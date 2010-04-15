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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 21 этап, Падрон - Сантьяго-де-Компостела

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 21 этап, Падрон - Сантьяго-де-Компостела


   Двадцать первый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городке Падрон (Padrón), который входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Падрон известен тем, что, согласно легенде, к каменному валуну («pedrón», что дало название деревушке) в продолговатой бухте, носящей на галисийском побережье название «риа», был в свое время пришвартован корабль, доставивший останки апостола Сантьяго, или Якова.

 

Прославившийся этим историческим событием камень в настоящее время находится под алтарем церкви, носящей имя апостола. По преданию, две тысячи лет назад Святой Яков был послан проповедником на Пиренейский полуостров.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 21 этап, Падрон - Сантьяго-де-Компостела

 

   По возвращению в Иерусалим он был казнен, после чего почитатели увезли его останки в Галисию и захоронили их вблизи Падрона. После долгого забвения останки апостола были обнаружены и дали повод для строительства в IX веке кафедрального собора Святого Якова в Сантьяго-де-Компостеле, который стал объектом и конечной целью паломнического маршрута, известного как Путь Святого Якова. Собор быстро стал третьим по значению после Иерусалима и Рима историческим центром христианской веры, привлекая паломников со всего мира.


   Жизнь апостола Якова неразрывно связана с деревушкой Падрон, который находится в 25 км от Сантьяго-де-Компостелы и является первым пунктом на пути паломников, прибывающих в Галисию морем. Недалеко от поселка на холме Сантьягиньо расположена часовня, куда по легенде апостол удалялся для молитв. Апостол Сантьяго является покровителем и Падрона, и всей Испании, а его чествование проходит ежегодно 25 июля. В 1126 году Папа Римский Калисто II установил, что год, когда 25 июля выпадает на воскресенье, является Юбилейным или Яковинским, когда паломникам отпускаются все грехи. Именно в такие годы наблюдаются наиболее массовые паломничества по Пути Святого Якова. Юбилейным годом является и 2021 год. В 2004 году около 12 миллионов паломников посетили захоронение апостола. История прибытия тела Святого Якова запечатлена на гербе Падрона: мифическое каменное судно с мощами святого в сопровождении ангелов, указывающих путь.


   Падрон расположен в живописной долине между реками Сар и Улья. Городок окружен невысокими холмами, среди которых самые высокие – Меда (451 м), Лапидо (432 м) и Сан-Грегорио (200 м). Панорамный вид на долину открывается с «мирадора» монастыря Дель-Кармен. Монастырь был построен в первой трети XVIII века на деньги, пожертвованные епископом Кито (Эквадор) и уроженцем Падрона Алонсо де ла Пенья-и-Монтенегро. У подножия монастыря находится фонтан Дель-Кармен с барельефами, отражающими сцены, посвященные апостолу Сантьяго и паломникам. Архитектурный комплекс дополняет мост, построенный в середине XIX века на месте старого, который был разрушен сильным наводнением. По каменной лестнице, расположенной в нескольких метрах от моста, можно подняться на гору с часовней апостола Сантьяго.


   Помимо религиозных достопримечательностей тут есть и вполне мирские. Поэтесса Росалия де Кастро (1837-1885) жила в Падроне и активно пропагандировала галисийский язык. Ее бывший дом стал музеем. В котором выставлена экспозиция из текстов и фотографий поэтессы, комнаты с низкими потолками и старинной мебелью хранят дух и очарование той эпохи.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 21 этап, Падрон - Сантьяго-де-Компостела


    Славится Падрон особым перцем. Зеленый перец из Падрона знаменит своим восхитительным вкусом и удивительной особенностью: среди десяти сладких перчиков попадается один горький. При этом до того горький, что не считается плохой манерой достать его изо рта и положить на тарелку или выбросить. Некоторые «эксперты» хвастают тем, что способны визуально отличить горький экземпляр от сладкого, но это всего лишь бравада: отличить их невозможно. Среди особенностей падронского перца и то, что на более поздней стадии созревания доля горьких плодов растёт. При пересадке же саженцев перца из Падрона в другие регионы он теряет свой обычный вкус и начинает сильно горчить.


