Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 11 этап, Алама-де-Мурсия (Elpozo Alimentación) - Кабо-де-Гата



Одиннадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в Алама-де-Мурсия (Alhama de Murcia). Старт этапа посвящён одному из спонсоров Вуэльта Испании - ElPozo. Поэтому стартовый городок 11 этапа организаторы разместили перед фабриками "ElPozo Alimentación" в населённом пункте Алама-де-Мурсия.





Компания ElPozo специализируется на производстве мяса с низким содержанием жира и соли. Выбор владельца ElPozo разместить свои фабрики именно в этой местности понятен, ведь Алама-де-Мурсия находится в экологически чистом месте, здесь расположен региональный парк Сьерра Эспунья (Parque Regional de Sierra Espuña).

Парк раскинулся на обширной территории - между муниципалитетами Тотана (Totana), Мула (Mula) и Алама-де-Мурсия. Он находится на континентальной части побережья Коста-Калида, в предгорьях Кордильера-Бетики (Cordilleras Béticas), между долинами Плиего и Гуадалентина. «Зелёные лёгкие Мурсии» - так называют региональный парк Сьерра Эспунья местные жители. Этот живописный уголок занимает 17 804 га и является отличным местом, чтобы наслаждаться природой, историей и спортом на открытом воздухе.





Парк находится на возвышенности предгорья Кордильера-Бетики, средняя высота составляет 800 м. Предгорья Кордильера-Бетики - известны разнообразием природных зон - от карстовых образований и лесов до зелёных долин и степей. Они славятся богатством флоры и животного мирам, объектами исторического наследия и панорамными видами с 20 вершин, самая высокая из которых - Моррон де Эспунья (Morrón de Espuña), её высота составляет 1583 м над уровнем моря.



Главной достопримечательностью Алама-де-Мурсии является замок XI века Кастильо-де-Альхама. Замок стоит на холме, гордо возвышаясь над раскинувшимся под ним городом. Среди туристов особой популярностью пользуется местный археологический музей римских терм.



Альтиметрия 11-го этапа Вуэльта Испании-2022

Алама-де-Мурсия впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап без категорийных подъемов.

От Эльпосо Алиментасьон (Elpozo Alimentación), расположенном в Алама-де-Мурсия, пелотон отправится на юго-запад в сторону моря и через 70 км, достигнув побережья, продолжит свое движение к мысу Гата, расположенном на юго-восточном побережье Пиренейского полуострова, у Альмерийского залива в Средиземном море.

Этап финиширует в Кабо-де-Гата (Cabo De Gata, провинция Альмерия, автономное сообщество Андалусия), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. В ход развития этапа может вмешаться ветер с моря. Заключительные 3 км - длинная прямая дорога, проложенная с северо-запада на юго-восток, по побережью.



Кабо-де-Гата — мыс на юго-восточном побережье Пиренейского полуострова, у Альмерийского залива, входит в природный парк Кабо-де-Гата-Нихар (Cabo de Gata-Níjar) - парк с первозданной, нетронутой людьми территорией у подножья горной системы Кордильера-Бетика. Этот парк является крупнейшим наземно-морским экологическим резервом Европы, расположенным на западном побережье Средиземного моря. Покрываемая Кабо-де-Гата-Нихар территория просто огромна и составляет 460 кв.км, включая в себя городок Карбонерас (Carboneras), горную цепь Сьерра-де-Кабо-де-Гата (Sierra del Cabo de Gata), а также 120 кв.км морской глади.



Мыс Кабо-де-Гата является центром парка, имеет вулкано-органическое происхождение. Ландшафт парка обусловлен семиаридным климатом (полусухой климат, когда осадков недостаточно для произрастания деревьев и сельского хозяйства). Кабо-де-Гата является местом с самой низкой влажностью в Европе. В 1997 году ЮНЕСКО объявила этот парк Всемирным Биологическим Резервом, а в 2001 году природный парк Кабо-де-Гата-Нихар был причислен к Зонам Средиземноморья, находящимся под особой охраной (SPAMI).



