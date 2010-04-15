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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 8 этап, Пола де Лавьяна - Кольяу Фанкуайя

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 8 этап, Пола де Лавьяна - Кольяу Фанкуайя


   Восьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в небольшом астурийском городке Пола де Лавьяна (Pola de Laviana).  Пола де Лавьяна занимает территорию площадью не более 10 кв. км, но является самым густонаселённым городком Астурии. По данным переписи населения 2018 года население Пола де Лавьяна составило 8834 человек.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 8 этап, Пола де Лавьяна - Кольяу Фанкуайя


   Пола де Лавьяна расположена на высоте 290 метров над уровнем моря, в 33 км от столицы Княжества Астурия. Городок очень популярен среди туристов и имеет статус курортного. В Пола де Лавьяна ежегодно широко отмечается праздник святой покровительницы городка Девы Отеройской и проводится фольклорный фестиваль.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 8 этап, Пола де Лавьяна - Кольяу Фанкуайя


   К достопримечательностям Пола де Лавьяна относится приходская церковь Успения Пресвятой Богородицы (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción). Церковь была построена в 1895 году в неоготическом стиле. Часовня святого Хосе (Capilla de San José), расположенная в историческом центре городка. В полукилометре от Пола де Лавьяна находится церковь Богородицы (Iglesia de Nuestra Señora del Otero) 15-го века с латинским крестом и колокольной.


   Городок Пола де Лавьяна даже имеет свой футбольный клуб - Real Titánico, который был основан более ста лет назад, в 1912 году. Футболисты клуба располагают своим собственным стадионом, где проводят как тренировки, так и матчи.

 

Альтиметрия 8-го этапа Вуэльта Испании-2022

 

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 8 этап, Пола де Лавьяна - Кольяу Фанкуайя

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 8 этап, Пола де Лавьяна - Кольяу Фанкуайя

 

 

   Пола де Лавьяна во второй раз принимает старт Вуэльты Испании, впервые в 2020 году. Горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём первой категории.

 

  Уже со старта велогонщики начнут преодолевать подъём 2-й категории Альто де ла Кольядона (Alto de la Colladona) отм. 850 м, перепад высот 448 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 7%, максимальный градиент 15%.

 

  Он начинается с километрового участка с градиентом 11%, после которого идут 2 км со средним градиентом в районе 6-7%. Затем километр со средним 9.5% и заключительный участок до вершины подъёма - со средним градиентом в районе 7-8%. В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2020 году, первым на вершине был Нельсон Оливейра.

 

 

 

  Далее скоростной спуск, затем пологий спуск и на следующих 100 км, велогонщикам предстоит преодолеть 4 категорийных подъёма:

 

  подъём 2-й категории Альто де ла Москета (Alto de la Mozqueta) отм. 848 м, перепад высот 448 м, протяжённость 6,8 км, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 14%.

 

  Он начинается с километрового участка со средними градиентами 7-8%, но далее 3 км со средним градиентом в 10%. Затем километровая полочка с 6% и заключительный участок до вершины подъёма со средним градиентом в районе 9-10%. В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2020 году, первым на вершине был Гийом Мартан, проходили тогда Альто де ла Москета с противоположной стороны;

 

  подъём 3-й категории Альто де Санто Эмильяно (Alto de Santo Emiliano, отм. 520 м, набор высоты 305 м, протяжённость 5,7 км, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2020 году, первым на вершине был Гийом Мартан;

 

  подъём 3-й категории Пуэрто де Тенебре (Puerto de Tenebreo, отм. 512 м, набор высоты 331 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 14%), На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды;

 

  подъём 3-й категории Перлавиа (Perlavia, отм. 411 м, набор высоты 309 м, протяжённость 4 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%).

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 8 этап, Пола де Лавьяна - Кольяу Фанкуайя

 

  Заключительные 26 км 8 этапа - в подъём до вершины 1-й категории Кольяу Фанкуайя. Йернес и Тамеса (Collau Fancuaya. Yernes Y Tameza, отм. 1088 м, набор высоты 810 м, протяжённость 10,1 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 19%), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

  Кольяу Фанкуайя (Colláu Fancuaya, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

 

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По материалам Интернет

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В тему:

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  1. Имя: Борис

    Esperus2006

    Вчера, 17:40 | Регистрация: 15.05.2022

    Явно на финальную гору разборки оставят, но и там разрывы могут накапать, явно часть гонщиков на генералку шансы окончательно потеряет

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:38 | Регистрация: 15.04.2010

    Крутая горка на финише, здесь кто-то потеряет, а кто-то приобретёт.

  3. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 00:11 | Регистрация: 24.05.2021

    Какая же все таки красивая Европа!

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • VeloVelo
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Да, заголовок то еще ))
  • VeloVelo
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (10)
    VeloVelo-Фото

    И все-таки он это сделал!)

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Причину можно узнать?
  • Kay82
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    Kay82-Фото

    Какая же все таки красивая Европа!

  • VeloliveTeam
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Будет LIVE-чат хотя бы ключевых горных этапов Вуэльты на сайте в режиме он-лайн как на ТдФ или нет?

     

    Чата не будет. Желающие могут обсуждать ход гонки в превью к соответствующим этапам, а итоги, как всегда, в комментариях к результатам.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    Velolife-Фото

    Trek-Segafredo так и не смог скинуть с колеса Sam Bennett, который скинул с колеса Mads Pedersen. И тем самым, и сохранил Maillot Verde, и ушёл в отрыв... В очках. Наверное, слишком длинным был спуск из Puerto San Glorio. Он и отрыву помог оторваться на финише в Cistierna. А Samuele Battistella не хватило опыта. Всё-таки разница в возрасте с победителем почти декада. К тому же Vuelta для Jesús Herrada домашняя гонка. И не первая, в которой он выигрывает. Но а Remco Evenepoel, не напрягаясь, погорцевал в Maillot Rojo. Да и другие генералы были более менее спокойны перед жарким астурийским el fin de semana с его частоколом подъёмов (их всего 10) и, соответсвенно, спусков. Нервных. Но затем отдых… и ай-ти-ти. Будет интересно!

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Батистелла был очень злой после финиша (руль велика принял на себя всю досаду и злость спортсмена и почуствовал всю силу своего же избиения), но браво отрыву что не подпустили основную группу, которая накатывала. Беннет хоть и взял спринтерских больше чем Педерсен, но в душе думаю остался недовольным. Испания с победой впервые за ?? (скольок) этапов на ГТ !?

    Кстати, тут нарыл, что только во второй раз в истории в не зависимости от гранд-тура на первых 6 этапов - 6 разных лидеров генерала ("For the 2nd. time in history, a GT has had 6 different leaders in the 1st. 6 stages"). Вот правда когда впервые и на каком ГТ такое случилось не написАли.

    Цитата: Серафим
    Спустился с гор и вижу - чата нет. Проблема не разрешилась?

    Кстати да.

    Будет LIVE-чат хотя бы ключевых горных этапов Вуэльты на сайте в режиме он-лайн как на ТдФ или нет?

  • Esperus2006
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 7 (3)
    Esperus2006-Фото
    Казахстан очень слабо
  • Earl57
    Джей Вайн – победитель 6 этапа ... (2)
    Earl57-Фото
    У него как-бы до конца следующего года контракт. И Альпецину он тоже пригодится.
  • Earl57
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 7 (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Ну наконец-то успех Эйтдебрукса. И на такой горе. 

    Вот только в зачет профессиональных побед это не пойдет. Из-за категории гонки.

    Еще и 20 сек штрафа получил за бачок, который взял за 9 км до финиша, когда уже было нельзя брать питание.

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