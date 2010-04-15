Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 4 этап, Эль Бурго де Осма - Молина де Арагон



Четвёртый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Эль Бурго де Осма (El Burgo de Osma). Полное название города звучит так – Эль Бурго де Осма Сьюдад де Осма – это старинный епископский город, один из городов Сории, сохранивших дух и архитектуру средневековья. Он состоит из двух частей: малый город Сьюдад де Осма (город Осма) к западу от реки Усеро, которая течет на юг к реке Дуэро; и более крупная часть - Эль Бурго де Осма (район Осма, иногда называемый просто Эль Бурго) к востоку от реки Усеро, город кафедрального собора провинции.



История города началась ещё до нашей эры. Первыми поселенцами на этих землях были ареваки, кельтский народ, проживавший на территории Сории в доримский период. Несмотря на активное сопротивления римлянам, в итоге ареваки попали под гнет Римской империи. Впоследствии город Эль Бурго де Осма практически не пострадал от нашествия арабов. Но не успели арабы построить свою крепость на холме рядом с городом для наблюдения за окрестными территориями, как примерно в XI веке их выгнали во время реконкисты. В дальнейшем в городе был восстановлен епископат, и город продолжил свое развитие под его влиянием.



Архитектура зданий города Эль Бурго де Осма напрямую связана с климатическими условиями этих мест. Палящее солнце летом, снег и дожди зимой – вынудили местных жителей приспосабливаться: практически все здания на центральной улице, вторым этажом, поддерживаемые колоннами, нависают над тротуаром. Поэтому в дождь прохожим не нужен зонтик, а летом подобные коридоры дарят городским жителям желанную прохладу.



Центр города образовался под влиянием епископа Педро де Бургеса, который в 1101 году обосновался в монастыре на реке Усеро. С тех пор город процветал, привлекая под свое крыло коммерсантов и ремесленников. Позднее, в эпоху Возрождения, Эль Бурго де Осма превратился в университетский город, когда здесь был построен Университет Санта-Каталина. Хотя сейчас университет не действует как учебное заведение, его внутренний дворик стоит увидеть любому туристу.



Главная улица – пересекает весь исторический центр города. Практически все исторические здания и монументы находятся на этой улице: главный городской собор, Епископский дворец и Старый госпиталь. Сохранившиеся кварталы средневекового города расположены вокруг главного собора города. Готический собор был построен в 1232 году на базе романского храма, который начали возводить еще при Педро де Бургесе. На самом фасаде можно заметить типичные барельефы эпохи Возрождения, а вот внутреннее убранство и устройство соответствуют романскому стилю. Рядом с собором расположен Епископский дворец, чей фасад оформлен в стиле поздней готики.



Со стороны реки исторический центр города огражден крепостными стенами, которые в XV веке возвел епископ Педро де Монтойя. Вниз по течению реки Усеро можно найти знаменитый мост, сохранившийся со времен римского господства. Дорога по нему ведет к замку Осма, служившему опорным пунктом в христианско-мусульманских войнах.



Самые главные городские праздники проходят в Эль Бурго де Осма с 14 по 19 августа, в честь Девы-дель-Эспино и Сан-Роке. Участники четвёртого этапа Вуэльты Испании-2021 как раз попадают в самый разгар этих празднеств. Традиционные религиозные шествия, танцы, концерты, народная музыка, шествия гигантов и многое другое ждет туристов и местных жителей в эти дни. Отдельно стоит отметить танцы с быками и огнем – муляжи быков, чьи рога венчают петарды и бенгальские огни. Зрелище очень красочное и шумное, особенно нравится детям.



В середине июля весь город как будто садится на машину времени и отправляется в Средневековье. На главной площади воздвигают арену для битвы гладиаторов, а улицы наводняют шатры торговцев предметами ремесла и разнообразной снедью. В эти дни проходит средневековый фестиваль, включающий в себя соколиную охоты, сцены из городской жизни средневековья, рыцарский турнир, а также турнир менестрелей.



Альтиметрия 4-го этапа Вуэльта Испании-2021

Бурго-де-Осма-Сьюдад-де-Осма впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап с финишем в некатегорийный подъём.

Велогонщики отправятся на юго-восток по пересеченнымому рельефу на высотах от 900 до 1300 м над уровнем моря.

Молина де Арагон (Molina de Aragon, провинция Гвадалахара, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) впервые впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Заключительные километры дистанции - длинная прямая дорога, проложенная с северо-востока на юго-запад. Финиш в некатегорийный подъём протяжённостью 1 км со средним градиентом в 6%. Фаворитом можно назвать Приможа Роглича, Алехандро Вальверде.



Город Молина де Арагон, некогда бывший столицей сеньории Молина, игравшей важную роль в Кастилии в период Средневековья, и в наши дни сохранил свою планировку и средневековые районы, окруженные внушительными городскими стенами. Его исторический центр объявлен объектом, представляющим культурный интерес.



На протяжении позднего Средневековья Молина де Арагон был приграничным укрепленным городом, и здесь сохранились замок (XII-XIII века) с двойной стеной и многочисленными квадратными башнями наружной стены, а также башня Арагона, пятиугольной формы, и стены, окружавшие средневековый город.



Среди наиболее важных зданий стоит упомянуть церкви Сан-Мартин (романский стиль, XII – XIII века); Санта-Мария-ла-Майор-де-Сан-Хиль (XV – XVII века); монастырскую церковь Сан-Франсиско (XVIII век), возведенную на месте бывшей церкви Нуэстра-Сеньора-де-лос-Анхелес с башней в стиле ренессанс (XVIII век) и неоклассическим фасадом (1816 год), а также монастырь Санта-Клара в романском и готическом стилях (1284 год).



Другими достопримечательностями являются романский мост над рекой Гальо, многочисленные дворцы XVI – XVIII веков и бывшие еврейский и арабский кварталы.



Главная достопримечательность, конечно же средневековая крепость, которая была построена на довольно выгодном месте, и называется она Молина де Арагон. Предшественники древних римлян были первыми хозяевами этой вершины холма. С 1931 года крепость-замок стал памятником национального значения и объектом культурного наследия в Испании. Крепость считают очень интересной для изучения. Земли в окрестностях Молины очень плодородные, поэтому с давних времен эта местность считалась весьма привлекательной.



Крепость состоит из многочисленных башен и внешней линии стен с четырьмя воротами. Одна из башен включает шесть маленьких, большинство из которых соединены зубчатым парапетом. Все они сохранились в довольно хорошем состоянии.



Замок Молина де Арагон является не первым в этом регионе. В Х-ХІ столетия на холме была возведена мавританская крепость, которая служила резиденцией для повелителей Молинской тайфы. В свое время здесь жил Эль Сид Кампеадор, изгнанный из Кастилии.



Король Альфонсо I Арагонский в 1129 году отвоевал замок у мавров и передал семейству Лара, которые управляли городом Молина де Арагон до конца XIII века. Позже крепость стала относиться к владениям Кастилии. Жители окрестностей замка серьезно занимались укреплением стен и башен в XII-XIII веках. Именно они придали ей тот вид, в котором она существует сегодня. С XIV века замок находился под покровительством арагонского королевства. К XIX веку он вовсе опустел и никем не использовался.



Во все века Молина де Арагон выполнял функцию защитного укрепления одноименного города. В свое время здесь были дворцовые кухни, тюрьма, караульные помещения, здания для военных. За стенами крепости на вершине холма находится Арагонская башня, предназначенная для наблюдения. Ее с замком соединял тоннель, который сохранился до наших дней.

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