Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 11 этап, Антекера - Вальдепеньяс-де-Хаэн

Одиннадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Антекера (Antequera), которую называют «сердцем» Андалусии. Город расположен в 47 км от Малаги, у подножия гряды Эль-Торкаль и Сьерра-де-ла-Чименеа. Сейчас Антекера – город, до которого удобно добраться туристам, четыре аэропорта находятся в часе езды.

Антекера появилась на месте римского города Антикария, и уже при римлянах являлась важным торговым центром. Сегодня развалины римских поселений – одна из главных достопримечательностей города. Расцвет Антекеры наступил в 18 веке, когда город стал не только крупным торговым центром, но и центром текстильной промышленности, в Антекере работало 87 фабрик, производивших лён и шерсть. Новый подъём в экономике города начался, когда туристы облюбовали для отдыха побережье Коста-дель-Соль.

В окрестностях Антекеры находится знаменитый природный парк Торкаль-де-Антекера (Torcal de Antequera). Он представляет собой нагромождение камней и скал весьма причудливых форм – наследие Юрского периода, когда территория Торкаля, вытянутая с запада на восток, 160 миллионов лет назад находилась на дне залива, соединявшего Атлантический океан со Средиземным морем.

Странные фигуры: грибы, предметы – это известняк, который под действием эррозии и принял такие формы. Теперь эти пейзажи – яркий пример карстового рельефа. Вход в парк бесплатный, но открыт для посещения он только в дневное время. Маршруты, проложенные по парку Торкаль делятся по категориям сложности – зелёный, самый лёгкий, длиной 1,5 км, жёлтый, 2,5 км, проходит по зелёной части парка и ведёт на площадку, откуда с высоты 1200 м можно увидеть всю долину Малаги. Красный маршрут – 4,5 км позволит вам обозревать окрестности с высоты 1339 м, с обзорной площадки в хорошую погоду вы можете увидеть даже берега Африки.

Город Антекера в истории Вуэльта Испании

Дважды город Антекера появлялся на маршруте Вуэльты Испании: в 2013 году в качестве стартового городка и в 2017 в принимал финиш этапа.



Альтиметрия 11-го этапа Вуэльта Испании-2021

Наименее протяженный групповой этап Вуэльты Испании-2021. Среднегорный этап с набором высоты 2600 м и финишем в некатегорийный подъём.

Со старта пелотон отправится на север и далее на северо-восток. На первых 117 км пересеченный рельеф с многочисленными спусками и некатегорийными подъёмами.

Далее начнётся подъём 2-й категории Пуэрто де Локубин (Puerto de Locubín, отм. 1095 м, перепад высот 440 м, протяжённость 8,8 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%), он же Альто-де-Вальдепеньяс-де-Хаэн (Alto de Valdepeñas de Jaén). В последний раз подъем присутствовал на Вуэльте Испании в 2017 году, первым на вершине был Давиде Виллела.

На вершине подъёма, расположенной за 7,8 км до финиша, будут разыграны бонификационные секунды.

Вальдепеньяс-де-Хаэн (Valdepeñas de Jaén, провинция Хаэн, автономное сообщество Андалусия) в последний раз принимал финиш этапа Вуэльты Испании в 2013 году. На финише велогонщиков ждёт 900-метровая финишная стенка со средним градиентом около 10% и максимальным градиентом до 27%.

В 2011 году на заключительной связке, совпадающей с нынешней победу праздновал Хоаким Родригес.

Вальдепеньяс-де-Хаэн, чья история началась в 1539 году, живёт за счёт сельского хозяйства и животноводства. Большая часть территории занята оливковыми деревьями.

Вальдепеньяс-де-Хаэн – идеальное место для отдыха на природе. Благодаря удобному расположению между гор Вальдепеньяс-де-Хаэн предлагает любителям активного отдыха разнообразные маршруты как для пеших походов, так и для любителей путешествовать на велосипеде. В окрестностях города находится природный парк Quejigo del Carbón с водопадами, родниками, нетронутой природой.

