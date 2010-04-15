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Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 15 этап, Навальмораль-де-ла-Мата - Эль-Баррако
Пятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Навальмораль-де-ла-Мата (Navalmoral de la Mata), который входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Основанный в конце четырнадцатого века, как деревушка, статус города Навальмораль-де-ла-Мата получил лишь в XVII веке, а в 1834 году он стал столицей одноимённого округа. На протяжении 20-го столетия Навальмораль-де-ла-Мата зарекомендовал себя как самый важный город на северо-востоке Эстремадуры. Он расположен на перекрестке между автомагистралями, железной дорогой Мадрид-Лиссабон и основными городами муниципалитетов Кампо-Араньюэло, Ла-Вера и национального парка Виллуеркас-Иборес-Хара.
На территории Навальмораль-де-ла-Мата находятся останки доисторических и римских эпох - виллы, мосты, храмы. К достопримечательностям города Навальмораль-де-ла-Мата относятся: католическая приходская церковь Скорбящей Богородицы (Iglesia Nuestra Señora de los Dolores) и католическая приходская церковь святого Апостола Андрея (Iglesia de San Andrés Apóstol). А также городская мэрия, построенная в 1892 году на площади Испании; фонтан 1791 года.
Альтиметрия 15-го этапа Вуэльта Испании-2021
Навальмораль-де-ла-Мата впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Горный этап с набором высоты 3600 м перед днём отдыха. Велогонщикам предстоит преодолеть 4 категорийных подъёма:
подъём 1 категория Альто де ла Сентенера (Alto de la Centenera, отм. 1350 м, перепад высот 830 м, протяжённость 15,1 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 11%);
подъём 2 категория Пуэрто де Педро Бернардо (Puerto de Pedro Bernardo, отм. 1226 м, перепад высот 378 м, протяжённость 9 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2019 году, первым на вершине был Серхио Самитьер (Sergio Samitier);
подъЁм 1 категория Пуэрто де Михарес (Puerto de Mijares, отм. 1570 м, перепад высот 1102 м, протяжЁнность 20,4 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 9%). В последний раз подъЁм присутствовал на Вуэльте Испании в 2011 году, первым на вершине был Маттео Монтагути (Matteo Montaguti).
подъЁм 3 категория Пуэрто де Сан-Хуан-де-Нава (Puerto de San Juan de Nava, отм. 1110 м, перепад высот 327 м, протяжЁнность 8,6 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 8%). На вершине подъЁма, расположенной за 5,4 км до финиша, будут разыграны бонификационные секунды.
Эль Баррако (El Barraco, провинция Авила, автономное сообщество Кастилия и Леон) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.
Финишный город Эль-Баррако входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. История Эль-Баррако в этой местности начался очень давно. Задокументированное свидетельство происхождения города Эль-Баррако уходит ко временам ветонов, которые проживали здесь ещё в VI веке до нашей эры. При римском господстве на полуострове Эль-Баррако территориально принадлежал провинции Лузитания. Позже мусульмане оккупировали эти территории и властвовали над ними до прихода северных христианских королевств, которые после столетий боевых действий установили границу Кастильской Эстремадуры гораздо дальше на юг и отвоевали территорию Эль-Баррако в том числе.
К достопримечательностям города Эль-Баррако относятся: церковь Успения Пресвятой Богородицы, храм XVI века; поздний романский и католический скит Ла-Пьедад; своеобразное здание мэрии, гражданское сооружение XVI века.
Первобытное наскальное искусство Эль Пьедро Ко'Гордо и Эскудо Эль Беррако / Эль Веррако-Ветон вошли в основу герба и флага города, в честь его кельтского и ветонского происхождения. Можно сказать, что самый старый памятник Пьедро Ко'Гордо из Эль-Баррако создан благодаря работе природы. Этот образец наскального искуства состоит из гранитного камня, который украшен в честь Сантисимо Кристо де Грасиа - покровителя города с христианским крестом на самом верху.
