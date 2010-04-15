Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - Систьерна

Седьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Камарго (Camargo). Этот муниципалитет входит в состав комарки Сантандер провинции и автономного сообщества Кантабрия. Римляне оставили на этой земле существенный след. В позднее средневековье местность называлась королевской долиной Камарго, став одним из районов, которые позже легли в основу провинции Девяти Долин, а позже - провинции Кантабрия. Во время войны с Наполеоном в Камарго находилось мощное укрепление против французов, которые стремились в Сантандер.

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - Систьерна



Камарго может похвастаться обширным историческим наследием - в городе и окрестностях сохранились исторические археологические находки и достопримечательности. Среди них: дворец маркиза Вильяпуенте (Palacio del Marqués de Villapuente), исторический памятник, в котором на данный момент расположен мэрия Камарго; церковь Сан-Хуан-Баутиста (Iglesia de San Juan Bautista); кладбище в Малианьо, также является важной археологической зоной, по которой можно изучать исторические процессы с древнейших времен до эпохи средневековья.



Замок Эль Колладо (Castillo del Collado), простроенный в период с VIII и XII века, один из древнейших в Кантабрии, состоит в списке исторического наследия региона.



На территории Камарго расположено множество природных достопримечательностей, таких как парк Пунта-де-Парайас, болота Раос и знаменитые пещеры Эль-Пендо (Cueva El Pendo) — доисторическая пещера, расположенная на юго-западе Эскобедо-де-Камарго в Кантабрии. Знаменита своей наскальной живописью эпохи верхнего палеолита, и занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пещера была обнаружена в 1878 году Марселино Сансом де Саутуола (Marcelino Sanz de Sautuola), и с тех пор многократно становилась объектом исследований археологов. Так, в 1907 году её изучал известный учёный, исследователь палеолитической живописи Кантабрии, Алькальде дель Рио (Alcalá del Río), который вместе с Хесусом Карбальо (Jesús Carballo) нашёл множество произведений прикладного искусства, в том числе был найден и знаменитый «жезл начальника», представляющий собой олений рог с выгравированным на нём изображением серны.

Несмотря на открытия, сделанные Алькальде дель Рио и Карбальо, до конца XX века пещера Эль-Пендо не считалась богатой на археологические памятники, оставленные первобытным человеком. Но всё изменилось в 1997 году, когда археологи Рамон Монтес (Ramon Montes) и Хуан Сангино (Juan Sangino) открыли уникальный «Живописный фриз» Эль-Пендо (Friso de las Pinturas), представляющий собой горизонтальную полосу длиной 25 метров, на которой расположены многочисленные изображения животных. Возраст рисунков составляет 20 000 лет.

Альтиметрия 7-го этапа Вуэльта Испании-2022

Камарго впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап, подходит для отрыва или спринтерского финиша.

После старта и первых 70 км по пересечённому рельефу пелотон поедет в 55-километровый подъём с набором высоты 1600 м, категория присвоена финальным 22,4 км, а сам подъём завершится на вершине 1-й категории Пуэрто де Сан Глорио (Puerto de San Glorio, отм. 1603 м, набор высоты 1233 м, протяжённость 22,4 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2014 году, первым на вершине был Луис Леон Санчес.

Преодолев наивысшую точку маршрута 7 этапа, пелотон отправится на спуск протяжённостью 65 км до финиша в Систьерне (Cistierna, провинция Леон, автономное сообщество Кастилия и Леон), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Город Систьерна входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Своё название город получил от латинского слова «cisterna» - цистерна (контейнер, ёмкость), в котором что-либо хранится. И это не случайно, ведь город расположен в устье реки Эсла (Esla) - река на северо-западе Испании, правый приток Дуэро (Douro). А также, название связывают и с добычей угля.



История города Систьерна уходит в далёкие античные времена. В 25 году римляне захватили астурийский город Лянча и начали строительство дороги вдоль реки, чтобы свободно передвигаться до Астурии. Прокладывая дорогу, они наткнулись на залежи угля, так появилось первое поселение.



В средние века Систьерна и прилегающие окрестности стали местом строительства многочисленных монастырей. До наших дней сохранились стены монастыря Сан-Гильермо де Пеньякорада (San Guillermo de Peñacorada), возведённого в честь одноименного святого, который считается покровителем города Систьерна.



В начале 19-го века Систьерна получает статус муниципалитета, и к концу 19-го столетия становится важным центром региона по добычи и транспортировки угля. Систьерна процветала за счёт угледобычи вплоть до конца 20-го века. В 1991 году из-за экономического кризиса, охватившего весь мир, местные шахты были закрыты.



В 2009 году в Систьерне была открыт Железнодорожный Музей, рассказывающий историю города и региона.

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