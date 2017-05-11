VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 9 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Альто де Велефике

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 9 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Альто де Велефике


Девятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Пуэрто-Лумбрерас (Puerto-Lumbreras). Город находится в регионе Мурсия и его история уходит в бронзовый век. Пуэрто-Лумбрерас располагает огромным количеством исторических памятников и достопримечательностей.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 9 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Альто де Велефике


   К религиозным памятникам Пуэрто-Лумбрерас относятся: приходская церковь Богоматери Розарии (Iglesia de Nuestra Señora del Rosario), возведённая в 18-м веке; Башня Епископа (Torre del Obispo) расположенная в деревушке Эль-Эспарагал (El Esparragal), также известна как Башня Мавров. Она была построена в первой половине четырнадцатого века, чтобы усилить контроль над Камино-Реаль-де-Вера (Camino Real de Vera), который соединил Уэркаль-Овера с Лоркой. В наше время Башня Епископа включена в список культурного наследия Испании.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 9 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Альто де Велефике


   Ещё одной значимой исторической достопримечательностью Пуэрто-Лумбрерас является Замок Ногальте (Castillo de Nogalte). Он был построен в 12-м веке на холме Серро-дель-Кастелларе (Cerro del Castellar). Холм был выбран из-за стратегического расположения, так как с его вершины было удобно наблюдать за долиной Рамбла-де-Ногальте (Rambla de Nogalte) и долиной Гвадалентина (Valle del Guadalentín), что позволяло эффективно контролировать наиболее важные коммуникационные маршруты в этом районе. Замок Ногальте также включён в список культурного и исторического наследия Испании.


   Удивительная достопримечательность Пуэрто-Лумбрерас - Пещерные дома Серро-дель-Кастельяр (Casas cueva del Cerro del Castellar). Они являются единственными пещерными домами в Мурсийском районе  и расположены в непосредственной близости от Замка Ногальте.


Город Пуэрто-Лумбрерас в истории Вуэльта Испании


    Пуэрто-Лумбрерас появлялся на маршруте трёх изданий Вуэльты Испании. Впервые это произошло в 1979 году, тогда Пуэрто-Лумбрерас принимала финиш и давала старт следующего этапа. Затем городок Пуэрто-Лумбрерас дважды давал старт этапа, в 2007 и 2018 году.


Альтиметрия 9-го этапа Вуэльта Испании-2021

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 9 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Альто де Велефике 

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 9 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Альто де Велефике

 

    Горный этап с набором высоты 4600 м и финишем в подъём высшей категории.

 

   Со старта пелотон отправится на запад на спуск и через 25 км начнется подъём, который завершится на вершине подъёма 2 категории Альто де Куатро (Alto de Cuatroотм. 952 м, перепад высот 400 м, протяжённость 10,5 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 6%).

 

   Далее скоростной спуск и последующие 45 км подъёма с набором высоты около 1700 м приведут велогонщиков к наивысшей точке Вуэльты Испании-2021 - вершине подъёма 1 категории Альто Кольядо Вента Лухса (Alto Collado Venta Lujsaотм. 1965 м, перепад высот 1276 м, протяжённость 29 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 15%). Подъём расположен в горной цепи Сьерра-де-Лос-Филабрес в горах Кордильера-Пенибетика.

 

 

 

   После 13 км скоростного спуска снова подъём до вершины 3 категории Альто де Кастро де Филабрес (Alto de Castro de Filabresотм. 1257 м, перепад высот 277 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 10%), где будет разыграна бонификация. Подъём в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2009 году, первым на вершине был Хавьер Рамирес (Javier Ramirez).

 

 

  Последующие 11 км скоростного спуска приведут велогонщиков к подножию подъёма высшей категории Альто-де-Велефик (Alto de Velefiqueотм. 1800 м, перепад высот 845 м, протяжённость 13,2 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 15%).

 

  В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2017 году, первым на вершине был Роман БардеАльто де Велефик (Alto de Velefique, провинция Альмерия, автономное сообщество Андалусия) - наивысшая отметка финиша этапа Вуэльты Испании-2021.

 

       До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

 

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 Vuelta a Espana-2021 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 19:03 | Регистрация: 11.05.2017

    Честно говоря, я думаю , что Роглич здесь возьмёт этап . Если конечно опять отрыв не отпустят. Павлу желаю в отрыв отобраться

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

13 - 22 августа 2021

Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

19 - 22 августа 2021

Tour of Norway

26 - 29 августа 2021

Deutschland Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • AlexanderS
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (2)
    AlexanderS-Фото
    Зато этот вечер можно посвятить другим делам, домашним, например. А завтра спокойно посмотреть всю гонку. Перерывы нужны, даже болельщикам:)
  • Earl57
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 8 (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: close2you
    Просто громит все и вся. Аюсо сошёл, конкурентов нет ...

    Аюзо и так не конкурент был. На момент падения он отставал почти на две минуты, причем, что более важно, ловил отставание на каждом этапе, где десятки секунд, где сразу минуту, Он был совсем не в форме.

    Ардила вон в Эмиратах совсем заглох.

    Завтра королевский этап. Надеюсь, что Изоар все-таки попадет в трансляцию.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Отсутствие комментов говорит о крайне не популярной развязке этапа спринта у любителей велоспорта. Монотонно и уныло. Его смотреть можно только за 3 км до финиша. И все.
  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (1)
    shekn-Фото
    Честно говоря, я думаю , что Роглич здесь возьмёт этап . Если конечно опять отрыв не отпустят. Павлу желаю в отрыв отобраться
  • close2you
    Перелом ключицы у Алехандро Ва ... (3)
    close2you-Фото
    Будет в порядке к ЧМ, после лечения у всех обычно пруха ))
  • close2you
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 8 (3)
    close2you-Фото
    Просто громит все и вся. Аюсо сошёл, конкурентов нет ...
  • velodoctor
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 8 (3)
    velodoctor-Фото

    Кажется мне уно-х хорошо заработают на норвежце, талант  на лицо, не дело ему в проконти гоняться. Я только сейчас обратил внимание, он и на беби джиро вторым был. 



    Удивительно, что так неоткуда такой талант появился в этом сезоне. 

  • AvA
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (7)
    AvA-Фото

    была там неровность, или ямка, или трещина в асфальтном покрытии

    Бобби её с левой стороны по краю объехал, а Алехандро ровно по центру, обеими колёсами....(((

    плюс скорость немаленькая и поворот/наклон

  • Shega
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (7)
    Shega-Фото
    Под переднее колесо попала змея.((
  • lazhu
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (7)
    lazhu-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Может он непроизвольно вначале использовал тормоз переднего колеса?

    Заднего. Видно, как у него правая рука соскользнула, когда переднее подскочило. По-моему там все-таки какая-то трещина была

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 августа

Stijn Steels (Deceuninck - Quick Step)

Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi)

22 августа

Reto Hollenstein (Israel Start-Up Nation)

Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo)

23 августа

Morten Hulgaard (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2021 (138)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)