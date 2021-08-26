Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 12 этап, Хаэн - Кордова



Двенадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 стартует в городе Хаэн (Jaén) - столице оливкового масла в Испании. Город Хаэн, наряду с соседними Убедой и Баэсой, считаются настоящими жемчужинами Центральной Андалусии. Расположенный в горах Санта-Каталины, Хаэн считается центром по производству оливкового масла, а многие сохранившиеся достопримечательности города был внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО за свою историческую значимость. Среди памятников Хаэна можно найти церкви и базилики, крепости и дворцы, замки и монастыри. Поездка в Хаэн будет интересна всем любителям истории, архитектуры и живописных горных видов.



Андалусия отличаются живописной природой, люди облюбовали эти земли многие столетия назад, продолжительное время за них сражались римляне, арабы, претендовали христиане. Сегодня Хаэн в Испании — это сочетание разных культур, огромное количество исторических и архитектурных памятников и, конечно, бесконечные оливковые плантации, которые простираются до горизонта.



Богатая история Хаэна оставила множество памятников. Среди них кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы (Catedral de la Asunción de Jaén) известен как лучший ренессансный собор Испании. Его строительство длилось более 230 лет (1570-1802 годы), именно поэтому в архитектуре произошло смешение различных стилей.



В XIII веке Хаэн был отвоеван у мавров и мечеть освятили в честь Вознесения Богородицы, вплоть до середины XIV века здесь проходили христианские службы. Затем храм сгорел, новую церковь построили в готическом стиле, однако, архитекторы просчитались и здание признали опасным для эксплуатации.



Новый храм начали строить только в конце XV века. В соответствии с планом достопримечательность должна была иметь пять нефов, однако, здание вновь получилось недостаточно устойчивое, поэтому его перестраивали и уже для оформления выбрали стиль ренессанс. В середине XVII века храм освятили, но западный фасад ещё не был окончательно достроен. Для него архитектор Эуфразио де Рохас (Eufrasio López de Rojas) выбрал роскошный барочный стиль. Башни-близнецы, расположенные по краям храма, были достроены к середине XVIII века.



Фасад признан образцом типичного испанского барокко, его украшают статуи, скульптуры, колонны. Главный фасад имеет три портала – Прощения, Верующих и служебный для священников. В соборе также находится музей, где собраны предметы искусства, некоторые из них уникальные.



Ещё одной достопримечательностью Хаэна по праву считается замок Санта Каталина (Castillo de Santa Catalina). Местные жители называют его «замок на горе», поскольку он построен на возвышенности и выглядит как декорация к исторической саге. Крепость мавританская, но христианское название ей было дано в середине XIII века, когда город перешел под управление Фердинанда III Кастильского (Fernando III de Castilla).



С высоты 820 м, на которой находится замок Санта Каталина, хорошо видны горы Сьерра-Невада. Люди поселились на холме до нашей эры, об этом свидетельствуют находки, датируемые бронзовым веком. Первые укрепительные сооружения строились тут при карфагенянах, затем при короле Алхамаре крепость расширяли, укрепляли, появилась готическая часовня. Когда в городе обосновались наполеоновские войска, замок переоборудовали под военные нужды. Затем на протяжении нескольких десятилетий о замке никто не вспоминал и только в 1931 году достопримечательность Хаэна в Испании была объявлена историческим памятником.



Также в окрестностях Хаэна расположено сразу несколько природных парков – это Сьерра-Махина, Сьерра-Казорла, Сьерра-де-Андухар – прогулки в парках придутся по вкусу любителям природных пейзажей.



Город Хаэн в истории Вуэльта Испании



Десять изданий Вуэльты Испании принимал Хаэн. В этом городе испанский Гран-тур появился в 1981 году, тогда Хаэн принимал финиш и давал старт следующего этапа. Всего лишь четыре раза город Хаэн становился финишным городом Вуэльты Испании. В основном Хаэн давал старт этапа. В последний раз город из Хаэна участники Вуэльты Испании стартовали на 15-м этапе Вуэльты Испании-2009.



Альтиметрия 12-го этапа Вуэльта Испании-2021

Из Хаэна пелотон отправится на запад. На первых 70 км преобладает преимущественно пересечённый рельеф с постепенным понижением высоты. Последующие 35 км по равнине приведут пелотон к первому пересечению линии финиша этапа. Далее велогонщики начнут нарезать круги по западным окраинам Кордовы (Córdoba, административный центр провинции Кордова, автономное сообщество Андалусия).

