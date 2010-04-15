Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 15 этап, Навальмораль-де-ла-Мата - Эль-Баррако

oblivion

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33) Очень странно называть этап колхозным. Да, он был не самым ярким, но на то были причины. Юмбо диктовала на последнем подъеме неплохой темп, которого хватало на продуваемом подъеме. В итоге у многих сил бы не хватило. Мас бы смог наверное, но Лопеса догонять конечно же неправильно. Некоторые болельщики думают, что каждый этап должен быть фестивалем, но гонщики не роботы. Просто смотрите, что-то точно будет)

marketbk

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33) Цитата: EL-Fenomeno Нужны смелые аттакантэ, которые бы сАтаковали в стиле Пантани или Контадора, но нет ГЕРОЕВ, которые возможно даже ценой жертвования себя делали этап бы красивым, а свое имя вписывали в историю того или иного ГТ. Как-то Фрума пропустили, а крайнее шоу было в его исполнение...

sixpack

Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5) Слишком полого на предпоследнем подъеме. Всякое бывает, но интересной больбы не жду. Разве что будет очень сильный отрыв с гоншиками начала второй десятки, тогда можкт быть эпичный этап

Гонщик

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33) Цитата: Геродот Цитата: Гонщик Цитата: Геродот Шаблон победы на Рогличем:Атака у вершины предпоследней хорошей горы и наращивание преимущества на спуске.Спусковик из него никакой.После прошлого падения будет жутко тормозить и поймает дыру;либо - будет пытаться,как минимум не отстать на спуске и опять ляжет.

Вспоминаю как на Вуэльте Меньшов Эраса с целой командой успешно атаковал именно на спуске.

Большего бреда и выдумать сложно, Роглич не боится спусков и падений, это вам не Закарин, а попасть в ямку или налететь на песок в крутом повороте, может любой. Роглич выиграет в одну калитку на этой Вуэльте и никто из конкурентов не сможет что то ему противопоставить.

Большего бреда и выдумать сложно, Роглич не боится спусков и падений, это вам не Закарин, а попасть в ямку или налететь на песок в крутом повороте, может любой. Роглич выиграет в одну калитку на этой Вуэльте и никто из конкурентов не сможет что то ему противопоставить.

Ямка и песок только в вашем воспаленном воображении.Весь пелотон прошел этот спуск без падений и только Роглич упал ( а после еще висел в хвосте преследовавшей его группы,опасаясь грохнуться еще раз и завалить остальных).О чем это говорит? О том что он хр...вый спусковик.хр...вый возможно на нервяках или от перегруза атакуя на 53 в крутую гору.В любом случае,как верно здесь уже заметили - чтобы его победить,нужно выбить его из зоны комфорта,заставить делать то,что он плохо умеет делать,нервничать и прочее.

Ямка и песок только в вашем воспаленном воображении.Весь пелотон прошел этот спуск без падений и только Роглич упал ( а после еще висел в хвосте преследовавшей его группы,опасаясь грохнуться еще раз и завалить остальных).О чем это говорит? О том что он хр...вый спусковик.хр...вый возможно на нервяках или от перегруза атакуя на 53 в крутую гору.В любом случае,как верно здесь уже заметили - чтобы его победить,нужно выбить его из зоны комфорта,заставить делать то,что он плохо умеет делать,нервничать и прочее. Восполённое сознание как раз у вас, падают все, независимо от мастерства, или Нибс, Вальв, Конта, тоже ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** ые спусковики? Хватит уже форум смешить, человек далёкий от вело.

oblivion

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33) Цитата: Геродот Цитата: Гонщик Цитата: Геродот Шаблон победы на Рогличем:Атака у вершины предпоследней хорошей горы и наращивание преимущества на спуске.Спусковик из него никакой.После прошлого падения будет жутко тормозить и поймает дыру;либо - будет пытаться,как минимум не отстать на спуске и опять ляжет.

Вспоминаю как на Вуэльте Меньшов Эраса с целой командой успешно атаковал именно на спуске.

Большего бреда и выдумать сложно, Роглич не боится спусков и падений, это вам не Закарин, а попасть в ямку или налететь на песок в крутом повороте, может любой. Роглич выиграет в одну калитку на этой Вуэльте и никто из конкурентов не сможет что то ему противопоставить.

Большего бреда и выдумать сложно, Роглич не боится спусков и падений, это вам не Закарин, а попасть в ямку или налететь на песок в крутом повороте, может любой. Роглич выиграет в одну калитку на этой Вуэльте и никто из конкурентов не сможет что то ему противопоставить.

Ямка и песок только в вашем воспаленном воображении.Весь пелотон прошел этот спуск без падений и только Роглич упал ( а после еще висел в хвосте преследовавшей его группы,опасаясь грохнуться еще раз и завалить остальных).О чем это говорит? О том что он хр...вый спусковик.хр...вый возможно на нервяках или от перегруза атакуя на 53 в крутую гору.В любом случае,как верно здесь уже заметили - чтобы его победить,нужно выбить его из зоны комфорта,заставить делать то,что он плохо умеет делать,нервничать и прочее.

