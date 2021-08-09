Вуэльта Испании-2021. Альтиметрия маршрута



Вуэльта Испании-2021 (Vuelta a Espana) стартует 14 августа 2021 года в Бургосе у стен Кафедрального собора. Первая неделя испанского Гран-тура отдана центру Испании и побережью Средиземного моря, вдоль которого пелотон будет перемещаться на юг, в Мурсию.

Вторая неделя стартует в Андалуссии и поведет велогонщиков на север, вглубь Пиренейского полуострова. Заключительная неделя Вуэльты Испании-2021 пройдет вдоль побережья Бискайского залива, по которому велогонщики будут перемещаться на запад до побережья Атлантического океана. Вуэльта Испании-2021 завершится в Сантьяго-де-Компостела 5 сентября индивидуальной разделкой.

Организаторы продолжают поиски новых подъемов для финишей этапов, и в нынешней версии в маршруте появятся такие подъемы. 76-й выпуск Вуэльты Испании открывается индивидуальной гонкой с раздельным стартом и ею же завершается, а между ними 19 этапов, включая 8 этапов, финиширующих в категорийный подъем.

14.08. Суббота. Этап 1: Бургос. Кафедральный собор (ITT), 7,1 км

Бургос (Burgos, административный центр провинции Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон) в последний раз в 2015 году принимал старт и финиш этапа и это также была индивидуальная гонка с раздельным стартом, победителем тогда стал Том Дюмулин. В последний раз Вуэльта Испании стартовала с индивидуальной разделки в 2018 году.

Со старта велогонщики начнут подъем, который завершится на вершине 3-й категории Альто дель Кастильо (Alto del Castillo, отм. 942 м, набор высоты 130 м, протяженность 2,5 км, средний градиент 3,2%, максимальный градиент 10%), где расположена промежуточная отсечка времени на 2,5 км маршрута. Первый категорийный подъем на Вуэльте Испании-2021.

Лучший по времени на вершине подъема становится первым обладателем гороховой майки лидера горной классификации Вуэльты Испании-2021, фаворитом можно назвать Джулио Чикконе. Далее скоростной спуск протяженностью 1,3 км и равнинный участок протяженностью 3,3 км с длинными прямыми участками дороги, с 8 поворотами и дорожной архитектурой.

Таким образом, организаторы предложили для гонщиков разделку с пересечённым рельефом, проложенную по ходу часовой стрелки по вечерним улицам Бургоса. Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться во времени.

Последний велогонщик стартует в 20:22 (CET). Велогонщики стартуют с интервалом в 1 минуту. Лимит времени 35%. Фаворитами можно назвать олимпийского чемпиона Приможа Роглича и других.

Разрывы между лидерами могут достигать до 30 секунд. Победитель этапа становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2021, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам.



15.08. Воскресенье. Этап 2: Калеруэга - Бургос, 166,7 км

Калеруэга (Caleruega, провинция Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап без категорийных подъемов.

Пелотон отправится на север. На 150 км маршрута расположен промежуточный спринт, первый на Вуэльте Испании-2021, также на нем будут разыграны бонификационные секунды. Первый на спринте получает 20 очков, очки получают первые 5 велогонщиков.

Бургос (Burgos, административный центр провинции Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон) в последний раз принимал финиш группового этапа Вуэльты Испании в 2013 году, первым тогда стал Бауке Моллема. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол. Победитель этапа получает 50 очков в зачет зеленой майки.

Заключительные километры дистанции длинная прямая дорога, проложенная с юго-запада на северо-восток. Фаворитами можно назвать Фабио Якобсена, Яспера Филипсена и других.



16.08. Понедельник. Этап 3: Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, 202,8 км

Санто-Доминго-де-Силос (Santo Domingo de Silos, провинция Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Этап с финишем в подъем первой категории. Первый этап на Вуэльте Испании-2021 протяженностью более 200 км.

Со страта этапа пелотон отправится на север в сторону Кантабрийских гор. Первая половина дистанции с пересеченным рельефом, на котором велогонщики преодолеют подъем 3-й категории Пуэрто дель Манкильо (Puerto del Manquillo, отм. 1420 м, перепад высот 310 м, протяженность 7,2 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%).

Последующие 80 км равнины приведут велогонщиков к подножию подъема 3-й категории Пуэрто де Бокос (Puerto de Bocos, отм. 780 м, перепад высот 176 м, протяженность 2,8 км, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%).

Бонификационные секунды будут разыграны на вершине подъёма, а не на промежуточном спринте, как на предыдущем этапе.

После короткого спуска, некатегорийного подъема и ещё одного небольшого спуска велогонщики окажутся в Эспиноса-де-лос-Монтерос (Espinosa de los Monteros, провинция Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании-2021.

Финиш 3 этапа в подъем 1-й категории Альто де Пикон Бланко (Alto de Picon Blanco, отм. 1485 м, перепад высот 707 м, протяженность 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 18%), первый подъем 1 категории на Вуэльте Испании-2021.

Заключительные 4,5 км подъема - стенка со средними градиентами от 9% до 11%, где пройдёт первая проверка генеральщиков. Выиграть Вуэльту Испании-2021 на Альто де Пикон Бланко нельзя, но проиграть можно.

Фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Эгана Берналя, Адама Йейтса, Ричарда Карапаса, Микеля Ланду, Мигеля Лопеса, Энрика Маса и других. На финише этапа не действует нейтрализация.

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