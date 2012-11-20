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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 17 этап, Ункера - Лагос де Ковадонга, 185,8 км

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 17 этап, Ункера - Лагос де Ковадонга, 185,8 км


   Семнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в небольшом городке Ункера (Unquera), который расположен на западе провинции Кантабрия, на границе с Астурией, рядом с устьем реки Тина-Майор (ría de Tina Mayor), в устье реки Дева (río Deva). Во времена Старого режима муниципалитет Валь-де-Сан-Висенте (Val de San Vicente) принадлежал как поместье дому маркиза Агилар-де-Кампоо (Marqueses de Aguilar de Campoo). Однако по документам история Ункеры как населенного пункта началась не так давно. Его нет на карте Коэльо, составленной в 1861 году, хотя упоминается бухта Ункера в устье реки Тина-Майор. 

 

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 17 этап, Ункера - Лагос де Ковадонга


   Небольшое поселение Ункера, возможно, начало развиваться в конце XIX века благодаря железной дороге и коммерческому буму в регионе, начавшемуся после открытия дороги через ущелье в 1863 году. Эта дорога использовалась для вывоза сырья из Льебаны и ущелья Ла-Эрмида через бухту Ункера в Англию, Бельгию и Германию.


   В 1881 году в документах региона Ункера уже упоминалась как официальная деревня, расположенная у подножия Тины Майор. С тех пор Ункера разрасталась вдоль дороги, а также параллельно устью реки.


Альтиметрия 17-го этапа Вуэльта Испании-2021

 

1.09. Среда. Этап 17: Ункера - Лагос-де-Ковадонга, 185,8 км 

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 17 этап, Ункера - Лагос де Ковадонга, 185,8 км

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 17 этап, Ункера - Лагос де Ковадонга, 185,8 км

 

   Ункера впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём высшей категории.

 

  Со старта пелотон начнёт плавно подниматься вверх и через 37,3 км преодолеет вершину подъёма 3 категории Пуэрто де Ортигеро (Puerto de Ortigueroотм. 440 м, перепад высот 249 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2008 году, первым на вершине был Кристоф Керн (Christophe Kern).

 

   Далее плавный спуск и ещё 20 км тягуна до начала подъёма 1 категории Кольядо Льомена (Collado Llomenaотм. 1003 м, перепад высот 707 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%).

 

 

   После 22 км спуска велогонщики снова отправятся покорять подъём 1 категории Кольядо Льомена (Collado Llomenaотм. 1003 м, перепад высот 707 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%). При втором прохождении на вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

 

 

    После 34 км спуска и 8 км тягуна и начнётся восхождение на гору высшей категории Лагос-де-Ковадонга (Lagos de Covadonga, отм. 1085 м, перепад высот 890 м, протяжённость 12,5 км, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 16%), расположенная в провинции и автономном сообществе Астурия.

 

 Эта вершина в 20-й раз будет принималть финиш этапа Вуэльты Испании. Первым покорителем Лагос-де-Ковадонга стал Марино Лехаррета (Marino Lejarreta) в 1983, в 1997 году победу на ней завоевал Павел Тонков (Pavel Tonkov), в 2007 на Лагос-де-Ковадонга первым пересёк финишную черту Владимир Ефимкин (Vladimir Efimkin). Эта вершина была на Вуэльте Испании в 2012, когда победу из отрыва завоевал Антонио Педро Перец (Antonio Piedra Perez) из Caja Rural.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 17 этап, Ункера - Лагос де Ковадонга

 

   В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании-2018, тогда:

 

28-летний французский велогонщик Тибо Пино (Groupama-FDJ) атаковал за 6,5 км до финиша из группы лидеров и удержал преимущество до финиша, где опередил на 28 секунд ближайшего преследователя, колумбийского велогонщика Мигеля Лопеса (Astana). После победы на легендарной Лагос-де-Ковадонга Тибо Пино вошёл в число велогонщиков, одерживавших победы на этапах всех трёх Гран-туров в своей карьере. По итогам этапа Тибо Пино смог улучшить своё положение в генеральной классификации, поднявшись с 11 на 7-ю позицию.

