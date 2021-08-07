Вуэльта Испании-2021. Цифры и числа

76-й раз за последние 86 лет пройдёт Вуэльта Испании (Vuelta a Espana). С 14 августа по 5 сентября пелотон ожидает 21 этап и два дня отдыха. Гран-тур начнётся в Бургосе с индивидуальной гонки с раздельным стартом. Завершится Вуэльта Испании-2021 в Сантьяго-де-Компостелла 5 сентября индивидуальной гонкой с раздельным стартом. Общая протяженность маршрута Вуэльты Испании-2021 от "собора до собора" составит 3417 км.

Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2021 следующим образом 2 индивидуальных разделки, 8 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 5 среднегорных этапов.

Немного цифр и чисел:

1 финиш этапа в гору специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) (18-й этап);

1 финиш этапа в гору 2-й категории (20 этап);

1 финиш этапа в гору 3-й категории (6 этап);

2 финиша этапов в гору высшей категории (9 и 17 этап);

3 финиша этапов в гору 1-й категории (3, 7 и 14 этапы);

3 этапа протяженностью 200 км и более;

3 секунды бонификации за 1-е место на бонусной премии, 2 секунды за 2-е место, 1 секунда за 3-е место;

7,1 км протяжённость индивидуальной разделки (ITT) на 1 этапе;

8 этапов финишируют в подъемы различных категорий;

9 промежуточных спринтов совпадают с бонусной премией

10 горных вершин совпадает с бонусной премией

10 секунд бонификации победителю этапа, 6 секунд за 2 место, 4 секунды за 3 место (кроме разделки);

15 этапов с категорийными подъемами;

19 финишей этапов с бонификацией в генеральную классификацию;

19 промежуточных спринтерских финишей;

20 очков в зачет горной майки получает покоритель вершины специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) на 18-м этапе;

20 очков получает победитель на промежуточном спринте в зачет зеленой майки;

20 очков получает победитель разделки и горного в зачет зеленой майки;

21 этап на Вуэльте Испании-2021;

30 очков получает победитель среднегорного этапа в зачет зеленой майки;

33,8 км протяжённость индивидуальной разделки (ITT) на 21 этапе;

35% лимит времени на разделке (1 и 21 этап);

40,9 км общая протяжённость индивидуальных разделок (ITT) на Вуэльте Испании-2021;

43 категорийных вершин на Вуэльте Испании-2021;

50 очков получает победитель спринтерского этапа в зачет зеленой майки;

133,6 км наименее протяжённый этап (11 этап);

173,73 км средняя протяжённость этапов на 1-й неделе (без разделки);



177,42 км средняя протяжённость этапов на 2-й неделе;

177,69 км составит средняя протяжённость этапов (без разделок);

184,36 км средняя протяжённость этапов на 3-й неделе (без разделки);

202,2 км третий по протяжённости этап (20 этап);

202,8 км второй по протяжённости этап (3 этап);

203,7 км наиболее протяжённый этап (13 этап);



1800 м - самый высокогорный финиш этапа Вуэльты Испании-2021 - Альто-де-Велефик (Alto de Velefique) (9 этап)

1967 м - наивысшая точка Вуэльты Испании-2021 - Альто Кольядо Вента Лухса (Alto Collado Venta Lujsa) (9 этап);

2400 м набор высоты на 2 этапе;

3500 м набор высоты на 7 этапе;

4200 м набор высоты на 9 этапе;

2700 м набор высоты на 11 этапе;

3000 м набор высоты на 14 этапе;

3600 м набор высоты на 15 этапе;

3200 м набор высоты на 17 этапе;

4500 м набор высоты на 18 этапе;

3000 м набор высоты на 20 этапе.



Горная классификация:



1 горная премия специальной категории Cima Alberto Fernandez;

2 горных премии высшей категории;

13 горных премий 1-й категории;

13 горных премий 2-й категории;

14 горных премии 3-й категории

Условно Вуэльту Испании-2021 можно разделить на две части - первая часть из 13 этапов, на которых велогонщиков ожидает 1 подъём высшей категории, 4 подъёма первой категории, 6 подъёмов второй категории, 8 подъёмов третьей категории.

В том числе: 1 этап с финишем в подъём высшей категории, 2 этапа с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 3-й категории.

Вторая часть: с 14-го этапа по 20-й этапы, где пелотон покорит: 1 подъём специальной категории, 1 подъём высшей категории, 9 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 6 подъёмов третьей категории.



В том числе: 1 этап с финишем в подъём специальной категории, 1 этап с финишем в подъём высшей категории, 1 этап с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 2-й категории.

Очки Мирового рейтинга на Вуэльте Испании-2021:

20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2021 за ношение красной майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

850 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40

21-25 место: по 32 очка



26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков

41-50 место: по 16 очков

51-55 место: по 12 очков

56-60 место: по 8 очков

Этапы Вуэльты Испании-2021:

14.08. Суббота. Этап 1: Burgos. Catedral VIII Centenario 2021 - Catedral (ITT), 7,1 км

15.08. Воскресенье. Этап 2: Caleruega. VIII Centenario de Santo Domingo de Guzmán - Burgos. Gamonal, 166,7 км

16.08. Понедельник. Этап 3: Santo Domingo de Silos - Espinosa de los Monteros. Picón Blanco, 202,8 км

17.08. Вторник. Этап 4: El Burgo de Osma - Molina de Aragón, 163,9 км

18.08. Среда. Этап 5: Tarancón - Albacete, 184,4 км

19.08. Четверг. Этап 6: Requena - Alto de la Montaña de Cullera, 158,3 км

20.08. Пятница. Этап 7: Gandía - Balcón de Alicante, 152 км

21.08. Суббота. Этап 8: Santa Pola - La Manga del Mar Menor, 173,7 км

22.08. Воскресенье. Этап 9: Puerto-Lumbreras - Alto de Velefique, 188 км

23.08. Понедельник. День отдыха.

24.08. Вторник. Этап 10: Roquetas de Mar - Rincón de la Victoria, 189 км

25.08. Среда. Этап 11: Antequera - Valdepeñas de Jaén, 133,6 км

26.08. Четверг. Этап 12: Jaén - Córdoba, 175 км

27.08. Пятница. Этап 13: Belmez - Villanueva de la Serena, 203,7 км

28.08. Суббота. Этап 14: Don Benito - Pico Villuercas, 165,7 км

29.08. Воскресенье. Этап 15: Navalmoral de la Mata - El Barraco, 197,5 км

30.08. Понедельник. День отдыха.

31.08. Вторник. Этап 16: Laredo - Santa Cruz de Bezana, 180 км

1.09. Среда. Этап 17: Unquera - Lagos de Covadonga, 185,8 км

2.09. Четверг. Этап 18: Salas - Altu d’El Gamoniteiru, 162,6 км

3.09. Пятница. Этап 19: Tapia - Monforte de Lemos, 191,2 км

4.09. Суббота. Этап 20: Sanxenxo - Mos. Castro de Herville, 202,2 км

5.09. Воскресенье. Этап 21: Padrón - Santiago de Compostela (ITT), 33,8 км