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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 4 этап, Эль Бурго де Осма - Молина де Арагон

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 4 этап, Эль Бурго де Осма - Молина де Арагон


   Четвёртый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Эль Бурго де Осма (El Burgo de Osma). Полное название города звучит так – Эль Бурго де Осма Сьюдад де Осма – это старинный епископский город, один из городов Сории, сохранивших дух и архитектуру средневековья. Он состоит из двух частей: малый город Сьюдад де Осма (город Осма) к западу от реки Усеро, которая течет на юг к реке Дуэро; и более крупная часть - Эль Бурго де Осма (район Осма, иногда называемый просто Эль Бурго) к востоку от реки Усеро, город кафедрального собора провинции.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 4 этап, Эль Бурго де Осма - Молина де Арагон


   История города началась ещё до нашей эры. Первыми поселенцами на этих землях были ареваки, кельтский народ, проживавший на территории Сории в доримский период. Несмотря на активное сопротивления римлянам, в итоге ареваки попали под гнет Римской империи. Впоследствии город Эль Бурго де Осма практически не пострадал от нашествия арабов. Но не успели арабы построить свою крепость на холме рядом с городом для наблюдения за окрестными территориями, как примерно в XI веке их выгнали во время реконкисты. В дальнейшем в городе был восстановлен епископат, и город продолжил свое развитие под его влиянием.


   Архитектура зданий города Эль Бурго де Осма напрямую связана с климатическими условиями этих мест. Палящее солнце летом, снег и дожди зимой – вынудили местных жителей приспосабливаться: практически все здания на центральной улице, вторым этажом, поддерживаемые колоннами, нависают над тротуаром. Поэтому в дождь прохожим не нужен зонтик, а летом подобные коридоры дарят городским жителям желанную прохладу.


   Центр города образовался под влиянием епископа Педро де Бургеса, который в 1101 году обосновался в монастыре на реке Усеро. С тех пор город процветал, привлекая под свое крыло коммерсантов и ремесленников. Позднее, в эпоху Возрождения, Эль Бурго де Осма превратился в университетский город, когда здесь был построен Университет Санта-Каталина. Хотя сейчас университет не действует как учебное заведение, его внутренний дворик стоит увидеть любому туристу.


   Главная улица – пересекает весь исторический центр города. Практически все исторические здания и монументы находятся на этой улице: главный городской собор, Епископский дворец и Старый госпиталь. Сохранившиеся кварталы средневекового города расположены вокруг главного собора города. Готический собор был построен в 1232 году на базе романского храма, который начали возводить еще при Педро де Бургесе. На самом фасаде можно заметить типичные барельефы эпохи Возрождения, а вот внутреннее убранство и устройство соответствуют романскому стилю. Рядом с собором расположен Епископский дворец, чей фасад оформлен в стиле поздней готики.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 4 этап, Эль Бурго де Осма - Молина де Арагон


   Со стороны реки исторический центр города огражден крепостными стенами, которые в XV веке возвел епископ Педро де Монтойя. Вниз по течению реки Усеро можно найти знаменитый мост, сохранившийся со времен римского господства. Дорога по нему ведет к замку Осма, служившему опорным пунктом в христианско-мусульманских войнах.


   Самые главные городские праздники проходят в Эль Бурго де Осма с 14 по 19 августа, в честь Девы-дель-Эспино и Сан-Роке. Участники четвёртого этапа Вуэльты Испании-2021 как раз попадают в самый разгар этих празднеств. Традиционные религиозные шествия, танцы, концерты, народная музыка, шествия гигантов и многое другое ждет туристов и местных жителей в эти дни. Отдельно стоит отметить танцы с быками и огнем – муляжи быков, чьи рога венчают петарды и бенгальские огни. Зрелище очень красочное и шумное, особенно нравится детям.


   В середине июля весь город как будто садится на машину времени и отправляется в Средневековье. На главной площади воздвигают арену для битвы гладиаторов, а улицы наводняют шатры торговцев предметами ремесла и разнообразной снедью. В эти дни проходит средневековый фестиваль, включающий в себя соколиную охоты, сцены из городской жизни средневековья, рыцарский турнир, а также турнир менестрелей.


Альтиметрия 4-го этапа Вуэльта Испании-2021

   

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 4 этап, Эль Бурго де Осма - Молина де Арагон

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 4 этап, Эль Бурго де Осма - Молина де Арагон

 

    Бурго-де-Осма-Сьюдад-де-Осма впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап с финишем в некатегорийный подъём.

 

    Велогонщики отправятся на юго-восток по пересеченнымому рельефу на высотах от 900 до 1300 м над уровнем моря.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 4 этап, Эль Бурго де Осма - Молина де Арагон

 

    Молина де Арагон (Molina de Aragon, провинция Гвадалахара, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) впервые впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Заключительные километры дистанции - длинная прямая дорога, проложенная с северо-востока на юго-запад. Финиш в некатегорийный подъём протяжённостью 1 км со средним градиентом в 6%. Фаворитом можно назвать Приможа Роглича, Алехандро Вальверде. 


