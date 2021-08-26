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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 11 этап, Антекера - Вальдепеньяс-де-Хаэн

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 11 этап, Антекера - Вальдепеньяс-де-Хаэн

 

    Одиннадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Антекера (Antequera), которую называют «сердцем» Андалусии. Город расположен в 47 км от Малаги, у подножия гряды Эль-Торкаль и Сьерра-де-ла-Чименеа. Сейчас Антекера – город, до которого удобно добраться туристам, четыре аэропорта находятся в часе езды.

 

vuelta-a-espana-2021-preview-etapov-11-etap-antequera-valdepenas-de-jaen

 

   Антекера появилась на месте римского города Антикария, и уже при римлянах являлась важным торговым центром. Сегодня развалины римских поселений – одна из главных достопримечательностей города. Расцвет Антекеры наступил в 18 веке, когда город стал не только крупным торговым центром, но и центром текстильной промышленности, в Антекере работало 87 фабрик, производивших лён и шерсть. Новый подъём в экономике города начался, когда туристы облюбовали для отдыха побережье Коста-дель-Соль.

 

  В окрестностях Антекеры находится знаменитый природный парк Торкаль-де-Антекера (Torcal de Antequera). Он представляет собой нагромождение камней и скал весьма причудливых форм – наследие Юрского периода, когда территория Торкаля, вытянутая с запада на восток, 160 миллионов лет назад находилась на дне залива, соединявшего Атлантический океан со Средиземным морем.

 

vuelta-a-espana-2021-preview-etapov-11-etap-antequera-valdepenas-de-jaen

 

  Странные фигуры: грибы, предметы – это известняк, который под действием эррозии и принял такие формы. Теперь эти пейзажи – яркий пример карстового рельефа. Вход в парк бесплатный, но открыт для посещения он только в дневное время. Маршруты, проложенные по парку Торкаль делятся по категориям сложности – зелёный, самый лёгкий, длиной 1,5 км, жёлтый, 2,5 км, проходит по зелёной части парка и ведёт на площадку, откуда с высоты 1200 м можно увидеть всю долину Малаги. Красный маршрут – 4,5 км позволит вам обозревать окрестности с высоты 1339 м, с обзорной площадки в хорошую погоду вы можете увидеть даже берега Африки.

 

Город Антекера в истории Вуэльта Испании

   Дважды город Антекера появлялся на маршруте Вуэльты Испании: в 2013 году в качестве стартового городка и в 2017 в принимал финиш этапа.


Альтиметрия 11-го этапа Вуэльта Испании-2021

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 11 этап, Антекера - Вальдепеньяс-де-Хаэн

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 11 этап, Антекера - Вальдепеньяс-де-Хаэн

 

 

   Наименее протяженный групповой этап Вуэльты Испании-2021. Среднегорный этап с набором высоты 2600 м и финишем в некатегорийный подъём.

 

   Со старта пелотон отправится на север и далее на северо-восток. На первых 117 км пересеченный рельеф с многочисленными спусками и некатегорийными подъёмами.

 

 

   Далее начнётся подъём 2-й категории Пуэрто де Локубин (Puerto de Locubínотм. 1095 м, перепад высот 440 м, протяжённость 8,8 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%), он же Альто-де-Вальдепеньяс-де-Хаэн (Alto de Valdepeñas de Jaén). В последний раз подъем присутствовал на Вуэльте Испании в 2017 году, первым на вершине был Давиде Виллела.

 

   На вершине подъёма, расположенной за 7,8 км до финиша, будут разыграны бонификационные секунды.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 11 этап, Антекера - Вальдепеньяс-де-Хаэн

 

 

  Вальдепеньяс-де-Хаэн (Valdepeñas de Jaén, провинция Хаэн, автономное сообщество Андалусия) в последний раз принимал финиш этапа Вуэльты Испании в 2013 году. На финише велогонщиков ждёт 900-метровая финишная стенка со средним градиентом около 10% и максимальным градиентом до 27%. 

 

   В 2011 году на заключительной связке, совпадающей с нынешней победу праздновал Хоаким Родригес.

