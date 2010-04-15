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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 3 этап, Бреда - Бреда

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 3 этап, Бреда - Бреда


   Третий этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Бреда (Breda). Девятый по величине город в Нидерландах расположен в провинции Северный Брабант, буквально в 12 километрах от границы с Бельгией. Нидерландцы любят разделять свою страну на две условные части: над рекой и под рекой (рекой здесь является Холландс-Дип (Hollands Diep) и реки рядом, разделяющие провинции). Существуют стереотипы о холодности, прямоте и некоей грубости нидерландцев, однако не все знают, что распространяется это только на тех, кто живет "над рекой". 

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 3 этап, Бреда - Бреда


   Так как все, что "под рекой" — очень близко к Бельгии — закономерно, что люди по диалекту и культуре больше похожи на северных бельгийцев. Это проявляется, например, в любви к пиву. А ещё в том, что "для праздника годится любой повод".


   Город Бреда был основан в X веке на слиянии судоходных рек Марк (Mark) и Аа (Aa). В XI веке был феодом Священной Римской Империи. Первым сюзереном Бреды, чьё имя дошло до наших дней, был Генрих Брунесхаймский (1080—1125). В 1252 году Бреда получила права города, после чего имело правло построить крепостную стену, которая окружила Бреду.


   В 1327 году Аделхейд Гаверенско-Бредская продала Бреду герцогу Брабанта Жану III. В 1350 году город был перепродан Яну II Вассенарскому, который умер в 1377 году. В 1403 году его наследница Йоханна Поланенская (1392—1445) вышла замуж за Энгельберта I Нассауского. Таким образом Бреда стала владением Нассауского дома и оставалась в таком статусе до 1795 года.


   Когда Бреда стала резиденцией Оранско-Нассауской династии, то это привлекло в город других дворян, построивших свои резиденции в старых кварталах. В 1534 году Хенри III Нассау-Бредский перестроил городские укрепления. В 1534 году огромный пожар уничтожил 90 % города, включая церкви, капеллы и ратушу; осталось только около 150 домов и главная церковь.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 3 этап, Бреда - Бреда


   Во время Восьмидесятилетней войны Бреда была в 1581 году взята неожиданным ударом фламандско-испанских войск. В 1590 году город завоевал Мориц Нассауский, 68 пикинёров которого пробрались в город водным путём, прячась под грузом торфа. В 1625 году, после десятимесячной осады город сдался испанцам под командованием Спинолы, что было запечатлено Веласкесом в его знаменитом шедевре. В 1637 году после четырёхмесячной осады Бреда была взята Фредериком-Генрихом Оранским, и в 1648 году, по Вестфальскому миру, окончательно отошла Республике Соединённых провинций.


   Английский король Карл II провёл в Бреде большую часть своего изгнания во времена кромвелевских Республики и Протектората, так как его сестра Мария была вдовой Вильгельма II. В 1660 году в Бредской декларации Карл II изложил условия своего возвращения в Англию.


   В 1667 году в Бреде было подписано Бредское соглашение, положившее конец Второй англо-голландской войне. В 1746—1748 годах здесь проходил Бредский конгресс, на котором английские и французские дипломаты пытались положить конец войне за австрийское наследство.
  В 1795 году в Бреду вошли французские войска, принёсшие с собой идеи Французской революции. Новая власть ликвидировала старые сословия; в частности, ушло в историю баронство Бреда. 9 декабря 1813 года во время кампании 1813 года крепость Бреда была взята отрядом русского генерал-майора Бенкендорфа.


   Бреда - небольшой городок, родина великого живописца Питера Брейгеля Старшего. Несмотря на то, что город долгие годы был и остается крупнейшим центром пищевой промышленности, он довольно привлекателен для туристов. Дело в том, что в Нидерландах совершенно нет крупных современных мегаполисов, и Бреда считается одним из самых уютных и живописных старинных городов. Отдых здесь размеренный и спокойный.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 3 этап, Бреда - Бреда


   Главной достопримечательностью считается замок Бреда (Kasteel van Breda), который был основан в 1536 году. Сейчас в его стенах открыта Королевская военная академия, которая готовит лучших офицеров страны. Любопытным фактом является то, что среди кадетов академии 25% — это представительницы слабого пола.

