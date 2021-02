Вуэльта Испании-2021. Презентация маршрута 

Откуда инфа про волнения Фрума?

з.ы. сам спросил - сам отвечаю: интересный обзор от Криса на Ютьбе нового велосипеда Factor.

Единственный момент: он сказал что предыдущие 11 лет он не менял оборудование и пользовался одним и тем же, а новым пользуется всего пару месяцев. Похвалил баланс велосипеда, сказал, что тормоза делают своё дело, тормозят тогда, когда ему нужно затормозить, но ему ещё надо привыкнуть к этим изменениям, по сравнению с предыдущим оборудованием.

з.з.ы. "Next they’ll be banning stem watching and elbows sticking out.."

и ещё немного английского юмора от Фрумми!))

это по поводу новых "запретных" правил от ЮЦИ.