Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 1 этап, Бургос, Бургосский собор (ITT)



Первый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 принимает бывшая столица Кастилии - город Бургос (Burgos). Уютный средневековый Бургос расположен в центре области Кастилия и Леон в 240 км к северу от Мадрида и возвышается на 800-метровом холме над живописными кастильскими равнинами. Выгодное местоположение превратило город в важный центр коммуникаций севера Испании. «Все дороги Кастилии ведут в Бургос» - самые удобные пути с кастильского нагорья (Месеты) в Страну Басков (далее во Францию) и Кантабрию идут через Бургос.



Бургос, не самый древний город Испании, однако он по праву считается столицей кастильской готики, а местный Кафедральный собор (Catedral de Burgos) - собор Богоматери, в числе первых попал в Список «Мирового наследия человечества» ЮНЕСКО, это произошло в 1984 году. Кафедральный собор Богоматери был заложен 20 июля 1221 году указом короля Кастилии Фердинанда III на месте бывшего романского собора как главный храм королевства Кастилия. Алтарь был освящён в 1260 году, после чего на протяжении 200 лет строительные работы не проводились.

Завершение собора относят к 1567 году, когда был закончен шпиль над основным перекрытием. Главный фасад собора, большая часть которого построена в XIII веке, ориентирован на запад и посвящён Богоматери. Самый древний фасад - южный (1230-е годы), в скульптурной форме на нём изображён Христос в окружении апостолов и ангелов. Восточные апсиды были построены во времена ренессанса (в XV-XVI веках). В одной из них расположена Капелла коннетаблей, где захоронены коннетабль Веласко и его потомки. Собор является наиболее ярким памятником испанской готики. Его гигантская аркада стала атрибутом храмов испаноязычного мира (особенно в Южной Америке).



В 1919 году в соборе был захоронен Сид Кампеадор (El Cid Campeador) - кастильский дворянин, военный и политический деятель, национальный герой Испании, герой испанских народных преданий, поэм, романсов и драм, а также знаменитой трагедии Корнеля. Хотя настоящее имя вельможи было Родриго Диас, современники называли его Сидом - от арабского «сиди» - «мой господин». Сид родился и проживал в Бургосе в XI веке, начав свою карьеру наемного солдата в качестве лейтенанта милиции кастильского короля Санчо II. Здесь же с 2007 года находится Тизона (Tizona) - меч, предположительно принадлежавший Сиду. Меч Эль Сида, национальное сокровище Испании, знаменитое по «Поэме о моем Сиде». Отнят им у мавританского короля Букара после их поединка, в котором храбрый Родриго победил Букара (в испанском эпосе). Меч, считающийся Тизоной, ныне экспонируется в Музее Бургоса. Испанцы уважают Сида за беспринципность, честность и гуманность.



К религиозным памятникам культуры в Бургосе относится целый ряд соборов и церквей: церкви Сан-Николас (XV века), Сан-Эстебан (сейчас здесь располагается Музей ретабло), цистерианский монастырь Де-лас-Уэльгас (1187) с мавзолеем кастильских монархов, монастырь Картуха-де-Мирафлорес (XV века), коллегиальные церкви Лерма, Вильядиего, Памплиега, Паленсуэла, Коваррубиас (все - XV-XVI веков) и еще более двух десятков церквей и базилик.



В восстановленном замке Кастильо-де-Бургос (XV века) размещается отличный Исторический музей. В Музее Бургоса размещена историческая и археологическая коллекция, сам же музей разместился во дворце Каса-де-Миранда. Сами испанцы нередко сравнивают Бургос с Толедо, подразумевая обилие и уникальность его исторических памятников из-за множество старых дворцов в старой части города.



Великое прошлое здесь вполне гармонично сочетается с настоящим. Современный и многоликий Бургос, может предложить своим гостям всё, что нужно для ощущения полноты жизни: вкусную еду и вино; средневековую атмосферу города паломников; множество парков и бульваров, утопающих в зелени; магазины на любой вкус; кипучую ночную жизнь; и, даже, пляж на реке Арлансон.



Главный праздник Бургоса начинается 29 июня и продолжается целую неделю. Он посвящен Святым Петру и Павлу (Сан Педро и Сан Пабло, Fiestas patronales de San Pedro y San Pablo). Свой нынешний статус торжество получило в 1873 году, когда городские власти решили, что осень слишком холодное время года. До этой даты самым важным событием в жизни города был День Святого Креста, приходившийся на 14 сентября. Праздник длится неделю и сопровождается всеми праздничными атрибутами: обращением к народу (pregón de fiestas) и стартовым фейерверком, танцами гигантов в центре города, парадами «головастиков» и проездом повозок в праздничном убранстве. Ежегодно специальная комиссия выбирает победителя парада. В день Святого Петра жители несут цветы к образу Святой Марии Старшей (Santa María la Mayor). По «древности» этот обряд уступает только аналогичной традиции в Валенсии.



Своим покровителем жители Бургоса выбрали Святого Лесмеса (San Lesmes). При жизни он был аббатом монастыря Сан Хуан в Бургосе. День Святого Лесмеса приходится на ближайшее к 30 января воскресенье. В этот день Алькалд (городской голова) преподносит статуе святого дары: свечу и хлеб, после чего праздник переносится на площадь Сан Хуан, где желающие дегустируют морсилью, чорисо, вино и едят освященный хлеб.



Одной из значимых достопримечательностей Бургоса является Арка Святой Марии (Arco de Santa María). В средние века на этом месте находились городские ворота. Всего их было 12. Затем ворота Святой Марии превратили в триумфальную арку Карла V (Карла I Испанского). Арка находится между одноименным мостом через реку Арлансон и площадью Сан Фернандо, где высится Собор.