История испанского велоспорта была бы неполной без городка Эль-Баррако. Этот город с населением менее 2000 человек так много сделал для славы национального спорта. В нём находится школа Виктора Састре (Victor Sastre), в которой в своё время тренировались такие именитые велосипедисты как Карлос Састре (Carlos Sastre), Франсиско Мансебо (Francisco Mancebo), Пабло Ластрас (Pablo Lastras), Хосе Мария Хименес (José María Jiménez).
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По материалам Интернета
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oblivion
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33)
Очень странно называть этап колхозным. Да, он был не самым ярким, но на то были причины. Юмбо диктовала на последнем подъеме неплохой темп, которого хватало на продуваемом подъеме. В итоге у многих сил бы не хватило. Мас бы смог наверное, но Лопеса догонять конечно же неправильно.
Некоторые болельщики думают, что каждый этап должен быть фестивалем, но гонщики не роботы. Просто смотрите, что-то точно будет)
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marketbk
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33)
Цитата: EL-Fenomeno
Нужны смелые аттакантэ, которые бы сАтаковали в стиле Пантани или Контадора, но нет ГЕРОЕВ, которые возможно даже ценой жертвования себя делали этап бы красивым, а свое имя вписывали в историю того или иного ГТ.
Как-то Фрума пропустили, а крайнее шоу было в его исполнение...
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sixpack
Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
Слишком полого на предпоследнем подъеме. Всякое бывает, но интересной больбы не жду. Разве что будет очень сильный отрыв с гоншиками начала второй десятки, тогда можкт быть эпичный этап
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Гонщик
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33)
Цитата: Геродот
Цитата: Гонщик
Цитата: Геродот
Шаблон победы на Рогличем:Атака у вершины предпоследней хорошей горы и наращивание преимущества на спуске.Спусковик из него никакой.После прошлого падения будет жутко тормозить и поймает дыру;либо - будет пытаться,как минимум не отстать на спуске и опять ляжет.
Вспоминаю как на Вуэльте Меньшов Эраса с целой командой успешно атаковал именно на спуске.
Большего бреда и выдумать сложно, Роглич не боится спусков и падений, это вам не Закарин, а попасть в ямку или налететь на песок в крутом повороте, может любой. Роглич выиграет в одну калитку на этой Вуэльте и никто из конкурентов не сможет что то ему противопоставить.
Ямка и песок только в вашем воспаленном воображении.Весь пелотон прошел этот спуск без падений и только Роглич упал ( а после еще висел в хвосте преследовавшей его группы,опасаясь грохнуться еще раз и завалить остальных).О чем это говорит? О том что он хр...вый спусковик.хр...вый возможно на нервяках или от перегруза атакуя на 53 в крутую гору.В любом случае,как верно здесь уже заметили - чтобы его победить,нужно выбить его из зоны комфорта,заставить делать то,что он плохо умеет делать,нервничать и прочее.
Восполённое сознание как раз у вас, падают все, независимо от мастерства, или Нибс, Вальв, Конта, тоже ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ые спусковики? Хватит уже форум смешить, человек далёкий от вело.
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oblivion
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33)
Цитата: Геродот
Цитата: Гонщик
Цитата: Геродот
Шаблон победы на Рогличем:Атака у вершины предпоследней хорошей горы и наращивание преимущества на спуске.Спусковик из него никакой.После прошлого падения будет жутко тормозить и поймает дыру;либо - будет пытаться,как минимум не отстать на спуске и опять ляжет.
Вспоминаю как на Вуэльте Меньшов Эраса с целой командой успешно атаковал именно на спуске.
Большего бреда и выдумать сложно, Роглич не боится спусков и падений, это вам не Закарин, а попасть в ямку или налететь на песок в крутом повороте, может любой. Роглич выиграет в одну калитку на этой Вуэльте и никто из конкурентов не сможет что то ему противопоставить.
