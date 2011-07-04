Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 10 этап, Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория

velodoctor

Примож Роглич, Эган Берналь, Э ... (1) Адам Йейс старался мне помочь, но в какой-то момент я сказал ему ехать свою гонку. План у них был раздёргать Роглича, в итоге Карапас и Йетс раздергали группу, а берналь не смог ответить. Конечно, они не знали как пойдёт у колумбийца нога, но всё же именно к Йетсу переложился Роглич, а эквадорец уже не мог особо помочь Берналю. Роглич из года в год подтверждает свой класс, он может упасть, но при этом к важным стартам подходит всегда надёжно готовый, мы видим сколько гонщиков не обладают такой стабильностью. Надеюсь 31 год не уже, а ещё и 5 лет минимум будем наблюдать за ним.

Серафим

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49) [quote]Ейтс был молодцом. Завел гонку и разрывал группу. Жаль, что не усидел за Рогличем ((( По идее, Инеос должна перегруппироваться и работать на Йейтса. Или я чего-то не знаю и у Берналя есть резервы, о которых знает только команда.

Гонщик

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49) Цитата: BlAr Мне показалось, что к концу горы у Роглича в ногах осталось не очень много резкости. Иначе рванул бы раньше и резче, и привез бы больше. Но и этого хватает, чтобы быть сильнее остальных.

Всё у него пока отлично, а не рвёт, потому что прекрасно помнит о третей неделе, где нужно будет ехать на все деньги. Всё у него пока отлично, а не рвёт, потому что прекрасно помнит о третей неделе, где нужно будет ехать на все деньги.

motte

Вуэльта Испании-2021, превью э ... (1) Какой хитрый этап, после стенки орлом вниз.

BaTman

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49) Будем смотреть, я всё же считаю что он как капитан ответственный за команду. И то что он не тянет пока, это видно. Если до конца Вуэльты не сможет выдать хотя бы пару этапов, то отправлять его в качестве капитана или сокопитана на Тур, я думаю будет ошибкой.

Возможно у меня завышенные ожидания от Инеос.

svan

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49) Ейтс был молодцом. Завел гонку и разрывал группу. Жаль, что не усидел за Рогличем (((.

EL-Fenomeno

Дамиано Карузо – победитель 9 ... (1) Какой же всё таки молодец этот итальянец Карузо. Надёжный, я бы даже сказал ТОПовый грэгари которого судьба отблагодарила за все его труды только в этом году. А какие этапы он взял: настоящие горные, что весной на Джиро (Альпе Мотта), что теперь на Вуэльты (Альто Вэлэфик). Браво Дамьяноне, дух Скарпони направду живёт сейчас в тебе!

1587

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49) Цитата: BaTman Тут можно так же вспомнить, что у кого он её выйграл? И как выглядел в горах на 3-ей неделе ?



Команду под себя он не смог построить, в горах не тянет, но и Адама не отпустил. Если своим темпом пошёл мог сразу сказать что бы свои интересы защищали. Внимания он на себя оттягивает слишком много, это не даст им в будущем взять Тур. А против Погачара видно что индеец не смогёт.

Нормально он выглядел на джиро. Один день пиковому Йейтсу может проиграть любой. В следующий раз уже просто берег спину. Спина его не любит рывков, и это уже знают и соперники, и команда. Адама отпустил, сам в интервью сказал. Пару километров, команда придержала очевидно. Но это можно понять. Йейтсу бы это дало сек 30 отыграть, а Берналю еще минуту проиграть и был бы один в 2х мигутах, а другой в 3х. А так оба в 2х с шансами на генерал. Команда его, та что была на Джиро. Тут не совсем его, но это было ясно еще до начала гонки. Кто кого обыграет сильно зависит от формы гонщиков, команды, рельефа, высоты, условий. Не уверен, что Погачар объехал бы Берналя на глине, на полуснежном Дзонколане и на высотах выше 3000. Разница между топами очень мала, роль играют детали Нормально он выглядел на джиро. Один день пиковому Йейтсу может проиграть любой. В следующий раз уже просто берег спину. Спина его не любит рывков, и это уже знают и соперники, и команда. Адама отпустил, сам в интервью сказал. Пару километров, команда придержала очевидно. Но это можно понять. Йейтсу бы это дало сек 30 отыграть, а Берналю еще минуту проиграть и был бы один в 2х мигутах, а другой в 3х. А так оба в 2х с шансами на генерал. Команда его, та что была на Джиро. Тут не совсем его, но это было ясно еще до начала гонки. Кто кого обыграет сильно зависит от формы гонщиков, команды, рельефа, высоты, условий. Не уверен, что Погачар объехал бы Берналя на глине, на полуснежном Дзонколане и на высотах выше 3000. Разница между топами очень мала, роль играют детали

BaTman

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49) Тут можно так же вспомнить, что у кого он её выйграл? И как выглядел в горах на 3-ей неделе ?



Команду под себя он не смог построить, в горах не тянет, но и Адама не отпустил. Если своим темпом пошёл мог сразу сказать что бы свои интересы защищали. Внимания он на себя оттягивает слишком много, это не даст им в будущем взять Тур. А против Погачара видно что индеец не смогёт.

cmap_nep

Патрик Лефевр о контракте Марк ... (9) Давно это было...

В Брюгге со мной случилась совершенно реальная и

абсолютно не сказочная, чисто бельгийская история.

Бельгийцы в Европе, что-то типа чукчей в России. Герои подобных анекдотов. Я увидел это на деле.



Еще в Брюсселе я увидел в витрине какие-то башмаки и страстно их возжелал, но размер не подошел. С этого момента поездка стала сворачиваться в тематическую экскурсию - "По обувным лавкам Бельгии".

Ситуация накалялась, и вот, вдруг, я вижу объект своего вожделения, подходящего размера, жадно прильнув к витрине еще раз проверяю размер. Тот! Меряю. Сидит как на Золушке! Я, счастливый штиблетовладелец, оплачиваю в кассе покупку, прижимая к груди один ботинок, пока продавец разыскивает второй среди пыльных коробок. Поиск затягивается...

Все перерыто, ботинка нет. Увы! Уже близкое счастье разбито.



И вдруг продавец на полном серьезе спрашивает: "А может мсье купит пока один ботинок?. Без тени шутки!..

Я думаю, понятно, что мсье предложил ему сделать с этим ботинком.