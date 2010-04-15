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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 8 этап, Санта-Пола - Ла Манга

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 8 этап, Санта-Пола - Ла Манга


Восьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в курортном городке Санта-Пола (Santa Pola). Небольшой уютный курорт на побережье Коста Бланка граничит с юга и востока Средиземным морем, с севера и запада — территорией муниципалитета Эльче. На северо-востоке возвышаются горные массивы Сьерра-де-Санта-Пола из голубоватого мергеля и желтоватых моласс, достигающих высоты 143 м в том месте, где расположен маяк. Южную часть занимает болотистая область Лагуны Эльче, отделённой от моря косой песчаной дюны.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 8 этап, Санта-Пола - Ла Манга


   История Санта-Пола неразрывно связана с морем. Первое поселение здесь основали иберы примерно в IV до н.э. Затем сюда пришли римляне, при которых вырос легендарный порт Portus Illicitanus – один из важнейших центров морской торговли на Средиземном море. В XVI веке была построена крепость, защищавшая местное население во время атак пиратов. Наконец, в XVIII веке окончательно сформировалось поселение, получившее имя Санта-Пола.


    На западе Санта-Полы находятся знаменитые соляные лагуны. Местные жители с незапамятных времён добывали здесь соль, но крупные промысловые предприятия, доминирующие в его ландшафте сегодня, начали формироваться лишь в конце XIX века и в начале XX столетия они стали расширяться. Здесь же находится заповедник и особо охраняемая зона обитания диких птиц, в том числе и великолепных розовых фламинго, для которых соляные озера являются домом. Лагуны занимают площадь 2496 га. Их разработка началась в конце XIX века и продолжается до сих пор, о чем говорят огромные горы соли, которые в сочетании с розовой водой озер создают уникальный пейзаж. Рядом с заповедником находится Музей соли.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 8 этап, Санта-Пола - Ла Манга


   Современный порт Санта-Полы – наследник легендарного римского Portus Illicitanus. Сегодня это один из самых важных рыболовецких портов испанского Средиземноморья. Однако рыбная ловля – это еще не все. В порту Санта-Полы также занимаются строительством спортивных судов и перевозками соли.


   Санта-Пола – идеальное место отдыха для любителей водных видов спорта. Местные пляжи прекрасно подходят для виндсерфинга и кайтинга. В Санта-Поладаже проводился чемпионата мира по виндсерфингу. Этот вид спорта имеет множество последователей в Санта-Поле и окрестностях. Лучшие пляжи для практики виндсерфинга в Санта-Поле: Gran Playa, Playa Lisa, Playa Tamarit и Playa de la Gola.


Альтиметрия 8-го этапа Вуэльта Испании-2021

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 8 этап, Санта-Пола - Ла Манга

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 8 этап, Санта-Пола - Ла Манга

 

  Санта-Пола впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап, передышка между горными этапами.

 

   Этап проложен по побережью Средиземного моря, ветер может оказать влияние на развитие этапа. 

 

   Финишируют участники 8-го этапа Вуэльты Испании-2021 в Ла-Манга-дель-Мар-Менор (La Manga del Mar Menor, провинция Мурсия, автономное сообщество Мурсия). Заключительные 10 км маршрута проложены с юга на север по песчаной косе, расположенной между лагуной Мар-Менор и Средиземным морем. 


   Ла-Манга или Ла-Манга-дель-Мар-Менор - уникальная зона, расположенная в автономном сообществе Мурсия, на территории трёх муниципалитетов - Картахена, Сан-Хавьер, Сан-Педро-де-Пинатар. Это песчаная коса, которая имеет длину 22 км, ширина колеблется от 100 до 1200 м; коса отделяет самую большую лагуну Европы Мар-Менор от Средиземного моря. Коса тянется от мыса Палос на юге до болотистой территории Салинас-и-Ареналес-де-Сан-Педро-дель-Пинатар на севере, охраняемой территории согласно Рамсарской конвенции. На юге участок Средиземного моря входит в морской резерват Кабо-де-Палос и Острова Ормигас. Его воды имеют большое биологическое разнообразие и пользуются популярностью у дайверов.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 8 этап, Санта-Пола - Ла Манга

 

   Ла-Манга, северная часть побережья Коста-Калида, является популярным курортом. Узкая полоса, разделяющая тёплую лагуну и более холодное море, имеет уникальный микроклимат. На косе множество пляжей, как на Средиземном море, так и на Мар-Менор, некоторым из них присвоены голубые флаги.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 8 этап, Санта-Пола - Ла Манга


   Песчанная кома Ла-Манга образовалась несколько тысяч лет назад. Песок постепенно намывался и откладывался на возвышенностях вулканического происхождения, со временем полностью отделоив от Средиземного моря лагуну Мар-Менор. Активное строительство Ла-Манга началось во второй половине ХХ века. Воздух этого места признан наиболее целебным и чистым в Европе. В нем содержится множество частиц кальция, йода, морской соли, что позволяет совместить хороший отдых и оздоровление.

 

    До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:22 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап отдыха перед воскресением.

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Tour of Norway

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Deutschland Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • Kaz_Almaty
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
    Kaz_Almaty-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Че Ланда, вона Власов буксует все ниже и ниже. Теперь Грошатнер и Хейг не упустят места в генерале. А Власов будет довольствоваться десятым.
    Гросшатнер и Хэйг могут заплатить в воскресенье за отрыв сегодня. Власов к третьей неделе главное минимизировать свои потери. Единственное не понятно зачем так сразу всю команду положили.
  • nightbuster33
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Он на что-то наехал.За мгноение до падения у него подскочило одно из колес и его повело налево.Ну а дальше, вы видели сами.Очень и очень жаль,что так случилось.Надеюсь к ЧМ будет здоров.Выздоровления и успехов.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2021. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото
    Хейтер вообще-то еще в прошлом году "ворвался". И в этом году побеждал на шоссе несколько раз.
  • close2you
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 7 (2)
    close2you-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Винокуров младший был на подиуме сегодня. Только не знаю чем отличился. Подскажите, буду благодарен.
    Был в отрыве вчера, как самый агрессивный гонщик
  • close2you
    Тур Норвегии-2021. Этап 2 (2)
    close2you-Фото
    Что за Хейтер с трека ворвался в пелотон)) Ещё наблюдаю, появился гонщик из Монако, с фамилией Берлин. Второй год в велоспорте, 32 года, бывший бегун... неплохо так едет для нео про ...
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Gerasim
    А у Вас одна песня, как бы обсудить Сашу, после того как уходит з команды, как надоело Ваше нитье. Я уже вам писал что Вы ведёте себя как девочка, но думаю что ещё хуже. Хватит уже Власова поранить, лучше поболейте за будущего победителя какого то Гран тура.
    Че вижу, то пишу. И вы не модератор здесь , чтобы модерировать чужие тексты. Это мое мнение и вас оно не касается. И не надо муму... Я написал правду к тому, что опять Астана останется без этапа, ради его места в десятке в генерале.
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
    Gerasim-Фото
    А у Вас одна песня, как бы обсудить Сашу, после того как уходит з команды, как надоело Ваше нитье. Я уже вам писал что Вы ведёте себя как девочка, но думаю что ещё хуже. Хватит уже Власова поранить, лучше поболейте за будущего победителя какого то Гран тура.
  • explosiveua
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
    explosiveua-Фото

    Падунище аж 26+ минут проиграл.. падал или все по плану, вот в чем вопрос

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Этап отдыха перед воскресением.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Сивакова немного не хватило, крутяки ему не очень подходят, а жаль. Власов тоже хромает на крутых местах.

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