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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 10 этап, Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 10 этап, Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория


   Десятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Рокетас-де-Мар (Roquetas de Mar). Это небольшой молодой туристический городок на юге Испании. Он расположен на берегу Средиземного моря и находится в 19 км от административного центра провинции Альмерия в знойной Андалусии. Рокетас-де-Мар появился на месте маленькой деревни, основным занятием жителей которой было рыболовство и производство соли.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 10 этап, Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория


  История региона, на которых располагается Рокетас де Мар, начинается со времён древних римлян. Первыми обитателями этого региона были финикийцы и греки. Позже наступил период арабского владения, но уже в 1489 году власть над Альмерией и близлежащими деревнями захватили католические короли.


  До сих пор множество учёных и археологов со всего мира ежегодно приезжает сюда на раскопки, ведь именно на землях Андалусии было обнаружено целое поселение времён медного века - Лос-Мильярес (Los Millares). Позднее появилась даже одноименная археологическая культура.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 10 этап, Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория


  В 955 году первым калифом Андалусии, Абд аль Рахманом III был основан город-порт Альмерия, который позже в своих летописях мусульмане описывали как крупнейший рынок Испании времен Мохаммедов. В Альмерийский порт заходили корабли из Египта, Сирии, Франции, Италии и других государств. Вскоре христиане полностью вытеснили мусульман, и Альмерия стала полностью христианским городом.

  
  В наше время археологи раскапывают массу любопытных находок того времени, самые интересные из которых размещены в местном историческом музее.


  Альмерийские пустыни в 45 км от города Рокетас-де-Мар некогда были облюбованы многими известными режиссерами для съемок фильмов о Диком Западе. После последнего снимавшегося здесь фильма «The death has a price» было решено не убирать классические для вестерна декорации, и построить вокруг них развлекательный парк, в котором туристы могут вдоволь накататься на аттракционах, побыть в роли ковбоя, проскакав среди таверн и хижин на коне, поучаствовать в ограблении банка или поторговаться с местным лавочником. На территории парка развлечений «Мини-Голливуд» есть бассейн, множество магазинчиков и кафе, а также музей кино, музей дилижансов и парк кактусов. Поблизости с парком развлечений «Мини-Голливуд» находится не менее известный зоопарк «La Reserva Zoologica», имеющий в своей коллекции более 100 представителей фауны, обитающей на Африканском континенте и Иберийском полуострове.


Город Рокетас-де-Мар в истории Вуэльта Испании


  Город Рокетас-де-Мар дважды появлялся на маршруте испанского Гран-тура. 4-й этап Вуэльты Испании-2002 финишировал в Рокетас-де-Мар. Спринтеры на этом этапе финишировал по тому же сценарию что и на 3-м этапе – Марио Чиполлини (Mario Cipollini) взял этап (как и предыдущий), Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi) остался вторым, проиграв почти длину велосипеда.

 

   В последний раз город Рокетас-де-Мар принимал финиш этапа Вуэльты Испании в 2018 году.

     Пятый этап Вуэльты Испании-2018 - этап с пересечённым маршрутом и набором высоты 2 500 м, с финишем после спуска с вершины 2-й категории Альто Эль Марчал (Alto El Marchal) отм. 1010 м, перепад высот 450 м, протяжённость 10,8 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 14%.

 

 Из Гранады пелотон отправился на юг и далее на восток, преодолев по пути подъём 3-й категории Альто де Орхиба (Alto de Orgiva) отм. 630 м, перепад высот 280 м, протяжённость 4 км, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%.

 

Саймон Кларк – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2018

© PhotoGomezSport


   32-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк (Simon Clarke) из велокоманды EF Education First-Drapac одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Испании-2018. Отобравшись в многочисленный отрыв дня, Саймон Кларк атаковал вместе с голландским велогонщиком Бауке Моллемой (Bauke Mollema) из Trek-Segafredo на спуске, ведущем к финальному подъёму дня Альто Эль Марчал за 60 км до финиша. Добрав находившегося впереди в одиночном отрыве итальянского велогонщика Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) из велокоманды BMC, они поехали втроём, в итоге разыграв между собой спринт на финише.


   28-летний французский велогонщик Руди Молар (Rudy Molard) из велокоманды FDJ, также находившийся в отрыве дня и атаковавший из него, финишировал 6-м через 8 секунд после первой тройки, и перехватил красную майку лидера у Михала Квятковского из Sky.


