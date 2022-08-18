Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 4 этап, Витория-Гастейс - Лагуардия



Четвертый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Витория-Гастейс (Vitoria Gasteiz). Город расположен на севере Испании, является административной столицей провинции Алава и автономного сообщества Страна Басков. Витория-Гастейс иногда очень незаслуженно остается без внимания туристов.

Алава (по-баскски - Araba) – самая большая и малоизвестная провинция Страны Басков. На юге территории занимаются разведением винограда. Радуют глаз живописные деревушки, средневековые крепости, украшенные башнями. Любителей сладостей порадуют местная нуга, шоколад, пироги. Местный напиток – вино из сушеных слив, корицы и лимонной цедры. Ну и, конечно, виноградные вина Риоха Алавеса.

Витория-Гастейс - город с почти 900-летней историей, был основан на месте небольшого поселения Гастейс в 1181 году наваррским королем Санчо VI Мудрым, который выбрал деревеньку, расположенную на возвышенности, в качестве места для строительства замка-крепости. Замок помогал обороняться от воинственной Кастилии, вассальные связи с которой Санчо VI удалось разорвать позже. Тогда и наступил период активного роста города: военных сменили коммерсанты и ремесленники, жизнь закипела на узких средневековых улочках и в лавках.

В последующие века стремительно разрастался центральный район города, с высоты птичьего полета похожий на миндальный орех. Сегодня этот архитектурный ансамбль - главная отличительная черта баскской столицы. К концу XVIII века город уже вышел за пределы крепостных стен. Рождаются так называемые "arquillos" - земляные насыпи в виде террас, спускающиеся с гор, на которых велось строительство, что позволяло городу расширяться дальше, несмотря на холмистый ландшафт.

Несмотря на бурное военное прошлое (здесь, например, в 1813 году состоялась решающая победная битва с войсками Наполеона в Войне за независимость), в сегодняшней Витория-Гастейс и ее окрестностях сохранилось огромное количество старинных домов и храмов. Кроме того, хозяйственные баски не дают этим памятникам архитектуры превратиться в молчаливых свидетелей старины, интересных только для туристов и историков.

В старейшем в Стране Басков доме XIV века строении - casa del Cordón - находится ресторан, один из самых популярных в городе для проведения свадеб и других крупномасштабных мероприятий. Во многих окрестных городках (в Лагвардии, например) в домах XVI-XVII веков оборудованы комфортабельные отели.



В самой же Витория-Гастейс любителям старинной архитектуры и просто любопытным рекомендуется посетить дворцы начала XVI века Бенданья и Вилья Сусо, построенные на остатках древней городской стены.

Испанцы при упоминании о Стране Басков обычно в первую очередь говорят о гастрономии: "Se come tan bien!" (Это так вкусно). Самый знаменитый "телеповар" страны Аргиньяно, а также такой мэтр кухни, как Арзак – уроженцы Страны Басков. Кто не слышал о знаменитых баскских "тапас" – маленьких бутербродиках со всякой всячиной или мини-порциях салатов, рыбы или других горячих или холодных закусок. Каждый уважающий себя баскский бар или ресторан ежегодно участвует в конкурсах на лучшие "тапас" года. Полученные дипломы с гордостью вывешиваются на самых видных местах - за стойкой бара, обычно выполненной из темного дерева.

В Витория-Гастейс стоит обратить внимание на спортивный комплекс Мендисорроса. Когда нет никаких спортивных мероприятий, внутри комплекса, прямо на баскетбольной площадке разворачивается продуктовый рынок. Знаменитый овечий сыр "Идьaсабал" (Idiazabal) на этом рынке можно купить гораздо дешевле, чем в супермаркетах, а главное, лучшего качества. Продавцы, используя богатство испанского языка, называют себя не "productores", а "elaboradores" (оба слова можно перевести как "производители"), подчеркивая, таким образом, уникальный характер их собственного часто семейного сыроварного производства. Секреты приготовления сыров переходят из поколения в поколение.

Витория-Гастейс является одним из немногих испанских городов, в котором есть два собора. В старом (XIII-XIV века) соборе Санта-Мария на главном тимпане представлены сцены из жизни Девы Марии. Собор является одним из самых красивых образцов европейского готического искусства. Новый Собор Пречистой Марии (1907-1973) является уже современным культовым сооружением. Внутри расположен музей религиозного искусства. Кроме того, круглый год в Соборе можно увидеть знаменитый неаполитанский белен (традиционная в католических странах рождественская миниатюрная скульптурная композиция), подаренный городу одним из меценатов, состоящий из 58 фигурок.

Музей изящных искусств (Museo de Bellas Artes) - дворец в ренессансном и барочном стиле с красивыми витражами внутри, обладает одной из лучших коллекций современной живописи в Испании. Также в нём представлена испанская живопись средневековья и барокко, XIX и XX веков есть картины Пикассо, Миро.

