Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 13 этап, Бельмес - Вильянуэва-де-ла-Серена, 203.7 км



Тринадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Бельмес (Belmez), который входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Первые поселения человека в испанском городке Бельмес появились в период неолита, о чем свидетельствуют находки керамических фрагментов. Не менее очевидны и следы римского присутствия – до наших дней сохранились постройки и захоронения этого периода.



Город Бельмес возник после строительства замка, расположившегося на высоком холме. Крепость была возведена мусульманами в XIII веке. До 1458 года эти земли находились под юрисдикцией Кордовы, а затем перешли во владения мастера Ордена Калатравы дона Педро Теллеса.

Сельское хозяйство и животноводство являлись экономическими основами города вплоть до 1178 года – времени обнаружения в Бельмесе залежей угля. С этого момента главную роль в экономике начала играть металлургия.



Бельмес – красивый старинный город с особым характером. Живописные пейзажи соседствуют с колоритными средневековыми постройками. Близость Бельмеса к крупным заповедникам делает город привлекательным для поклонников экотуризма.



Основными достопримечательностями города Бельмес являются Замок Бельмес (Castillo de Belmez), церковь Богородицы (Nuestra Senora del Castillo), часовня, археологический музей.



Замок Бельмес – величественная и мощная крепость, возвышающаяся над городом. Возведение замка относится к XIII веку, главная башня и стена появились позже, в XV веке. Замок выполнял важную оборонительную функцию на всем протяжении своей истории. К крепости ведет крутая зигзагообразная лестница.



Церковь Богородицы, построенная в XIII веке, это многоярусная башня с колокольней. Она является отлично сохранившимся примером средневековой архитектуры.



В археологическом музее представлены образцы, относящиеся к археологии, горной промышленности, палеонтологии и минералогии региона.

Часовня (Virgen del Castillo) – небольшая церковь, рядом с которой расположена лестница, ведущая к замку Бельмеса. Часовня была возведена в XIII веке.



Альтиметрия 13-го этапа Вуэльта Испании-2021

Бельмес впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Самый протяжённый этап Вуэльты Испании-2021. 13-й этап в пятницу. Спринтерский этап без категорийных подъёмов.

Вильянуэва-де-ла-Серена (Villanueva de la Serena, провинция Бадахос, автономное сообщество Эстремадура) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Заключительный километр в небольшой тягун.



Вильянуэва-де-ла-Серена - город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Основанный в тринадцатом веке как Альдеануэва-де-Медельин, город был важным центром в Средневековье. Это была родина Педро де Вальдивия (Pedro de Valdivia) - конкистадор испанского происхождения, первый испанский губернатор Чили, который завоевал Чили для испанской короны.



Город Вильянуэва-де-ла-Серена является одним из самых важных сельскохозяйственных, промышленных и обслуживающих центров автономного сообщества Эстремадура.

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