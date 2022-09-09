Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 20 этап, Моральсарсаль - Пуэрто де Навасеррада



Двадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Моральсарсаль (Moralzarzal). Город входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Своему существованию и названию город Моральсарсаль обязан слиянию двух соседних городов, Фуэнте-дель-Мораль (Fuente del Moral) и Зарсаль (Zarzal), которое произошло в середине XIV века.



Моральсарсаль расположен у подножия горных хребтов Сьерра-де-Гвадаррама (Sierra de Guadarrama) на высоте 979 м и его окружают величественные горные хребты. На западе виднеется Пенья-Альбу (Peña Albú) высотой 1302 м; на северо-западе, Кабеса Медиана или Серро Каньял (Cabeza Mediana o Cerro Cañal), высотой 1331 метр; и южнее Ла-Солана (La Solana) высотой 1284 м; Канто Астьяль (Canto Hastial), высотой 1376 м; Серро Лечуса (Cerro Lechuza), высотой 1127 м; и Эль Эстепар (El Estepar), с 1402 м.



В горном селенье Моральсарсаль не так много исторических памятников и достопримечательностей, да и туристический бизнес не развит. Однако на фоне небольших по высоте строений в Моральсарсаль выделяется церковь Святого Архангела Мигеля (Iglesia de San Miguel Arcángel). Церковь была построена между XVI-м и XVII-м веками, недавно была проведена реконструкция с участием жителей муниципалитета.



Ещё одно знаковое строение Моральсарсаля — башня с часами на городской ратуше (Torre del reloj del Ayuntamiento). Часы на башне ратуши Моральсарсаль в народе называются «часы Фраскуело». Это был подарок городу от Сальвадора Санчеса «Фраскуело» (Salvador Sánchez Povedano), одного из самых важных тореадоров тех времен. Подарок был торжественно преподнесён 4 октября 1886 года, следовательно, часам уже более ста лет. Однажды, Сальводор Санчес в Моральсарсаль был проездом, по приглашению своего друга. Он влюбился в это место, и уже стал частым гостем этого городка. В знак благодарности и внимания от горожан Сальвадор Санчес получил ответный подарок - серебряную рапиру.



Альтиметрия 20-го этапа Вуэльта Испании-2022

Моральсарсаль впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Заключительный горный этап Вуэльты Испании-2022, с набором высоты 3800 м. По итогам этапа можно будет узнать имена победителя генеральной классификации, обладателя горной и белой маек.

Уже со старта велогонщики начнут восхождение протяжённостью 34 км до вершины 1-й категории Пуэрто де Навасеррада (Puerto de Navacerrada, отм. 1859 м, набор высоты 698 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 13%). Категория присвоена заключительным 10,3 км. В 2015 году на 20-м этапе Вуэльты Испании первым на вершиине Пуэрто де Навасеррада был Жозе Гонсалвеш (Jose Goncalves).

Со старта в отрыв ринутся велогонщики, которые ведут борьбу за гороховую майку горного короля, а также за победой на этапе, не опасные в генеральной классификации. Этап, скорее всего, разделится на две части, отрыв будет бороться за победу на этапе и горох, а генеральщики станут следить друг за другом.

Завершив спуск и проехав по равнине до 83 км маршрута, велогонщики начнут восхождение на подъём 2-й категории Пуэрто де Навафриа (Puerto de Navafría, отм. 1773 м, набор высоты 544 м, протяжённость 9,8 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2012 году, первым на вершине был Саймон Кларк.

Снова спуск и снова вверх до вершины подъёма 2-й категории Пуэрто де Каненсия (Puerto de Canencia, отм. 1524 м, набор высоты 368 м, протяжённость 7,5 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2012 году, первым на вершине был Саймон Кларк.

Скоростной спуск и восхождение на подъём 1-й категории Пуэрто де Моркуэра (Puerto de la Morcuera, отм. 1796 м, набор высоты 654 м, протяжённость 9,4 км, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%). На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды. В последний раз Пуэрто де Моркуэра присутствовал в 2015 году на 20-м этапе, первым вершину тогда преодолел Рубен Пласа.

Пройдя вершину, велогонщики пройдут спуск протяжённостью в 14 км, после чего разыграют промежуточный спринт и сразу же начнут восхождение на заключительный категорийный подъём на Вуэльте Испании-2022 - 1-й категория Пуэрто де Котос (Puerto de Cotos, отм. 1832 м, набор высоты 588 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%). Максимальный градиент расположен на заключительном километре подъёма.

