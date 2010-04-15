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Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - Систьерна

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - Систьерна

 

   Седьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2022 стартует в городе Камарго (Camargo). Этот муниципалитет входит в состав комарки Сантандер провинции и автономного сообщества Кантабрия. Римляне оставили на этой земле существенный след.  В позднее средневековье местность называлась королевской долиной Камарго, став одним из районов, которые позже легли в основу провинции Девяти Долин, а позже - провинции Кантабрия. Во время войны с Наполеоном  в Камарго находилось мощное укрепление против французов, которые стремились в Сантандер.

 

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - СистьернаВуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - Систьерна


   Камарго может похвастаться обширным историческим наследием - в городе и окрестностях сохранились исторические археологические находки и достопримечательности. Среди них: дворец маркиза Вильяпуенте (Palacio del Marqués de Villapuente), исторический памятник, в котором на данный момент расположен мэрия Камарго; церковь Сан-Хуан-Баутиста (Iglesia de San Juan Bautista); кладбище в Малианьо, также является важной археологической зоной, по которой можно изучать исторические процессы с древнейших времен до эпохи средневековья.


   Замок Эль Колладо (Castillo del Collado), простроенный в период с VIII и XII века, один из древнейших в Кантабрии, состоит в списке исторического наследия региона.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - Систьерна


   На территории Камарго расположено множество природных достопримечательностей, таких как парк Пунта-де-Парайас, болота Раос и знаменитые пещеры Эль-Пендо (Cueva El Pendo) — доисторическая пещера, расположенная на юго-западе Эскобедо-де-Камарго в Кантабрии. Знаменита своей наскальной живописью эпохи верхнего палеолита, и занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пещера была обнаружена в 1878 году Марселино Сансом де Саутуола (Marcelino Sanz de Sautuola), и с тех пор многократно становилась объектом исследований археологов. Так, в 1907 году её изучал известный учёный, исследователь палеолитической живописи Кантабрии, Алькальде дель Рио (Alcalá del Río), который вместе с Хесусом Карбальо (Jesús Carballo) нашёл множество произведений прикладного искусства, в том числе был найден и знаменитый «жезл начальника», представляющий собой олений рог с выгравированным на нём изображением серны.

 

   Несмотря на открытия, сделанные Алькальде дель Рио и Карбальо, до конца XX века пещера Эль-Пендо не считалась богатой на археологические памятники, оставленные первобытным человеком. Но всё изменилось в 1997 году, когда археологи Рамон Монтес (Ramon Montes) и Хуан Сангино (Juan Sangino) открыли уникальный «Живописный фриз» Эль-Пендо (Friso de las Pinturas), представляющий собой горизонтальную полосу длиной 25 метров, на которой расположены многочисленные изображения животных. Возраст рисунков составляет 20 000 лет.

 

Альтиметрия 7-го этапа Вуэльта Испании-2022

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - Систьерна

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - Систьерна

 

  Камарго впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап, подходит для отрыва или спринтерского финиша.

 

 После старта и первых 70 км по пересечённому рельефу пелотон поедет в 55-километровый подъём с набором высоты 1600 м, категория присвоена финальным 22,4 км, а сам подъём завершится на вершине 1-й категории Пуэрто де Сан Глорио (Puerto de San Glorio, отм. 1603 м, набор высоты 1233 м, протяжённость 22,4 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2014 году, первым на вершине был Луис Леон Санчес.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - Систьерна

 

  Преодолев наивысшую точку маршрута 7 этапа, пелотон отправится на спуск протяжённостью 65 км до финиша в Систьерне (Cistierna, провинция Леон, автономное сообщество Кастилия и Леон), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

   Город Систьерна входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Своё название город получил от латинского слова «cisterna» - цистерна (контейнер, ёмкость), в котором что-либо хранится. И это не случайно, ведь город расположен в устье реки Эсла (Esla) - река на северо-западе Испании, правый приток Дуэро (Douro). А также, название связывают и с добычей угля.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - Систьерна


   История города Систьерна уходит в далёкие античные времена. В 25 году римляне захватили астурийский город Лянча и начали строительство дороги вдоль реки, чтобы свободно передвигаться до Астурии. Прокладывая дорогу, они наткнулись на залежи угля, так появилось первое поселение.