 

  Архитектура замка является олицетворением лучших традиций средневековья, для туристов проводятся специальные экскурсионные туры. Интерес представляет не только сам замок, но и его окрестности. Можно погулять по старинным сторожевым башням, которые были переоборудованы в часовни. Одна из них протестантская, а другая католическая, часовни были созданы специально для того, чтобы поддерживать у будущих офицеров толерантное отношение к религии. Недалеко от замка находится парк Валкенберг, украшенный фонтанами и скульптурами.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 3 этап, Бреда - Бреда


   В центральной части города Бреда расположено множество торговых павильонов, ресторанов и баров, а также Музей Пива (Bierreclame Museum). Во время экскурсии гостям расскажут обо всех секретах производства пива, а в завершении мероприятия гостей ждет дегустация лучших сортов пива в местном баре. Неподалеку находится здание театра и Музей генерала Мачека (Generaal Maczek Museum). В часе езды от города находится деревушка Ритдейк - место проведения ежегодного фестиваля воздушных шаров, который проходит в августе и длится три дня.


   В самом центре исторического центра Бреды расположена Рыночная площадь. Рядом с ней сохранилось несколько интересных старинных построек, в том числе старые мясные ряды. На протяжении многих лет эта живописная площадь остается постоянным местом проведения городских праздников и ярмарок.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 3 этап, Бреда - Бреда


   В самом центре города находится его важнейшая религиозная достопримечательность – прекрасная церковь Гротекерк (Grote Kerk). В 1637 году эта средневековая церковь стала протестантской, она примечательна ещё и тем, что в стенах церкви располагается фамильный склеп правителей города. Здесь нет лишь могилы принца Вильгельма, который вынужденно был похоронен в Дельфте. Когда он умер, Бреда находилась под осадой испанских завоевателей.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 3 этап, Бреда - Бреда


   В Бреду стоит ехать хотя бы ради карнавала. Корнями праздник уходит в католицизм. Пару недель февраля—марта люди наряжаются в самые нелепые костюмы. Чем смешнее — тем лучше. За пару недель до начала карнавала в городе появляются «временные магазины», специально посвященные карнавалу и его атрибутике. Для карнавала строят из папье-маше тракторы на конкурс. В один из дней карнавала все машины делают круг по центру города, демонстрируя свои конструкции. К концу карнавала все машины выставляют в центре города, и все желающие могут голосовать за понравившуюся конструкцию.

 

Альтиметрия 3-го этапа Вуэльта Испании-2022

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 3 этап, Бреда - Бреда

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 3 этап, Бреда - Бреда

 

  Бреда впервые принимает старт и финиш этапа Вуэльты Испании. Самый протяжённый этап Вуэльты Испании-2022. Спринтерский этап по территории Нидерландов и немного Бельгии перед днём отдыха и перелета в Испанию.

 

  Стартовав в Бреде, пелотон отправится на юг и через 20 км окажется в городках Барле-Нассау (нидерл. Baarle-Nassau) и Барле-Хертог (нидерл. Baarle-Hertog, фр. Baerle-Duc), которые относятся к Нидерландам и Бельгии соответственно, и граница между странами с 1843 года проходит через кварталы и отдельные дома. Пелотон повернёт на север и затем против хода часовой стрелки поедет вокруг Бреды.

 

   На 133,8 км расположена вершина 4-й категории Рейзендевег (Rijzendeweg, отм. 25 м, набор высоты 15 м, протяжённость 0,4 км, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 6%).

 

   На заключительном километре дистанции расположен один поворот и далее длинная прямая дорога, проложенная с востока на запад. Фавориты, как и на предыдущем этапе. 

 

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Евгений

    zhekinson

    Сегодня, 19:28 | Регистрация: 30.06.2015

    интересно сможет ли Беннетт сделать дубль,сегодня его финиш был очень убедителен,всем привёз больше корпуса велосипеда.

    1. MVDP

      Сегодня, 20:51 | Регистрация: 3.10.2020

      Надеюсь, Мерлир успеет выиграть за Альпесинов этап на третьем ГТ.

      1. Имя: Борис

        BlAr

        Сегодня, 21:04 | Регистрация: 5.09.2020

        Его категорийная гора отсеет...biggrin

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:41 | Регистрация: 15.04.2010

    Да, у Беннета есть хорошие раскатчики и он сам хорош.

  3. MVDP

    Сегодня, 20:45 | Регистрация: 3.10.2020

    Вот это гора ожидается, Англиру нервно курит в сторонке.

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