В последний раз Пуэрто де Котос входил в маршрут Вуэльты в 2015 году, на 20 этапе вершину первым преодолел Рубен Пласа.

Через плоскогорье участники доедут до Пуэрто де Навасеррада (Puerto de Navacerrada, провинция Сеговия, автономное сообщество Кастилия-Леон), где и финиширует этап.

Пуэрто де Навасеррада принимала финиш этапа Вуэльты Испании в 2008 году, первым по итогам индивидуальной разделки был тогда Леви Лайфаймер. Заключительный километр на финише в небольшой тягун.

Подобный маршрут был в 2015 году на Вуэльте Испании, тогда

Двадцатый этап должен был окончательно расставить гонщиков в генеральной классификации и определить победителя Вуэльты Испании-2015. Так и произошло. 36-летний испанский гонщик итальянской команды Lampre-Merida Рубен Пласа одержал красивую победу из одиночного отрыва на 20-м этапе Вуэльты Испании-2015. Пласа провёл в одиночном отрыве большую часть этапа, уехав от своих попутчиков по многочисленному отрыву за 115 км до финиша. На финише Рубен Пласа привёз своим ближайшим преследователям 1 минуту 7 секунд. Но все внимание было обращено, конечно же, на лидера гонки Тома Дюмулина и его главного соперника Фабио Ару. Капитан казахстанской велокоманды "Астаны" Фабио Ару воспользовался последним шансом обойти в генеральной классификации голландского гонщика команды Giant-Alpecin Тома Дюмулина, которому уступал лишь 6 секунд. За 50 км до финиша атака Ару, поддержанная его товарищами по команде, позволила сбросить Дюмулина. Затем Дюмулин почти догнал Ару на спуске, но уехавшие в отрыв дня товарищи Ару по команде "Астана" добавили мощности группе, и разрыв с Томом Дюмулином стал расти. Группа Ару увеличивала разрыв, в результате чего Том Дюмулин потерял не только 1-е место, но и выпал из тройки призёров. 20-й этап Вуэльты Испании-2015, последний из горных, оказался слишком тяжёлым для капитана команды Gian-Alpecin Тома Дюмулина, удерживавшего красную майку лидера в общей сложности на протяжении 6 этапов испанского Гран-тура. На финише 20-го этапа 24-летний голландский гонщик проиграл пять минут и выпал из тройки призёров, спустившись на 6-е место. На финише Фабио Ару опередил Тома Дюмулина на 3 минуты и 52 секунды. Перед этапом "дружбы", завершающим Гран-тур, Фабио Ару опережал в генеральной классификации Хоакима Родригеса (Катюша), занявшего 2-е место, на 1 минуту 17 секунд, а Рафала Майку (Тинькофф-Саксо) на 1 минуту 29 секунд.

Горнолыжный курорт Пуэрто де Навасеррада лежит у подножия пика в Сьерра-де-Гвадаррама (Sierra de Guadarrama) в 60 км северо-западнее Мадрида на высоте 1860 м, в нижней части долины Лосойя (Valle del Lozoya). И в 26 км на северо-запад от Сеговии. Пуэрто де Навасеррада является одним из 13 горнолыжных курортов в Испании, получивших награду «Q» Award за высокое качество туризма.



Здесь всего 12 км трасс, разделенные на две зоны: «верхняя с трассами для подготовленных лыжников и «нижняя» с трассами для начинающих. В «верхней» зоне насчитываются 9 «красных» трасс и 1 «чёрная» трасса протяжённостью от 325 до 1300 м и с перепадом высот от 165 до 314 м. Здесь располагается самая длинная трасса курорта — Ла Манча / La Mancha, достигающая высоты в 1250 метров при перепаде высот 314 метров. В «нижней» зоне предлагаются 4 «зелёные» и две «синие» трассы протяжённостью около 300 м и перепадом высот не превышающим 70 м. Все трассы «нижней» зоны проходят через густые сосновые леса.



Трассы курорта обслуживаются 8 подъёмниками. Подъёмник «Гваррамильяс»/ Guarramillas ведёт прямо к вершине одноимённой горы. Он используется не только горнолыжниками в зимнее время для того, чтобы попасть к трассам, но и в другие месяцы туристами, желающими полюбоваться живописными видами гор Сьерра-де-Гвадаррама. Лыжный сезон длится с декабря по конец марта.



Инфраструктура курорта представлена несколькими небольшими отелях, ресторанами, горнолыжными школами и пунктами проката снаряжения.

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