Ямка и песок только в вашем воспаленном воображении.Весь пелотон прошел этот спуск без падений и только Роглич упал ( а после еще висел в хвосте преследовавшей его группы,опасаясь грохнуться еще раз и завалить остальных).О чем это говорит? О том что он хр...вый спусковик.хр...вый возможно на нервяках или от перегруза атакуя на 53 в крутую гору.В любом случае,как верно здесь уже заметили - чтобы его победить,нужно выбить его из зоны комфорта,заставить делать то,что он плохо умеет делать,нервничать и прочее.
Смешно говорить о том какой он даунхильщик по одному неудачному моменту. Достаточно глянуть 19 этап Тура 2018 и вы поменяете свое мнение) Если надо что-то посвежее, то гляньте Тур Страны Басков этого года, последний этап. И я не про тот отрыв с Астаной (там парни просто гении скоростного спуска), а тот момент где он нарастил преимущество, везя за собой Годю и Карти.
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EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33)
ОЖИДАНИЕ - РЕАЛЬНОСТЬ (и очень грустный смайл)
Не те уже генеральщики, не те уже гранд туры..((.,или может мы просто стареем, а нам хочется (увидеть) на горных этапах что из 90-х или 00-х.
Цитата: RVL
Нужны горы высшей категории. Тогда колхоз развалится сам по себе...
Нужны смелые аттакантэ, которые бы сАтаковали в стиле Пантани или Контадора, но нет ГЕРОЕВ, которые возможно даже ценой жертвования себя делали этап бы красивым, а свое имя вписывали в историю того или иного ГТ.
Цитата: BlAr
Что же, мой вчерашний прогноз почти полностью подтвердился. Разве что Лопес атаковал за пару километров до развязки, а не на последнем.
У меня "сыграл" 1 из 4 (^_^). Значит завтра ждём ответа от Карузо или может сам Ланда !) Да, а что там с Карапазом случилось ? Его так часто показывали операторы, Ричард болтался всё время в хвосте (как то фигово ему было), ну а в протоколе ДНФ...жаль(
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sixpack
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33)
уже в который раз. перед ГТ: какой профиль, идеально подходит Ланде. По прошествии двух недель: гор явно не хватает, нужны финиши в подъемы НС.
Цитата: Astanaforever
Ну и как Роглич и ездуны собираются скидывать норвежца на двух горных этапах? Желаю Ейкингу довезти эту майку до Мадрида.
Рогу хватит 21-ого этапа, чтобы оформить третью подряд Вуэльту. Будить лихо Джамба не собирается, эта почетная роль предоставлена соперникам. Ждем-с.
Удивительно пассивно едет Астана, кстати.
Цитата: Геродот
Шаблон победы на Рогличем:
шаблонно победить Роглича? Лол. Для начала до вершины предпоследней горы нужно отцепить всю Джамбу, и кто будет это делать?
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Геродот
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33)
Цитата: Гонщик
Цитата: Геродот
Шаблон победы на Рогличем:Атака у вершины предпоследней хорошей горы и наращивание преимущества на спуске.Спусковик из него никакой.После прошлого падения будет жутко тормозить и поймает дыру;либо - будет пытаться,как минимум не отстать на спуске и опять ляжет.
Вспоминаю как на Вуэльте Меньшов Эраса с целой командой успешно атаковал именно на спуске.
Большего бреда и выдумать сложно, Роглич не боится спусков и падений, это вам не Закарин, а попасть в ямку или налететь на песок в крутом повороте, может любой. Роглич выиграет в одну калитку на этой Вуэльте и никто из конкурентов не сможет что то ему противопоставить.
Ямка и песок только в вашем воспаленном воображении.Весь пелотон прошел этот спуск без падений и только Роглич упал ( а после еще висел в хвосте преследовавшей его группы,опасаясь грохнуться еще раз и завалить остальных).О чем это говорит? О том что он хр...вый спусковик.хр...вый возможно на нервяках или от перегруза атакуя на 53 в крутую гору.В любом случае,как верно здесь уже заметили - чтобы его победить,нужно выбить его из зоны комфорта,заставить делать то,что он плохо умеет делать,нервничать и прочее.
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