Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 8 этап, Санта-Пола - Ла Манга



Восьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в курортном городке Санта-Пола (Santa Pola). Небольшой уютный курорт на побережье Коста Бланка граничит с юга и востока Средиземным морем, с севера и запада — территорией муниципалитета Эльче. На северо-востоке возвышаются горные массивы Сьерра-де-Санта-Пола из голубоватого мергеля и желтоватых моласс, достигающих высоты 143 м в том месте, где расположен маяк. Южную часть занимает болотистая область Лагуны Эльче, отделённой от моря косой песчаной дюны.



История Санта-Пола неразрывно связана с морем. Первое поселение здесь основали иберы примерно в IV до н.э. Затем сюда пришли римляне, при которых вырос легендарный порт Portus Illicitanus – один из важнейших центров морской торговли на Средиземном море. В XVI веке была построена крепость, защищавшая местное население во время атак пиратов. Наконец, в XVIII веке окончательно сформировалось поселение, получившее имя Санта-Пола.



На западе Санта-Полы находятся знаменитые соляные лагуны. Местные жители с незапамятных времён добывали здесь соль, но крупные промысловые предприятия, доминирующие в его ландшафте сегодня, начали формироваться лишь в конце XIX века и в начале XX столетия они стали расширяться. Здесь же находится заповедник и особо охраняемая зона обитания диких птиц, в том числе и великолепных розовых фламинго, для которых соляные озера являются домом. Лагуны занимают площадь 2496 га. Их разработка началась в конце XIX века и продолжается до сих пор, о чем говорят огромные горы соли, которые в сочетании с розовой водой озер создают уникальный пейзаж. Рядом с заповедником находится Музей соли.



Современный порт Санта-Полы – наследник легендарного римского Portus Illicitanus. Сегодня это один из самых важных рыболовецких портов испанского Средиземноморья. Однако рыбная ловля – это еще не все. В порту Санта-Полы также занимаются строительством спортивных судов и перевозками соли.



Санта-Пола – идеальное место отдыха для любителей водных видов спорта. Местные пляжи прекрасно подходят для виндсерфинга и кайтинга. В Санта-Поладаже проводился чемпионата мира по виндсерфингу. Этот вид спорта имеет множество последователей в Санта-Поле и окрестностях. Лучшие пляжи для практики виндсерфинга в Санта-Поле: Gran Playa, Playa Lisa, Playa Tamarit и Playa de la Gola.



Альтиметрия 8-го этапа Вуэльта Испании-2021

Санта-Пола впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап, передышка между горными этапами.

Этап проложен по побережью Средиземного моря, ветер может оказать влияние на развитие этапа.

Финишируют участники 8-го этапа Вуэльты Испании-2021 в Ла-Манга-дель-Мар-Менор (La Manga del Mar Menor, провинция Мурсия, автономное сообщество Мурсия). Заключительные 10 км маршрута проложены с юга на север по песчаной косе, расположенной между лагуной Мар-Менор и Средиземным морем.



Ла-Манга или Ла-Манга-дель-Мар-Менор - уникальная зона, расположенная в автономном сообществе Мурсия, на территории трёх муниципалитетов - Картахена, Сан-Хавьер, Сан-Педро-де-Пинатар. Это песчаная коса, которая имеет длину 22 км, ширина колеблется от 100 до 1200 м; коса отделяет самую большую лагуну Европы Мар-Менор от Средиземного моря. Коса тянется от мыса Палос на юге до болотистой территории Салинас-и-Ареналес-де-Сан-Педро-дель-Пинатар на севере, охраняемой территории согласно Рамсарской конвенции. На юге участок Средиземного моря входит в морской резерват Кабо-де-Палос и Острова Ормигас. Его воды имеют большое биологическое разнообразие и пользуются популярностью у дайверов.

Ла-Манга, северная часть побережья Коста-Калида, является популярным курортом. Узкая полоса, разделяющая тёплую лагуну и более холодное море, имеет уникальный микроклимат. На косе множество пляжей, как на Средиземном море, так и на Мар-Менор, некоторым из них присвоены голубые флаги.



Песчанная кома Ла-Манга образовалась несколько тысяч лет назад. Песок постепенно намывался и откладывался на возвышенностях вулканического происхождения, со временем полностью отделоив от Средиземного моря лагуну Мар-Менор. Активное строительство Ла-Манга началось во второй половине ХХ века. Воздух этого места признан наиболее целебным и чистым в Европе. В нем содержится множество частиц кальция, йода, морской соли, что позволяет совместить хороший отдых и оздоровление.

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