая этого года и его действие начиналось 1 января 2022 г.  И братья неопрофи. То есть улучшают еще не начавшийся контракт. Первый профессиональный контракт. Похоже что братьям стали делать заманчивые предложения, от которых трудно отказаться. Но молодые викинги все-таки отказались))

    К слову, тот брат, который в куртке, так заряжал в горах, что колумбийцы и эквадорцы отлетали с тихим визгом)) 

  • velodoctor
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (11)
    velodoctor-Фото

    Уровень держит супермен.  Но будет разделка и вспоминая его проигрыш на 30км 6+ минут на туре в том году, подум еще не гарантирован. 

    Сторер хорош, техничен, думаю на Ломбардии да и ЧМ может себя показать. 

  • velodoctor
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 4 (2)
    velodoctor-Фото

    Ремко из-за проблем с животом не стартует сегодня. Жаль, ожидал от него побега в стиде Веленса молодого, хотя  можно говорить уже в стиле Ремко. Некоторые его тут "подхейчивают", мне он симпатичен, пускай он орёт на механиков, ведет себя нелепо, от этого только интереснее. biggrin

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