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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 18 этап, Салас - Альто Гамонитейро, 162,6 км

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 18 этап, Салас - Альто Гамонитейро, 162,6 км


   Восемнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Салас (Salas), в Княжестве Астурия. Он расположен на дороге из Сан-Себастьяна в Сантьяго-де-Компостела.


   Салас - горный регион, в котором угледобыча и сельское хозяйство являются основными отраслями промышленности. Продукция этого региона отправляется на экспорт в Кудильеро, небольшую гавань в Бискайском заливе.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 18 этап, Салас - Альто Гамонитейро


   В Саласе есть несколько значимых достопримечательностей: дворец Дорига (Palacio de Doriga) построенный в разные периоды времени - башня XIV века, а остальная часть строения XVI века, дворец окруженный красивым парком; церковь святого Мартина (La iglesia de San Martín en Salas) построенная в первой половине XVI  века, хотя в более поздние века были добавлены часовни. Самым важным памятником коллегиальной церкви является мавзолей Фернандо Вальдеса Саласа (Fernando de Valdés y Salas) - политический и церковный деятель, главный инквизитор и основатель Университета Овьедо.


Альтиметрия 18-го этапа Вуэльта Испании-2021

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 18 этап, Салас - Альто Гамонитейро, 162,6 км

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 18 этап, Салас - Альто Гамонитейро, 162,6 км

 

    Королевский горный этап с набором высоты 4500 м и финишем в подъём категории Чима Альберто Фернандес.

 

   Со старта велогонщики отправятся на спуск на восток и, развернувшись на юг, начнут преодолевать тягун протяжённостью 40 км с набором высоты 450 м. После разворота на восток начнётся подъём 1 категории Пуэрто-де-Сан Лоренцо (Puerto de San Lorenzoотм. 1347 м, перепад высот 851 м, протяжённость 9,9 км, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 16%). Покорив подъём, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 20 км.

 

 

 

  И снова вверх на подъём 1 категории Альто-де-ла-Кобертория (Alto de la Cobertoriaотм. 1173 м, перепад высот 680 м, протяжённость 7,9 км, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 13%).

 

   Сан Лоренцо и Кобертория в последний раз присутствовали на Вуэльте Испании в 2020 году, первым на вершинах был Гийом Мартан (Guillaume Martin). Далее 10 км скоростного спуска, по которому позднее будут подниматься к финишу этапа.

 

   Последующие 28 км приведут велогонщиков к подножию подъёма 2 категории Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordalотм. 790 м, перепад высот 475 м, протяжённость 8,2 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%).

 

  В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2020 году, первым на вершине был Гийом Мартан. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

 

 

   После 7 км скоростного спуска начнётся прохождение заключительного подъёма 18 этапа - подъём категории Чима Альберто Фернандес - Альто д'Эль Гамонитейру (Alto d’El Gamoniteiruотм. 1770 м, перепад высот 1431 м, протяженность 14,6 км, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%).

 

   Подъём начинается с 1,5 км участка в 7%, далее 5 км со средним градиентом около 12%, в середине подъёма  двухкилометровая полочка, финальные 6,4 км со средним градиентом 9,7% заключительный километр - стенка со средними градиентами 12-14% и максимальными участками до 17%.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 18 этап, Салас - Альто Гамонитейро

 

   Альто д'Эль Гамонитейру (Alto d’El Gamoniteiru, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

    До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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Как завершится этап?


  1. MVDP

    Сегодня, 18:12 | Регистрация: 3.10.2020

    Аствальдт там не ахти, похоже.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:46 | Регистрация: 4.07.2011

    И, вновь, впервые "горка"... Кто впишет себя?

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:57 | Регистрация: 15.04.2010

    Посмотрим у кого остались силы на этот этап.

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