Бургос лежит на паломническом пути к Сантьяго-де-Компостела - и сегодня в городе можно увидеть множество памятников разных эпох: средневековых постоялых дворов, домов знати, изящных мостов и уединенных площадей. Путь Святого Иакова, Эль Камино де Сантьяго (El Camino de Santiago) - знаменитая паломническая дорога к могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. Благодаря своей популярности и разветвлённости этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху Средневековья. Входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.



В Бургосе огромное количество парков - парк дель Кастильо (Parque del Castillo), парк белые Фрнтаны (Fuentes Blancas), парк де ла Исла (Paseo de la Isla) и многие другие.



Альтиметрия 1-го этапа Вуэльта Испании-2021

Со старта велогонщики начнут подъеём, который завершится на вершине 3-й категории Альто дель Кастильо (Alto del Castillo, отм. 942 м, набор высоты 130 м, протяжённость 2,5 км, средний градиент 3,2%, максимальный градиент 10%), где расположена промежуточная отсечка времени на 2,5 км маршрута. Первый категорийный подъём на Вуэльте Испании-2021.

Лучший по времени на вершине подъёма становится первым обладателем гороховой майки лидера горной классификации Вуэльты Испании-2021, фаворитом можно назвать Джулио Чикконе. Далее скоростной спуск протяжённостью 1,3 км и равнинный участок протяжённостью 3,3 км с длинными прямыми участками дороги, с 8 поворотами и дорожной архитектурой.

Таким образом, организаторы предложили для велогонщиков разделку с пересечённым рельефом, проложенную по ходу часовой стрелки по вечерним улицам Бургоса. Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться во времени.

Последний велогонщик стартует в 20:22 (CET). Велогонщики стартуют с интервалом в 1 минуту. Лимит времени 35%. Фаворитами можно назвать олимпийского чемпиона Приможа Роглича и других.

Разрывы между лидерами могут достигать до 30 секунд. Победитель этапа становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2021, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам.



Город Бургос в истории Вуэльта Испании-2021



В 18-ти выпусках Вуэльты Испании Бургос входил в маршрут гонки. На старт этапа в Бургосе участники испанского Гран-тура выходили 15 раз, а вот финишировал этап в этом городе 17 раз. Впервые Бургос появился на маршруте Вуэльты Испании в 1966 году в качестве финишного города 16-го этапа и стартового на 17-м этапе.



На 17-м этапе Вуэльта Испании-2013, между Пиренеями и Кантабрийскими горами, где большинство бы предсказало спринтерскую развязку, финишную черту первым пересёк горняк Бауке Моллема (Bauke Mollema / Belkin), атаковавший группу примерно за 600 м до финиша и удержавшего минимальное преимущество.

Семнадцатый этап Вуэльты Испании-2015 - индивидуальная гонка на время. Том Дюмулин (Tom Dumoulin / Giant-Alpecin) вернул себе красную майку лидера Вуэльты Испании-2015, которую носил три этапа (после 5, после 9 и на 10-м), выиграв индивидуальную гонку на время на 17-м этапе. На 38,7-км трассе 17-го этапа организаторы расположили две промежуточных отсечки – первая на отметке 13,5 км располагалась на вершине тягуна, который начинался со старта гонки. Том Дюмулин показал на ней лучшее время, проехав 13,5 км за 17 минут 44 секунды со средней скоростью 45,677 км/час. Вторая отсечка находилась на отметке 27,5 км. Второй отрезок дистанции протяжённостью 14 км был преимущественно под спуск и равнину. И этот участок Том Дюмулин проехал быстрее всех за 13 минут 57 секунд со средней скоростью 60,215 км/час, опередив гонщика команды "Тинькофф-Саксо" Мацея Боднара (Maciej Bodnar) на 12 секунд и Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde / Movistar) на 37 секунд. - индивидуальная гонка на время./ Giant-Alpecin) вернул себе красную майку лидера Вуэльты Испании-2015, которую носил три этапа (после 5, после 9 и на 10-м), выиграв индивидуальную гонку на время на 17-м этапе. На 38,7-км трассе 17-го этапа организаторы расположили две промежуточных отсечки – первая на отметке 13,5 км располагалась на вершине тягуна, который начинался со старта гонки. Том Дюмулин показал на ней лучшее время, проехав 13,5 км за 17 минут 44 секунды со средней скоростью 45,677 км/час. Вторая отсечка находилась на отметке 27,5 км. Второй отрезок дистанции протяжённостью 14 км был преимущественно под спуск и равнину. И этот участок Том Дюмулин проехал быстрее всех за 13 минут 57 секунд со средней скоростью 60,215 км/час, опередив гонщика команды "Тинькофф-Саксо"на 12 секунд и/ Movistar) на 37 секунд.

Заключительный отрезок дистанции протяжённостью 11,2 км с подъёмом и спуском Том Дюмулин снова прошёл лучше всех за 14 минут 20 секунд со скоростью 46,884 км/час, опередив Алехандро Вальверде (Movistar) на 3 секунды, а Наиро Кинтану (Nairo Quintana / Movistar) на 5 секунд. Капитаны команды Movistar показали 2 и 3 результат на заключительном отрезке 17 этапа Вуэльты Испании-2015.

В итоге голландский велогонщик команды Giant-Alpecin опередил ближайшего соперника Мацея Боднара (Maciej Bodnar) на 1 минуту 4 секунды. В общем зачёте от 2-го места, которое занимал Фабио Ару (Fabio Aru / Астана), Дюмулина отделяло 3 секунды.

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