    Город Молина де Арагон, некогда бывший столицей сеньории Молина, игравшей важную роль в Кастилии в период Средневековья, и в наши дни сохранил свою планировку и средневековые районы, окруженные внушительными городскими стенами. Его исторический центр объявлен объектом, представляющим культурный интерес.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 4 этап, Эль Бурго де Осма - Молина де Арагон


   На протяжении позднего Средневековья Молина де Арагон был приграничным укрепленным городом, и здесь сохранились замок (XII-XIII века) с двойной стеной и многочисленными квадратными башнями наружной стены, а также башня Арагона, пятиугольной формы, и стены, окружавшие средневековый город.


  Среди наиболее важных зданий стоит упомянуть церкви Сан-Мартин (романский стиль, XII – XIII века); Санта-Мария-ла-Майор-де-Сан-Хиль (XV – XVII века); монастырскую церковь Сан-Франсиско (XVIII век), возведенную на месте бывшей церкви Нуэстра-Сеньора-де-лос-Анхелес с башней в стиле ренессанс (XVIII век) и неоклассическим фасадом (1816 год), а также монастырь Санта-Клара в романском и готическом стилях (1284 год).


Другими достопримечательностями являются романский мост над рекой Гальо, многочисленные дворцы XVI – XVIII веков и бывшие еврейский и арабский кварталы.


   Главная достопримечательность, конечно же средневековая крепость, которая была построена на довольно выгодном месте, и называется она Молина де Арагон. Предшественники древних римлян были первыми хозяевами этой вершины холма. С 1931 года крепость-замок стал памятником национального значения и объектом культурного наследия в Испании. Крепость считают очень интересной для изучения. Земли в окрестностях Молины очень плодородные, поэтому с давних времен эта местность считалась весьма привлекательной.

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 4 этап, Эль Бурго де Осма - Молина де Арагон


   Крепость состоит из многочисленных башен и внешней линии стен с четырьмя воротами. Одна из башен включает шесть маленьких, большинство из которых соединены зубчатым парапетом. Все они сохранились в довольно хорошем состоянии.


   Замок Молина де Арагон является не первым в этом регионе. В Х-ХІ столетия на холме была возведена мавританская крепость, которая служила резиденцией для повелителей Молинской тайфы. В свое время здесь жил Эль Сид Кампеадор, изгнанный из Кастилии.


   Король Альфонсо I Арагонский в 1129 году отвоевал замок у мавров и передал семейству Лара, которые управляли городом Молина де Арагон до конца XIII века. Позже крепость стала относиться к владениям Кастилии. Жители окрестностей замка серьезно занимались укреплением стен и башен в XII-XIII веках. Именно они придали ей тот вид, в котором она существует сегодня. С XIV века замок находился под покровительством арагонского королевства. К XIX веку он вовсе опустел и никем не использовался.


   Во все века Молина де Арагон выполнял функцию защитного укрепления одноименного города. В свое время здесь были дворцовые кухни, тюрьма, караульные помещения, здания для военных. За стенами крепости на вершине холма находится Арагонская башня, предназначенная для наблюдения. Ее с замком соединял тоннель, который сохранился до наших дней.

 

   До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:25 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для спринтеров. Конечно если снова не отпустят отрыв на пол дня.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • salomon
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    salomon-Фото
    Цитата: AlexanderS
    Улыбнуло. Ожидал увидеть подобный коммент:)
    Ну куда ж без упоминания - "колхоз"
  • Ayrton
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    Ayrton-Фото

    Карапаз минуту словил. Хм, а он мне виделся одним из главных соперников Роглича.

  • s75
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    s75-Фото

    Цитата: BlAr
    Есть небольшая разница: Инеос не захотели тянуть командой, а Джамбо не смогли...


    Инеосу какой смысл опять плясать на граблях - работать на бонусные секунды Роглича?)) 

  • nightbuster33
    Команда «Астана» продолжит выс ... (13)
    nightbuster33-Фото
    "...и возмет на себя функции по комплектованию состава гонщиков и персонала,а также по всей спортивной деятельности проекта."Так что"токалка" никаким боком не проходит.
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    Arciv-Фото
    Рейна молодец! Юмбо посыпались все рано очень! Вообще не понимаю наличие Хофстаде,зачем он вообще тут? Ланда тоже не приятно удивил,зачем команда старалась? Если он не готов дёргать,тогда зачем команда надрывалась? Карапаз как для меня ожидаемо отлетел! Масс хорош,удивил! Власов разочаровал,как и Кати! Ну это всего третий этап,будем смотреть))
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    nightbuster33-Фото
    Вторая победа Рейна на Вуелте Испании.Ровно 10лет назад был победителем 14-го этапа Вуелты,выступая за команду "Кофидис и тоже из отрыва.
  • Kay82
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    Kay82-Фото
    вот вам колхозный минус от меня;))
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    velodoctor-Фото

    Рейна с победой, давно он затих уже, искренне рад. 

  • s75
    Команда «Астана» продолжит выс ... (13)
    s75-Фото

    а всеобщая любимица остаётся?

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (31)
    Геродот-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Вуэльта идёт по сценарию предыдущих Туров, гонка делится на две гонки. Борьба в отрыве за этап и в основной группе за генерал.
    Прошедший Тур дает надежду,что стереотип последних лет будет сломан.Погачар на первом же горном финише,в стиле Армстронга,засветил всем претендентам дыру (чтоб не рыпались дальше)),а потом методично добивал конкурентов психологически,не давая высунуться.Ну а на Вуэльтах пенсионеры пусть пока порезвятся в компании олимпийских чемпионов.

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