Сначала участники преодолеют подъём 3-й категории Альто де Сан Херонимо (Alto de San Jeronimo, отм. 573 м, перепад высот 430 м, протяжённость 13 км, средний градиент 3,3%, максимальный градиент 10%), В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2014 году, первым на вершине был Амец Тчурукка.

После прохождения вершины начнётся спуск к второму пересечению линии финиша этапа. Далее пелотон отправится на север покорять вершину 2-й категории Альто дель 14% (Alto del 14%, отм. 589 м, перепад высот 403 м, гора 2 категории, протяжённость 7,2 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 14%).

На вершине подъёма, расположенной за 18,8 км до финиша, будут разыграны бонификационные секунды. В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2014 году, первым на вершине был Виннер Анакона.



Кордова - старинный, красивый и тихий город в Андалусии, столица провинции Кордова. Расположен на склоне отрога Сьерры-Морены на правом берегу реки Гвадалквивира в плодородной и очень жаркой местности. Кордова основана во времена господства Рима. Город Кордова, подобно многим другим испанским городам, соединяет в своих архитектурных шедеврах, как минимум, три культурных слоя. Христианство, иудаизм и мусульманство оставили неизгладимый отпечаток, изменив облик города в соответствии с религиозными представлениями правителей. Однако именно в Кордове наиболее сильно ощущается арабское влияние.



Старый город Кордова был объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году за свои величайшие архитектурные памятники. Первой в списке уникальных мусульманских памятников кордовы значится Кордовская мечеть (La Mezquita) - знаменитая мечеть, она считается не только одной из важнейших построек на территории всей Андалусии, но и входит в число двенадцати архитектурных чудес Испании. Мечеть, которая по своим размерам (23400 квадратных метров) занимает третье место в мире, начали строить ещё в 600 году, причём как вестготскою церковь. Но каждый новый правитель её перестраивал, первоначальное здание до наших дней не сохранилось. В результате здание мечети получилось размером 180 на 130 метров, а стены образовали прямоугольник со сторонами 200 на 144 метра. Высота стен мечети колеблется от 8 до 20 метров, следуя за рельефом местности. В 1236 году, при правлении короля Фердинанда III мечеть была преобразована в христианский храм.



Подковообразные арки — одна из характерных черт, оставшихся в мечети от мавританской архитектуры. Современники сравнивали зал мечети с пальмовым лесом из-за более чем тысячи огромных колонн из мрамора, яшмы и оникса. Сейчас их осталось 856: часть была снесена при строительстве христианского готического собора внутри мечети после завершения реконкисты. Высокий минарет мечети был переделан в колокольню. И все же, строительство христианского собора внутри исламской мечети оказалось не очень удачной идеей - самое значительное изменение произошло в 1523 году, когда в мечети по инициативе архиепископа Алонсо Маурике началось строительство христианского собора, которое закончили только в XVII веке. Городские власти воспротивились этому, но Карл V дал свое согласие, хотя впоследствии и пожалел об этом и признался, что никогда бы не согласился на строительство собора в мечети, если бы видел ее раньше: «Вы построили то, что можно построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире».



В историческом центре находится Римский мост протяжённостью 250 метров с 16-ю арками. Несущие опоры моста построили еще римляне в 1 в. до н. э. по личному указанию Юлия Цезаря. По длине моста видно, насколько широк был Гвадалквивир в те времена. Сейчас 16 пролётов моста кажутся лишними, а вода мощной реки давно растрачена крестьянами на полив виноградников выше по течению. Интересно, что Римский мост до 1953 года оставался единственным в городе, а автомобильное движение по нему запретили лишь несколько лет назад.



В 8 километрах западне Кордовы находятся развалины древнего города Мадина-аль-Сахра (Madīnat al-Zahrā), что означает «город Сахры». Халиф Абд ар-Рахман III, пожелавший увековечить имя своей любимой жены Сахры, приказал построить изумительно красивый город-дворец. Строительство продолжалось 40 лет. Четыреста верблюдов и тысяча мулов каждый день подвозили каменные плиты, мраморные колонны, роскошную утварь из Византии, Карфагена, Туниса. Воду для города-дворца брали из источников в горах и подавали по водопроводу из керамических труб. В зале для торжественных приемов стояли колонны из слоновой кости и эбенового дерева. У главных ворот резиденции была воздвигнута мраморная статуя любимой жены. Великолепием этого чуда восхищались все путешественники, а заезжие поэты прославляли дворец в стихах. Но уже в 1010 году Мадина-аль-Сахра была разрушена берберами, а потом камни, из которых был построен чудесный дворец, растащили на другие постройки.



