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- Сегодня, 12:00
Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 10 этап, Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория
Десятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Рокетас-де-Мар (Roquetas de Mar). Это небольшой молодой туристический городок на юге Испании. Он расположен на берегу Средиземного моря и находится в 19 км от административного центра провинции Альмерия в знойной Андалусии. Рокетас-де-Мар появился на месте маленькой деревни, основным занятием жителей которой было рыболовство и производство соли.
История региона, на которых располагается Рокетас де Мар, начинается со времён древних римлян. Первыми обитателями этого региона были финикийцы и греки. Позже наступил период арабского владения, но уже в 1489 году власть над Альмерией и близлежащими деревнями захватили католические короли.
До сих пор множество учёных и археологов со всего мира ежегодно приезжает сюда на раскопки, ведь именно на землях Андалусии было обнаружено целое поселение времён медного века - Лос-Мильярес (Los Millares). Позднее появилась даже одноименная археологическая культура.
В 955 году первым калифом Андалусии, Абд аль Рахманом III был основан город-порт Альмерия, который позже в своих летописях мусульмане описывали как крупнейший рынок Испании времен Мохаммедов. В Альмерийский порт заходили корабли из Египта, Сирии, Франции, Италии и других государств. Вскоре христиане полностью вытеснили мусульман, и Альмерия стала полностью христианским городом.
В наше время археологи раскапывают массу любопытных находок того времени, самые интересные из которых размещены в местном историческом музее.
Альмерийские пустыни в 45 км от города Рокетас-де-Мар некогда были облюбованы многими известными режиссерами для съемок фильмов о Диком Западе. После последнего снимавшегося здесь фильма «The death has a price» было решено не убирать классические для вестерна декорации, и построить вокруг них развлекательный парк, в котором туристы могут вдоволь накататься на аттракционах, побыть в роли ковбоя, проскакав среди таверн и хижин на коне, поучаствовать в ограблении банка или поторговаться с местным лавочником. На территории парка развлечений «Мини-Голливуд» есть бассейн, множество магазинчиков и кафе, а также музей кино, музей дилижансов и парк кактусов. Поблизости с парком развлечений «Мини-Голливуд» находится не менее известный зоопарк «La Reserva Zoologica», имеющий в своей коллекции более 100 представителей фауны, обитающей на Африканском континенте и Иберийском полуострове.
Город Рокетас-де-Мар в истории Вуэльта Испании
Город Рокетас-де-Мар дважды появлялся на маршруте испанского Гран-тура. 4-й этап Вуэльты Испании-2002 финишировал в Рокетас-де-Мар. Спринтеры на этом этапе финишировал по тому же сценарию что и на 3-м этапе – Марио Чиполлини (Mario Cipollini) взял этап (как и предыдущий), Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi) остался вторым, проиграв почти длину велосипеда.
В последний раз город Рокетас-де-Мар принимал финиш этапа Вуэльты Испании в 2018 году.
Пятый этап Вуэльты Испании-2018 - этап с пересечённым маршрутом и набором высоты 2 500 м, с финишем после спуска с вершины 2-й категории Альто Эль Марчал (Alto El Marchal) отм. 1010 м, перепад высот 450 м, протяжённость 10,8 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 14%.
Из Гранады пелотон отправился на юг и далее на восток, преодолев по пути подъём 3-й категории Альто де Орхиба (Alto de Orgiva) отм. 630 м, перепад высот 280 м, протяжённость 4 км, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%.
© PhotoGomezSport
32-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк (Simon Clarke) из велокоманды EF Education First-Drapac одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Испании-2018. Отобравшись в многочисленный отрыв дня, Саймон Кларк атаковал вместе с голландским велогонщиком Бауке Моллемой (Bauke Mollema) из Trek-Segafredo на спуске, ведущем к финальному подъёму дня Альто Эль Марчал за 60 км до финиша. Добрав находившегося впереди в одиночном отрыве итальянского велогонщика Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) из велокоманды BMC, они поехали втроём, в итоге разыграв между собой спринт на финише.
28-летний французский велогонщик Руди Молар (Rudy Molard) из велокоманды FDJ, также находившийся в отрыве дня и атаковавший из него, финишировал 6-м через 8 секунд после первой тройки, и перехватил красную майку лидера у Михала Квятковского из Sky.
Альтиметрия 10-го этапа Вуэльта Испании-2021
Рокетас-де-Мар впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. После дня отдыха велогонщики проедут равнинный этап с финишем на спуске после вершины 2 категории.
Со старта пелотон отправится вдоль побережья Средиземного моря на запад, ветер может оказать влияние на развитие этапа. После розыгрыша промежуточного спринта, велогонщики устремятся на северо-запад и начнут подниматься до вершины подъёма 2 категории Пуэрто де Альмачар (Puerto de Almáchar, отм. 612 м, перепад высот 534 м, протяжённость 10,9 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 22%)
На вершине подъёма, расположенной за 16,4 км до финиша, будут разыграны бонификационные секунды. Скоростной спуск с многочисленными поворотами приведет велогонщиков назад к побережью, где в Ринкон-де-ла-Виктория (Rincón de la Victoria, провинция Малага, автономное сообщество Андалусия) финиширует этап. Ринкон-де-ла-Виктория впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.
Ринкон-де-ла-Виктория небольшой морской курортный городок, расположенный в провинции Малага. Городок находится всего в 12 км на восток от столицы побережья Коста дель Соль Малаги. Этот курортный город с красивым названием еще недавно был обычной рыбацкой деревушкой, но с развитием побережья Коста дель Соль он не избежал внимание иностранных туристов и испанцев из других регионов страны.
Город Ринкон-де-ла-Виктория отличается не только своими пляжами и ландшафтом с тропической растительностью, но и ценным историческим наследием. Среди его архитектурных памятников выделяется замок Бесмилиана — крепость, построенная в XVIII веке королем Карлом III. Конструкция крепости объединяет старинные башни Эль Канталь и Бенагалбон.
Популярностью среди туристов пользуется морская пещера Куэва-дель-Тесоро (La Cueva del Tesoro) с многочисленными гротами, которая хранит остатки наскальных рисунков и была заселена в период палеолита. Пещера расположена недалеко от города в жилом районе Эль Канталь. Согласно данным археологов, пещера образовалась от подводных течений, размывших полости внушительных размеров, которые впоследствии видоизменили наросшие сталактиты и сталагмиты. Легенды и писания гласят о существовании скрытых пещерных сокровищ, случайно обнаруженных в XII веке эмиром Альморавидов Тусуфин ибн Али.
Эта местность отлично подходит для занятий водными видами спорта, а также для пеших прогулок и гольфа. В Ринкон-де-ла-Виктория широкие песчаные пляжи и широкая набережная, много кафе и ресторанов.
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