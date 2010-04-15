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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 13 этап, Бельмес - Вильянуэва-де-ла-Серена, 203.7 км

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 13 этап, Бельмес - Вильянуэва-де-ла-Серена, 203.7 км


   Тринадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Бельмес (Belmez), который входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Первые поселения человека в испанском городке Бельмес появились в период неолита, о чем свидетельствуют находки керамических фрагментов. Не менее очевидны и следы римского присутствия – до наших дней сохранились постройки и захоронения этого периода.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 13 этап, Бельмес - Вильянуэва-де-ла-Серена


  Город Бельмес возник после строительства замка, расположившегося на высоком холме. Крепость была возведена мусульманами в XIII веке. До 1458 года эти земли находились под юрисдикцией Кордовы, а затем перешли во владения мастера Ордена Калатравы дона Педро Теллеса.
Сельское хозяйство и животноводство являлись экономическими основами города вплоть до 1178 года – времени обнаружения в Бельмесе залежей угля. С этого момента главную роль в экономике начала играть металлургия.


  Бельмес – красивый старинный город с особым характером. Живописные пейзажи соседствуют с колоритными средневековыми постройками. Близость Бельмеса к крупным заповедникам делает город привлекательным для поклонников экотуризма.


   Основными достопримечательностями города Бельмес являются Замок Бельмес (Castillo de Belmez), церковь Богородицы (Nuestra Senora del Castillo), часовня, археологический музей.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 13 этап, Бельмес - Вильянуэва-де-ла-Серена


  Замок Бельмес – величественная и мощная крепость, возвышающаяся над городом. Возведение замка относится к XIII веку, главная башня и стена появились позже, в XV веке. Замок выполнял важную оборонительную функцию на всем протяжении своей истории. К крепости ведет крутая зигзагообразная лестница.


  Церковь Богородицы, построенная в XIII веке, это многоярусная башня с колокольней. Она является отлично сохранившимся примером средневековой архитектуры.


  В археологическом музее представлены образцы, относящиеся к археологии, горной промышленности, палеонтологии и минералогии региона.
Часовня (Virgen del Castillo) – небольшая церковь, рядом с которой расположена лестница, ведущая к замку Бельмеса. Часовня была возведена в XIII веке.


Альтиметрия 13-го этапа Вуэльта Испании-2021

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 13 этап, Бельмес - Вильянуэва-де-ла-Серена, 203.7 км

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 13 этап, Бельмес - Вильянуэва-де-ла-Серена, 203.7 км

 

  Бельмес впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Самый протяжённый этап Вуэльты Испании-2021. 13-й этап в пятницу. Спринтерский этап без категорийных подъёмов. 

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 13 этап, Бельмес - Вильянуэва-де-ла-Серена, 203.7 км

 

   Вильянуэва-де-ла-Серена (Villanueva de la Serena, провинция Бадахос, автономное сообщество Эстремадура) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Заключительный километр в небольшой тягун.


   Вильянуэва-де-ла-Серена - город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Основанный в тринадцатом веке как Альдеануэва-де-Медельин, город был важным центром в Средневековье. Это была родина Педро де Вальдивия (Pedro de Valdivia) - конкистадор испанского происхождения, первый испанский губернатор Чили, который завоевал Чили для испанской короны.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 13 этап, Бельмес - Вильянуэва-де-ла-Серена


Город Вильянуэва-де-ла-Серена является одним из самых важных сельскохозяйственных, промышленных и обслуживающих центров автономного сообщества Эстремадура.

 

    До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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Как завершится этап?


  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:51 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап чисто для спринтеров, главное чтоб отрыв не отпустили.

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:08 | Регистрация: 15.04.2018

    Хм,промежуточный спринт прямо перед финишем! Надо Якобсену не распыляться на него,и идти чисто на финиш

  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:21 | Регистрация: 8.07.2013

    У Якобсена только один соперник - он сам.

    А промежуток за 10км до основного хитро придуманно, хотя и не ново. Посмотрим, может будет какая нибудь неожиданность.

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