Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 21 этап, Падрон - Сантьяго-де-Компостела



Двадцать первый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городке Падрон (Padrón), который входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Падрон известен тем, что, согласно легенде, к каменному валуну («pedrón», что дало название деревушке) в продолговатой бухте, носящей на галисийском побережье название «риа», был в свое время пришвартован корабль, доставивший останки апостола Сантьяго, или Якова.

Прославившийся этим историческим событием камень в настоящее время находится под алтарем церкви, носящей имя апостола. По преданию, две тысячи лет назад Святой Яков был послан проповедником на Пиренейский полуостров.

По возвращению в Иерусалим он был казнен, после чего почитатели увезли его останки в Галисию и захоронили их вблизи Падрона. После долгого забвения останки апостола были обнаружены и дали повод для строительства в IX веке кафедрального собора Святого Якова в Сантьяго-де-Компостеле, который стал объектом и конечной целью паломнического маршрута, известного как Путь Святого Якова. Собор быстро стал третьим по значению после Иерусалима и Рима историческим центром христианской веры, привлекая паломников со всего мира.



Жизнь апостола Якова неразрывно связана с деревушкой Падрон, который находится в 25 км от Сантьяго-де-Компостелы и является первым пунктом на пути паломников, прибывающих в Галисию морем. Недалеко от поселка на холме Сантьягиньо расположена часовня, куда по легенде апостол удалялся для молитв. Апостол Сантьяго является покровителем и Падрона, и всей Испании, а его чествование проходит ежегодно 25 июля. В 1126 году Папа Римский Калисто II установил, что год, когда 25 июля выпадает на воскресенье, является Юбилейным или Яковинским, когда паломникам отпускаются все грехи. Именно в такие годы наблюдаются наиболее массовые паломничества по Пути Святого Якова. Юбилейным годом является и 2021 год. В 2004 году около 12 миллионов паломников посетили захоронение апостола. История прибытия тела Святого Якова запечатлена на гербе Падрона: мифическое каменное судно с мощами святого в сопровождении ангелов, указывающих путь.



Падрон расположен в живописной долине между реками Сар и Улья. Городок окружен невысокими холмами, среди которых самые высокие – Меда (451 м), Лапидо (432 м) и Сан-Грегорио (200 м). Панорамный вид на долину открывается с «мирадора» монастыря Дель-Кармен. Монастырь был построен в первой трети XVIII века на деньги, пожертвованные епископом Кито (Эквадор) и уроженцем Падрона Алонсо де ла Пенья-и-Монтенегро. У подножия монастыря находится фонтан Дель-Кармен с барельефами, отражающими сцены, посвященные апостолу Сантьяго и паломникам. Архитектурный комплекс дополняет мост, построенный в середине XIX века на месте старого, который был разрушен сильным наводнением. По каменной лестнице, расположенной в нескольких метрах от моста, можно подняться на гору с часовней апостола Сантьяго.



Помимо религиозных достопримечательностей тут есть и вполне мирские. Поэтесса Росалия де Кастро (1837-1885) жила в Падроне и активно пропагандировала галисийский язык. Ее бывший дом стал музеем. В котором выставлена экспозиция из текстов и фотографий поэтессы, комнаты с низкими потолками и старинной мебелью хранят дух и очарование той эпохи.



Славится Падрон особым перцем. Зеленый перец из Падрона знаменит своим восхитительным вкусом и удивительной особенностью: среди десяти сладких перчиков попадается один горький. При этом до того горький, что не считается плохой манерой достать его изо рта и положить на тарелку или выбросить. Некоторые «эксперты» хвастают тем, что способны визуально отличить горький экземпляр от сладкого, но это всего лишь бравада: отличить их невозможно. Среди особенностей падронского перца и то, что на более поздней стадии созревания доля горьких плодов растёт. При пересадке же саженцев перца из Падрона в другие регионы он теряет свой обычный вкус и начинает сильно горчить.



В первую субботу августа в Падроне проводят Праздник Перца, имеющий официальный статус туристической достопримечательности с 2001 года. Поджаренный перец в Падроне подают в качестве аперитива, гарнира для рыбных или мясных блюд, также его используют для приготовления разного рода «эмпанад» - пирогов с начинкой.