   В средние века Систьерна и прилегающие окрестности стали местом строительства многочисленных монастырей. До наших дней сохранились стены монастыря Сан-Гильермо де Пеньякорада (San Guillermo de Peñacorada), возведённого в честь одноименного святого, который считается покровителем города Систьерна.

 

Вуэльта Испании-2022, превью этапов: 7 этап, Камарго - Систьерна


   В начале 19-го века Систьерна получает статус муниципалитета, и к концу 19-го столетия становится важным центром региона по добычи и транспортировки угля. Систьерна процветала за счёт угледобычи вплоть до конца 20-го века. В 1991 году из-за экономического кризиса, охватившего весь мир, местные шахты были закрыты.


   В 2009 году в Систьерне была открыт Железнодорожный Музей, рассказывающий историю города и региона.

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Vuelta a Espana-2022 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 31.05.2014

    Этап такой, что возможно все, что угодно, но быстрее всего отрыв и кпоследующий генеральный колхоз.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 15.04.2010

    Горка в середине этапа не сыграет большой роли, если спринтеры выдержат, то этап для них.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • motte
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    motte-Фото

    М-да, смотрим дальше

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Даниил
    Не являюсь фанатом Рэмко, но то что он сделал достойно уважения (как минимум). Приятно удивил Аюса от него атаки не ожидал.
    У меня лишь один вопрос, на чëм он это сделал и иссякнет ли такая пруха ... 

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Earl57-Фото

    Взрослые дяди решили не рисковать в таких условиях. Опыт, сын ошибок трудных...

     

    Интересный рассказ о падении на скользкой дороге и тяжелых последствиях, как физических, так и психологических.

    https://www.redbull.com/mea-en/tom-pidcock-recovery-tour-de-lavenir-crash

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vadi
    На равнинной разделке Евенпул имеет шансы еще полминуты-минуту всем привезти и обеспечить себе комфортное преимущество, откуда его трудно будет сдвинуть. Все таки эта Вуэльта не слишком горная
    Шансы есть всегда, но после такого впахивания в горе, посмотрим на что этот парниша способен. 

  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Gorn9k-Фото
    Но он же вывалился...
    Ну и карапуз тогда был, если на то уж пошло
  • vadi
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    vadi-Фото
    Тогда не было такого сильного и молодого конкурента, да еще и крутого раздельщика. А сейчас наверстывать будет сложнее.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Горка в середине этапа не сыграет большой роли, если спринтеры выдержат, то этап для них.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Николай Н.-Фото

    Этап получился красивым. По началу думал, что всё идет как на Туре, гонка делится на две. Отрыв уезжает, на генералы едут свою гонку. А нет, за дело взялась Волчья стая. Особенно мне понравился Алло Филиппо, отработал на все 100. А потом пошёл Ремко. Падун всё таки рановато пошёл в атаку и его не хватило, но он повторит это. Роглич наверно всё же не стал себя насиловать, вить это ещё только начало. Хорошо выглядит Паша, держится в горах не плохо.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    RVL-Фото

    А смысл ?
    Ремко своей стабильностью хоть кого убедил? Как и мас 

    Отпустили порезвиться

     

     

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (22)
    Sezar-Фото

    Не день, а праздник, даже несколько!

    Ремко, видать, надоело медленно ехать. Устал уже. Теперь маечку надо технично скинуть очередному Молару. Смотрел на английском, вот даже интересно, как Курдюков объяснял себе и зрителям победу этого "негенеральщика" Ремко? Его вечный хейт и последующие разрывы шаблона всегда такие забавные..

    Вайн-красавчик, не зря с Ремко они рекорды устанавливали в Норвегии. Вот кого надо в горный квиковский поезд подписывать.

    Мас - молодца, единственный, у кого второй подряд ГТ едется лучше первого. Ну и на колесе усидел, приятно. Не всем так везет.

    Аюсо, просто зверь! При всей моей вере в него не ждал такого быстрого прогресса.

    Роглич, хоть и не восстановился после Тура, все равно силен.

    Остальные генеральщики переглянулись и сели на поломанного Роглича. Не самим же ехать. Без него бы, наверно им еще минуту им привезли.

     

    И все-таки Ремко пошел на огромный риск. Еще два тяжелых горных этапа до дня отдыха.

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