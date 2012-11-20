Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 17 этап, Ункера - Лагос де Ковадонга, 185,8 км





Семнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в небольшом городке Ункера (Unquera), который расположен на западе провинции Кантабрия, на границе с Астурией, рядом с устьем реки Тина-Майор (ría de Tina Mayor), в устье реки Дева (río Deva). Во времена Старого режима муниципалитет Валь-де-Сан-Висенте (Val de San Vicente) принадлежал как поместье дому маркиза Агилар-де-Кампоо (Marqueses de Aguilar de Campoo). Однако по документам история Ункеры как населенного пункта началась не так давно. Его нет на карте Коэльо, составленной в 1861 году, хотя упоминается бухта Ункера в устье реки Тина-Майор.



Небольшое поселение Ункера, возможно, начало развиваться в конце XIX века благодаря железной дороге и коммерческому буму в регионе, начавшемуся после открытия дороги через ущелье в 1863 году. Эта дорога использовалась для вывоза сырья из Льебаны и ущелья Ла-Эрмида через бухту Ункера в Англию, Бельгию и Германию.



В 1881 году в документах региона Ункера уже упоминалась как официальная деревня, расположенная у подножия Тины Майор. С тех пор Ункера разрасталась вдоль дороги, а также параллельно устью реки.



Альтиметрия 17-го этапа Вуэльта Испании-2021

1.09. Среда. Этап 17: Ункера - Лагос-де-Ковадонга, 185,8 км

Ункера впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём высшей категории.

Со старта пелотон начнёт плавно подниматься вверх и через 37,3 км преодолеет вершину подъёма 3 категории Пуэрто де Ортигеро (Puerto de Ortiguero, отм. 440 м, перепад высот 249 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2008 году, первым на вершине был Кристоф Керн (Christophe Kern).

Далее плавный спуск и ещё 20 км тягуна до начала подъёма 1 категории Кольядо Льомена (Collado Llomena, отм. 1003 м, перепад высот 707 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%).

После 22 км спуска велогонщики снова отправятся покорять подъём 1 категории Кольядо Льомена (Collado Llomena, отм. 1003 м, перепад высот 707 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%). При втором прохождении на вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды.

После 34 км спуска и 8 км тягуна и начнётся восхождение на гору высшей категории Лагос-де-Ковадонга (Lagos de Covadonga, отм. 1085 м, перепад высот 890 м, протяжённость 12,5 км, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 16%), расположенная в провинции и автономном сообществе Астурия.

Эта вершина в 20-й раз будет принималть финиш этапа Вуэльты Испании. Первым покорителем Лагос-де-Ковадонга стал Марино Лехаррета (Marino Lejarreta) в 1983, в 1997 году победу на ней завоевал Павел Тонков (Pavel Tonkov), в 2007 на Лагос-де-Ковадонга первым пересёк финишную черту Владимир Ефимкин (Vladimir Efimkin). Эта вершина была на Вуэльте Испании в 2012, когда победу из отрыва завоевал Антонио Педро Перец (Antonio Piedra Perez) из Caja Rural.



В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании-2018, тогда:

28-летний французский велогонщик Тибо Пино (Groupama-FDJ) атаковал за 6,5 км до финиша из группы лидеров и удержал преимущество до финиша, где опередил на 28 секунд ближайшего преследователя, колумбийского велогонщика Мигеля Лопеса (Astana). После победы на легендарной Лагос-де-Ковадонга Тибо Пино вошёл в число велогонщиков, одерживавших победы на этапах всех трёх Гран-туров в своей карьере. По итогам этапа Тибо Пино смог улучшить своё положение в генеральной классификации, поднявшись с 11 на 7-ю позицию. Велокоманда Astana возглавляла пелотон на протяжении большей части этапа и просеяла пелотон, после чего капитан велокоманды Мигель Лопес первым атаковал на подъёме Лагос-де-Ковадонга за 7 км до финиша. Но за ним поехали Наиро Кинтана (Movistar) и лидер генеральной классификации Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), добравшие Лопеса через километр. Мигелю Лопесу удалось уехать от группы Йейтса лишь за 2 км до финиша. Он не догнал Тибо Пино, но финишировал первым из группы генеральщиков. В шестёрку лучших генеральной классификации поднялся 23-летинй испанский велогонщик команды Quick Step Floors Энрик Мас (Enric Mas), атаковавший на подъёме Лагос-де-Ковадонга несколько раз и финишировавший шестым. Саймон Йейтс защитил красную майку лидера, финишировав на этапе 3-м.

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