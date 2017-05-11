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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 6 этап, Рекена - Альто де Кульера

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 6 этап, Рекена - Альто де Кульера


    Шестой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в одном из самых старинных городов провинции Валенсия - Рекене (Requena), которая находится в 60 км Валенсии. История города уходит далеко в прошлое, на что указывают камни его городской стены, которые датируются XII веком. Историками было установлено, что до нашей эры, на территории Рекены проживали поселения иберов, после которых пришли римляне, затем их сменили мусульмане и в конечном итоге обосновались крестьяне. 

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 6 этап, Рекена - Альто де Кульера


    Название Рекена идёт от арабского Rakkana, что означает «сильная» или «уверенная». И это неслучайно. Название пошло от прямого назначения города, который был предназначен для защиты, и действительно, в стратегическом плане город был непреступный. Об этом говорит выгодное расположение крепости на холме перед долиной реки Магро, и её толстые стены с башнями. То, что этот город был важным военным центром, в средние века, нам также свидетельствуют и украшения на домах и такие достопримечательности как Дворец Сида (Casa de l'Art Major de la Seda), церкви Святой Марии (Església de Santa Maria) и Святого Николая (Església de Sant Nicolau) и церковь Сальвадора (Església del Salvador) в старом районе города.


   До середины XIX века Рекена считалась основным производителем шёлка в регионе. Затем на первый план вновь вышла винная индустрия, которая и по сей день считается самой важной в провинции Валенсия. И соответственно выращивание виноградной лозы здесь является наиболее важным видом деятельности.


   Археологические находки подтверждают, что виноград на территории этого крупнейшего в Валенсиане ДО (около 40 000 га виноградников) возделывался уже в V-IV веках до нашей эры. Виноделие в этом регионе всегда было важнейшей отраслью сельского хозяйства, тогда как на территории остальной Валенсии преимущество порой отдавалось другим культурам. Красные вина, а также отличные розовые производятся преимущественно на основе местного сорта Бобаль (Bobal). Этот любопытный сорт, встречающийся кое-где в других регионах Испании и изредка - на юге Франции и Италии, можно сказать, определяет «лицо» виноделия Утьел-Рекены (Utiel-Requena).


Город Рекена в истории Вуэльта Испании


  Рекена единственный раз принимала Вуэльту Испании. Это был старт 18-го этапа Вуэльты Испании-2016.

 

Альтиметрия 6-го этапа Вуэльта Испании-2021

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 6 этап, Рекена - Альто де Кульера

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 6 этап, Рекена - Альто де Кульера

 

 

 Равниный этап с финишем в подъём 3 категории. Со старта пелотон отправится на восток на спуск к побережью Средиземного моря, достигнув которого на середине маршрута, повернёт на юг и поедет вдоль берега.

 

   Финишировать же будут в извилистый подъём 3-й категории Монтанья де Кульера (Montana de Culleraотм. 184 м, перепад высот 179 м, протяжённость 1,9 км, средний градиент 9,4%, максимальный градиент 15%)

 

Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 6 этап, Рекена - Альто де Кульера

 

   Альто де ла Монтанья де Кульера (Alto de la Montana de Cullera, провинция Валенсия, автономное сообщество Валенсия) - короткая стенка. Фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Эгана Берналя, Адама Йейтса, Ричарда Карапаса, Микеля Ланду и других.

 

    До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в  Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.

По материалам Интернета

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:45 | Регистрация: 30.06.2017

    . Финиш взрывной. Рогла, Вальверде, Берналь, ?

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 23:22 | Регистрация: 11.05.2017

    Алехандро вперёд!!

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Массовый завал в пелотоне лиши ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Да, Рейн проиграл сегодня. Отдал Красную из-за завала. Такое бывает.
    Но, как он боролся сегодня до самого финиша!
    И ни грамма негатива не было на его лице и в его действиях.
    Это очень Дорого стоит. Так характер куётся. 
    Моё Уважание Таарамяэ.

