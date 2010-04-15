Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 8 этап, Пола де Лавьяна - Кольяу Фанкуайя





Восьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в небольшом астурийском городке Пола де Лавьяна (Pola de Laviana). Пола де Лавьяна занимает территорию площадью не более 10 кв. км, но является самым густонаселённым городком Астурии. По данным переписи населения 2018 года население Пола де Лавьяна составило 8834 человек.



Пола де Лавьяна расположена на высоте 290 метров над уровнем моря, в 33 км от столицы Княжества Астурия. Городок очень популярен среди туристов и имеет статус курортного. В Пола де Лавьяна ежегодно широко отмечается праздник святой покровительницы городка Девы Отеройской и проводится фольклорный фестиваль.



К достопримечательностям Пола де Лавьяна относится приходская церковь Успения Пресвятой Богородицы (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción). Церковь была построена в 1895 году в неоготическом стиле. Часовня святого Хосе (Capilla de San José), расположенная в историческом центре городка. В полукилометре от Пола де Лавьяна находится церковь Богородицы (Iglesia de Nuestra Señora del Otero) 15-го века с латинским крестом и колокольной.



Городок Пола де Лавьяна даже имеет свой футбольный клуб - Real Titánico, который был основан более ста лет назад, в 1912 году. Футболисты клуба располагают своим собственным стадионом, где проводят как тренировки, так и матчи.

Альтиметрия 8-го этапа Вуэльта Испании-2022

Пола де Лавьяна во второй раз принимает старт Вуэльты Испании, впервые в 2020 году. Горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём первой категории.

Уже со старта велогонщики начнут преодолевать подъём 2-й категории Альто де ла Кольядона (Alto de la Colladona) отм. 850 м, перепад высот 448 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 7%, максимальный градиент 15%.

Он начинается с километрового участка с градиентом 11%, после которого идут 2 км со средним градиентом в районе 6-7%. Затем километр со средним 9.5% и заключительный участок до вершины подъёма - со средним градиентом в районе 7-8%. В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2020 году, первым на вершине был Нельсон Оливейра.

Далее скоростной спуск, затем пологий спуск и на следующих 100 км, велогонщикам предстоит преодолеть 4 категорийных подъёма:

подъём 2-й категории Альто де ла Москета (Alto de la Mozqueta) отм. 848 м, перепад высот 448 м, протяжённость 6,8 км, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 14%.

Он начинается с километрового участка со средними градиентами 7-8%, но далее 3 км со средним градиентом в 10%. Затем километровая полочка с 6% и заключительный участок до вершины подъёма со средним градиентом в районе 9-10%. В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2020 году, первым на вершине был Гийом Мартан, проходили тогда Альто де ла Москета с противоположной стороны;

подъём 3-й категории Альто де Санто Эмильяно (Alto de Santo Emiliano, отм. 520 м, набор высоты 305 м, протяжённость 5,7 км, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2020 году, первым на вершине был Гийом Мартан;

подъём 3-й категории Пуэрто де Тенебре (Puerto de Tenebreo, отм. 512 м, набор высоты 331 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 14%), На вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды;

подъём 3-й категории Перлавиа (Perlavia, отм. 411 м, набор высоты 309 м, протяжённость 4 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%).

Заключительные 26 км 8 этапа - в подъём до вершины 1-й категории Кольяу Фанкуайя. Йернес и Тамеса (Collau Fancuaya. Yernes Y Tameza, отм. 1088 м, набор высоты 810 м, протяжённость 10,1 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 19%), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Кольяу Фанкуайя (Colláu Fancuaya, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

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