Музей карточной игры Фурнье (Museo "Fournier" de naipes de Alava) – один из лучших музеев карточных игр в мире. Невероятное разнообразие игорных карт и карт Таро, собранных со всех уголков мира. Представлены карты начиная с ХIV века и до наших дней.

Альтиметрия 4-го этапа Вуэльта Испании-2022

Витория-Гастейс принимала старт этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2020 году. После дня отдыха - перелета, этап подходит для отрыва. Вуэльта Испании-2022 возвращается в Испанию. Среднегорный этап с набором высоты 2200 м и финишем в некатегорийный подъём.

После 50 км по равнине велогонщики начнут преодолевать подъём 2-й категории Пуэрто де Опакуа (Puerto de Opakua, отм. 1020 м, набор высоты 348 м, протяжённость 5 км, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%), Первый подъём 2 категории на Вуэльте Испании-2022.

Последующие 70 км пересечённого рельефа приведут велогонщиков к подножию подъёма 3-й категории Пуэрто де Эррера (Puerto de Herrera, отм. 1100 м, набор высоты 353 м, протяжённость 7,3 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 12%). Первый подъём 3 категории на Вуэльте Испании-2022. На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды, впервые на Вуэльте Испании-2022.

Далее скоростной спуск и заключительные 3 км этапа - некатегорийный подъём с участками градиента до 12%.

Лагуардия (баск. Guardia, исп. Laguardia, провинция Алава, автономное сообщество Страна Басков) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.



Лагуардия - столица винного региона Риоха-Алавеса в Стране Басков. Это один из самых важных и самых живописных населенных пунктов региона Риоха-Алавеса. Городок известен во всем мире благодаря своим винам, а также потому, что здесь родился писатель Феликс Мария Саманьего (Félix María Samaniego).



Название города происходит от слова «гвардия» – охрана, так как этот город имел изначально оборонное значение и вырос вокруг важной в Средние века крепости.



На возвышенности, прилегающей к горной цепи Кантабрийских гор, в X веке (908 год) король Наварры Санчо Абарка приказал построить оборонительную крепость. Она служила для охраны земель Наварры от разорительных набегов мавров и враждующей Кастилии. Крепость имела не только стратегическое значение – здесь происходили важные церемонии, рождались короли, в 1150 году король Кастилии принимал в ее стенах присягу. Вокруг оборонительного сооружения селились люди.



В 1164 году король Наварры Санчо-эль-Сабио присваивает поселению титул города. Население было освобождено от уплаты некоторых налогов. Начала расти коммерция, строились мастерские. Жители Лагуардии возделывали окрестные земли и в то же время были обязаны взять в руки оружие в случае нападения врагов.



В 1194 году Санчо-эль-Сабио VII укрепляет не только крепость, но и сам город. Территория была обнесена крепостной стеной толщиной около двух метров. К ней примыкали смотровые башни. Для въезда в крепость было построено четверо ворот, которые соединяли город с окрестностями. Над каждыми воротами был установлен образ святого покровителя. Войти в город раньше можно было только за определенную плату. Позже жители построили еще одни ворота.



В 1461 году поселок и окрестные земли присоединились к Кастилии. Лагуардия перешла под руководство Королей Католиков. Прекратились междоусобные войны, и в XVI веке город утратил военное значение. В этот период строились богатые дома, дворцы. На их фасадах устанавливали фамильные гербы, углы домов украшали фигурками святых. Люди начали торговать вином. Для хранения вина стали использовать катакомбы, вырытые еще в XII веке, как укрытия от врагов. Практически под каждым домом в Лагуардии есть свой винный погреб – бодега. В городе насчитывают более 200 погребов.



В XVI веке Лагуардия пережила чуму, которая унесла жизни почти половины жителей. В 1809 году территория была оккупирована французами. Когда испанцы отбили поселение, было приказано разрушить стену, чтобы враг снова не завладел укреплениями. Во Времена Карлистских войн 1833-1877 годов пострадали многие дома, были повреждены крепостные стены. Одна из красивейших в Испании крепость была разрушена карлистами в 1874 году, так как они хотели сделать город открытым. Из военных сооружений остались лишь 2 башни, которые сейчас являются колокольнями. На сегодняшний день они полностью отреставрированы и открыты для посещения.



С конца XIX века в Лагуардии и соседних селениях Риохи активно развивалась культура виноделия. Вокруг поселка сосредоточено множество винных погребов, продукция которых известна далеко за пределами Испании: Маркез-де-Рискаль, Исиос, Байгорри, Бенжамин Ротшильд & Вега Сицилия, Эгурен Угарте, Каса Примисия, Винья Реаль.



Сегодня жизнь в Лагуардии протекает также, как и сотни лет назад: без спешки, в трудах на виноградниках. Весь городок — это несколько средневековых улочек со старинными домами и дворцами в окружении высокой, хорошо сохранившейся крепостной стены с пятью башнями. Вокруг крепостной стены выросли новые кварталы, совершенно не нарушая сельской идиллии.



