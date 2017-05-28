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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 5 этап, Ирун - Бильбао

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 5 этап, Ирун - Бильбао

 


  Пятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в Стране Басков, в одном из крупнейших городов провинции Гипускоа – городе Ирун (Irun). Он находится на границе с Францией, на левом берегу реки Бидасоа. Первые письменные упоминания об Ируне относятся к 1203 году.

 

  Исторически Ирун был тесно связан с Наваррой. В течение столетий Ирун, расположенный на границе трёх королевств Кастилии, Наварры и Франции, подвергался нападениям. В 1766 году Карл III сделал город независимым. Но статус города Ирун получил лишь в 1913 году. Большая часть города была уничтожена в 1936 году во время гражданской войны отступающими республиканцами, когда после упорного сопротивления Ирун, осаждённый националистами, капитулировал.

 

   А в наши дни Ирун стал главным транспортным узлом между Францией и Испанией, а также торговым центром. Французская железнодорожная ветвь компании SNCF соединяется с испанской железнодорожной сетью RENFE. Через город проходит маршрут EuroCity Байонна — Сан-Себастьян.

 

  На реке Бидасоа, разделяющей Испанию и Францию, находится небольшой остров, который называется остров Фазанов. Он стал самым маленьким кондоминиумом в мире. Полгода остров Фазанов находится под управлением Франции, полгода – Испании.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 5 этап, Ирун - Бильбао

Photo ©CC BY-SA 4.0  Zarateman/ Plaza del Juncal (Irún)

 

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Photo © Iñaki LL

 

  Среди достопримечательностей Ируна - скит Сан-Марсиаль (Ermita de San Marcial), построенный в ознаменование битвы при Сан-Марсиале в 1522 году и реконструированный в 1804 году. Находится на горе Сан-Марсиаль на окраине города. Ещё один скит святой Елены, созданный в 14 веке, сейчас является археологическим музеем.

 


Альтиметрия 5-го этапа Вуэльта Испании-2022

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 5 этап, Ирун - Бильбао

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 5 этап, Ирун - Бильбао

 

 

  Ирун во второй раз принимает старт Вуэльты Испании, впервые в 2020 году. Среднегорный этап с набором высоты 2700 м и финишем после спуска.

 

  Пелотон отправится на запад по побережью Бискайского залива и примерно через 80 км начнет движение вглубь Пиренейского полуострова, где начинаются категорийные подъёмы:

 

   3-й категории Пуэрто де Гончагаринага (Puerto de Gontzagarinaga, отм. 364 м, набор высоты 240 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, первым на вершине был Томас де Гендт;

 

   3-й категории Балкон де Бискайя (Balcón de Bizkaia, отм. 433 м, набор высоты 238 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, первым на вершине был Томас де Гендт;

 

  3-й категории Альто де Морга (Alto de Morga, отм. 332 м, набор высоты 299 м, протяжённость 8,6 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 10%);

 

  2-й категории Альто дель Виверо (Alto del Vivero, отм. 410 м, перепад высот 370 м, протяже нность 4,6 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 13%), в последний раз подъём преодолевали в 2019 году, первым на вершине был Цгабу Грмай (Tsgabu Grmay).

 

  Спустившись с вершины второй категории, велогонщики проедут линию финиша этапа, где разыграют промежуточный спринт, и далее отправятся вновь покорять подъём 2-й категории Альто дель Виверо. На этот раз на вершине подъёма будут разыграны бонификационные секунды. Вершина подъёма расположена за 14 км до финиша этапа.

 

  После скоростного спуска, велогонщики завершат этап в Бильбао (Bilbao, административный центр провинции Бискайя, автономное сообщество Страна Басков), который принимал финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2019 году. Победу тогда из отрыва одержал Филипп Жильбер.