   В первую субботу августа в Падроне проводят Праздник Перца, имеющий официальный статус туристической достопримечательности с 2001 года. Поджаренный перец в Падроне подают в качестве аперитива, гарнира для рыбных или мясных блюд, также его используют для приготовления разного рода «эмпанад» - пирогов с начинкой.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 21 этап, Падрон - Сантьяго-де-Компостела

 

 Завершающий этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-20121 не станет традиционным этапом дружбы - предстоит борьба до последней секунды гонки. В меню 21-го этапа индивидуальная гонка на время по улицам Сантьяго-де-Компостела (Santiago de Compostela). Город является столицей испанского автономного сообщества Галисия, находится в составе района (комарки) Сантьяго. Город возник вокруг Сантьягского собора — крупнейшего центра паломничества. В 1985 году старая часть города вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


    Мощи Святого Иакова были обретены в Галисии отшельником Пелайо в 814 году, в правление астурийского короля Альфонса II. На месте открытия была воздвигнута временная часовня, которую в IX веке сменили друг за другом два каменных собора. В 997 году храм сжёг хаджиб Аль-Мансур. Ворота и колокола церкви он увёз с собой в Кордову и передал в Мескиту. Ныне существующий собор заложил в 1075 году кастильский король Альфонсо VI. Он строился из гранита по образу и подобию тулузской базилики Святого Сернина. В 1895 году была опубликована найденная в соборе рукопись — кодекс Каликста, приписываемая перу одноимённого понтифика. Она содержит ценные сведения о строительстве храма. В 1128 году романский собор — один из самых вместительных в Европе — был освящён.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 21 этап, Падрон - Сантьяго-де-Компостела


    Сантьяго-де-Компостела очень символичен для верующих и католической церкви в целом. Ценность и важность ему придают в первую очередь захороненные здесь останки святого Иакова. Со времен раннего средневековья город является третьей католической святыней после Рима и Иерусалима. Знаменитый Путь святого Иакова, пролегавший по всей Европе закончился именно в Сантьяго-де-Компостела. Верующие со всего мира по сей день посещают город и Сантьягский собор. Более сотни тысяч паломников проходят каждый год путь святого Иакова и достигают конечной его точки – Сантьяго-де-Компостела, где покоятся останки святого.


    Кроме Кафедрального собора Сантьяго-де-Компостела обладает множеством других исторических архитектурных ценностей. Среди них монастырь и церковь Санто Доминго де Бонаваль, основанные в 13-м веке. В церкви покоятся останки испанской поэтессы Росалии де Кастро, а в здании монастыря разместился музей этнографии Побо Галего, где можно ознакомится с жизнью и историей и традициями галисийского народа.


    Архитектурное достояние Сантьяго-де-Компостела, накопленное в течение веков, приумножается сегодня постройками современного городского дизайна лучших авторов мира. Альваро Сиса, Джорджио Грасси, Альберто Ногероль, Жан Ноувэль,– некоторые из имен, которые сделали город более авангардным.


Альтиметрия 21-го этапа Вуэльта Испании-2021

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 21 этап, Падрон - Сантьяго-де-Компостела

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 21 этап, Падрон - Сантьяго-де-Компостела

 

  

   Падрон  впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Вуэльта Испании завершится индивидуальной гонкой с раздельным стартом.

 

   Со старта велогонщики поедут на северо-запад в тягун протяжённостью 15 км с набором высоты 300 м. На отдельных участках градиент будет доходить до 15%.

 

   На 13-м км маршрута расположена первая промежуточная отсечка времени. Далее разворот на северо-восток и 5 км спуска. Затем участок равнины и некатегорийный подъём, на вершине которого, на 24,8 км маршрута, расположена вторая промежуточная отсечка времени. И снова равнина, на этот раз около 4 км. Заключительная часть дистанции тягун протяжённостью 5 км с набором высоты в 130 м.

 

   Финишировать велогонщики будут у стен Кафедрального собора в Сантьяго-де-Компостела (Santiago de Compostela, провинция Ла-Корунья, административный центр автономного сообщества Галисия) как и в 2014 году

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 21 этап, Падрон - Сантьяго-де-Компостела

 

   Организаторы приготовили маршрут протяженностью 33,8 км, с преимущественно длинными прямыми участками в тягун. На заключительном этапе Вуэльты Испании-2021 мы узнаем имя обладателя красной майкой победителя Гран-тура и окончательную расстановку в генеральной классификации. Разрывы между генеральщиками на этом этапе могут достигать до 3 минут.

 

   Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Обладатель красной майки стартует в 19:49 (CET). Лимит времени 35%. Фаворитами можно назвать олимпийского чемпиона Приможа Роглича и других.

 

       Приятного просмотра последнего этапа Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапа в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:07 | Регистрация: 15.04.2010

    Эта разделка поставит окончательную точку на этой Вуэльте.