Первые жители в этой местности появились около 10 000 лет назад в небольшой деревеньке в области Ескуллос (Escullos). Греки, финикийцы, карфагеняне вели бурную торговлю с жителями Кабо-де-Гата, поэтому на Пиренейском полуострове знакомы с достижениями Греции в разных областях жизни. После объединения римлянами Иберийского полуострова (около 218 года до н.э.) усиленно строились фабрики, новые города, порты, шахты для добычи полезных ископаемых.



Х-й век ознаменовал влияние на ход истории Испании вторгшихся мусульман. В Андалусии возникают арабские замки, сторожевые башни. С ХVI века страна укрепляет береговую оборону. И в наши дни парк хранит предметы медного века, неолита, времен Римской империи, средневековые крепости, замки, арабские конструкции, руины каменных поселений.



В ходе франко-испанской войны 1635—1659 годов 3 сентября 1643 года у мыса состоялось морское сражение у Картахены. Французский флот под командованием маркиза де Брезе после 12-часового кровопролитного сражения одержал победу. Победа при мысе Гата доставила французам полное господство над западным бассейном Средиземного моря.



На горе Серро-де-ла-Теста (Cerro de la Testa) у мыса находятся руины сторожевого поста, построенного в 1593 году и разрушенного после землетрясения 31 декабря 1658 года. Место продолжало использоваться как наблюдательный пост после разрушения здания. В 1769 году была восстановлена сторожевая башня, которая со временем разрушилась. В 1860-х годах эта гора рассматривалась в качестве местоположения маяка, но от этой идеи отказались. На горе находятся руины различных строений. На склоне, обращённом к морю, находится старая недостроенная казарма Гражданской гвардии. Рядом с казармой находятся два погреба боеприпасов, использовавшиеся для хранения взрывчатки и как укрепления в ходе войны.



В 1738 году на мысе был построен замок, разрушенный в ходе Пиренейских войн. В 1863 году на его месте построен маяк с фокусной высотой 55 метров. Маяк является эмблемой этой местности.



Интереснейшим местом на Кабо-де-Гата является смотровая площадка (Mirador de las Sirenas), с которой открывается фантастически красивый вид на побережье и море. Разные оттенки воды, чёрные причудливые скалы, пустынные пляжи, маяк, одиноко стоящие рыбацкие лачуги и старые лодки.

Помимо маяка и смотровой площадки, достопримечательностями Кабо-де-Гата являются наблюдательные пункты для орнитологов и руины римской рыбоперерабатывающей фабрики.



На территории солончаков в орнитологических наблюдательных пунктах можно наблюдать за птицами, которые прилетают сюда во время миграции на отдых. Целые колонии розового и обыкновенного фламинго живут здесь на протяжении всего года. Фламинго питаются местным планктоном и рачками. Благодаря рачкам местная соль имеет розовый цвет, это дорогая соль, которая добывается здесь в промышленных масштабах.



Возле пляжа находятся остатки римского поселения, рыбная фабрика, датируемые III в. до н.э. Весь процесс переработки рыбы происходил в несколько этапов. После отлова рыбу чистили в лодке или на фабрике. Затем нарезанную кусками рыбу подсушивали на солнце и помещали в чаны, заливали крепким соляным раствором на 20 дней. И только после этого рыба отправлялась на продажу или транспортировку.



Еще одна достопримечательность мыса Кабо-де-Гата соседствует с пляжем Эль-Посико - колодец римлян с пресной водой.



Особо хочется выделить пляж Генуэзцев. Название он получил из-за битвы с маврами в 1147 году. Армия из 200 генуэзских кораблей ждала в бухте больше 2 месяцев сигнала к высадке, чтобы прийти на помощь королю Альфонсо VII.

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