  

  Бильбао - крупнейший город Страны Басков. Нынешний Бильбао возник в 14 веке, когда были основаны 70% баскских городов, хотя следы древних поселений на территории Бильбао датируются 3-2 веками до нашей эры. Уже в 16 веке город был довольно крупным – в нём проживало около 65 тысяч жителей, правда, эпидемии чумы, самая сильная из которых была в 1597-1601 годах, довольно сильно опустошили Бильбао. В 19 веке этот город вновь стал расти, становясь крупным промышленным центром и одним из важнейших портов страны.

 

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 5 этап, Ирун - Бильбао

 

   История порта Бильбао неразрывно связана с историей города. Уже в 1300 году, сразу после основания, Бильбао получил контроль над всеми судами, входящими в эстуарий. В 2010 порт Бильбао был признан одним из лучших коммерческих портов и вошёл в пятёрку лучших в Испании. Более 200 регулярных морских рейсов связывают Бильбао с пятьюстами портами по всему миру.
   Сам город Бильбао начался с трёх улиц, окружённых стеной. В центре находилась небольшая церковь, посвящённая Святому Иакову, служившая остановкой для пилигримов, идущих по пути Святого Иакова. Предполагается, что её построили ещё до основания города, но в 1374 году она была разрушена пожаром. Сейчас на её месте находится крупнейший кафедральный собор Бильбао – собор Святого Иакова, построенный в готическом стиле.


    Сейчас улицы Бильбао представляет собой смешение всех архитектурных стилей – от готики до современной архитектуры. Старый район города является пешеходной зоной.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 5 этап, Ирун - Бильбао

   Покровительницей города считается Богоматерь Бегонья (Madre de Dios de Begoña), базилика Богоматери Бегоньи находится в районе Сальве. Сальве означает «здравствуй, привет тебе», район назвали так, потому что шпиль базилики, построенной в 16 веке, был виден издалека, и моряки, возвращающиеся из плавания, глядя на него, благодарили святую за заступничество и помощь. Интересно, что храм Богоматери Бегоньи построили на пожертвования жителей, и поэтому колонны центрального нефа украшают не гербы благородных фамилий, а эмблемы торговцев и цехов Бильбао.

 

   Судьба базилики Богоматери Бегоньи была нелёгкой – в 1808 году французское войско под предводительством генерала Мерлина захватило Бильбао, священник базилики был убит. Затем само здание сильно пострадало из-за своего выгодного стратегического положения на холме, в ней были размещены артиллеристские батареи. Потом солдаты использовали для топки всё, что попадало под руку – алтари, украшения, даже дощатый пол. Скульптуру Богоматери Бегоньи спасли только потому, что её успели вовремя перевезти в собор Святого Иакова. Нынешний фасад и башня являются произведениями архитектора Хосе Мария Бастерра 1902-1907 годов.

    Бильбао, через который протекает река Нервион (Nervión), является и городом мостов – их 17. Среди самых интересных можно выделить пешеходный мост Субисури (Zubizuri), название которого в переводе с баскского означает «белый мост». Субисури построен по проекту известного архитектора Сантьяго Калатравы (Santiago Calatrava) и был открыт в 1997 году, после чего этот мост стали называть символом нового Бильбао.

  Изогнутый мост, выкрашенный в белый цвет, как и все творения Калатравы, вымощен стеклянными плитками, что доставляет неудобство в дождливую погоду, так как плитки становятся очень скользкими. Но символ Бильбао привлекает множество туристов, хотя одна лишь замена разбитых плиток обходится городу в 6 тысяч евро в год. Эти плитки даже стали яблоком раздора между властями города и Калатравой. Дело в том, что в 2006 году местные власти постановили сделать на мосту новую пешеходную дорожку, но архитектор подал на них в суд за нарушение целостности архитектурного творения, так как при строительстве была сломана металлическая решётка. Местные юристы и архитекторы остались на стороне властей города, а вот Высший суд в 2009 году постановил удовлетворить иск Калатравы и возместить ему ущерб в размере 30 тысяч евро.