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 21:17 | Регистрация: 4.08.2018

      Это что, больше этапов не будет?

  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 21:23 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Серафим
    Это что, больше этапов не будет?
    biggrinbiggrinbiggrin

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 21:37 | Регистрация: 17.05.2015

    Только не падать !!!

  4. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:47 | Регистрация: 15.04.2018

    Блин,за этот этап переживаю больше всего! Надеюсь никто не упадёт,никаких форс мажоров не будет,и Роглич заберёт красную майку

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (43)
    BlAr-Фото

    "Выиграл - рвачество" я вообще не понимаю. Спринтеры, можно подумать, стесняются выиграть лишний этап...
    А у Роглы сегодня вообще ни то, ни сё. Этап профукал, но за второе место зубами рвал. Я всё же считаю его упущенную победу на этапе тактической ошибкой (увлекся переглядками), а не умышленным выпендрежем. Иначе мне сложно будет за него болеть впредь...это уже не спорт!

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (43)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Не только у Шампусана вечером будет шампусик))

    Ого)) красиво
  • Arciv
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    Arciv-Фото
    А Мувики то ещё и испанская команда,двойне подстава от него! Ну он как генеральшик особо без шансов,максимум подиум,но это должно все сложиться! С его разделкой никакой! Ему надо быть охотником на этапы и брать горные маечки
  • Александра
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    Александра-Фото

    Не спортивно как-то.

  • Earl57
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: AlGalgalim
    Психанул так психанул. Не очень понятно, там же Берналь с компанией были, не так уж много проиграл бы в результате.

    Отстал он от группы Берналя, не выдержал их темп. Поэтому остался один. 

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (43)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какие всё-таки образовались большие разрывы в ТОП 10 после 6-го, даже после 5 места, как будто первые 4 велогонщика другая лига.

    Двойной успех у Бахрейна: 3-е место Хейга и белая майка лучшего молодого у Мядера (вот как раскрылся человек) и двойной провал у Инэоса: Йейтс хоть и напрягался в конце, а этап таки не взял ну и Берналь (жаль его) уже не лучший молодой.

    Хвалённый и раскрученый Контадором и словами Курдюкова Э.Мас в который раз никакущий. Ни одной атаки в горе сегодня, зато на пологом двинул (лол). Может боялся чтобы не повторилась ситуация как с Лопесом. А Хейгу честно говоря повезло, что на этой Вуэльте не было Пиренейских гор, там бы он точно не удержался и потерял(ся) бы. Но его место №3 считаю заслуженным. Его команда сработала отлично (особенно сегодня), благо и М.Падун приклался и засветился на этой Вуэльте хоть раз по настоящему.

    ПЛЮСую автору, что таких по профилю этапов не хватает на ТдФ; да и вообще надо на каждом ГТ вот такой этап...ну хоть один: с частоколом ГОРных перевалов (даже не нужно особо высоких), протяженностью за 200км. вот тогда и будет борьба заранее, а не только проверки и разборки среди капитанов на последней горе.

     

    P.S.

    М.А.Лопез - какой то неприятно-непонятный нежданчик со знаком "-", но об этом в другой (отдельной) теме.

    P.P.S.

    Якобсен на Вуэльте аки в роли Кэва на ТдФ download самый зачищённый велогонщик в пелотоне за котором или с которым не грех и всю команду положить оставить. 

  • AlGalgalim
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    AlGalgalim-Фото
    Психанул так психанул. Не очень понятно, там же Берналь с компанией были, не так уж много проиграл бы в результате.
  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    nightbuster33-Фото

    Лопес пришел в команду не в этом коду,а с начала 2020года  .При отвале он попал вгруппу,где никто не хотел работать.Всех все устраивало.Возможно только Берналь пытался что-то сделать,но он был никакой.

  • velodoctor
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (11)
    velodoctor-Фото

    Колумбийски сми на эмоциях пишут, что ему сказали директора не преследовать Маса, звучит глупо. Были реальные шансы на двойной подиум у них, я момент где он выпал не видел, но почти уверен, что будь Лопес при ноге он бы никогда не отстал, чтобы ему из технички не говорили при этом. 

    Для мувистара мог быть супер успешный грандтур за неколько лет последних, стал теперь просто успешный.

    Лопесу нехватает чего-то, самую малость, второй год он в горах обыгрывает сильнеших. 

  • MVDP
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (43)
    MVDP-Фото
    Не выиграл - пижонство, выиграл - рвачество. Болелам не угодишь.

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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