Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 8 этап, Пола де Лавьяна - Кольяу Фанкуайя

Батистелла был очень злой после финиша (руль велика принял на себя всю досаду и злость спортсмена и почуствовал всю силу своего же избиения), но браво отрыву что не подпустили основную группу, которая накатывала. Беннет хоть и взял спринтерских больше чем Педерсен, но в душе думаю остался недовольным. Испания с победой впервые за ?? (скольок) этапов на ГТ !?

Кстати, тут нарыл, что только во второй раз в истории в не зависимости от гранд-тура на первых 6 этапов - 6 разных лидеров генерала ("For the 2nd. time in history, a GT has had 6 different leaders in the 1st. 6 stages"). Вот правда когда впервые и на каком ГТ такое случилось не написАли.

Спустился с гор и вижу - чата нет. Проблема не разрешилась?

+ Кстати да.

Будет LIVE-чат хотя бы ключевых горных этапов Вуэльты на сайте в режиме он-лайн как на ТдФ или нет?