 

Велокоманда Astana возглавляла пелотон на протяжении большей части этапа и просеяла пелотон, после чего капитан велокоманды Мигель Лопес первым атаковал на подъёме Лагос-де-Ковадонга за 7 км до финиша. Но за ним поехали Наиро Кинтана (Movistar) и лидер генеральной классификации Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), добравшие Лопеса через километр. Мигелю Лопесу удалось уехать от группы Йейтса лишь за 2 км до финиша. Он не догнал Тибо Пино, но финишировал первым из группы генеральщиков.

 

В шестёрку лучших генеральной классификации поднялся 23-летинй испанский велогонщик команды Quick Step Floors Энрик Мас (Enric Mas), атаковавший на подъёме Лагос-де-Ковадонга несколько раз и финишировавший шестым. Саймон Йейтс защитил красную майку лидера, финишировав на этапе 3-м.

 

    До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 Vuelta a Espana-2021 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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Как завершится этап?


  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:02 | Регистрация: 15.04.2018

    Ну вот и последний этап норвежца в красной майке

    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Сегодня, 21:36 | Регистрация: 24.05.2021

      Он минимум три минуты словит от Роглича на разделке.

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 19:23 | Регистрация: 5.09.2020

    Прогнозирую атаки Лопеса и Йейтса. Думаю, просев на сей раз будет, но Эйкинг может и удержаться с минимальным преимуществом.

  3. Гонщик

    Сегодня, 20:35 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: BlAr
    Прогнозирую атаки Лопеса и Йейтса. Думаю, просев на сей раз будет, но Эйкинг может и удержаться с минимальным преимуществом.
    На может нет надёжи, настоящих протяжек ещё не было фактически, поэтому завтра красная майка должна поменять владельца. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 20:42 | Регистрация: 5.09.2020

      А они завтра будут, настоящие? Учитывая следующий, не менее сложный, этап? Я как раз думаю, что топы не пойдут ва-банк, потому и Эйкинг может удержаться, если сам резко не сдаст.

  4. Гонщик

    Сегодня, 21:14 | Регистрация: 28.05.2017

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    Цитата: BlAr
    А они завтра будут, настоящие? Учитывая следующий, не менее сложный, этап? Я как раз думаю, что топы не пойдут ва-банк, потому и Эйкинг может удержаться, если сам резко не сдаст.
    Именно завтра всё и решится, ибо следующий этап с постоянным и сильно крутым градиентом, где засветить большой просвет проблематично, разве что кто-то капнет... 

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 21:22 | Регистрация: 5.09.2020

      У меня противоположное предчувствие. Завтра будут экономить силы на послезавтра. Именно чтобы там не улететь на полчаса...
      Гонка рассудит, кто прав. Возможно, оба этапа проколхозят!

  5. Такие дела

    Сегодня, 21:31 | Регистрация: 29.05.2016

    Держу кулаки за норвежца! Только такие истории смогут в будущем что-то поменять в колхозных тактик команд!

    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Сегодня, 21:37 | Регистрация: 24.05.2021

      норвежец на разделке три минуты словит от Роглича

  6. Гонщик

    Сегодня, 21:34 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: BlAr
    У меня противоположное предчувствие. Завтра будут экономить силы на послезавтра. Именно чтобы там не улететь на полчаса...
    Гонка рассудит, кто прав. Возможно, оба этапа проколхозят!
    Исключено, ибо пассажиров будут отсаживать классическими методами, а если красномаечник и завтра заедет с топами, то как минимум подиум у него в кармане, на подъёме с резким изменением рельефа, можно проиграть значительно больше, поэтому надеюсь что Рогла расставит всех по местам. 

