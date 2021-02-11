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Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2021

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута 

 

 

 

  Организаторы испанского Гранд-тура сегодня, 11 февраля, представили маршрут Вуэльты Испании-2021. Презентация состоялась во Дворце конгрессов в Бургосе. 76-й выпуск Вуэльты Испании стартует 14 августа в городе Бургос, где в этом году отмечается 800-летие Кафедрального собора. Финиширует Вуэльта Испании-2021 5 сентября в Сантьяго-де-Компостела. Испанский Гранд-тур начнётся и завершится индивидуальными гонками на время.

 

Из 21 этапа 6 равнинных, 2 равнинных с финишем в гору, 11 среднегорных, 2 индивидуальных гонки на время. Общая протяжённость дистанции составит 3 336,1 км.

 

1-й этап Вуэльты Испании-2021 – технически сложная индивидуальная гонка на время протяжённостью 8 км.

 

Первый финиш в подъём 1-й категории с участками градиента в 17% будет уже на 3-м этапе.

 

6-й этап финиширует в 1,5-км подъём Монтанья де Кульера. 

 

7-й этап – первый горный этап с прохождением шести подъёмов, два из которых – 1-й категории.

 

9-й этап – сложный горный этап с общим набором высоты 4500 м и финишием в подъём высшей категории.

 

11-й этап с финишем в знаменитый подъём в Вальдепеньяс-де-Хаэн, где на финальном километре градиент достигает 20%.

 

14-й этап – два восхождения на Пико Вильуэркас (Pico Villuercas), включая финишный подъём.

 

15-й этап – протяжённый горный с четырьмя подъёмами, два из которых 1-й категории.

 

16-й этап – последний шанс для спринтеров.

 

17-й этап – этап с прохождением четырёх подъёмов, в том числе новый подъём Кольяда Льомена (Collada Llomena) и финишем на Лагос-де-Ковадонга.

 

18-й этап – королевский горный с прохождением четырёх подъёмов и финишем в подъём особой категории Альту д’Эль Гамонитейру (Altu d’El Gamoniteiru).

 

19-й этап – среднегорный, последний шанс для отрыва. 

 

  Хавьер Гильен (Javier Guillén), директор Вуэльты Испании: «Сейчас мир проходит через трудное время, что особенно ощущается в нашей стране. Поэтому мы захотели разработать новый тип гонки. Это маршрут Вуэльты, который насчитывает много километров, но остаётся в пределах Испании. Через множество регионов, через разнообразие рельефов и мест, которые никогда не входили в маршрут Вуэльты, а также, посещая некоторые крупнейшие туристические центры, мы хотим показать красоту Испании, потенциал нашей страны как мирового туристического лидера. Это наш способ развлечь людей и стимулировать туризм, пока мы ждём постепенного возвращения в нормальное русло».

 

  Вуэльта Испании-2021 стартует в провинции Бургос, где пройдут три первых этапа. Затем гонка отправится на восток к провинциям Сория, Гдвадалахара, Куэнка. Альбасете. Валенсия и Аликанте. Затем дорога поведёт дальше на юг, в Мурсию. Первая неделя завершится в Альмерии на Альто де Велефик (Alto de Velefique).

 

  Вторая неделя проедет по Андалусии. Гонку примут провинции Малага, Хаэн, Кордова, Бадахос и Касерес. Вторая неделя завершится в провинции Авила, в городе Эль Баррако, где родился знаменитый испанский велогонщик  Хосе-Мария Хименес.

 

 Третья неделя Вуэльты Испании пройдёт по Кантабрии, Астурии, Галисии. Финальный этап примет не Мадрид, а провинция Ла-Корунья.

 

  Выпуск Вуэльты Испании 2021 года станет «Вуэльтой кафедральных соборов», так как начнётся разделкой у кафедрального собора Бургоса, а завершится индивидуальной гонкой на время у кафедрального собора Сантьяго-де-Компостела.

 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута

 

14.08. Суббота. Этап 1: Burgos. Catedral VIII Centenario 2021 - Catedral, 8 км 

 


15.08. Воскресенье. Этап 2: Caleruega. VIII Centenario de Santo Domingo de Guzmán - Burgos. Gamonal, 169.5 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


16.08. Понедельник. Этап 3: Santo Domingo de Silos - Espinosa de los Monteros. Picón Blanco, 203 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


17.08. Вторник. Этап 4: El Burgo de Osma - Molina de Aragón, 163.6 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


18.08. Среда. Этап 5: Tarancón - Albacete, 184.4 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


19.08. Четверг. Этап 6: Requena - Alto de la Montaña de Cullera, 159 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


20.08. Пятница. Этап 7: Gandía - Balcón de Alicante, 152 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


21.08. Суббота. Этап 8: Santa Pola - La Manga del Mar Menor, 163.3 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


22.08. Воскресенье. Этап 9: Puerto-Lumbreras - Alto de Velefique, 187.8 км 

 

 Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


23.08. Понедельник. День отдыха:

 


24.08. Вторник. Этап 10: Roquetas de Mar - Rincón de la Victoria, 190.2 км 

 

 Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


25.08. Среда. Этап 11: Antequera - Valdepeñas de Jaén, 131.6 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


26.08. Четверг. Этап 12: Jaén - Córdoba, 166.7 км  

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


27.08. Пятница. Этап 13: Belmez - Villanueva de la Serena, 197.2 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


28.08. Суббота. Этап 14: Don Benito - Pico Villuercas, 159.7 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


29.08. Воскресенье. Этап 15:Navalmoral de la Mata - El Barraco, 193.4 км 

 

 Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


30.08. Понедельник. День отдыха

 

 


31.08. Вторник. Этап 16: Laredo - Santa Cruz de Bezana, 170.8 км 

 

 Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


1.09. Среда. Этап 17:Unquera - Lagos de Covadonga, 181.6 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


2.09. Четверг. Этап 18:Salas - Altu d’El Gamoniteiru, 159.2 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


3.09. Пятница. Этап 19:Tapia - Monforte de Lemos, 187.8 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


4.09. Суббота. Этап 20:Sanxenxo - Mos. Castro de Herville, 173.6 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута


5.09. Воскресенье. Этап 21:Padrón - Santiago de Compostela, 33.7 км 

 

Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • sashaney
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (12)
    sashaney-Фото
    Тут между нами проходит водораздел. Я увлёкся вело в зрелом возрасте. Никогда и близко не приближусь к людям, занимавшимся на про или даже полупро уровне. Никогда не будет у меня ни техники, ни того же уровня ощущений, ни ,самое главное, уверенности. Как вы ожидаете, что я буду спокойно смотреть на детей на раме? Т.е. если наш путь: вело - это семейное, от отца/матери к сыны/дочери, тогда понятно. Но это путь в никуда, т.к. аудитория будет натурально сужаться (не у каждого спортсмена дети спортсмены, 2 спортсмена сделают одного и пр). Нужно привлекать людей из вне. Для них нужно сделать это комфортнее. Хотя бы визуально. Посмотрите на американский футбол. Спорт с самым большим кол-вом денег серёзно озаботился о своём будущем именно потому, что стали возникать у родителей вопросы о безопасности. Слишком долго мачо культура , схожая с вело, абсолютно игнорировала последствия травм и пр. В связи с этим у них возникли проблемы (не такие как у вело - меньше) с притоком новой крови. Родители справедливо думают о том, что профи станут 1%-2%, а инвалидом потенциально 5%. У ещё ~10% будут просто проблемы со здоровьем. Люди делают свой выбор. Но в футболе денег много, есть ресурсы решать эти проблемы и привлекать новых и новых людей за счёт $$$. В вело, при полном отсутсвии $$$ - только не слишком резкие ограничения и увещевания со стороны Федерации.
  • AvA
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (12)
    AvA-Фото

    Откуда инфа про волнения Фрума?

     

    з.ы. сам спросил - сам отвечаю: интересный обзор от Криса на Ютьбе нового велосипеда Factor.

    Единственный момент: он сказал что предыдущие 11 лет он не менял оборудование и пользовался одним и тем же, а новым пользуется всего пару месяцев. Похвалил баланс велосипеда, сказал, что тормоза делают своё дело, тормозят тогда, когда ему нужно затормозить, но ему ещё надо привыкнуть к этим изменениям, по сравнению с предыдущим оборудованием.

     

    з.з.ы. "Next they’ll be banning stem watching and elbows sticking out.."

    и ещё немного английского юмора от Фрумми!))

    это по поводу новых "запретных" правил от ЮЦИ.

  • BaTman
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (12)
    BaTman-Фото
    Так по телеку много чего опасного показывают, всё запретить? Формула 1 и MMA почему не под запретом, там вообще незаконные события по сути разворачиваются если их подростки в городе повторят.
    По мне то что начинают вмешиваться как сидеть и как рулить это очень плохо.
  • Rabbit
    Тур Прованса-2021. Превью (2)
    Rabbit-Фото

    как у них там всё интерестно)) 

  • Earl57
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (12)
    Earl57-Фото
    Фрума больше дисковые тормоза волнуют, никак привыкнуть к ним не может. В Скай/Инеос всегда только ободные использовали и используют. И любимой овальной шестеренки на новом веле наверно нет...
  • uran
    UCI запретил велогонщикам опир ... (12)
    uran-Фото
    Если так заботятся об подрастающем поколении то при выполнении данных "запрещенных элементов" пишите на экране крупными буквами: "Не повторять! Выполнено профессионалами!"
  • uran
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (12)
    uran-Фото
    Ну все, не видать Фруму победы на гт, главное оружие отобрали. А было хоть одно падение из-за сидении на раме или локтях на руле. Если были пару случаев это не в счет
  • motte
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (2)
    motte-Фото

    вот-вот... Альберто Тим... Класс!

    Как я и говорил ранее

    Альберто в деле-:)

  • dedkoff
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (2)
    dedkoff-Фото
    Радостно, что команда Бассо и Конты выступит. Посмотрим их почерк
  • Astanaforever
    Тур Прованса-2021. Превью (2)
    Astanaforever-Фото
    Труба у них там разборки кто будет выступать. А, что мы еще не знаем? Хо-хо!

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