- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 13:07
Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 1 этап, Бургос, Бургосский собор (ITT)
Первый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2021 принимает бывшая столица Кастилии - город Бургос (Burgos). Уютный средневековый Бургос расположен в центре области Кастилия и Леон в 240 км к северу от Мадрида и возвышается на 800-метровом холме над живописными кастильскими равнинами. Выгодное местоположение превратило город в важный центр коммуникаций севера Испании. «Все дороги Кастилии ведут в Бургос» - самые удобные пути с кастильского нагорья (Месеты) в Страну Басков (далее во Францию) и Кантабрию идут через Бургос.
Бургос, не самый древний город Испании, однако он по праву считается столицей кастильской готики, а местный Кафедральный собор (Catedral de Burgos) - собор Богоматери, в числе первых попал в Список «Мирового наследия человечества» ЮНЕСКО, это произошло в 1984 году. Кафедральный собор Богоматери был заложен 20 июля 1221 году указом короля Кастилии Фердинанда III на месте бывшего романского собора как главный храм королевства Кастилия. Алтарь был освящён в 1260 году, после чего на протяжении 200 лет строительные работы не проводились.
Завершение собора относят к 1567 году, когда был закончен шпиль над основным перекрытием. Главный фасад собора, большая часть которого построена в XIII веке, ориентирован на запад и посвящён Богоматери. Самый древний фасад - южный (1230-е годы), в скульптурной форме на нём изображён Христос в окружении апостолов и ангелов. Восточные апсиды были построены во времена ренессанса (в XV-XVI веках). В одной из них расположена Капелла коннетаблей, где захоронены коннетабль Веласко и его потомки. Собор является наиболее ярким памятником испанской готики. Его гигантская аркада стала атрибутом храмов испаноязычного мира (особенно в Южной Америке).
В 1919 году в соборе был захоронен Сид Кампеадор (El Cid Campeador) - кастильский дворянин, военный и политический деятель, национальный герой Испании, герой испанских народных преданий, поэм, романсов и драм, а также знаменитой трагедии Корнеля. Хотя настоящее имя вельможи было Родриго Диас, современники называли его Сидом - от арабского «сиди» - «мой господин». Сид родился и проживал в Бургосе в XI веке, начав свою карьеру наемного солдата в качестве лейтенанта милиции кастильского короля Санчо II. Здесь же с 2007 года находится Тизона (Tizona) - меч, предположительно принадлежавший Сиду. Меч Эль Сида, национальное сокровище Испании, знаменитое по «Поэме о моем Сиде». Отнят им у мавританского короля Букара после их поединка, в котором храбрый Родриго победил Букара (в испанском эпосе). Меч, считающийся Тизоной, ныне экспонируется в Музее Бургоса. Испанцы уважают Сида за беспринципность, честность и гуманность.
К религиозным памятникам культуры в Бургосе относится целый ряд соборов и церквей: церкви Сан-Николас (XV века), Сан-Эстебан (сейчас здесь располагается Музей ретабло), цистерианский монастырь Де-лас-Уэльгас (1187) с мавзолеем кастильских монархов, монастырь Картуха-де-Мирафлорес (XV века), коллегиальные церкви Лерма, Вильядиего, Памплиега, Паленсуэла, Коваррубиас (все - XV-XVI веков) и еще более двух десятков церквей и базилик.
В восстановленном замке Кастильо-де-Бургос (XV века) размещается отличный Исторический музей. В Музее Бургоса размещена историческая и археологическая коллекция, сам же музей разместился во дворце Каса-де-Миранда. Сами испанцы нередко сравнивают Бургос с Толедо, подразумевая обилие и уникальность его исторических памятников из-за множество старых дворцов в старой части города.
Великое прошлое здесь вполне гармонично сочетается с настоящим. Современный и многоликий Бургос, может предложить своим гостям всё, что нужно для ощущения полноты жизни: вкусную еду и вино; средневековую атмосферу города паломников; множество парков и бульваров, утопающих в зелени; магазины на любой вкус; кипучую ночную жизнь; и, даже, пляж на реке Арлансон.
Главный праздник Бургоса начинается 29 июня и продолжается целую неделю. Он посвящен Святым Петру и Павлу (Сан Педро и Сан Пабло, Fiestas patronales de San Pedro y San Pablo). Свой нынешний статус торжество получило в 1873 году, когда городские власти решили, что осень слишком холодное время года. До этой даты самым важным событием в жизни города был День Святого Креста, приходившийся на 14 сентября. Праздник длится неделю и сопровождается всеми праздничными атрибутами: обращением к народу (pregón de fiestas) и стартовым фейерверком, танцами гигантов в центре города, парадами «головастиков» и проездом повозок в праздничном убранстве. Ежегодно специальная комиссия выбирает победителя парада. В день Святого Петра жители несут цветы к образу Святой Марии Старшей (Santa María la Mayor). По «древности» этот обряд уступает только аналогичной традиции в Валенсии.