 

 

  Вальдепеньяс-де-Хаэн, чья история началась в 1539 году, живёт за счёт сельского хозяйства и животноводства. Большая часть территории занята оливковыми деревьями.

 

vuelta-a-espana-2021-preview-etapov-11-etap-antequera-valdepenas-de-jaen

 

  Вальдепеньяс-де-Хаэн – идеальное место для отдыха на природе. Благодаря удобному расположению между гор Вальдепеньяс-де-Хаэн предлагает любителям активного отдыха разнообразные маршруты как для пеших походов, так и для любителей путешествовать на велосипеде. В окрестностях города находится природный парк Quejigo del Carbón с водопадами, родниками, нетронутой природой.

 

   Город Вальдепеньяс-де-Хаэн в истории Вуэльта Испании


   Вальдепеньяс-де-Хаэн трижды принимал финиш этапов Вуэльты Испании.


   На 4-м этапе Вуэльты Испании-2010 крутизны было хоть отбавляй – последний километр в стенку со средним уклоном 10% и максимальным – за 25%. За несколько километров от финиша от группы отъехал Ригоберто Уран (Rigoberto Uran), однако его атака лидеров напугала не очень сильно – они включились по-настоящему лишь метров за 600 до финиша и быстро добрали колумбийца. Инициатором рывка был  Хоаким Родригес (Joaquim Rodriguez), но скинуть с колеса основных конкурентов он не сумел. Когда «Пурито» несколько выдохся, из-за его спины контратаковал Игор Антон (Igor Anton). Баску сразу удалось «засветить» порядка 10-20 метров просвета, и этого хватило, чтобы удержаться на первом месте до самого финиша.


   5-й этап Вуэльты Испании-2011 предлагал велогонщикам два категорийных подъёма на дистанции, одну из них, велогонщики должны были пройти дважды. Это - гора Альто де Вальдепеньяс, получившая 2-ю категорию. Гора, имеющая настоящее название Пуэрто де Локубин (Puerto de Locubin), расположена близ известнейшей Сьерра де ла Пандера (Sierra de la Pandera), завершалась крутым километровым подъёмом, где Даниэль Морено (Daniel Moreno Fernandez) вывез на победу Хоакима Родригеса, а сам финишировал третьим. 

 

   На 9-м этапе Вуэльты Испании-2013 велогонщики отправились на север и после прохождения середины маршрута повернули на восток. Этот этап должен был просеять претендентов на победу в итоговой классификации гонки.


    Первые 90 км маршрута представляли собой череду подъёмов и спусков. С 90 км пелотон медленно, но верно, начал забираться вверх. На 117 км после розыгрыша спринтерской премии пелотон преодолел 2-км стенку со средним градиентом под 9%, далее небольшой спуск и новый 2-км подъём со средним градиентом под 7%. На 141 км маршрута, предстоял штурм единственного категорийного подъёма на этапе. Альто де лос Фрале (Alto de los Frailes) – вторая категория, высота 1340 м, перепад высот 360 м, протяженность 5.9 км, средний градиент – 6.1%, максимальный градиент – 9%. После стремительного спуска в Вальдепеньяс-де-Хаэн велогонщикам предстоял один из самых тяжёлых препятствий этапа, 900-метровая финишная "стенка" со средним градиентом около 10% и максимальным градиентом до 27%.


    Отрыв уехал с самого начала этапа. В эту группу отобрались весьма сильные велогонщики: Антони Руа (Anthony Roux, FDJ.fr), Джонни Хоогерланд (Johnny Hoogerland, Vacansoleil-DMC), Франсико Арамендия (Francisco Aramendia, Caja Rural), Ллойд Мондори (Lloyd Mondory, AG2R) и Люк Роув (Luke Rowe, Sky ProCycling). Велогонщиков пелотон держал на расстоянии и не позволял развить серьезное преимущество. Этому отрыву не суждено было добраться до финиша, впереди пелотона работали две велокоманды - Katusha и BMC Racing Team. Незадолго до финиша отрыв был поглощен пелотоном.

