Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 5 этап, Ирун - Бильбао



Пятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в Стране Басков, в одном из крупнейших городов провинции Гипускоа – городе Ирун (Irun). Он находится на границе с Францией, на левом берегу реки Бидасоа. Первые письменные упоминания об Ируне относятся к 1203 году.

Исторически Ирун был тесно связан с Наваррой. В течение столетий Ирун, расположенный на границе трёх королевств Кастилии, Наварры и Франции, подвергался нападениям. В 1766 году Карл III сделал город независимым. Но статус города Ирун получил лишь в 1913 году. Большая часть города была уничтожена в 1936 году во время гражданской войны отступающими республиканцами, когда после упорного сопротивления Ирун, осаждённый националистами, капитулировал.

А в наши дни Ирун стал главным транспортным узлом между Францией и Испанией, а также торговым центром. Французская железнодорожная ветвь компании SNCF соединяется с испанской железнодорожной сетью RENFE. Через город проходит маршрут EuroCity Байонна — Сан-Себастьян.

На реке Бидасоа, разделяющей Испанию и Францию, находится небольшой остров, который называется остров Фазанов. Он стал самым маленьким кондоминиумом в мире. Полгода остров Фазанов находится под управлением Франции, полгода – Испании.

Photo ©CC BY-SA 4.0 Zarateman/ Plaza del Juncal (Irún)

Photo © Iñaki LL

Среди достопримечательностей Ируна - скит Сан-Марсиаль (Ermita de San Marcial), построенный в ознаменование битвы при Сан-Марсиале в 1522 году и реконструированный в 1804 году. Находится на горе Сан-Марсиаль на окраине города. Ещё один скит святой Елены, созданный в 14 веке, сейчас является археологическим музеем.



Альтиметрия 5-го этапа Вуэльта Испании-2022

Ирун во второй раз принимает старт Вуэльты Испании, впервые в 2020 году. Среднегорный этап с набором высоты 2700 м и финишем после спуска.

Пелотон отправится на запад по побережью Бискайского залива и примерно через 80 км начнет движение вглубь Пиренейского полуострова, где начинаются категорийные подъёмы:

3-й категории Пуэрто де Гончагаринага (Puerto de Gontzagarinaga, отм. 364 м, набор высоты 240 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, первым на вершине был Томас де Гендт;

3-й категории Балкон де Бискайя (Balcón de Bizkaia, отм. 433 м, набор высоты 238 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, первым на вершине был Томас де Гендт;

3-й категории Альто де Морга (Alto de Morga, отм. 332 м, набор высоты 299 м, протяжённость 8,6 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 10%);

2-й категории Альто дель Виверо (Alto del Vivero, отм. 410 м, перепад высот 370 м, протяже нность 4,6 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 13%), в последний раз подъём преодолевали в 2019 году, первым на вершине был Цгабу Грмай (Tsgabu Grmay).

Спустившись с вершины второй категории, велогонщики проедут линию финиша этапа, где разыграют промежуточный спринт, и далее отправятся вновь покорять подъём 2-й категории Альто дель Виверо. На этот раз на вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды. Вершина подъёма расположена за 14 км до финиша этапа.

После скоростного спуска, велогонщики завершат этап в Бильбао (Bilbao, административный центр провинции Бискайя, автономное сообщество Страна Басков), который принимал финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2019 году. Победу тогда из отрыва одержал Филипп Жильбер.

Бильбао - крупнейший город Страны Басков. Нынешний Бильбао возник в 14 веке, когда были основаны 70% баскских городов, хотя следы древних поселений на территории Бильбао датируются 3-2 веками до нашей эры. Уже в 16 веке город был довольно крупным – в нём проживало около 65 тысяч жителей, правда, эпидемии чумы, самая сильная из которых была в 1597-1601 годах, довольно сильно опустошили Бильбао. В 19 веке этот город вновь стал расти, становясь крупным промышленным центром и одним из важнейших портов страны.

