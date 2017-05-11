Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 9 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Альто де Велефике



Девятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Пуэрто-Лумбрерас (Puerto-Lumbreras). Город находится в регионе Мурсия и его история уходит в бронзовый век. Пуэрто-Лумбрерас располагает огромным количеством исторических памятников и достопримечательностей.



К религиозным памятникам Пуэрто-Лумбрерас относятся: приходская церковь Богоматери Розарии (Iglesia de Nuestra Señora del Rosario), возведённая в 18-м веке; Башня Епископа (Torre del Obispo) расположенная в деревушке Эль-Эспарагал (El Esparragal), также известна как Башня Мавров. Она была построена в первой половине четырнадцатого века, чтобы усилить контроль над Камино-Реаль-де-Вера (Camino Real de Vera), который соединил Уэркаль-Овера с Лоркой. В наше время Башня Епископа включена в список культурного наследия Испании.



Ещё одной значимой исторической достопримечательностью Пуэрто-Лумбрерас является Замок Ногальте (Castillo de Nogalte). Он был построен в 12-м веке на холме Серро-дель-Кастелларе (Cerro del Castellar). Холм был выбран из-за стратегического расположения, так как с его вершины было удобно наблюдать за долиной Рамбла-де-Ногальте (Rambla de Nogalte) и долиной Гвадалентина (Valle del Guadalentín), что позволяло эффективно контролировать наиболее важные коммуникационные маршруты в этом районе. Замок Ногальте также включён в список культурного и исторического наследия Испании.



Удивительная достопримечательность Пуэрто-Лумбрерас - Пещерные дома Серро-дель-Кастельяр (Casas cueva del Cerro del Castellar). Они являются единственными пещерными домами в Мурсийском районе и расположены в непосредственной близости от Замка Ногальте.



Город Пуэрто-Лумбрерас в истории Вуэльта Испании



Пуэрто-Лумбрерас появлялся на маршруте трёх изданий Вуэльты Испании. Впервые это произошло в 1979 году, тогда Пуэрто-Лумбрерас принимала финиш и давала старт следующего этапа. Затем городок Пуэрто-Лумбрерас дважды давал старт этапа, в 2007 и 2018 году.



Альтиметрия 9-го этапа Вуэльта Испании-2021

Горный этап с набором высоты 4600 м и финишем в подъём высшей категории.

Со старта пелотон отправится на запад на спуск и через 25 км начнется подъём, который завершится на вершине подъёма 2 категории Альто де Куатро (Alto de Cuatro, отм. 952 м, перепад высот 400 м, протяжённость 10,5 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 6%).

Далее скоростной спуск и последующие 45 км подъёма с набором высоты около 1700 м приведут велогонщиков к наивысшей точке Вуэльты Испании-2021 - вершине подъёма 1 категории Альто Кольядо Вента Лухса (Alto Collado Venta Lujsa, отм. 1965 м, перепад высот 1276 м, протяжённость 29 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 15%). Подъём расположен в горной цепи Сьерра-де-Лос-Филабрес в горах Кордильера-Пенибетика.

После 13 км скоростного спуска снова подъём до вершины 3 категории Альто де Кастро де Филабрес (Alto de Castro de Filabres, отм. 1257 м, перепад высот 277 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 10%), где будет разыграна бонификация. Подъём в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2009 году, первым на вершине был Хавьер Рамирес (Javier Ramirez).

Последующие 11 км скоростного спуска приведут велогонщиков к подножию подъёма высшей категории Альто-де-Велефик (Alto de Velefique, отм. 1800 м, перепад высот 845 м, протяжённость 13,2 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 15%).

В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2017 году, первым на вершине был Роман Барде. Альто де Велефик (Alto de Velefique, провинция Альмерия, автономное сообщество Андалусия) - наивысшая отметка финиша этапа Вуэльты Испании-2021.

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