 

   Оторваться от пелотона пытался и Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen, Sky ProCycling), но и его проехал пелотон за несколько километров до финиша, когда велокоманды начали построение поездов и готовились к финишу. Более сильным получился поезд команды Katusha Team. Дани Морено выиграл второй за неделю этап Вуэльты Испании-2013. "Стена" Вальдепеньяс-де-Хаэн покорилась Морено и стала для него трамплином, позволившим впервые в карьере подняться на первую позицию в генеральной классификации Гран-тура.

 

    До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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Комментарии

  • 1587
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    1587-Фото
    Цитата: GTX
    Очень опасная игра от Роглича! Как только он создал просвет на горе, сразу подумал хоть бы не упал на спуске, зная что ща будет лететь как в прошлом с лижами, и тут на тебе, аж испугал. 
     
    На 3 неделе, кто внимательно смотрел профиль этапов будет горочка похлеще Мортиролло. Там можно несколько минут навести соперникам (или проиграть), так что эта атака была опрометчива, хотя конечно довольно зрелищна 
    Тоже не понял стратегического смысла этой атаки. Выиграть тут много невозможно, а риск потерять все достаточно велик. Тем более Роглич силен и в горах и в разделке. От кого он тут уезжал? Гонка по большому счету еще не начиналась. На 3й неделе все будет решаться.
  • GTX
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    GTX-Фото

    Очень опасная игра от Роглича! Как только он создал просвет на горе, сразу подумал хоть бы не упал на спуске, зная что ща будет лететь как в прошлом с лижами, и тут на тебе, аж испугал. 

     

    На 3 неделе, кто внимательно смотрел профиль этапов будет горочка похлеще Мортиролло. Там можно несколько минут навести соперникам (или проиграть), так что эта атака была опрометчива, хотя конечно довольно зрелищна 

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    BlAr-Фото
    Нападки на команду. По крайней мере, от меня. Приможа просто очень жаль, что такая красивая атака не была доведена до логического завершения. Отмечу лишь, что дорога для всех одна, а упал только он. Значит, место для атаки выбрано не лучшее...
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Адриен-Фото

    Непонятны нападки на Роглича. Ведь он мог спокойно оставаться в основной группе и контролировать соперников. Нет, он поехал в отрыв, как он сам сказал - для веселья ! То есть - ДЛЯ НАС С ВАМИ ! Но опять - всё не слава Богу, опять виноват. Как там писал Антон Павлович - Ну публика !

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    BlAr-Фото

    Острой необходимости сохранять было, но и острой необходимости отдавать - тем более!
    Итог: майку отдал, травмировался, от ближайших соперников не уехал... Сплошной, блин, позитив!

     

  • close2you
    Tour Poitou - Charentes en Nou ... (1)
    close2you-Фото
    Вивиани ожил, как объявили о переходе обратно к квикам))
  • MVDP
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    MVDP-Фото
    Цитата: BlAr
    Но майка осталась бы на его плечах.

    А собственно была ли острая необходимость ее сохранения? Кроме пресловутого "уважения"?
  • svan
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    svan-Фото
    На ближайшие несколько этапов, Рогличу красная майка не нужна, а ему нужно сохранить силы команды к выходным и на следующую неделю.

    Горы начнутся с субботы.
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    BlAr-Фото
    Насчёт майки всё было понятно - её отдали. В принципе выиграть у конкурентов секунд 30 было реально - группа Маса ехала не быстро, раз их догнали Кусс и ко. Но атака на спуске - риск всегда, а для Роглича - вдвойне... Вот колдобина и нагадила. Всё же интересно было бы увидеть результаты атаки на финише, а не в середине спуска. Но это не означает, что тактика команды была верной. Катить на 2-3 км/ч быстрее для JV было абсолютно реальной задачей - это не отменило бы возможность атаки Роглича. Но майка осталась бы на его плечах.
  • svan
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    svan-Фото
    У Роглы не такая сильная команда, как раньше, поэтому он бережет ее ресурс.

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