Завершающий этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-20121 не станет традиционным этапом дружбы - предстоит борьба до последней секунды гонки. В меню 21-го этапа индивидуальная гонка на время по улицам Сантьяго-де-Компостела (Santiago de Compostela). Город является столицей испанского автономного сообщества Галисия, находится в составе района (комарки) Сантьяго. Город возник вокруг Сантьягского собора — крупнейшего центра паломничества. В 1985 году старая часть города вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Мощи Святого Иакова были обретены в Галисии отшельником Пелайо в 814 году, в правление астурийского короля Альфонса II. На месте открытия была воздвигнута временная часовня, которую в IX веке сменили друг за другом два каменных собора. В 997 году храм сжёг хаджиб Аль-Мансур. Ворота и колокола церкви он увёз с собой в Кордову и передал в Мескиту. Ныне существующий собор заложил в 1075 году кастильский король Альфонсо VI. Он строился из гранита по образу и подобию тулузской базилики Святого Сернина. В 1895 году была опубликована найденная в соборе рукопись — кодекс Каликста, приписываемая перу одноимённого понтифика. Она содержит ценные сведения о строительстве храма. В 1128 году романский собор — один из самых вместительных в Европе — был освящён.



Сантьяго-де-Компостела очень символичен для верующих и католической церкви в целом. Ценность и важность ему придают в первую очередь захороненные здесь останки святого Иакова. Со времен раннего средневековья город является третьей католической святыней после Рима и Иерусалима. Знаменитый Путь святого Иакова, пролегавший по всей Европе закончился именно в Сантьяго-де-Компостела. Верующие со всего мира по сей день посещают город и Сантьягский собор. Более сотни тысяч паломников проходят каждый год путь святого Иакова и достигают конечной его точки – Сантьяго-де-Компостела, где покоятся останки святого.



Кроме Кафедрального собора Сантьяго-де-Компостела обладает множеством других исторических архитектурных ценностей. Среди них монастырь и церковь Санто Доминго де Бонаваль, основанные в 13-м веке. В церкви покоятся останки испанской поэтессы Росалии де Кастро, а в здании монастыря разместился музей этнографии Побо Галего, где можно ознакомится с жизнью и историей и традициями галисийского народа.



Архитектурное достояние Сантьяго-де-Компостела, накопленное в течение веков, приумножается сегодня постройками современного городского дизайна лучших авторов мира. Альваро Сиса, Джорджио Грасси, Альберто Ногероль, Жан Ноувэль,– некоторые из имен, которые сделали город более авангардным.



Альтиметрия 21-го этапа Вуэльта Испании-2021

Падрон впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Вуэльта Испании завершится индивидуальной гонкой с раздельным стартом.

Со старта велогонщики поедут на северо-запад в тягун протяжённостью 15 км с набором высоты 300 м. На отдельных участках градиент будет доходить до 15%.

На 13-м км маршрута расположена первая промежуточная отсечка времени. Далее разворот на северо-восток и 5 км спуска. Затем участок равнины и некатегорийный подъём, на вершине которого, на 24,8 км маршрута, расположена вторая промежуточная отсечка времени. И снова равнина, на этот раз около 4 км. Заключительная часть дистанции тягун протяжённостью 5 км с набором высоты в 130 м.

Финишировать велогонщики будут у стен Кафедрального собора в Сантьяго-де-Компостела (Santiago de Compostela, провинция Ла-Корунья, административный центр автономного сообщества Галисия) как и в 2014 году

Организаторы приготовили маршрут протяженностью 33,8 км, с преимущественно длинными прямыми участками в тягун. На заключительном этапе Вуэльты Испании-2021 мы узнаем имя обладателя красной майкой победителя Гран-тура и окончательную расстановку в генеральной классификации. Разрывы между генеральщиками на этом этапе могут достигать до 3 минут.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Обладатель красной майки стартует в 19:49 (CET). Лимит времени 35%. Фаворитами можно назвать олимпийского чемпиона Приможа Роглича и других.

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