Альтиметрия 10-го этапа Вуэльта Испании-2021

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 10 этап, Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 10 этап, Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория

 

    Рокетас-де-Мар впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. После дня отдыха велогонщики проедут равнинный этап с финишем на спуске после вершины 2 категории.

 

   Со старта пелотон отправится вдоль побережья Средиземного моря на запад, ветер может оказать влияние на развитие этапа. После розыгрыша промежуточного спринта, велогонщики устремятся на северо-запад и начнут подниматься до вершины подъёма 2 категории Пуэрто де Альмачар (Puerto de Almácharотм. 612 м, перепад высот 534 м, протяжённость 10,9 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 22%)

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 10 этап, Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория

 

 

   На вершине подъёма, расположенной за 16,4 км до финиша, будут разыграны бонификационные секунды. Скоростной спуск с многочисленными поворотами приведет велогонщиков назад к побережью, где в Ринкон-де-ла-Виктория (Rincón de la Victoria, провинция Малага, автономное сообщество Андалусия) финиширует этап. Ринкон-де-ла-Виктория впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.


   Ринкон-де-ла-Виктория небольшой морской курортный городок, расположенный в провинции Малага. Городок находится всего в 12 км на восток от столицы побережья Коста дель Соль Малаги. Этот курортный город с красивым названием еще недавно был обычной рыбацкой деревушкой, но с развитием побережья Коста дель Соль он не избежал внимание иностранных туристов и испанцев из других регионов страны.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 10 этап, Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория


   Город Ринкон-де-ла-Виктория отличается не только своими пляжами и ландшафтом с тропической растительностью, но и ценным историческим наследием. Среди его архитектурных памятников выделяется замок Бесмилиана — крепость, построенная в XVIII веке королем Карлом III. Конструкция крепости объединяет старинные башни Эль Канталь и Бенагалбон.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 10 этап, Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория


   Популярностью среди туристов пользуется морская пещера Куэва-дель-Тесоро (La Cueva del Tesoro) с многочисленными гротами, которая хранит остатки наскальных рисунков и была заселена в период палеолита. Пещера расположена недалеко от города в жилом районе Эль Канталь. Согласно данным археологов, пещера образовалась от подводных течений, размывших полости внушительных размеров, которые впоследствии видоизменили наросшие сталактиты и сталагмиты. Легенды и писания гласят о существовании скрытых пещерных сокровищ, случайно обнаруженных в XII веке эмиром Альморавидов Тусуфин ибн Али.


   Эта местность отлично подходит для занятий водными видами спорта, а также для пеших прогулок и гольфа. В Ринкон-де-ла-Виктория широкие песчаные пляжи и широкая набережная, много кафе и ресторанов.

 

    До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:58 | Регистрация: 4.07.2011

    Какой хитрый этап, после стенки орлом вниз.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • velodoctor
    Примож Роглич, Эган Берналь, Э ... (1)
    velodoctor-Фото

    Адам Йейс старался мне помочь, но в какой-то момент я сказал ему ехать свою гонку.

    План у них был раздёргать Роглича, в итоге Карапас и Йетс раздергали группу, а берналь не смог ответить.  Конечно, они не знали как пойдёт у колумбийца нога, но всё же именно к Йетсу переложился Роглич, а эквадорец уже не мог особо помочь Берналю.  

     

     Роглич из года в год подтверждает свой класс, он может упасть, но при этом к важным стартам подходит всегда надёжно готовый, мы видим сколько гонщиков не обладают такой стабильностью. Надеюсь 31 год не уже, а ещё и 5 лет минимум будем наблюдать за ним. 

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    Серафим-Фото

    [quote]Ейтс был молодцом. Завел гонку и разрывал группу. Жаль, что не усидел за Рогличем (((

      По идее, Инеос должна перегруппироваться и работать на Йейтса. Или я чего-то не знаю и у Берналя есть резервы, о которых знает только команда.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    Гонщик-Фото

    Цитата: BlAr
    Мне показалось, что к концу горы у Роглича в ногах осталось не очень много резкости. Иначе рванул бы раньше и резче, и привез бы больше. Но и этого хватает, чтобы быть сильнее остальных.
    Всё у него пока отлично, а не рвёт, потому что прекрасно помнит о третей неделе, где нужно будет ехать на все деньги. 