Своим покровителем жители Бургоса выбрали Святого Лесмеса (San Lesmes). При жизни он был аббатом монастыря Сан Хуан в Бургосе. День Святого Лесмеса приходится на ближайшее к 30 января воскресенье. В этот день Алькалд (городской голова) преподносит статуе святого дары: свечу и хлеб, после чего праздник переносится на площадь Сан Хуан, где желающие дегустируют морсилью, чорисо, вино и едят освященный хлеб.
Одной из значимых достопримечательностей Бургоса является Арка Святой Марии (Arco de Santa María). В средние века на этом месте находились городские ворота. Всего их было 12. Затем ворота Святой Марии превратили в триумфальную арку Карла V (Карла I Испанского). Арка находится между одноименным мостом через реку Арлансон и площадью Сан Фернандо, где высится Собор.
Бургос лежит на паломническом пути к Сантьяго-де-Компостела - и сегодня в городе можно увидеть множество памятников разных эпох: средневековых постоялых дворов, домов знати, изящных мостов и уединенных площадей. Путь Святого Иакова, Эль Камино де Сантьяго (El Camino de Santiago) - знаменитая паломническая дорога к могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. Благодаря своей популярности и разветвлённости этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху Средневековья. Входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Бургосе огромное количество парков - парк дель Кастильо (Parque del Castillo), парк белые Фрнтаны (Fuentes Blancas), парк де ла Исла (Paseo de la Isla) и многие другие.
Альтиметрия 1-го этапа Вуэльта Испании-2021
Со старта велогонщики начнут подъеём, который завершится на вершине 3-й категории Альто дель Кастильо (Alto del Castillo, отм. 942 м, набор высоты 130 м, протяжённость 2,5 км, средний градиент 3,2%, максимальный градиент 10%), где расположена промежуточная отсечка времени на 2,5 км маршрута. Первый категорийный подъём на Вуэльте Испании-2021.
Лучший по времени на вершине подъёма становится первым обладателем гороховой майки лидера горной классификации Вуэльты Испании-2021, фаворитом можно назвать Джулио Чикконе. Далее скоростной спуск протяжённостью 1,3 км и равнинный участок протяжённостью 3,3 км с длинными прямыми участками дороги, с 8 поворотами и дорожной архитектурой.
Таким образом, организаторы предложили для велогонщиков разделку с пересечённым рельефом, проложенную по ходу часовой стрелки по вечерним улицам Бургоса. Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться во времени.
Последний велогонщик стартует в 20:22 (CET). Велогонщики стартуют с интервалом в 1 минуту. Лимит времени 35%. Фаворитами можно назвать олимпийского чемпиона Приможа Роглича и других.
Разрывы между лидерами могут достигать до 30 секунд. Победитель этапа становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2021, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам.
Город Бургос в истории Вуэльта Испании-2021
В 18-ти выпусках Вуэльты Испании Бургос входил в маршрут гонки. На старт этапа в Бургосе участники испанского Гран-тура выходили 15 раз, а вот финишировал этап в этом городе 17 раз. Впервые Бургос появился на маршруте Вуэльты Испании в 1966 году в качестве финишного города 16-го этапа и стартового на 17-м этапе.
На 17-м этапе Вуэльта Испании-2013, между Пиренеями и Кантабрийскими горами, где большинство бы предсказало спринтерскую развязку, финишную черту первым пересёк горняк Бауке Моллема (Bauke Mollema / Belkin), атаковавший группу примерно за 600 м до финиша и удержавшего минимальное преимущество.
Заключительный отрезок дистанции протяжённостью 11,2 км с подъёмом и спуском Том Дюмулин снова прошёл лучше всех за 14 минут 20 секунд со скоростью 46,884 км/час, опередив Алехандро Вальверде (Movistar) на 3 секунды, а Наиро Кинтану (Nairo Quintana / Movistar) на 5 секунд. Капитаны команды Movistar показали 2 и 3 результат на заключительном отрезке 17 этапа Вуэльты Испании-2015.
В итоге голландский велогонщик команды Giant-Alpecin опередил ближайшего соперника Мацея Боднара (Maciej Bodnar) на 1 минуту 4 секунды. В общем зачёте от 2-го места, которое занимал Фабио Ару (Fabio Aru / Астана), Дюмулина отделяло 3 секунды.
До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2021! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2021.
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