Несмотря на то, что Лагуардия не является большим городом, здесь сохранилось достаточно памятников истории и достопримечательностей. Самая древняя цивильная постройка Лагуардии XIV-XV века - Каса-де-Примисия (Casa de la Primicia). В ней раньше находился склад, куда крестьяне свозили дань со своего урожая.



Дворец Майор–де-Мигеола (Posada Mayor de Migueola), построенный в 1919 году сеньором Мартином Санчес Саманьего для проживания своей семьи. Здание было отреставрировано в 1989 году. Сейчас в нём находится один из лучших ресторанов севера Испании. Его залы декорированы в стиле эпохи XVII века. Здесь готовят типичные баскские блюда, к которым подают вино из старейшего в Лагуардии семейного винного погреба.



Дом семейства Саманьего (Casa natal de Félix María Samaniego) - здание XVII века, в котором родился известный басенник Феликс Мария Саманьего. Над главным входом находится балкон с тонкими коваными решетками и поразительным рельефным гербом семейства Рамирес-де-ла-Писсина и Аседо. Левую часть здания сейчас занимают офисы, принадлежащие городскому управлению. Справа расположена винодельня «Фабулиста».



Площадь Майор (Plaza Mayor) – арочная площадь города, расположенная в центре Лагуардии. Здесь расположена мэрия. Она занимает сразу два строения - здание XVIII века и здание XIX века. Фасад старого здания украшает герб Карла V. Большое внимание жителей и гостей города привлекают механические часы, установленные в правой части фасада. С 1998 года ежедневно в 12, 14, 17 и 20 часов фигурки баскских танцоров под музыку праздника Сан-Хуан выполняют танцевальные движения. Это зрелище не оставляет равнодушными ни взрослых, ни детей.



Ещё одно знаковое место в Лагуардии - Монастырь капуцинов (Convento de los Capuchinos). Здание XVII века было подарено монахам ордена капуцинов семейством Саманьего. Оно расположено на севере городка, недалеко от церкви Сан-Хуан (Iglesia de San Juan). Его строгий францисканский фасад увенчан фронтоном, в центре которого в 1667 году был установлен щит с гербом города. В 1809 году, в разгар Войны за независимость, Наполеон приказал выселить всех монахов из здания. Мало что осталось от монастыря, так как позже в здании располагалась штаб-квартира гражданской гвардии, дом учителей, музыкальная школа, суд.



Главной религиозной достопримечательностью Лангуардии является церковь Санта-Мария-де-лос-Рейес (Iglesia de Santa María de los Reyes). Здание имеет прямоугольную форму и состоит из трёх нефов. Внутреннее пространство разделено на три части пилонами. Самый длинный неф имеет две капеллы и абсиду. Церковь сочетает несколько архитектурных стилей. Строительство храма в романском стиле начато в XII веке. До XIV века церковь достраивалась в готическом стиле. В XVI веке восточная часть здания была разрушена для того, чтобы увеличить площадь. Завершали строительство уже в стиле ренессанс.



Церковь служила не только для религиозных служб. В её стенах во времена войн прятались жители Лагуардии. Здание было сильно повреждено в битве с французскими солдатами, поэтому некоторое время было закрыто. В 1954 году закончилась реставрация храма, и сейчас здесь проводятся религиозные службы.

Портал церкви Санта-Мария-де-лос-Рейес – настоящий шедевр готического искусства Испании. Он выполнен из резного камня в конце XIV века, хотя его полихромия относится к XVII столетию. Острая готическая арка портала состоит их пяти архивольтов, украшенных человеческими фигурами (девы, пророки, мученики, цари и ангелы) и растительными мотивами. Последний архивольт изображает сцену коронации Святой Девы. Сложность выполнения скульптур 12 апостолов и Святой Марии - восхищает. Фигуры апостолов одеты в длинные одеяния. На ткани их одежды видны рисунки.

Трудно поверить, что это резьба по камню. Фигуры стоят прямо, лицом к посетителю. Их позы естественны и натуральны – некоторые апостолы повернули головы. Туники легко спадают, подчеркивая форму тела. Волосы и бороды апостолов как натуральные. У каждого апостола в руках книга и соответствующий атрибут. Основная фигура портала - Дева Мария. Ей посвящена церковь. Святая представлена как мать – в скульптуре отражены ее забота и нежность.

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 4 этап, Витория-Гастейс - Лагуардия



В окрестностях Лагуардии, на Вилле Лусия, расположился Музей вина, где можно ознакомиться со всеми секретами винного производства. Затем совершить поездку по виноградникам, наслаждаясь местными неповторимыми пейзажами, полностью меняющими свой облик по временам года. И, конечно же, экскурсии на знаменитые местные винодельни, над которыми работали лучшие архитекторы мира.

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