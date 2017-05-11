Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 6 этап, Рекена - Альто де Кульера



Шестой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в одном из самых старинных городов провинции Валенсия - Рекене (Requena), которая находится в 60 км Валенсии. История города уходит далеко в прошлое, на что указывают камни его городской стены, которые датируются XII веком. Историками было установлено, что до нашей эры, на территории Рекены проживали поселения иберов, после которых пришли римляне, затем их сменили мусульмане и в конечном итоге обосновались крестьяне.



Название Рекена идёт от арабского Rakkana, что означает «сильная» или «уверенная». И это неслучайно. Название пошло от прямого назначения города, который был предназначен для защиты, и действительно, в стратегическом плане город был непреступный. Об этом говорит выгодное расположение крепости на холме перед долиной реки Магро, и её толстые стены с башнями. То, что этот город был важным военным центром, в средние века, нам также свидетельствуют и украшения на домах и такие достопримечательности как Дворец Сида (Casa de l'Art Major de la Seda), церкви Святой Марии (Església de Santa Maria) и Святого Николая (Església de Sant Nicolau) и церковь Сальвадора (Església del Salvador) в старом районе города.



До середины XIX века Рекена считалась основным производителем шёлка в регионе. Затем на первый план вновь вышла винная индустрия, которая и по сей день считается самой важной в провинции Валенсия. И соответственно выращивание виноградной лозы здесь является наиболее важным видом деятельности.



Археологические находки подтверждают, что виноград на территории этого крупнейшего в Валенсиане ДО (около 40 000 га виноградников) возделывался уже в V-IV веках до нашей эры. Виноделие в этом регионе всегда было важнейшей отраслью сельского хозяйства, тогда как на территории остальной Валенсии преимущество порой отдавалось другим культурам. Красные вина, а также отличные розовые производятся преимущественно на основе местного сорта Бобаль (Bobal). Этот любопытный сорт, встречающийся кое-где в других регионах Испании и изредка - на юге Франции и Италии, можно сказать, определяет «лицо» виноделия Утьел-Рекены (Utiel-Requena).



Город Рекена в истории Вуэльта Испании



Рекена единственный раз принимала Вуэльту Испании. Это был старт 18-го этапа Вуэльты Испании-2016.

Альтиметрия 6-го этапа Вуэльта Испании-2021

Равниный этап с финишем в подъём 3 категории. Со старта пелотон отправится на восток на спуск к побережью Средиземного моря, достигнув которого на середине маршрута, повернёт на юг и поедет вдоль берега.

Финишировать же будут в извилистый подъём 3-й категории Монтанья де Кульера (Montana de Cullera, отм. 184 м, перепад высот 179 м, протяжённость 1,9 км, средний градиент 9,4%, максимальный градиент 15%)

Альто де ла Монтанья де Кульера (Alto de la Montana de Cullera, провинция Валенсия, автономное сообщество Валенсия) - короткая стенка. Фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Эгана Берналя, Адама Йейтса, Ричарда Карапаса, Микеля Ланду и других.

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