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 5 этап, Ирун - Бильбао

   Бильбао  - зелёный город. В нём 18 общественных парков, занимающих в общей сложности 200 гектаров. Некоторые парки разбиты на месте бывших промышленных зон, так, например, в парке Эчебаррия (Etxeberria), открытого в 1980-х, осталась труба бывшего сталелитейного завода.

 

   А один из старейших парков Бильбао – парк в английском стиле Донья Касильда (Parque de Doña Casilda) открылся в 1907 году, и был создан архитектором Рикардо Бастида (Ricardo Bastida). Из-за того, что в главном пруду парка водилось множество гусей, уток и лебедей, сам парк назвали «Утиным». И на протяжении довольно долгого времени этот парк в центре Бильбао был единственными «зелёными лёгкими» города.

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По материалам Интернет

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  1. Имя: Даниил

    Даниил

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 5.05.2022

    Хочется ждать представления от Ремко. Мне кажется, ему очень подходит.

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 19:03 | Регистрация: 5.09.2020

      Согласен, рельеф подходит, но его будут держать в ежовых рукавицах. Поэтому предположу победу отрыва, который отпустят. Не исключаю даже переход к гонщику из отрыва красной майки - потенциальных претендентов на ГК будут держать и в отрыв не отпустят.

  2. Гонщик

    Сегодня, 20:18 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Даниил
    Хочется ждать представления от Ремко. Мне кажется, ему очень подходит.
    Перепутали классику с Гранд Туром  ничего Рэмко не светит. 

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Даниил
    Хочется ждать представления от Ремко. Мне кажется, ему очень подходит.
    Перепутали классику с Гранд Туром  ничего Рэмко не светит. 

  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    Gorn9k-Фото

    Знал бы я, что тут такие градиенты на финише, то точно бы агитировал за Роглика, Хейтера, Карапуза, Йейтса и Жужу.

    Первые двое норм, а последний видимо не на себя работал.

    Генеральщики некоторые то ли уснули, то ли профиль проглядели, думая что там спринт, то ли кто-то в середине встал

    В итоге Йейтс, Карапуз, Ланда, Алмейда, Гармины и Супер-пупер ловят время на ровном месте
    Пс. Возможно Хаген подставил на последнем повороте отвалившись от Куса)

  • aru90
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    aru90-Фото
    Лопес это конец. Можно спокойно отпускать его
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: BlAr
    И всё-таки Роглич в форме, в чём были очень большие сомнения накануне Вуэльты. Сделал на него "ставку" только после TTT, пока всё движется в верном направлении. Сегодня был классический финиш под него, и я не очень понял, почему среди прогнозистов Евроспорта за него был только один голос.
    Видимо сомневались, что травма полученная на Туре не позволит, но Рогла верен себе, красава, финиш далеко не его был по профилю и длинне. 



    Курдюк всë равно в своей репертуаре, лопес-попес,но хоть супермэн не проскакивает...

    [/quote][quote]

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Роглич сегодня выдал свой коронный рывок в горку на финиш и ни кто не смог этому противостоять.

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    BlAr-Фото

    Согласен, рельеф подходит, но его будут держать в ежовых рукавицах. Поэтому предположу победу отрыва, который отпустят. Не исключаю даже переход к гонщику из отрыва красной майки - потенциальных претендентов на ГК будут держать и в отрыв не отпустят.

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    kabachok-Фото

    откуда у Курдюкова взялось это дикое "чичас"?!

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    BlAr-Фото

    И всё-таки Роглич в форме, в чём были очень большие сомнения накануне Вуэльты. Сделал на него "ставку" только после TTT, пока всё движется в верном направлении. Сегодня был классический финиш под него, и я не очень понял, почему среди прогнозистов Евроспорта за него был только один голос.

  • Pi-man
    Egmont Cycling Race-2022. Резу ... (2)
    Pi-man-Фото

    Да, Арно (не тот, который не мальчик для битья, а как раз другой) спасает Лотто изо всех сил!

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    Даниил-Фото
    Хочется ждать представления от Ремко. Мне кажется, ему очень подходит.

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