Город Вальдепеньяс-де-Хаэн в истории Вуэльта Испании



Вальдепеньяс-де-Хаэн трижды принимал финиш этапов Вуэльты Испании.



На 4-м этапе Вуэльты Испании-2010 крутизны было хоть отбавляй – последний километр в стенку со средним уклоном 10% и максимальным – за 25%. За несколько километров от финиша от группы отъехал Ригоберто Уран (Rigoberto Uran), однако его атака лидеров напугала не очень сильно – они включились по-настоящему лишь метров за 600 до финиша и быстро добрали колумбийца. Инициатором рывка был Хоаким Родригес (Joaquim Rodriguez), но скинуть с колеса основных конкурентов он не сумел. Когда «Пурито» несколько выдохся, из-за его спины контратаковал Игор Антон (Igor Anton). Баску сразу удалось «засветить» порядка 10-20 метров просвета, и этого хватило, чтобы удержаться на первом месте до самого финиша.



5-й этап Вуэльты Испании-2011 предлагал велогонщикам два категорийных подъёма на дистанции, одну из них, велогонщики должны были пройти дважды. Это - гора Альто де Вальдепеньяс, получившая 2-ю категорию. Гора, имеющая настоящее название Пуэрто де Локубин (Puerto de Locubin), расположена близ известнейшей Сьерра де ла Пандера (Sierra de la Pandera), завершалась крутым километровым подъёмом, где Даниэль Морено (Daniel Moreno Fernandez) вывез на победу Хоакима Родригеса, а сам финишировал третьим.

На 9-м этапе Вуэльты Испании-2013 велогонщики отправились на север и после прохождения середины маршрута повернули на восток. Этот этап должен был просеять претендентов на победу в итоговой классификации гонки.



Первые 90 км маршрута представляли собой череду подъёмов и спусков. С 90 км пелотон медленно, но верно, начал забираться вверх. На 117 км после розыгрыша спринтерской премии пелотон преодолел 2-км стенку со средним градиентом под 9%, далее небольшой спуск и новый 2-км подъём со средним градиентом под 7%. На 141 км маршрута, предстоял штурм единственного категорийного подъёма на этапе. Альто де лос Фрале (Alto de los Frailes) – вторая категория, высота 1340 м, перепад высот 360 м, протяженность 5.9 км, средний градиент – 6.1%, максимальный градиент – 9%. После стремительного спуска в Вальдепеньяс-де-Хаэн велогонщикам предстоял один из самых тяжёлых препятствий этапа, 900-метровая финишная "стенка" со средним градиентом около 10% и максимальным градиентом до 27%.



Отрыв уехал с самого начала этапа. В эту группу отобрались весьма сильные велогонщики: Антони Руа (Anthony Roux, FDJ.fr), Джонни Хоогерланд (Johnny Hoogerland, Vacansoleil-DMC), Франсико Арамендия (Francisco Aramendia, Caja Rural), Ллойд Мондори (Lloyd Mondory, AG2R) и Люк Роув (Luke Rowe, Sky ProCycling). Велогонщиков пелотон держал на расстоянии и не позволял развить серьезное преимущество. Этому отрыву не суждено было добраться до финиша, впереди пелотона работали две велокоманды - Katusha и BMC Racing Team. Незадолго до финиша отрыв был поглощен пелотоном.

Оторваться от пелотона пытался и Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen, Sky ProCycling), но и его проехал пелотон за несколько километров до финиша, когда велокоманды начали построение поездов и готовились к финишу. Более сильным получился поезд команды Katusha Team. Дани Морено выиграл второй за неделю этап Вуэльты Испании-2013. "Стена" Вальдепеньяс-де-Хаэн покорилась Морено и стала для него трамплином, позволившим впервые в карьере подняться на первую позицию в генеральной классификации Гран-тура.

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