Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2021

Организаторы испанского Гранд-тура сегодня, 11 февраля, представили маршрут Вуэльты Испании-2021. Презентация состоялась во Дворце конгрессов в Бургосе. 76-й выпуск Вуэльты Испании стартует 14 августа в городе Бургос, где в этом году отмечается 800-летие Кафедрального собора. Финиширует Вуэльта Испании-2021 5 сентября в Сантьяго-де-Компостела. Испанский Гранд-тур начнётся и завершится индивидуальными гонками на время.

Из 21 этапа 6 равнинных, 2 равнинных с финишем в гору, 11 среднегорных, 2 индивидуальных гонки на время. Общая протяжённость дистанции составит 3 336,1 км.

1-й этап Вуэльты Испании-2021 – технически сложная индивидуальная гонка на время протяжённостью 8 км.

Первый финиш в подъём 1-й категории с участками градиента в 17% будет уже на 3-м этапе.

6-й этап финиширует в 1,5-км подъём Монтанья де Кульера.

7-й этап – первый горный этап с прохождением шести подъёмов, два из которых – 1-й категории.

9-й этап – сложный горный этап с общим набором высоты 4500 м и финишием в подъём высшей категории.

11-й этап с финишем в знаменитый подъём в Вальдепеньяс-де-Хаэн, где на финальном километре градиент достигает 20%.

14-й этап – два восхождения на Пико Вильуэркас (Pico Villuercas), включая финишный подъём.

15-й этап – протяжённый горный с четырьмя подъёмами, два из которых 1-й категории.

16-й этап – последний шанс для спринтеров.

17-й этап – этап с прохождением четырёх подъёмов, в том числе новый подъём Кольяда Льомена (Collada Llomena) и финишем на Лагос-де-Ковадонга.

18-й этап – королевский горный с прохождением четырёх подъёмов и финишем в подъём особой категории Альту д’Эль Гамонитейру (Altu d’El Gamoniteiru).

19-й этап – среднегорный, последний шанс для отрыва.

Хавьер Гильен (Javier Guillén), директор Вуэльты Испании: «Сейчас мир проходит через трудное время, что особенно ощущается в нашей стране. Поэтому мы захотели разработать новый тип гонки. Это маршрут Вуэльты, который насчитывает много километров, но остаётся в пределах Испании. Через множество регионов, через разнообразие рельефов и мест, которые никогда не входили в маршрут Вуэльты, а также, посещая некоторые крупнейшие туристические центры, мы хотим показать красоту Испании, потенциал нашей страны как мирового туристического лидера. Это наш способ развлечь людей и стимулировать туризм, пока мы ждём постепенного возвращения в нормальное русло».

Вуэльта Испании-2021 стартует в провинции Бургос, где пройдут три первых этапа. Затем гонка отправится на восток к провинциям Сория, Гдвадалахара, Куэнка. Альбасете. Валенсия и Аликанте. Затем дорога поведёт дальше на юг, в Мурсию. Первая неделя завершится в Альмерии на Альто де Велефик (Alto de Velefique).

Вторая неделя проедет по Андалусии. Гонку примут провинции Малага, Хаэн, Кордова, Бадахос и Касерес. Вторая неделя завершится в провинции Авила, в городе Эль Баррако, где родился знаменитый испанский велогонщик Хосе-Мария Хименес.

Третья неделя Вуэльты Испании пройдёт по Кантабрии, Астурии, Галисии. Финальный этап примет не Мадрид, а провинция Ла-Корунья.

Выпуск Вуэльты Испании 2021 года станет «Вуэльтой кафедральных соборов», так как начнётся разделкой у кафедрального собора Бургоса, а завершится индивидуальной гонкой на время у кафедрального собора Сантьяго-де-Компостела.

14.08. Суббота. Этап 1: Burgos. Catedral VIII Centenario 2021 - Catedral, 8 км



15.08. Воскресенье. Этап 2: Caleruega. VIII Centenario de Santo Domingo de Guzmán - Burgos. Gamonal, 169.5 км



16.08. Понедельник. Этап 3: Santo Domingo de Silos - Espinosa de los Monteros. Picón Blanco, 203 км



17.08. Вторник. Этап 4: El Burgo de Osma - Molina de Aragón, 163.6 км



18.08. Среда. Этап 5: Tarancón - Albacete, 184.4 км



19.08. Четверг. Этап 6: Requena - Alto de la Montaña de Cullera, 159 км



20.08. Пятница. Этап 7: Gandía - Balcón de Alicante, 152 км



21.08. Суббота. Этап 8: Santa Pola - La Manga del Mar Menor, 163.3 км



22.08. Воскресенье. Этап 9: Puerto-Lumbreras - Alto de Velefique, 187.8 км



23.08. Понедельник. День отдыха:



24.08. Вторник. Этап 10: Roquetas de Mar - Rincón de la Victoria, 190.2 км



25.08. Среда. Этап 11: Antequera - Valdepeñas de Jaén, 131.6 км



26.08. Четверг. Этап 12: Jaén - Córdoba, 166.7 км



27.08. Пятница. Этап 13: Belmez - Villanueva de la Serena, 197.2 км



28.08. Суббота. Этап 14: Don Benito - Pico Villuercas, 159.7 км



29.08. Воскресенье. Этап 15:Navalmoral de la Mata - El Barraco, 193.4 км



30.08. Понедельник. День отдыха



31.08. Вторник. Этап 16: Laredo - Santa Cruz de Bezana, 170.8 км



1.09. Среда. Этап 17:Unquera - Lagos de Covadonga, 181.6 км



2.09. Четверг. Этап 18:Salas - Altu d’El Gamoniteiru, 159.2 км



3.09. Пятница. Этап 19:Tapia - Monforte de Lemos, 187.8 км



4.09. Суббота. Этап 20:Sanxenxo - Mos. Castro de Herville, 173.6 км



5.09. Воскресенье. Этап 21:Padrón - Santiago de Compostela, 33.7 км