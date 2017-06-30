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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 16 этап, Ларедо - Санта-Крус-де-Бесана, 180 км

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 16 этап, Ларедо - Санта-Крус-де-Бесана, 180 км


   Шестнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Ларедо (Laredo). Город расположен между устьем реки Трето и заливом Сантонья и является одним из главных туристических курортов на побережье Кантабрии. В Ларедо один из самых длинных и невероятно красивых пляжей на побережье Коста-де-Кантабрии.


   Рыбацкая деревушка на месте современного Ларедо существовало уже в середине Ⅷ века, но многие исследователи утверждают, что на этих землях есть следы присутствия кельтиберов, а впоследствии карфагенян, римлян и вестготов. Также существуют доказательства об обитаемости окрестностей Ларедо в доисторические времена.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 16 этап, Ларедо - Санта-Крус-де-Бесана


   Арабские завоеватели никогда не были на кантабрийских землях, но аристократия и духовенство, мигрировавшие с захваченных маврами территорий, заметно повлияли на жизненный уклад и культуру провинции. Первое исторически достоверное упоминание о поселении относится к 1068 году.


   В Ⅹⅼⅼⅼ веке, после вхождения Кантабрии в состав Кастилии, разросшаяся деревушка обзавелась защитной стеной, правда окружавшей всего шесть городских улиц. От этой жизненно важной в те времена постройки сохранились некоторые фрагменты, в их числе ‒ трое ворот.


   В период Позднего Средневековья развитию городка мешали всевозможные бедствия: пожары и болезни, иногда его полностью опустошавшие.

 

   Однако в ⅩⅤ веке Ларедо становится одним из важных морских портов на севере Испании, откуда отправлялись экспедиции в только что открытую Америку. Но впоследствии порт Ларедо начал проигрывать соседу ‒ порту Сантадера.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 16 этап, Ларедо - Санта-Крус-де-Бесана


   Город вновь ожил в конце ⅩⅼⅩ века, когда появились первые кварталы вне исторической части Ларедо. Туризм, в середине ⅩⅩ века буквально возродивший многие поселения Испании, не оставил без внимания и Ларедо. Начиная с 60-х годов, Ларедо обзавёлся всей необходимой туристической инфраструктурой, а главной приманкой для туристов являются великолепные белопесчаные пляжи, протянувшиеся почти в непрерывную линию на 5 км. Пляжи из золотого тончайшего песка, с двух сторон обрамляют  город. Ширина пляжной полосы в период отлива превышает 150 метров. Практически из любой части города за 5 минут пешком можно дойти до пляжа.


   Помимо бесконечных пляжей богатейшая история Ларедо отражена в архитектуре старой части города. Исторический центр Ларедо с архитектурными постройками XVI века, готической церковью Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон XIII века находится постоянно в центре внимания гостей города. В церкви внимание привлекает красивый входной портал XVI века и скульптуры. Внутри можно увидеть великолепный фламандский алтарь. В 1970 году церковь была объявлена историко-художественным памятником Испании. До наших дней сохранились остатки старых городских стен и несколько старинных ворот. К числу интересных архитектурных объектов относятся: хижина Святого Каталина и Святого Духа; монастырь Сан-Франциско, датируемый XVII-XVIII веками; башни Ос и Гутьеррес Рада, возведенные в XV-XVI веках и здание мэрии - 2 второй половины XVI века в стиле ренессанс.


   Город славится не только прекрасными пляжами, историческими архитектурными постройками, но и невероятно ярким, зрелищным фестивалем Batalla-de Flores, «цветочная битва», который проходит каждый год в последнюю пятницу августа. Несмотря на грозное название, здесь никто не воюет, напротив, наслаждаются красотой и богатой палитрой разнообразных цветов. Город красочно оформлен, проходит парад карет, украшенных живыми цветами. Одновременно устраиваются ярмарки, шествия, музыкальные мероприятия. Завершается праздник объявлением лучшей кареты и фейерверком.


Город Ларедо в истории Вуэльта Испании


   Ладердо появлялся на маршруте Вуэльты Испании лишь однажды, это было в 1974 году, тогда, город принимал финиш и давал старт следующего этапа.


Альтиметрия 16-го этапа Вуэльта Испании-2021

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 16 этап, Ларедо - Санта-Крус-де-Бесана, 180 км

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 16 этап, Ларедо - Санта-Крус-де-Бесана, 180 км

 

  Ларедо открывает заключительную неделю Вуэльты Испании-2021. Спринтерский этап, проложенный недалеко от Бискайского залива.

 

   Ветер может внести корективы в ход развития этапа. Слабо пересеченный рельеф с единственным категорийным подъёмом - подъём 3 категории Альто де Ихас (Alto de Hijasотм. 351 м, перепад высот 273 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%).

 

 

    Финишный городок Санта-Крус-де-Бесана (Santa Cruz de Bezana, провинция Кантабрия, автономное сообщество Кантабрия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 
    Санта-Крус-де-Бесана сливается со столицей Кантабрии, поэтому является частью региона Сантандер. Когда-то Санта-Крус-де-Бесана был частью старинного аббатства Сантандера.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 16 этап, Ларедо - Санта-Крус-де-Бесана


   Интересный праздник проводится в этом городке в последние выходные августа - национальная ярмарка помидоров: садоводческий фестиваль, посвященный помидорам, выведенным и выращенным в Испании.

 

    До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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Как завершится этап?