  • motte
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (1)
    motte-Фото

    Какой хитрый этап, после стенки орлом вниз.

  • BaTman
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    BaTman-Фото
    Будем смотреть, я всё же считаю что он как капитан ответственный за команду. И то что он не тянет пока, это видно. Если до конца Вуэльты не сможет выдать хотя бы пару этапов, то отправлять его в качестве капитана или сокопитана на Тур, я думаю будет ошибкой.
    Возможно у меня завышенные ожидания от Инеос.
  • svan
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    svan-Фото

    Ейтс был молодцом. Завел гонку и разрывал группу. Жаль, что не усидел за Рогличем (((.

  • EL-Fenomeno
    Дамиано Карузо – победитель 9 ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото
    Какой же всё таки молодец этот итальянец Карузо. Надёжный, я бы даже сказал ТОПовый грэгари которого судьба отблагодарила за все его труды только в этом году. А какие этапы он взял: настоящие горные, что весной на Джиро (Альпе Мотта), что теперь на Вуэльты (Альто Вэлэфик). Браво Дамьяноне, дух Скарпони направду живёт сейчас в тебе!
  • 1587
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    1587-Фото
    Цитата: BaTman
    Тут можно так же вспомнить, что у кого он её выйграл? И как выглядел в горах на 3-ей неделе ?

    Команду под себя он не смог построить, в горах не тянет, но и Адама не отпустил. Если своим темпом пошёл мог сразу сказать что бы свои интересы защищали. Внимания он на себя оттягивает слишком много, это не даст им в будущем взять Тур. А против Погачара видно что индеец не смогёт.
    Нормально он выглядел на джиро. Один день пиковому Йейтсу может проиграть любой. В следующий раз уже просто берег спину. Спина его не любит рывков, и это уже знают и соперники, и команда. Адама отпустил, сам в интервью сказал. Пару километров, команда придержала очевидно. Но это можно понять. Йейтсу бы это дало сек 30 отыграть, а Берналю еще минуту проиграть и был бы один в 2х мигутах, а другой в 3х. А так оба в 2х с шансами на генерал. Команда его, та что была на Джиро. Тут не совсем его, но это было ясно еще до начала гонки. Кто кого обыграет сильно зависит от формы гонщиков, команды, рельефа, высоты, условий. Не уверен, что Погачар объехал бы Берналя на глине, на полуснежном Дзонколане и на высотах выше 3000. Разница между топами очень мала, роль играют детали
  • BaTman
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    BaTman-Фото

    Тут можно так же вспомнить, что у кого он её выйграл? И как выглядел в горах на 3-ей неделе ?

    Команду под себя он не смог построить, в горах не тянет, но и Адама не отпустил. Если своим темпом пошёл мог сразу сказать что бы свои интересы защищали. Внимания он на себя оттягивает слишком много, это не даст им в будущем взять Тур. А против Погачара видно что индеец не смогёт.

  • cmap_nep
    Патрик Лефевр о контракте Марк ... (9)
    cmap_nep-Фото
    Давно это было...
    В Брюгге со мной случилась совершенно реальная и
    абсолютно не сказочная, чисто бельгийская история.
    Бельгийцы в Европе, что-то типа чукчей в России. Герои подобных анекдотов. Я увидел это на деле.

    Еще в Брюсселе я увидел в витрине какие-то башмаки и страстно их возжелал, но размер не подошел. С этого момента поездка стала сворачиваться в тематическую экскурсию - "По обувным лавкам Бельгии".
    Ситуация накалялась, и вот, вдруг, я вижу объект своего вожделения, подходящего размера, жадно прильнув к витрине еще раз проверяю размер. Тот! Меряю. Сидит как на Золушке! Я, счастливый штиблетовладелец, оплачиваю в кассе покупку, прижимая к груди один ботинок, пока продавец разыскивает второй среди пыльных коробок. Поиск затягивается...
    Все перерыто, ботинка нет. Увы! Уже близкое счастье разбито.

    И вдруг продавец на полном серьезе спрашивает: "А может мсье купит пока один ботинок?. Без тени шутки!..
    Я думаю, понятно, что мсье предложил ему сделать с этим ботинком.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
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