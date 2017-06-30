Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 16 этап, Ларедо - Санта-Крус-де-Бесана, 180 км





Шестнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Ларедо (Laredo). Город расположен между устьем реки Трето и заливом Сантонья и является одним из главных туристических курортов на побережье Кантабрии. В Ларедо один из самых длинных и невероятно красивых пляжей на побережье Коста-де-Кантабрии.



Рыбацкая деревушка на месте современного Ларедо существовало уже в середине Ⅷ века, но многие исследователи утверждают, что на этих землях есть следы присутствия кельтиберов, а впоследствии карфагенян, римлян и вестготов. Также существуют доказательства об обитаемости окрестностей Ларедо в доисторические времена.



Арабские завоеватели никогда не были на кантабрийских землях, но аристократия и духовенство, мигрировавшие с захваченных маврами территорий, заметно повлияли на жизненный уклад и культуру провинции. Первое исторически достоверное упоминание о поселении относится к 1068 году.



В Ⅹⅼⅼⅼ веке, после вхождения Кантабрии в состав Кастилии, разросшаяся деревушка обзавелась защитной стеной, правда окружавшей всего шесть городских улиц. От этой жизненно важной в те времена постройки сохранились некоторые фрагменты, в их числе ‒ трое ворот.



В период Позднего Средневековья развитию городка мешали всевозможные бедствия: пожары и болезни, иногда его полностью опустошавшие.

Однако в ⅩⅤ веке Ларедо становится одним из важных морских портов на севере Испании, откуда отправлялись экспедиции в только что открытую Америку. Но впоследствии порт Ларедо начал проигрывать соседу ‒ порту Сантадера.



Город вновь ожил в конце ⅩⅼⅩ века, когда появились первые кварталы вне исторической части Ларедо. Туризм, в середине ⅩⅩ века буквально возродивший многие поселения Испании, не оставил без внимания и Ларедо. Начиная с 60-х годов, Ларедо обзавёлся всей необходимой туристической инфраструктурой, а главной приманкой для туристов являются великолепные белопесчаные пляжи, протянувшиеся почти в непрерывную линию на 5 км. Пляжи из золотого тончайшего песка, с двух сторон обрамляют город. Ширина пляжной полосы в период отлива превышает 150 метров. Практически из любой части города за 5 минут пешком можно дойти до пляжа.



Помимо бесконечных пляжей богатейшая история Ларедо отражена в архитектуре старой части города. Исторический центр Ларедо с архитектурными постройками XVI века, готической церковью Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон XIII века находится постоянно в центре внимания гостей города. В церкви внимание привлекает красивый входной портал XVI века и скульптуры. Внутри можно увидеть великолепный фламандский алтарь. В 1970 году церковь была объявлена историко-художественным памятником Испании. До наших дней сохранились остатки старых городских стен и несколько старинных ворот. К числу интересных архитектурных объектов относятся: хижина Святого Каталина и Святого Духа; монастырь Сан-Франциско, датируемый XVII-XVIII веками; башни Ос и Гутьеррес Рада, возведенные в XV-XVI веках и здание мэрии - 2 второй половины XVI века в стиле ренессанс.



Город славится не только прекрасными пляжами, историческими архитектурными постройками, но и невероятно ярким, зрелищным фестивалем Batalla-de Flores, «цветочная битва», который проходит каждый год в последнюю пятницу августа. Несмотря на грозное название, здесь никто не воюет, напротив, наслаждаются красотой и богатой палитрой разнообразных цветов. Город красочно оформлен, проходит парад карет, украшенных живыми цветами. Одновременно устраиваются ярмарки, шествия, музыкальные мероприятия. Завершается праздник объявлением лучшей кареты и фейерверком.



Город Ларедо в истории Вуэльта Испании



Ладердо появлялся на маршруте Вуэльты Испании лишь однажды, это было в 1974 году, тогда, город принимал финиш и давал старт следующего этапа.



Альтиметрия 16-го этапа Вуэльта Испании-2021

Ларедо открывает заключительную неделю Вуэльты Испании-2021. Спринтерский этап, проложенный недалеко от Бискайского залива.

Ветер может внести корективы в ход развития этапа. Слабо пересеченный рельеф с единственным категорийным подъёмом - подъём 3 категории Альто де Ихас (Alto de Hijas, отм. 351 м, перепад высот 273 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%).

Финишный городок Санта-Крус-де-Бесана (Santa Cruz de Bezana, провинция Кантабрия, автономное сообщество Кантабрия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.



Санта-Крус-де-Бесана сливается со столицей Кантабрии, поэтому является частью региона Сантандер. Когда-то Санта-Крус-де-Бесана был частью старинного аббатства Сантандера.



Интересный праздник проводится в этом городке в последние выходные августа - национальная ярмарка помидоров: садоводческий фестиваль, посвященный помидорам, выведенным и выращенным в Испании.

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