  7. Гонщик

    Сегодня, 21:39 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Такие дела
    Держу кулаки за норвежца! Только такие истории смогут в будущем что-то поменять в колхозных тактик команд!
    Скай бывало и на 20 мин отпускал отрывы в лучшие времена, от ошибок никто не застрахован, только скорее всего чудо не произойдёт. 

  8. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 21:48 | Регистрация: 20.11.2012

    у Инеоса есть только завтра. Иначе могут и в тройку не попасть. На Гамонитейру разрывы в 2-3 мин между топами едва ли образуются.

  9. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 22:52 | Регистрация: 4.01.2015

    Красивые не американские, но испанские горки на этапе) Думаю что Ковадонгу должен покорять кто то из генеральщиков (3-я неделя то наступила, хватит уже "шифроваться"). Даже больше, рискну предположить, что отрыв доберут если что то случится раньше, т.е. кто то двинет (для проверки) на втором прохождении Колладо Ломены. На спуске можно тоже шо то "смастерить". Короче этап от старта до финиша по Евроспорту, и хоть на календаре 1 сентября, думаю вторую половину этапа зацепить в трансляции.
    Цитата: BlAr
    Прогнозирую атаки Лопеса и Йейтса...
    Хочу увидеть Марка П. в отрыве...как на Дофине!

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото
    Красивые не американские, но испанские горки на этапе) Думаю что Ковадонгу должен покорять кто то из генеральщиков (3-я неделя то наступила, хватит уже "шифроваться"). Даже больше, рискну предположить, что отрыв доберут если что то случится раньше, т.е. кто то двинет (для проверки) на втором прохождении Колладо Ломены. На спуске можно тоже шо то "смастерить". Короче этап от старта до финиша по Евроспорту, и хоть на календаре 1 сентября, думаю вторую половину этапа зацепить в трансляции.
    Цитата: BlAr
    Прогнозирую атаки Лопеса и Йейтса...
    Хочу увидеть Марка П. в отрыве...как на Дофине!
  • Karmatron
    Джейсон Осборн – стажёр велоко ... (6)
    Karmatron-Фото
    Гений, миллиардер...
  • sixpack
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (13)
    sixpack-Фото

    у Инеоса есть только завтра. Иначе могут и в тройку не попасть. На Гамонитейру разрывы в 2-3 мин между топами едва ли образуются.

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (7)
    Серафим-Фото

    Цитата: close2you
    Очень странно видеть Демара каждый спринтерский этап за 10кой на финише, отходняк после прошлого года до сих пор ловит ?

      Не пойму цели присутствия Демара на гонке. Однако пытается ездить в отрывах по горкам. Решил тренировать специальную выносливость в условиях гонки?

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Такие дела
    Держу кулаки за норвежца! Только такие истории смогут в будущем что-то поменять в колхозных тактик команд!
    Скай бывало и на 20 мин отпускал отрывы в лучшие времена, от ошибок никто не застрахован, только скорее всего чудо не произойдёт. 

  • Kay82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (13)
    Kay82-Фото
    норвежец на разделке три минуты словит от Роглича
  • Kay82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (13)
    Kay82-Фото
    Он минимум три минуты словит от Роглича на разделке.
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: BlAr
    У меня противоположное предчувствие. Завтра будут экономить силы на послезавтра. Именно чтобы там не улететь на полчаса...
    Гонка рассудит, кто прав. Возможно, оба этапа проколхозят!
    Исключено, ибо пассажиров будут отсаживать классическими методами, а если красномаечник и завтра заедет с топами, то как минимум подиум у него в кармане, на подъёме с резким изменением рельефа, можно проиграть значительно больше, поэтому надеюсь что Рогла расставит всех по местам. 

  • Такие дела
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (13)
    Такие дела-Фото
    Держу кулаки за норвежца! Только такие истории смогут в будущем что-то поменять в колхозных тактик команд!
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (13)
    BlAr-Фото
    У меня противоположное предчувствие. Завтра будут экономить силы на послезавтра. Именно чтобы там не улететь на полчаса...
    Гонка рассудит, кто прав. Возможно, оба этапа проколхозят!

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