Ямка и песок только в вашем воспаленном воображении.Весь пелотон прошел этот спуск без падений и только Роглич упал ( а после еще висел в хвосте преследовавшей его группы,опасаясь грохнуться еще раз и завалить остальных).О чем это говорит? О том что он хр...вый спусковик.хр...вый возможно на нервяках или от перегруза атакуя на 53 в крутую гору.В любом случае,как верно здесь уже заметили - чтобы его победить,нужно выбить его из зоны комфорта,заставить делать то,что он плохо умеет делать,нервничать и прочее. Смешно говорить о том какой он даунхильщик по одному неудачному моменту. Достаточно глянуть 19 этап Тура 2018 и вы поменяете свое мнение) Если надо что-то посвежее, то гляньте Тур Страны Басков этого года, последний этап. И я не про тот отрыв с Астаной (там парни просто гении скоростного спуска), а тот момент где он нарастил преимущество, везя за собой Годю и Карти.

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33) Цитата: RVL Нужны горы высшей категории. Тогда колхоз развалится сам по себе...

Нужны смелые аттакантэ, которые бы сАтаковали в стиле Пантани или Контадора, но нет ГЕРОЕВ, которые возможно даже ценой жертвования себя делали этап бы красивым, а свое имя вписывали в историю того или иного ГТ. Цитата: BlAr Что же, мой вчерашний прогноз почти полностью подтвердился. Разве что Лопес атаковал за пару километров до развязки, а не на последнем.



У меня "сыграл" 1 из 4 (^_^). Значит завтра ждём ответа от Карузо или может сам Ланда !) Да, а что там с Карапазом случилось ? Его так часто показывали операторы, Ричард болтался всё время в хвосте (как то фигово ему было), ну а в протоколе ДНФ...жаль( ОЖИДАНИЕ - РЕАЛЬНОСТЬ (и очень грустный смайл) Не те уже генеральщики, не те уже гранд туры..((.,или может мы просто стареем, а нам хочется (увидеть) на горных этапах что из 90-х или 00-х.Нужны смелые аттакантэ, которые бы сАтаковали в стиле Пантани или Контадора, но нет ГЕРОЕВ, которые возможно даже ценой жертвования себя делали этап бы красивым, а свое имя вписывали в историю того или иного ГТ.У меня "сыграл" 1 из 4 (^_^). Значит завтра ждём ответа от Карузо или может сам Ланда !) Да, а что там с Карапазом случилось ? Его так часто показывали операторы, Ричард болтался всё время в хвосте (как то фигово ему было), ну а в протоколе ДНФ...жаль(

sixpack

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33) уже в который раз. перед ГТ: какой профиль, идеально подходит Ланде. По прошествии двух недель: гор явно не хватает, нужны финиши в подъемы НС. Цитата: Astanaforever Ну и как Роглич и ездуны собираются скидывать норвежца на двух горных этапах? Желаю Ейкингу довезти эту майку до Мадрида. Рогу хватит 21-ого этапа, чтобы оформить третью подряд Вуэльту. Будить лихо Джамба не собирается, эта почетная роль предоставлена соперникам. Ждем-с. Удивительно пассивно едет Астана, кстати. Цитата: Геродот Шаблон победы на Рогличем: шаблонно победить Роглича? Лол. Для начала до вершины предпоследней горы нужно отцепить всю Джамбу, и кто будет это делать?

aksbor

Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5) Не хватало группе еще окотиться

Mima

Тур Германии-2021. Этап 3 (1) Браво, Грайпель!! Так держать

Геродот

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33) Цитата: Гонщик Цитата: Геродот Шаблон победы на Рогличем:Атака у вершины предпоследней хорошей горы и наращивание преимущества на спуске.Спусковик из него никакой.После прошлого падения будет жутко тормозить и поймает дыру;либо - будет пытаться,как минимум не отстать на спуске и опять ляжет.

Вспоминаю как на Вуэльте Меньшов Эраса с целой командой успешно атаковал именно на спуске.

Большего бреда и выдумать сложно, Роглич не боится спусков и падений, это вам не Закарин, а попасть в ямку или налететь на песок в крутом повороте, может любой. Роглич выиграет в одну калитку на этой Вуэльте и никто из конкурентов не сможет что то ему противопоставить.

Большего бреда и выдумать сложно, Роглич не боится спусков и падений, это вам не Закарин, а попасть в ямку или налететь на песок в крутом повороте, может любой. Роглич выиграет в одну калитку на этой Вуэльте и никто из конкурентов не сможет что то ему противопоставить. Ямка и песок только в вашем воспаленном воображении.Весь пелотон прошел этот спуск без падений и только Роглич упал ( а после еще висел в хвосте преследовавшей его группы,опасаясь грохнуться еще раз и завалить остальных).О чем это говорит? О том что он хр...вый спусковик.хр...вый возможно на нервяках или от перегруза атакуя на 53 в крутую гору.В любом случае,как верно здесь уже заметили - чтобы его победить,нужно выбить его из зоны комфорта,заставить делать то,что он плохо умеет делать,нервничать и прочее.