- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 07:00
Вуэльта Испании-2021. Цифры и числа
76-й раз за последние 86 лет пройдёт Вуэльта Испании (Vuelta a Espana). С 14 августа по 5 сентября пелотон ожидает 21 этап и два дня отдыха. Гран-тур начнётся в Бургосе с индивидуальной гонки с раздельным стартом. Завершится Вуэльта Испании-2021 в Сантьяго-де-Компостелла 5 сентября индивидуальной гонкой с раздельным стартом. Общая протяженность маршрута Вуэльты Испании-2021 от "собора до собора" составит 3417 км.
Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2021 следующим образом 2 индивидуальных разделки, 8 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 5 среднегорных этапов.
Немного цифр и чисел:
1 финиш этапа в гору специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) (18-й этап);
1 финиш этапа в гору 2-й категории (20 этап);
1 финиш этапа в гору 3-й категории (6 этап);
2 финиша этапов в гору высшей категории (9 и 17 этап);
3 финиша этапов в гору 1-й категории (3, 7 и 14 этапы);
3 этапа протяженностью 200 км и более;
3 секунды бонификации за 1-е место на бонусной премии, 2 секунды за 2-е место, 1 секунда за 3-е место;
7,1 км протяжённость индивидуальной разделки (ITT) на 1 этапе;
8 этапов финишируют в подъемы различных категорий;
9 промежуточных спринтов совпадают с бонусной премией
10 горных вершин совпадает с бонусной премией
10 секунд бонификации победителю этапа, 6 секунд за 2 место, 4 секунды за 3 место (кроме разделки);
15 этапов с категорийными подъемами;
19 финишей этапов с бонификацией в генеральную классификацию;
19 промежуточных спринтерских финишей;
20 очков в зачет горной майки получает покоритель вершины специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) на 18-м этапе;
20 очков получает победитель на промежуточном спринте в зачет зеленой майки;
20 очков получает победитель разделки и горного в зачет зеленой майки;
21 этап на Вуэльте Испании-2021;
30 очков получает победитель среднегорного этапа в зачет зеленой майки;
33,8 км протяжённость индивидуальной разделки (ITT) на 21 этапе;
35% лимит времени на разделке (1 и 21 этап);
40,9 км общая протяжённость индивидуальных разделок (ITT) на Вуэльте Испании-2021;
43 категорийных вершин на Вуэльте Испании-2021;
50 очков получает победитель спринтерского этапа в зачет зеленой майки;
133,6 км наименее протяжённый этап (11 этап);
173,73 км средняя протяжённость этапов на 1-й неделе (без разделки);
177,42 км средняя протяжённость этапов на 2-й неделе;
177,69 км составит средняя протяжённость этапов (без разделок);
184,36 км средняя протяжённость этапов на 3-й неделе (без разделки);
202,2 км третий по протяжённости этап (20 этап);
202,8 км второй по протяжённости этап (3 этап);
203,7 км наиболее протяжённый этап (13 этап);
1800 м - самый высокогорный финиш этапа Вуэльты Испании-2021 - Альто-де-Велефик (Alto de Velefique) (9 этап)
1967 м - наивысшая точка Вуэльты Испании-2021 - Альто Кольядо Вента Лухса (Alto Collado Venta Lujsa) (9 этап);
2400 м набор высоты на 2 этапе;
3500 м набор высоты на 7 этапе;
4200 м набор высоты на 9 этапе;
2700 м набор высоты на 11 этапе;
3000 м набор высоты на 14 этапе;
3600 м набор высоты на 15 этапе;
3200 м набор высоты на 17 этапе;
4500 м набор высоты на 18 этапе;
3000 м набор высоты на 20 этапе.
Горная классификация:
1 горная премия специальной категории Cima Alberto Fernandez;
2 горных премии высшей категории;
13 горных премий 1-й категории;
13 горных премий 2-й категории;
14 горных премии 3-й категории
Условно Вуэльту Испании-2021 можно разделить на две части - первая часть из 13 этапов, на которых велогонщиков ожидает 1 подъём высшей категории, 4 подъёма первой категории, 6 подъёмов второй категории, 8 подъёмов третьей категории.
В том числе: 1 этап с финишем в подъём высшей категории, 2 этапа с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 3-й категории.
Вторая часть: с 14-го этапа по 20-й этапы, где пелотон покорит: 1 подъём специальной категории, 1 подъём высшей категории, 9 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 6 подъёмов третьей категории.
В том числе: 1 этап с финишем в подъём специальной категории, 1 этап с финишем в подъём высшей категории, 1 этап с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 2-й категории.
Очки Мирового рейтинга на Вуэльте Испании-2021:
20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2021 за ношение красной майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);
100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);
850 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).
1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140
11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка
26-30 место: по 24 очка
31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков
Этапы Вуэльты Испании-2021:
14.08. Суббота. Этап 1: Burgos. Catedral VIII Centenario 2021 - Catedral (ITT), 7,1 км
15.08. Воскресенье. Этап 2: Caleruega. VIII Centenario de Santo Domingo de Guzmán - Burgos. Gamonal, 166,7 км
16.08. Понедельник. Этап 3: Santo Domingo de Silos - Espinosa de los Monteros. Picón Blanco, 202,8 км
17.08. Вторник. Этап 4: El Burgo de Osma - Molina de Aragón, 163,9 км
18.08. Среда. Этап 5: Tarancón - Albacete, 184,4 км
19.08. Четверг. Этап 6: Requena - Alto de la Montaña de Cullera, 158,3 км
20.08. Пятница. Этап 7: Gandía - Balcón de Alicante, 152 км
21.08. Суббота. Этап 8: Santa Pola - La Manga del Mar Menor, 173,7 км
22.08. Воскресенье. Этап 9: Puerto-Lumbreras - Alto de Velefique, 188 км
23.08. Понедельник. День отдыха.
24.08. Вторник. Этап 10: Roquetas de Mar - Rincón de la Victoria, 189 км
25.08. Среда. Этап 11: Antequera - Valdepeñas de Jaén, 133,6 км
26.08. Четверг. Этап 12: Jaén - Córdoba, 175 км
27.08. Пятница. Этап 13: Belmez - Villanueva de la Serena, 203,7 км
28.08. Суббота. Этап 14: Don Benito - Pico Villuercas, 165,7 км
29.08. Воскресенье. Этап 15: Navalmoral de la Mata - El Barraco, 197,5 км
30.08. Понедельник. День отдыха.
31.08. Вторник. Этап 16: Laredo - Santa Cruz de Bezana, 180 км
1.09. Среда. Этап 17: Unquera - Lagos de Covadonga, 185,8 км
2.09. Четверг. Этап 18: Salas - Altu d’El Gamoniteiru, 162,6 км
3.09. Пятница. Этап 19: Tapia - Monforte de Lemos, 191,2 км
4.09. Суббота. Этап 20: Sanxenxo - Mos. Castro de Herville, 202,2 км
5.09. Воскресенье. Этап 21: Padrón - Santiago de Compostela (ITT), 33,8 км
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