  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:21 | Регистрация: 30.06.2017

    Опять спринтерский скукотище. Смотреть последние три километра. Кстати о спринтерах. В Астану приходит Элиа Вивиани. Видимо Вино решил ковать победы на спринтах, посмотрев на Квиков. Вот только кто его будет развозить? И в форме ли он? Но на туре Турции и Лангкави и второстепенных гонках пойдет Будем ждать еще тогда несколько развозильщиков в помощь. Еще в команду подписали Джанни Москона, Винченцо Нибали.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: KazAlmaty

    Kaz_Almaty

    Сегодня, 15:31 | Регистрация: 30.06.2021

    Цитата: Astanaforever
    Опять спринтерский скукотище. Смотреть последние три километра. Кстати о спринтерах. В Астану приходит Элиа Вивиани. Видимо Вино решил ковать победы на спринтах, посмотрев на Квиков. Вот только кто его будет развозить? И в форме ли он? Но на туре Турции и Лангкави и второстепенных гонках пойдет Будем ждать еще тогда несколько развозильщиков в помощь. Еще в команду подписали Джанни Москона, Винченцо Нибали.
    Не понятно зачем Нибали??? Надо Собреро готовить на Генерал, разделка есть, в горах терпит.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Собреро походу уходит.

    Вся жизнь это гонка.
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14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

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Benelux Tour

5 - 12 сентября 2021

Tour of Britain

8 - 12 сентября 2021

European Continental Championships

14 - 18 сентября 2021

Skoda-Tour de Luxembourg

19 - 26 сентября 2021

World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Собреро походу уходит.
  • Kaz_Almaty
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    Kaz_Almaty-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Опять спринтерский скукотище. Смотреть последние три километра. Кстати о спринтерах. В Астану приходит Элиа Вивиани. Видимо Вино решил ковать победы на спринтах, посмотрев на Квиков. Вот только кто его будет развозить? И в форме ли он? Но на туре Турции и Лангкави и второстепенных гонках пойдет Будем ждать еще тогда несколько развозильщиков в помощь. Еще в команду подписали Джанни Москона, Винченцо Нибали.
    Не понятно зачем Нибали??? Надо Собреро готовить на Генерал, разделка есть, в горах терпит.
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Опять спринтерский скукотище. Смотреть последние три километра. Кстати о спринтерах. В Астану приходит Элиа Вивиани. Видимо Вино решил ковать победы на спринтах, посмотрев на Квиков. Вот только кто его будет развозить? И в форме ли он? Но на туре Турции и Лангкави и второстепенных гонках пойдет Будем ждать еще тогда несколько развозильщиков в помощь. Еще в команду подписали Джанни Москона, Винченцо Нибали.
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (36)
    velodoctor-Фото

    Газетта дела спорт пишет что Кончи или ци из трека, Карбони и еще двое перейдут в ГПРВ



    ссылка

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (36)
    Earl57-Фото

    Слух: Винокуров спросил у агента Вивиани свободен ли Элиа и предложил ему двухлетний контракт. Переговоры идут полным ходом.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (37)
    EL-Fenomeno-Фото

    По профилю и альтиметрии эти два горнызх этапа (14-й + 15-й) смотрелись весьма симпатишно, учитывая ещё тот факт, что в понедельник день отдыха и горняки-капитаны на ГТ всегда делали разборки ну уж если не на суботнем этапе, так на воскресном точно. Тут же мы получили небольшие атаки Лопеза, Чикконе и вчера Йейтса - вот и всё от генеральщиков. В отрыве парни и то красивее бодались меду собой.

    Кстати для Фабио Ару, его "прорыв в отрыв" - это последий порыв ? "лебединая песня" неплохой, но короткой и многострадальной карьеры? Курдюков говорил, что во второй день отдыха Фабио скорей всего сойдёт. Мне бы не хотелось, пускай Ару как может но всё же доколесивает эту Вуэльту до самого конца (раз уж решился окончательно завершать), а там с почестями его команда и проведёт итальянца на отдых.

    Цитата: Адриен
    ... То , что мы сейчас видим на Вуэльте - и есть современный профессиональный шоссейный велоспорт на Гран-турах в голом виде. Спортивность, бескомпромиссность, воля к победе полностью уступили расчетливости, прагматизму и умозрительности. И мы имеем то, что имеем. А КАРДИНАЛЬНЫХ перемен никто не желает - не, не, не, пусть все остается по прежнему, авось все само собой рассосётся и дальше все будет интереснее. НЕ БУДЕТ ! Я уже раньше писал - велоспорт стал похож на пьесу, сюжет которой всем известен. И мы каждый сезон вынуждены смотреть эту пьесу, но только с разными актерами, а так - все то же самое.

     +1

    Но столько ждать "новизны" или давно забытых сюжетов 10-20 летней давности: 5, может 15 лет ? А что если в самом деле отменить радио связь, ну хотя бы на однодневки и недельные гонки, а там посмотрим и на ГТ.

  • Freejazz
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (37)
    Freejazz-Фото
    Пока Хэйг высоко, то вряд ли, а вот если он провалится, то можно надеяться.
  • explosiveua
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (37)
    explosiveua-Фото

    Любопытно, а Падунище хоть 1 раз в отрыв сгоняет на этой гонке!?

  • flugegeheimen
    Ричард Карапас сошёл с 14 этап ... (15)
    flugegeheimen-Фото
    После ОИ был очень результативный 2017. А потом да, результаты пошли вниз
  • 1587
    Ричард Карапас сошёл с 14 этап ... (15)
    1587-Фото
    полностью согласен. Для Берналя гонка выживания на тяжелых ногах будет очень полезна в будущем

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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