История порта Бильбао неразрывно связана с историей города. Уже в 1300 году, сразу после основания, Бильбао получил контроль над всеми судами, входящими в эстуарий. В 2010 порт Бильбао был признан одним из лучших коммерческих портов и вошёл в пятёрку лучших в Испании. Более 200 регулярных морских рейсов связывают Бильбао с пятьюстами портами по всему миру.

Сам город Бильбао начался с трёх улиц, окружённых стеной. В центре находилась небольшая церковь, посвящённая Святому Иакову, служившая остановкой для пилигримов, идущих по пути Святого Иакова. Предполагается, что её построили ещё до основания города, но в 1374 году она была разрушена пожаром. Сейчас на её месте находится крупнейший кафедральный собор Бильбао – собор Святого Иакова, построенный в готическом стиле.



Сейчас улицы Бильбао представляет собой смешение всех архитектурных стилей – от готики до современной архитектуры. Старый район города является пешеходной зоной.

Покровительницей города считается Богоматерь Бегонья (Madre de Dios de Begoña), базилика Богоматери Бегоньи находится в районе Сальве. Сальве означает «здравствуй, привет тебе», район назвали так, потому что шпиль базилики, построенной в 16 веке, был виден издалека, и моряки, возвращающиеся из плавания, глядя на него, благодарили святую за заступничество и помощь. Интересно, что храм Богоматери Бегоньи построили на пожертвования жителей, и поэтому колонны центрального нефа украшают не гербы благородных фамилий, а эмблемы торговцев и цехов Бильбао.

Судьба базилики Богоматери Бегоньи была нелёгкой – в 1808 году французское войско под предводительством генерала Мерлина захватило Бильбао, священник базилики был убит. Затем само здание сильно пострадало из-за своего выгодного стратегического положения на холме, в ней были размещены артиллеристские батареи. Потом солдаты использовали для топки всё, что попадало под руку – алтари, украшения, даже дощатый пол. Скульптуру Богоматери Бегоньи спасли только потому, что её успели вовремя перевезти в собор Святого Иакова. Нынешний фасад и башня являются произведениями архитектора Хосе Мария Бастерра 1902-1907 годов.

Бильбао, через который протекает река Нервион (Nervión), является и городом мостов – их 17. Среди самых интересных можно выделить пешеходный мост Субисури (Zubizuri), название которого в переводе с баскского означает «белый мост». Субисури построен по проекту известного архитектора Сантьяго Калатравы (Santiago Calatrava) и был открыт в 1997 году, после чего этот мост стали называть символом нового Бильбао.

Изогнутый мост, выкрашенный в белый цвет, как и все творения Калатравы, вымощен стеклянными плитками, что доставляет неудобство в дождливую погоду, так как плитки становятся очень скользкими. Но символ Бильбао привлекает множество туристов, хотя одна лишь замена разбитых плиток обходится городу в 6 тысяч евро в год. Эти плитки даже стали яблоком раздора между властями города и Калатравой. Дело в том, что в 2006 году местные власти постановили сделать на мосту новую пешеходную дорожку, но архитектор подал на них в суд за нарушение целостности архитектурного творения, так как при строительстве была сломана металлическая решётка. Местные юристы и архитекторы остались на стороне властей города, а вот Высший суд в 2009 году постановил удовлетворить иск Калатравы и возместить ему ущерб в размере 30 тысяч евро.

Бильбао - зелёный город. В нём 18 общественных парков, занимающих в общей сложности 200 гектаров. Некоторые парки разбиты на месте бывших промышленных зон, так, например, в парке Эчебаррия (Etxeberria), открытого в 1980-х, осталась труба бывшего сталелитейного завода.

А один из старейших парков Бильбао – парк в английском стиле Донья Касильда (Parque de Doña Casilda) открылся в 1907 году, и был создан архитектором Рикардо Бастида (Ricardo Bastida). Из-за того, что в главном пруду парка водилось множество гусей, уток и лебедей, сам парк назвали «Утиным». И на протяжении довольно долгого времени этот парк в центре Бильбао был единственными «зелёными лёгкими» города.