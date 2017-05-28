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- Дата:
- Сегодня, 17:34
Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 5 этап, Ирун - Бильбао
Пятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в Стране Басков, в одном из крупнейших городов провинции Гипускоа – городе Ирун (Irun). Он находится на границе с Францией, на левом берегу реки Бидасоа. Первые письменные упоминания об Ируне относятся к 1203 году.
Исторически Ирун был тесно связан с Наваррой. В течение столетий Ирун, расположенный на границе трёх королевств Кастилии, Наварры и Франции, подвергался нападениям. В 1766 году Карл III сделал город независимым. Но статус города Ирун получил лишь в 1913 году. Большая часть города была уничтожена в 1936 году во время гражданской войны отступающими республиканцами, когда после упорного сопротивления Ирун, осаждённый националистами, капитулировал.
А в наши дни Ирун стал главным транспортным узлом между Францией и Испанией, а также торговым центром. Французская железнодорожная ветвь компании SNCF соединяется с испанской железнодорожной сетью RENFE. Через город проходит маршрут EuroCity Байонна — Сан-Себастьян.
На реке Бидасоа, разделяющей Испанию и Францию, находится небольшой остров, который называется остров Фазанов. Он стал самым маленьким кондоминиумом в мире. Полгода остров Фазанов находится под управлением Франции, полгода – Испании.
Photo ©CC BY-SA 4.0 Zarateman/ Plaza del Juncal (Irún)
Photo © Iñaki LL
Среди достопримечательностей Ируна - скит Сан-Марсиаль (Ermita de San Marcial), построенный в ознаменование битвы при Сан-Марсиале в 1522 году и реконструированный в 1804 году. Находится на горе Сан-Марсиаль на окраине города. Ещё один скит святой Елены, созданный в 14 веке, сейчас является археологическим музеем.
Альтиметрия 5-го этапа Вуэльта Испании-2022
Ирун во второй раз принимает старт Вуэльты Испании, впервые в 2020 году. Среднегорный этап с набором высоты 2700 м и финишем после спуска.
Пелотон отправится на запад по побережью Бискайского залива и примерно через 80 км начнет движение вглубь Пиренейского полуострова, где начинаются категорийные подъёмы:
3-й категории Пуэрто де Гончагаринага (Puerto de Gontzagarinaga, отм. 364 м, набор высоты 240 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, первым на вершине был Томас де Гендт;
3-й категории Балкон де Бискайя (Balcón de Bizkaia, отм. 433 м, набор высоты 238 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, первым на вершине был Томас де Гендт;
3-й категории Альто де Морга (Alto de Morga, отм. 332 м, набор высоты 299 м, протяжённость 8,6 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 10%);
2-й категории Альто дель Виверо (Alto del Vivero, отм. 410 м, перепад высот 370 м, протяже нность 4,6 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 13%), в последний раз подъём преодолевали в 2019 году, первым на вершине был Цгабу Грмай (Tsgabu Grmay).
Спустившись с вершины второй категории, велогонщики проедут линию финиша этапа, где разыграют промежуточный спринт, и далее отправятся вновь покорять подъём 2-й категории Альто дель Виверо. На этот раз на вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды. Вершина подъёма расположена за 14 км до финиша этапа.
После скоростного спуска, велогонщики завершат этап в Бильбао (Bilbao, административный центр провинции Бискайя, автономное сообщество Страна Басков), который принимал финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2019 году. Победу тогда из отрыва одержал Филипп Жильбер.
Бильбао - крупнейший город Страны Басков. Нынешний Бильбао возник в 14 веке, когда были основаны 70% баскских городов, хотя следы древних поселений на территории Бильбао датируются 3-2 веками до нашей эры. Уже в 16 веке город был довольно крупным – в нём проживало около 65 тысяч жителей, правда, эпидемии чумы, самая сильная из которых была в 1597-1601 годах, довольно сильно опустошили Бильбао. В 19 веке этот город вновь стал расти, становясь крупным промышленным центром и одним из важнейших портов страны.
Сейчас улицы Бильбао представляет собой смешение всех архитектурных стилей – от готики до современной архитектуры. Старый район города является пешеходной зоной.
Покровительницей города считается Богоматерь Бегонья (Madre de Dios de Begoña), базилика Богоматери Бегоньи находится в районе Сальве. Сальве означает «здравствуй, привет тебе», район назвали так, потому что шпиль базилики, построенной в 16 веке, был виден издалека, и моряки, возвращающиеся из плавания, глядя на него, благодарили святую за заступничество и помощь. Интересно, что храм Богоматери Бегоньи построили на пожертвования жителей, и поэтому колонны центрального нефа украшают не гербы благородных фамилий, а эмблемы торговцев и цехов Бильбао.
Бильбао, через который протекает река Нервион (Nervión), является и городом мостов – их 17. Среди самых интересных можно выделить пешеходный мост Субисури (Zubizuri), название которого в переводе с баскского означает «белый мост». Субисури построен по проекту известного архитектора Сантьяго Калатравы (Santiago Calatrava) и был открыт в 1997 году, после чего этот мост стали называть символом нового Бильбао.
Бильбао - зелёный город. В нём 18 общественных парков, занимающих в общей сложности 200 гектаров. Некоторые парки разбиты на месте бывших промышленных зон, так, например, в парке Эчебаррия (Etxeberria), открытого в 1980-х, осталась труба бывшего сталелитейного завода.
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