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    nightbuster33-Фото
    Наилучший вариант был бы,если это был Вальверде.После3-го места в2006 году,2-го места в 2012году,первое место было бы приятным для завершения карьера.Но... чудес сейчас не бывает.И все таки успехов всем троим!
  • EL-Fenomeno
    Массовый завал в пелотоне лиши ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если внимательно посмотреть на видео-момент завал (см.ссылку ниже), то видно, что всё началось из-за наклона и падения велогонщика израильской команды - Шмидта (я даже сначала подумал что это Рэйн первым пошел на асфальт), ну а далее "эффект домино". Барде я так понял пострадал в том завальчике что образовалдся чуть выше, т.е. справа (пытались объехать на скорости - одним удалось, даже по траве и полю, другие же не успели и всё равно хоть позже, но тоже упали).

    Тармяэ страшно невезучий: вчера упал сам/один, сегодня снова угодил в асфальт благо не сильно, но красная майка потеряна. А ведь было видно (потом) что эстонец хотел и имел силы для как можно дольшего ношения/удержания лидерской майки на Вуэльте. Я ещё мне кажется, что у Ванти просто нету такого опыта как у более маститых команд оберегать своего лидера, капитана. С другйо стороны непонимаю почему Рэйн будучи дейтсвующим №1 этой Вуэльты не колесил в самой голове группы как это делают в большинстве случаев на ГТ и не только...тем более на послдених км. этапа когда уже идёт развоз под финиш и можно схватить если не завал/падение (как и случилось вчера с Тармяэ), а просто просвет до зоны нейтрализации.

    Собственно вот видео этой страшной каши: https://twitter.com/i/status/1428016555015565316

  • svan
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    svan-Фото

    или бы отставших, посадили бы за техничками "на колесо" и те бы вернулись в группу?

  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (2)
    shekn-Фото
    Алехандро вперёд!!
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    Адриен-Фото

    Слушайте, я понимаю - взгляд замылен, это уже привычно - все должны ждать красную майку. А в правилах это есть ? Нет ! Так может быть пора уже перестать поступать и ПРИЗЫВАТЬ делоть что-то по ПОНЯТИЯМ ? А действовать по СПОРТИВНОМУ ? В каком еще виде спорта ждут упавшего ? В мотоспорте ? В автоспорте ? В легкой атлетике ? В лыжных гонках ? Не падай ! Если упал - ТВОИ проблемы. Если не виноват, толкнули, наехали - надо ВЫЯВЛЯТЬ виновников. И жестко наказывать. Сегодня Таарамяэ потерял красную майку. А кто виноват ? По правилам - НЕВАЖНО. Идиотизм ! Роглич грохнулся на ТДФ, был выбит этим из борьбы за титул. А кто виноват ? Так может быть надо жестко наказывать виновников завалов - и тогда их станет в разы меньше ? А не винить организаторов за ширину, кривизну, крутизну трасс ? Тем более, что на прошедших четырех этапах завалы получались на идеальных профилях...

  • svan
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    svan-Фото
    А что, когда финиш близко, ждать не надо.
  • svan
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    svan-Фото

    А почему организаторы не могли группу тормознуть, чтобы подождать упавших?



    ОРганизаторы покатали бы группу на 25 км/час, почти все бы тогда вернулись в группу.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (2)
    Astanaforever-Фото
    . Финиш взрывной. Рогла, Вальверде, Берналь, ?
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    А не зря как оказалось Филипсен взял на "летучке" 4-е место и 13 очков, после основного и победного финиша у него +1 в борьбе с Якобсеном за спринтерскую майку и Йеспер снова поколесит в зелёном завтра. Ну а Демар как то вяло: вроде и борется на промежутках и основных финишах, а в итоге ДАЛЕКОвато по очкам и местам.

    P.S.

    Не в обиду Эиссонду, но Кэнни прихватил сегодня красную майку на халяву, хорошо, что у Р.Тярмаэ есть "в запасе" ещё и горная на 1-2 дня)

    P.P.S.

    Завал страшный sad ушли на асфальт прям как кегли в боулинге - здоровья!

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9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
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