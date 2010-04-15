Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 18 этап, Салас - Альто Гамонитейро, 162,6 км





Восемнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Салас (Salas), в Княжестве Астурия. Он расположен на дороге из Сан-Себастьяна в Сантьяго-де-Компостела.



Салас - горный регион, в котором угледобыча и сельское хозяйство являются основными отраслями промышленности. Продукция этого региона отправляется на экспорт в Кудильеро, небольшую гавань в Бискайском заливе.



В Саласе есть несколько значимых достопримечательностей: дворец Дорига (Palacio de Doriga) построенный в разные периоды времени - башня XIV века, а остальная часть строения XVI века, дворец окруженный красивым парком; церковь святого Мартина (La iglesia de San Martín en Salas) построенная в первой половине XVI века, хотя в более поздние века были добавлены часовни. Самым важным памятником коллегиальной церкви является мавзолей Фернандо Вальдеса Саласа (Fernando de Valdés y Salas) - политический и церковный деятель, главный инквизитор и основатель Университета Овьедо.



Альтиметрия 18-го этапа Вуэльта Испании-2021

Королевский горный этап с набором высоты 4500 м и финишем в подъём категории Чима Альберто Фернандес.

Со старта велогонщики отправятся на спуск на восток и, развернувшись на юг, начнут преодолевать тягун протяжённостью 40 км с набором высоты 450 м. После разворота на восток начнётся подъём 1 категории Пуэрто-де-Сан Лоренцо (Puerto de San Lorenzo, отм. 1347 м, перепад высот 851 м, протяжённость 9,9 км, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 16%). Покорив подъём, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 20 км.

И снова вверх на подъём 1 категории Альто-де-ла-Кобертория (Alto de la Cobertoria, отм. 1173 м, перепад высот 680 м, протяжённость 7,9 км, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 13%).

Сан Лоренцо и Кобертория в последний раз присутствовали на Вуэльте Испании в 2020 году, первым на вершинах был Гийом Мартан (Guillaume Martin). Далее 10 км скоростного спуска, по которому позднее будут подниматься к финишу этапа.

Последующие 28 км приведут велогонщиков к подножию подъёма 2 категории Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordal, отм. 790 м, перепад высот 475 м, протяжённость 8,2 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%).

В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2020 году, первым на вершине был Гийом Мартан. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

После 7 км скоростного спуска начнётся прохождение заключительного подъёма 18 этапа - подъём категории Чима Альберто Фернандес - Альто д'Эль Гамонитейру (Alto d’El Gamoniteiru, отм. 1770 м, перепад высот 1431 м, протяженность 14,6 км, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%).

Подъём начинается с 1,5 км участка в 7%, далее 5 км со средним градиентом около 12%, в середине подъёма двухкилометровая полочка, финальные 6,4 км со средним градиентом 9,7% заключительный километр - стенка со средними градиентами 12-14% и максимальными участками до 17%.

Альто д'Эль Гамонитейру (Alto d’El Gamoniteiru, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

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