Именно при Абд ар-Рахмане III Кордова, которая была столицей провинции аль-Андалус после того, как арабы завоевали большую территорию Пиренейского полуострова, достигла наивысшего расцвета. Абд ар-Рахман III был талантливым администратором. Вынужденный бороться с арабской знатью, он всё больше стал привлекать себе на службу иностранцев: военных, учёных, деятелей искусства. Во времена его правления в городе стали расти кварталы иностранных купцов и гостей, появились сотни караван-сараев (гостиниц). Кроме того, его дворец охраняла 10-15 тысячная гвардия из «сакалибов» (буквально «славян») - воинов, который набирались из купленных на невольничьем рынке рабов.



Эмир всячески поддерживал развитие экономики города, главным источником дохода которого стало производство предметов роскоши, пользовавшихся большим спросом по всей Европе и на Ближнем Востоке. Абд ар-Рахмана III начал широкую добычу серебра и золота, из которых в Кордове чеканили золотую и серебряную монету, славившуюся своей чистотой. Поэтому она была главной валютой в международной торговле по всему Западному Средиземноморью. Благодаря этим обстоятельствам Кордова быстро росла: по словам летописца в 935 году город имел население в 250 тысяч жителей.

Сын и наследник Абд ар-Рахмана III Аль-Хакам II придавал большое значение развитию экономики, но в первую очередь поливному земледелию и садоводству. При нём окрестности Кордовы покрылись бесчисленными садами и виноградниками. Несмотря на запреты ислама, Кордовский эмират был крупнейшим производителем вина в Европе. Андалусские купцы, и кордовские в первую очередь, вели торговлю от Скандинавии и Англии до Ирана и самой Индии, но наиболее сильные связи имели с Египтом, Сирией, Византией и Ираком. Главным предметом экспорта были ювелирные изделия, ткани и одежда. Придворной моде Кордовы подражали в христианских королевствах севера Пиренейского полуострова и даже в далёкой Франции.



Но самые большие успехи аль-Хакама были связаны со сферой культуры. Пересечение множества наций, культур и религий и без того порождали в городе крайне плодотворную культурную среду, которую халиф всячески поощрял. К примеру, в отличие от своих предшественников он привлекал к себе на службу не только мусульман, но и христиан, и евреев, славившихся своей образованностью. Халиф начал выплачивать большие пенсии учёным, что позволило ему создать в Кордове медицинскую школу и университет, куда приезжали учиться со всего мусульманского мира и даже из враждебных христианских стран. При университете Аль-Хакам создал огромную библиотеку, содержащую 400 тысяч томов, а книги для неё он скупал в Александрии, Багдаде, Константинополе, и даже заранее заказывал отдельные копии трудов, которые знаменитые учёные ещё только писали. В университете находилась специальная школа переводчиков, переводивших книги на арабский язык с греческого и иврита, а в предместье Кордовы мастерская переписчиков, где трудилось 70 женщин. Это, а также то, что в созданных халифом 27 бесплатных школах, в которых учились как мальчики из бедных семей, так и девочки. После падения халифата Кордова оставалась во власти арабов до покорения её Фердинандом III в 1236 году. Но даже после завоевания христианами Кордова обогатила европейскую культуру.



В наши дни некоторые традиции Кордовы получили дальнейшее развитие. Так, на территории города работает крупнейшее в мире предприятие по производству ювелирных изделий. Это скорее не «фабрика», а целый комплекс, где сосредоточено более ста компаний. Идея по его созданию возникла в 1998 году, общая площадь комплекса – 140 500 квадратных метров, 8 300 из которых отведены под торговые зоны. Там же располагается Школа ювелирного дела.



Город Кордова в истории Вуэльта Испании



Город Кордова принимал 21 издание Вуэльты Испании. За это время в городе 18 раз в Корове стартовал этап и 21 раз финишировал.

В последний раз этап Вуэльты Испании финишировал в Корове на 4-м этапе в 2014 году. Этап покорился немецкому велогонщику нидерландской команды Giant-Shimano Джону Дегенкольбу (John Degenkolb), который одержал шестую победу на этапе испанского Гран-тура в карьере.

В то время как большинство спринтеров выпали из группы во время прохождения подъёма 2-й категории за 30 км до финиша, Дегенкольб, сумел удержаться в пелотоне. Атака Виннера Анаконы (Winner Anacona) из Lampre-Merida, Адама Йейтса (Adam Yates) Orica-GreenEdge, Романа Сикара (Romain Sicard) Europcar, к которым также удалось присоединиться Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из Movistar, за 26 км до финиша сформировала отрыв, который был нейтрализован пелотоном за 9 км до финиша. Пелотон просеялся, но в нём остались спринтеры широкого профиля.

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